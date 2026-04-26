Mám strach
Mám strach ze selhání sama sebe.
Mám strach, že zaprodám svůj talent za peníze.
Mám strach, že zradím vlastní duši, pro uspokojení materiální společnosti, ve které žijeme.
Mám strach, že lidé nikdy nepochopí na čem doopravdy záleží.
Mám strach, že lidé nikdy nepochopí, že život na kterém skutečně záleží není ten lidský.
Mám strach, že oslepnu a už nikdy nespatřím krásu východu slunce.
Mám strach, že ochrnu a už nikdy neprojevím radost pohybem.
Mám strach, že nikdy nepocítím lehkost skutečné svobody.
Mám strach, že nebudu milovaná.
Mám strach, že jednoho dne nebudu milovat.
Mám strach, že promarním svůj čas i život samotný.
Mám strach, že se přestanu radovat ze života samotného.
Mám strach, že přestanu cítit vděčnost.
Mám strach, že přestanu vnímat přítomnost.
Mám strach, že přestanu věřit.
Mám strach, že zapomenu.
Mám strach ze ztráty.
Mám strach, že nikdy nepochopím, proč žiju.
Mám strach.
Mám strach, že v den mé smrti nebude tady nikdo, kdo by mne držel za ruku.
Magdalena Suchankova
I’m afraid
I’m afraid that I’m not strong enough.
Magdalena Suchankova
Human or Nature?
If not we, humans, on Earth, there is another splendid spring, rich summer, coloured autumn, and wonderful winter for Nature. Year by year.
Magdalena Suchankova
Člověk nebo příroda?
Nebýt nás, lidí, na Zemi, je tady další nádherné jaro, bohaté léto, barevný podzim a úžasná zima pro přírodu. Rok co rok.
Magdalena Suchankova
Where the geese say good night
Silence fell over the river shrouded in the darkness of the coming night. The absolute calm had just turned the river’s surface into a perfect mirror reflecting the beauty of the golden hues of the surrounding landscape
Magdalena Suchankova
Bee Friending
‘Work, work, just work,’ the bee hums wearily to the rhythm when she is collecting honey. ‘Work, work, just work,’ she sits down exhausted on a pink rosehip flower.
I am who I am. Who am I?