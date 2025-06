Plná diamantů

“Zastav se, rozhlédni se a řekni mi, co vidíš,” zašeptala ke mne zvolna nejvřelejší přítelkyně.

Třpytí se. Je plná třpytících se diamantů, které nikdy nezůstanou zamčené v trezoru, aby jen vyvolení mohli obdivovat jejich úrodou. Jsou dostupné nám všem bez oplaty. Stačí jen vyjít ven do tvé náruče a pomazlit se s tvoji přítomnosti, otevřít své srdce a dovolit, ať jej naplníš nezištnou láska trpělivě na nás čekající tam, kde pokoj a mír v tobě spočívají.

Hladina řeky odrážející obraz plný barev okolní krajiny pozvolna se vlní poté, co se jí něžný vánek teplého vzduchu zlehka dotkne. A v jejích křehkých vlnkách skrývají se nejvzácnější diamanty světa. Diamanty tak křehké umožňující nám kochat se jejích krásnou jen na zlomek okamžiku, než se jednou provždy potopí do hlubin světa, jež naše oči nespatří.

02.06.2025, řeka Weaver (Marshall’s Arm Local Nature Reserve), Velká Británie

Zastavte se a prohlédněte na tu krásu okolo. Podrobně prozkoumejte všechny barvy, tvary a vůně. Alespoň na chvíli zapomeňte na to, za čím tolik spěcháte a sledujte oblé tvary vlnícího se nebe odrážející se o hladinu řeky. Buďte tam spolu s přírodou, nejen v přírodě, ale spolu s ní. Zhluboka se nadechněte a zaposlouchejte se.

Zapište si, co vidíte.

Zapište si, co cítíte.

Zapište si, co slyšíte.

Zapište si, co vnímáte.

Slovy namalujte obraz, jak se sluneční paprsky na vlnkách odrážejí, jak se odstíny zeleně ohýbají, až se smíchají s nebeskou modří, a jak bílé obláčky v nitru řeky pozvolná krajinou proplouvají. Co vítr? Dotýká se vás? A jak chutná? Jaké vůně vás přináší? A jsou tam vážky dělající vám společnost?

Zapište si tuto okázalou chvíli, na kterou budete s radosti vzpomínat. A pak si řekněte, „Byla jsem tak a byla jsem svědkem skromné, ale přesto štědré krásy.“ Podělte se o ni s lidmi, na kterých vám záleží. Anebo si ji uchovejte pro sebe jako vzácné tajemství. V mysli si ji znovu promítejte a odpovězte si na otázku, „Co vidím? Co cítím? Co slyším? Co vnímám?“

Vraťte se zpět. Na okamžik si odpočiňte jen tak v tichosti na břehu řeky a sledujte okolní dění. Nepřemýšlejte. Dovolte řece k vám promlouvat. Dovolte ji se vás dotknout.

Co vidíte tentokrát? Jaké city se ve vás probouzejí?

13.05.2025, řeka Weaver (Vale Royal Locks), Velká Británie

Dnes ráno pršelo. Vše ve tvé náruči spočívá v tichu a nasává svěžest, jež přišla spolu s deštěm. A když sluníčko protáhne pár paprsků skrze mraky, zřetelná vůně bezů zdůrazní čistotu poklidného rána. I husy, jindy zvesela pokřikující plné elánu, jsou všude přítomným mírem zamlkle. Všechno okolo se nádherně od deště blyští. Krása pohlédnout.

Pár opozdilých kapek dopadající z oblak na hladinu maluje dokonalé kružnice vlnící se do prostoru do ztracena. A v momentě, kdy se vlnky jednotlivých kapek střetnou, harmonický se propojí, aniž by jedná druhou omezovala ve volném pohybu. Dokonalost souhry náhlého setkání.

Dnes na tvé hladině nezbyla jediná památka na nádhernou chvíli, jež v mém srdci dříme, kdy tě okvětní lístky na krátko slavnostně vyzdobily s příslibem bohatého léta.

Děkuji Ti Přírodo, že mohu vidět Tvé okázalé barvy.

Děkuji Ti Přírodo, že mohu cítit Tvou nezaměnitelnou vůni.

Děkuji Ti Přírodo, že mohu poslouchat Tvůj chvalozpěv.

Děkuji Ti Přírodo, že mohu vnímat Tvou radostně uklidňující sílu.