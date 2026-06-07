Na lavičce s jablky
Sluníčko příjemně hřeje. Okolní krajinu zbarvuje do zlatova. Ptáci pokojně popěvují od radosti z nového dne. Kdežto z dálky doléhá šum z rušné cesty projíždějících aut, který je pravidelně doplněný hlukem letadel připravujících se na přistání.
Je neděle šest hodin ráno, proto se musím ptát, „Kde lidé pořád tolik spěchají?“ Co je to za život, pokud nemáme chuť na chvíli se zastavit a jen tak si nečině odpočinout? Příroda nikam nespěchá a přece je tady ve své všednodenní kráse.
Posadím se na lavičku tam, kde husy dávají dobrou noc a zakousnu se do červeného jablka. Od protější strany se ozývá křik volavky šedé, když v tom zahlédnu poskakující bílý flíček. No jo, zajíc. Žije na louce na kopečku, kde si před snídani hraji s odkvetlými pampeliškami.
Bylo tomu tak i dnes ráno, kdy po teplé noci bylo sucho a jen pár kapek rosy dřímalo na listí v korunách stromů. Něžně jsem šedivé hlavičky pampelišek seskupila do dlani, abych nahromaděná semena mohla odfouknout a sledovat, jak se lehce vznášejí vzduchem a uléhají k odpočinku do jarní trávy. A při tom obyčejném pohledu neubráním se myšlence, „Kéžbych uměla tak lehce žít, jako semeno pampelišky volně poletující vzduchem.“
Klidná hladina řeky zrcadli krásu svých břehů i dokonalost nebe a při pohledu na zvolná vznášející se mraky vynoří se vzpomínky na tebe, „Kdepak asi jsi?“ povzdechnu si.
„Už nemám sílu,“ řekla jsi mi tehdy smířeně.
Mlčela jsem chápajíc, že jakákoliv slova jsou zbytečná. Cítila jsem tvou bolest, únavu, smutek, ale i úlevu po přijetí skutečnosti bez budoucnosti. Věděla jsem, že ti v mé přítomnosti musím dovolit odejít, i když jsem večer co večer tiše plakala, jelikož jsem marně hledala odpověď na otázku, „Jak jen ti mám být silnou oporou, když jsem křehká jako sněžná vločka v teplé dlani?“
Pamatuješ, jak jsme pampeliškám odtrhávaly žluté květy, abychom jsme si z nich doma mohly uvařit med, a zatímco jsme se procházely loukou, pojídaly jsme hořké stonky? Snědly jsme jich tolik, až se dnes divím, že nám z toho nebylo špatně. A občas jsme pro změnu ochutnaly šťovík, abychom jsme se opět ujistily, že je opravdu kyselý.
Je mi líto, že si nevzpomínám o čem jsme si tehdy povídaly. Zvláštní kolik slov bylo vysloveno mezi námi a jak málo si jich pamatuji. Kdybych tehdy jen tušila, že o pár let později budu si s tebou povídat jen v duchu, kladla bych na každé jediné vyřčené slovo důraz a nešetřila bych s věty vyjadřující mou lásku k tobě a vděk za naše přátelství. Jak krásné pravé přátelství je a jak vzácné.
Tolik let se již procházím po světě bez tvého boku, aniž by se mi povedlo najít ženu, která by se nebála nahlédnout do mého srdce a na oplátku dovolila mi dotknout se jejího nitra. S úsměvem na tváři utíkají. Proč se jen dnešní člověk neumí uvolnit a přestat se bát upřímného sblížení? Přece stále jsou mezi námi i uctiví lidé se záměry tak průzračně čistými jako jarní pramen stékající z hor dolů do údolí, který nezištně daruje svou vitální sílu ovocným sadům, aby společně mohli rozkvétat a těšit se ze sladkých plodů života.
Snad jen každý je pomatený z televize a ve své hlavě si přehrává podvodné scénáře z filmů a seriálů. Nebo odkud se ta nedůvěra v lidech vzala? A možná je to jen obyčejný nezájem. Přece televize a internet nabízejí lepší zábavu než moje společnost. Skutečně? Copak dnešní lidé raději nechtějí vlastní život žít, než sledovat život někoho cizího?
Přátelství. Jak jednoduše se tvoří v dětství a jak obtížně v dospělosti.
Žijeme ve společnosti, ve které vzdělání, práce a peníze jsou oslavování, jakoby vše ostatní ztratilo hodnotu. Snad i proto se Internet stál naším nejvěrnějším kamarádem, který nikdy neodporuje, neoponuje, nehádá se, nic po nás nechce a vždy je k dispozici, když zatoužili po úniku z reality. Víme, že je to lež, že přijdou dny, kdy nám skutečné spojení s druhou lidskou duši bude scházet, avšak odmítáme čelit pravdě, ať už z lhostejnosti a honbou za bohatstvím nebo ze strachu, že jsme zahodili poklad, který nelze za peníze získat.
Proto se musím ptát, „Co se to s námi, lidmi, stalo? A jak ta prázdnota mezilidských vztahů postihne naše děti?“
Pamatuješ na dobu, to nám bylo dvanáct, jak jsme se cestou ze školy vracely do svých domovů přes louku a tam jsme pletly žluté věnečky z pampelišek, které jsme pak vděčně jako nejvzácnější ozdobu na hlavičkách nosily? Dnes jeden pouštím po proudu řeky jako poděkování za krásné chvíle prožité s tebou.
Za týden se znovu sejdeme na lavičce s jablky, tam, kde husy dávají dobrou noc, abychom jsme si připomněly výročí tvého úmrtí. Škoda jen, že pampeliška kvete tak krátce. Pouze pár dnů. Stejně tak krátce jako i naše shledání.
Čas je vše, co potřebujeme. Proto je někdy zapotřebí věnovat si čas a život zjednodušit. Žít jednoduše, obyčejně, tiše a pomalu, abychom opět mohli být šťastní.
Magdalena Suchankova
Where Does Joy Hide?
Joy, you can’t buy it.
Magdalena Suchankova
Kde se nachází radost?
Radost, nelze ji koupit.
Magdalena Suchankova
Feelings
Sometimes, there are feelings I do not welcome.
Magdalena Suchankova
Cítím
Někdy mám pocity, které nevítám.
Magdalena Suchankova
Do you remember?
My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,
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