New Year Day, Day of Silence

In silence, noble thoughts are born, for it is the place where the heart meets its soul. And when the heart meets its soul miracles become real.

A day that needs no words is coming. It is a day of silence. The space for breath. The space for thoughts and feelings. The space between heaven and Earth.

Silence is not emptiness.

Silence is the home of the soul.

Stop for a moment. Close your eyes. Try to give up everything you know. Give up all ideas about who you are, where you are going, how you should live your life, and what you should feel. Just be and listen.

Silence has its own voice. It cannot be heard. But it can be felt with the heart. It speaks softly between words in the space left when everything else falls silent.

At first, silence may seem to be empty but stay in it for a while longer and you will find that there is a presence in that silence. A presence that embraces you. A presence that whispers, „I am here. I have always been here.“

Silence is not an escape from the world.

Silence is a return to oneself.

Silence is a place where breath turns into peace. A place where each person remembers that they belong to one world.

Today, try to talk less. Try to answer more slowly. Listen not only to people but also to the silence between words. It is a place where feelings hide. Feelings are the key that opens the door to real relationships.

Feelings are the key to true friendship.

And true friendship is a treasure.

In the evening, when you light a candle, do not look at its flame. Just feel the surrounding warmth. Feel how the light burns quietly without having to make an effort. Feel how the space around you becomes quiet and in that quietness peace spreads.

In silence, chaos returns to order. In silence, you are close to yourself. And within yourself you are close to love, peace and faith.

Silence is the purest wisdom.

Listen to your heart because in it you are real.

Autor: Magdalena Suchankova | čtvrtek 1.1.2026 8:00

