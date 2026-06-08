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Leť jako racek

“Buď opatrná, nejsem Britkou, někdo tě se mnou může vidět. Jaká ostuda.”

Usmějeme se na sebe, pozdravíme se a pak se zeptá, „Jak se máš?“ A aniž bych měla možnost jedním slovem odpovědět, už je pryč, předstírajíc, jak moc je zaneprázdněná. Ale když se na scéně objeví britský manažer, to je jiná podívaná. Najednou čas na rozhovor má.

Národnost a status. Jak moc na tom záleží?

Honíme se za něčím tak banálním, za něčím, co náš život nečiní hodnotným, nýbrž prázdnějším. Ptáme se, „Co si o nás ti správní lidé myslí? Jak nás ti správní lidé vidí?“ Chceme pro ty správné lidi vypadat moudře, zajímavě a úspěšně, ale ve skutečnosti jim na nás nezáleží, jelikož i oni si jen plní svoji sociální povinnost. Shlížejí na nás spatra, a když se za námi dveře zamknou, vysmívají se, jak moc jsme malí, bezvýznamní a zoufalí.

Když se tak rozhlížím kolem, vidím, jak si hrajeme na to, jak jsme důležití a významní, a přitom nám uniká podstata, že jen pár metrů od nás se nachází hospic, kde lidé umírají v bolesti. Nicméně se o to nezajímáme až do chvíle, kdy od života přijde rána. A pak jsme vděční i za tu nejmenší pozornost. Najednou na národnosti nezáleží. Držení za ruku a pár milých slov od bezvýznamné Češky získá na své hodnotě. Proto nemohu nevidět, jak beznadějní tvorové my, lidé, jsme.

O to víc by nám mělo záležet na tom, jaké hodnoty uctíváme, jakými lidmi se obklopujete a co tady po sobě zanecháme. Budovat skutečné vztahy a být tam, kde jsme zapotřebí nejvíce je to, o co bychom se v životě měli opírat. Avšak lidem na ničem, kromě vlastního pohodlí a prospěchu nezáleží.

Můj milý příteli, podívej se nahoru na nebeskou oblohu. Vidíš toho racka, jak si vychutnává plachtění na proudech větrů? Žádné starosti v jeho mysli. Žádné touhy chtění více, než potřebuje. Žádný spěch s dokazováním své moudrosti, odvahy, velebných způsobů, skvělé pověsti, slávy a moci ve světě. Jen čistá radost z lehkosti bytí. Toto je skutečná svoboda. Svoboda, kterou my lidé nikdy nepocítíme. Jak já mu závidím.

Pokud chcete poznat skutečný charakter člověka, sledujte jej, jak se chová k těm, co mu nemají co nabídnout. Ale i tak neztrácím důvěru, že se v mém okolí najde někdo, kdo bude chtit spolu se mnou sdílet pravdu.

Autor: Magdalena Suchankova | pondělí 8.6.2026 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

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Magdalena Suchankova

  • Počet článků 61
  • Celková karma 5,25
  • Průměrná čtenost 327x
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