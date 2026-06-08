Leť jako racek
Usmějeme se na sebe, pozdravíme se a pak se zeptá, „Jak se máš?“ A aniž bych měla možnost jedním slovem odpovědět, už je pryč, předstírajíc, jak moc je zaneprázdněná. Ale když se na scéně objeví britský manažer, to je jiná podívaná. Najednou čas na rozhovor má.
Národnost a status. Jak moc na tom záleží?
Honíme se za něčím tak banálním, za něčím, co náš život nečiní hodnotným, nýbrž prázdnějším. Ptáme se, „Co si o nás ti správní lidé myslí? Jak nás ti správní lidé vidí?“ Chceme pro ty správné lidi vypadat moudře, zajímavě a úspěšně, ale ve skutečnosti jim na nás nezáleží, jelikož i oni si jen plní svoji sociální povinnost. Shlížejí na nás spatra, a když se za námi dveře zamknou, vysmívají se, jak moc jsme malí, bezvýznamní a zoufalí.
Když se tak rozhlížím kolem, vidím, jak si hrajeme na to, jak jsme důležití a významní, a přitom nám uniká podstata, že jen pár metrů od nás se nachází hospic, kde lidé umírají v bolesti. Nicméně se o to nezajímáme až do chvíle, kdy od života přijde rána. A pak jsme vděční i za tu nejmenší pozornost. Najednou na národnosti nezáleží. Držení za ruku a pár milých slov od bezvýznamné Češky získá na své hodnotě. Proto nemohu nevidět, jak beznadějní tvorové my, lidé, jsme.
O to víc by nám mělo záležet na tom, jaké hodnoty uctíváme, jakými lidmi se obklopujete a co tady po sobě zanecháme. Budovat skutečné vztahy a být tam, kde jsme zapotřebí nejvíce je to, o co bychom se v životě měli opírat. Avšak lidem na ničem, kromě vlastního pohodlí a prospěchu nezáleží.
Můj milý příteli, podívej se nahoru na nebeskou oblohu. Vidíš toho racka, jak si vychutnává plachtění na proudech větrů? Žádné starosti v jeho mysli. Žádné touhy chtění více, než potřebuje. Žádný spěch s dokazováním své moudrosti, odvahy, velebných způsobů, skvělé pověsti, slávy a moci ve světě. Jen čistá radost z lehkosti bytí. Toto je skutečná svoboda. Svoboda, kterou my lidé nikdy nepocítíme. Jak já mu závidím.
Pokud chcete poznat skutečný charakter člověka, sledujte jej, jak se chová k těm, co mu nemají co nabídnout. Ale i tak neztrácím důvěru, že se v mém okolí najde někdo, kdo bude chtit spolu se mnou sdílet pravdu.
Magdalena Suchankova
Na lavičce s jablky
Tiše jsem seděla u tvé postele, držela jsem tě za pravou dlani a druhou rukou jsem tě hladila po paži. Dokola jsem ti šeptala, “Pokud jsi připravena, jdi,” a přitom jsem doufala, zda chvění mého hlasu zůstalo bez povšimnutí.
Magdalena Suchankova
Where Does Joy Hide?
Joy, you can’t buy it.
Magdalena Suchankova
Kde se nachází radost?
Radost, nelze ji koupit.
Magdalena Suchankova
Feelings
Sometimes, there are feelings I do not welcome.
Magdalena Suchankova
Cítím
Někdy mám pocity, které nevítám.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Slavnost Dotkni se Písku oživí město koncerty, jarmarkem či pouliční show
Městská slavnost Dotkni se Písku nabídne od pátku do soboty zábavu pro celou rodinu. Centrum města...
Maple, Zayu a Clutch. Fotbalové MS 2026 bude mít hned tři maskoty. Co symbolizují?
Do startu fotbalového mistrovství světa 2026 zbývají už jen dny. Je proto čas představit maskoty....
Místo hraní v šalině to žesťoví muzikanti rozbalí v depu, Brno rozezní Brass Fest
Dostat světové žesťové soubory do Brna znamená plánovat i dva roky dopředu. Letos pořadatelé...
Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony
Premium S tříletým trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na pět let odešel v pondělí od soudu bývalý...
- Počet článků 61
- Celková karma 5,25
- Průměrná čtenost 327x
I am who I am. Who am I?