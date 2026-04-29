Pamatuješ?
ale hrdlo bylo stažené a plíce bez vzduchu. Pomyslela jsem si, „Snad se kvůli tobě udusím“. Nic z toho nebylo natolik bolestivé jako srdce v křečí, které se marně pokoušelo uvolnit, aby znovu rozproudilo krev v těle. Bolest to byla tak silná, až jsem nabrala zdání, že jestli se ještě o trošku sevře, rozpučí se jako rajče v sepnuté dlani a krev se rozteče do útrob těla a bude stékat jako šťáva rozpučeného rajčete mezi prsty dolů po dlani.
Dnes mohu být doma ve vyhřáté posteli a číst si knížku nebo na ranní poklidné procházce, když v tom mne bezdůvodně v srdci znenadání píchne. Někdy nepatrně jen třikrát za sebou, jindy bolestivě dlouhých pět minut. Říká se tomu syndrom zlomeného srdce. Slouží mi jako připomínka, snad abych nezapomněla na slib, co jsem si před léty dala.
Náš první Valentýn a já jsem nabrala dojmu, že mi srdce pukne žalem. Netušila jsem, že emocionální bolest může být natolik fyzický bolestivá. Zlomené srdce pro mne byla jen fráze romantické písně, až do chvíle, kdy jsi mi ukázal svou tvář. Byla to lhostejnost? Nebo trest? A za co?
Rozchod na svatého Valentýna. Skvělý dárek lásky a úcty pro ženu, která ti dala své srdce. Pamatuješ?
Nikdy jsem ti nepřiznala, že jsi mi tehdy poprvé zlomil srdce. Bála jsem se a styděla jsem se, jelikož neustále je nám společnosti předloženo, že muži chtějí silné ženy, ženy emocionálně zdravé. Co to ale znamená být emocionálně zdravou ženou, když muž, jehož jsem milovala i s jeho chybami a pro nějž jsem vždy měla pochopení, chtěl, abych se stala jeho verzi Magdaleny?
Odpustila jsem ti.
Ještě teď, čtyři roky poté, při pouhé vzpomínce srdce se mi svírá bolesti a slzy derou do očí.
A pak se to přihodilo znovu týden před Vánocemi. Pamatuješ? A proč vlastně? Kvůli nesmyslné hádce na téma Máme jíst maso nebo nikoliv, jen proto že jsem byla jiného názoru, za kterým jsem si stala.
Mlčel jsi. Nezvedal jsi mi telefon, nereagoval na zprávy, a přitom jsem jen potřebovala ujištění, že je vše v pořádku. Věděl jsi, že žiji daleko od rodiny a přátel, a přece jsi mne nechal o Vánocích samotnou, zatímco jsi se svou rodinou pod stromečkem rozbaloval dárky.
Uvědomila jsem si, i když nechtěla jsem si nic z toho připustit, jako moc jsi sobecký a krutý. Odpustila jsem ti, ale se slibem pro sebe, že tomu bylo naposledy.
Ani tehdy jsem ti nic o zlomeném srdci neřekla. Věděla jsem, že slova jsou zbytečná, jelikož jsem pochopila, že jsi mne nikdy neposlouchal.
Nikdy jsi mne vidět nechtěl, a tak když se to stalo potřetí, bála jsem se ztráty pocitu lásky, ale víc jsem se bála zrady sama sebe. Musela jsem si vybrat. Ty? Nebo já? Odpověď znáš, přestože jsem ji nikdy nevyslovila nahlas. Mlčela jsem. Žádný telefonát, žádná zpráva. Čekala jsem na tebe, abys mi ukázal jako moc ti na mne záleží. Až jsem po pár týdnech čekat přestala. Pamatuješ?
Místo paniky, smutku a zoufalství dostavil se pocit úlevy a klidu. Vybrala jsem si sebe, a aniž bych si to tehdy uvědomila, zahájila jsem proces sebeuzdravení. Ne, není to jen fráze romantické písně. Je to skutečnost, kterou žiji.
Pokud tady není muž, jenž by mne miloval v můj nedokonalý způsob, volím život nezadané ženy.
Copak slyším někoho říkat, že žena mého věku neměla by žít sama bez muže? Možná si i myslíte, že se mnou není něco v pořádku, i když na hlas mi nic z toho nepřiznáte. Koneckonců nejste tak daleko od pravdy. Pořád je mi z toho smutno a občas pláču. Avšak těch radostných dní převládá.
A někdy cítím smutek, bolest, pokoj i radost současně.
Snad jednou, když si odpustím, že jsem ti dovolila vstoupit do mého života, smutek i bolest navždy pominou a zůstane jen vzpomínka.
Ano, tato bolest je mou části. A ta bolest, i když obtížná, je krásná.
Magdalena Suchankova
I am who I am. Who am I?