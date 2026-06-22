Kolik tě stojí svoboda?
Sluníčko příjemně hřeje. Okolní krajinu zbarvuje do zlatova. Ptáci slavnostně popěvují ódu na radost z nového dne. Kdežto z dálky doléhá šum z rušné cesty od projíždějících aut, který je pravidelně doplněn hlukem letadel připravujících se na přistání v Manchesteru. Je neděle šest hodin ráno, proto se musím ptát: „Kam lidé pořád tolik spěchají?“ Co je to za život, pokud nemáme chuť na chvíli se zastavit a jen tak nečinně si odpočinout? Příroda nikam nespěchá, a přece je tady ve své všednodenní kráse.
Něžně seskupím šedivé hlavičky pampelišek do dlaní, abych nahromaděná semena mohla odfouknout a sledovat, jak se lehce vznášejí vzduchem a uléhají k odpočinku do jarní trávy. A při tom obyčejném pohledu se neubráním myšlence: „Kéž bych uměla tak lehce žít, jako semínko pampelišky volně poletující vzduchem.“
„Co tě dělá šťastným?“ ptala jsem se lidí okolo, abych zjistila, že neznají odpověď na tak obyčejnou otázku. Lidé se neptají, co je doopravdy činí šťastnými. Nehledají ve své paměti šťastné okamžiky života. Nejdou si za svým skutečným štěstím. Jen slepě následují vzorec společnosti, která nám kdysi dávno nadiktovala, že národnost, víra, vzdělání, majetek, pověst, sociální status, sláva a moc jsou hodnoty, jež máme následovat, jelikož nás jednoho dne učiní šťastnými. Tak proč jsou lidé nespokojení? Proč nás neustále něco trápí, i přesto, že jsme již všeho dosáhli a v podstatě si žijeme bezstarostně?
Usmějeme se na sebe, pozdravíme se a pak se zeptá: „Jak se máš?“ A aniž bych měla možnost jedním slovem odpovědět, už je pryč a předstírá, jak moc je zaneprázdněná. Ale když se na scéně objeví britský manažer, to je jiná podívaná. Najednou čas na rozhovor má.
Národnost, pověst a sociální status.
Honíme se za něčím tak banálním, za něčím, co náš život nečiní hodnotným, nýbrž prázdnějším. Ptáme se: „Co si o nás ti správní lidé myslí? Jak nás ti správní lidé vidí?“ Chceme pro ty správné lidi vypadat moudře, zajímavě a úspěšně, ale ve skutečnosti jim na nás nezáleží, protože i oni si jen plní svou sociální povinnost.
Všude chceme být, všechno vědět, všechno vidět, všechno zkusit, všechno ochutnat a všechno získat. A pak to všechno musíme s každým sdílet, ať už jen soukromě s rodinou a přáteli, nebo veřejně na sociálních sítích a médiích, abychom všem okolo ukázali, jak báječný život si žijeme.
Tady nemohu jinak než se pozastavit. Kdo z nás se ptá: „Co se stane s mými vzpomínkami na dovolenou v Peru, Austrálii či na Bali po mé smrti?“ Jaký má účel cestování kolem světa v dnešní době plné informací na dosah ruky spolu s Googlem plným fotografií? Jen abych tam byl, abych to viděl, abych ochutnal, abych si to na vlastní kůži ošahal. Spíše v tom u mnoha z nás vidím jen únik z nudy, protože co jiného se dá ve středním věku bez dětí dělat? Není v tom žádný smysl, kromě cpaní peněz těm, co už dávno jsou bohatí.
Dokdy si ale budeme nalhávat? Kdy už konečně veřejně přiznáme, kolik úsilí nás náš báječný život stojí? Kolik stresu? Kolik hodin přesčasů? Kolik námahy odpírání si volného času pro sebe? Kolik hodin sebeobviňování a zdokonalování vlastní lidské nedokonalosti?
A když už konečně získáme vše, po čem jsme kdy toužili, přijde zklamání a prázdnota, jelikož si uvědomíme, kolik hodin marného snažení, které nás ani o krůček nepřiblížilo ke spokojenému životu, nás to vše stálo.
Nadále se chováme, jako kdyby přepychový život, tak jak jej známe dnes, měl trvat navždy. Když se tak kolem dívám na své kolegy, až se mi brečet chce při vědomí, kolik jídla se denně v naší kantýně lehkovážně vyhodí bez respektu k životu samotnému. Co z toho, že jsme kvůli naší chamtivosti zabili zvířata a zplundrovali přírodu, když jídlo z talíře skončí v koši?
Buď jsme příliš vystrašení, anebo slepí, než abychom si připustili, že lidský život, tak jak jej známe, je na počátku svého konce. Světový hladomor přijde dřív, než si nalháváme, proto moje generace bude mít tu čest ochutnat jeho tvrdý dopad jako odměnu za naši bezohlednost a hamižnost. O to víc by nám mělo záležet na tom, jaké hodnoty uctíváme a co tady po sobě zanecháme, aby naše děti neztratily naději na budoucnost.
Nicméně valné většině je to všechno jedno. Pro ně je to jen jídlo, kterého je všude plno, a navíc je levné, tak proč jím nenaplnit popelnice? Nezajímá je skutečná hodnota jídla, jelikož nikdy nemuseli balancovat na pokraji propasti mezi životem a smrtí z jeho nedostatku. Proto nejsou ochotni popřemýšlet, proč by se vůbec měli zabývat otázkou, jak mohou zabránit plýtvání jídlem.
Čím majetnější se stává společnost, ve které žijeme, tím více trpí naše svoboda. Jsme všude na kamerách. Nemohu projít ulici, na které si spokojeně žiju, aniž by mne zachytily domácí CCTV mých sousedů namontované v oknech s výhledem do ulice. Nemohu si ze zvědavosti na internetu prohlédnout Magic Note Pad, aniž bych následně nebyla bombardována reklamami, o jak úžasný produkt se každým dnem připravuji. Informace o válečných konfliktech či politických neshodách nám vlezou do mobilu i počítače, a potažmo i do hlavy. Proto se musím ptát: „Kde se poděla naše svoboda?“ Proč tak úzkostlivě bráníme majetek a připravujeme se o klidný spánek s potřebou obhájit vlastní názor na politickou šarádu v Americe?
Když se tak rozhlížím kolem, vidím, jak si hrajeme na to, jak jsme důležití, a přitom nám uniká podstata, že na ničem v té bohaté společnosti nezáleží. Svět se bez nás nezhroutí. Ptáci budou dál polétávat oblohou a moře bude následovat sílu úplňku. Avšak my stále předstíráme, nebo i hůř, někteří z nás věří, že činit bohatou společnost ještě bohatší a vyřešit nevyřešitelné je to, oč tu běží.
Opravdu?
Můj milý příteli, podívej se nahoru na nebeskou oblohu. Vidíš toho racka, jak si vychutnává plachtění na proudech větrů? Žádné starosti v jeho mysli. Žádné touhy chtít víc, než potřebuje. Žádný spěch s dokazováním své moudrosti, odvahy, velebných způsobů, skvělé pověsti, slávy a moci ve světě. Jen čistá radost z lehkosti bytí. Toto je skutečná svoboda. Svoboda, kterou my lidé nikdy nepocítíme. Jak já mu závidím!
Často pouze čas je vše, co doopravdy potřebujeme. Žít jednoduše, obyčejně, tiše a pomalu, abychom opět mohli být šťastní, jelikož v den, kdy nepotřebujeme něčí schválení, přijde svoboda.
Magdalena Suchankova
I am who I am
What am I telling myself? No one cares about me here. Why should they? It doesn’t matter how many years have passed, I’ll just be a poor stranger to them until the end of the world. Please, don’t start lying to me
Magdalena Suchankova
Jsem, kdo jsem
Co si to namlouvám. Nikoho tady nezajímám. Proč bych taky měla. Je úplně jedno, kolik let již uběhlo, pro ně až do skonání světa budu pouze ubohá cizinka. Prosím vás, jen mi nezačněte lhát, že se přeci jen o mne zajímáte.
Magdalena Suchankova
Where Does Joy Hide?
Joy, you can’t buy it.
Magdalena Suchankova
Kde se nachází radost?
Radost, nelze ji koupit.
Magdalena Suchankova
Do you remember?
My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,
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