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Když život nikam nespěchá

Věnováno rannímu tichu u řeky Weaver, která mě učí prostému umění být. Nechť unavené duše najdou potěšení u těch, s nimiž je i ten nejprostší šálek hořké kávy a kousek koláče největší oslavou života.

Před dvěma dny, když jsem po dlouhé směně přišla domů z práce, byla jsem mile překvapená z ostružinové nadílky u mne v zahrádce. Vždy mne sladká chuť ovoce, které okusilo dotek slunce, dostane do úžasu. Pokaždé si uvědomím, že když přírodě dopřejeme čas a volnost, odmění naši trpělivost lahodnými plody plnými života. Hned je na tom světě o to krásněji.

Je nádherné sluneční léto a řeka Weaver doslova překypuje životem. Její břehy jsou lemovány sytou zelení a líný proud lhostejně odráží bohémské, modré nebe, zatímco stezku dekorují spadlé žluté švestky, na kterých si libují nejen ptáci. Nebude dlouho trvat a tyto břehy rovněž budou hojně ozdobeny sladkými ostružinami, které během mých ranních procházek s poděkováním budu mít tu čest si vychutnávat. Vzduch kolem keřů bude vonět sladce a těžce, prosycený sluncem a vlhkou vůní nedaleké vody. Za tichého švitoření ptáků a přátelského bzučení včel pocítím jen lehké křupnutí, s jakým se zralý plod oddělí od stopky. Ruce budu mít zbarvené do tmavě modra a pravděpodobně i rty od slaďoučké šťávy, která i po tom nejněžnějším doteku mých prstů z ovoce pokaždé vytéká. Sladká, jemně natrpklá chuť přímo bude explodovat na jazyku. Pokaždé se mi chce volat: „Radost žít!“ Voda i slunce a život bujně vzkvétá do své rajské štědrosti. Pomalu blednoucí skvrny na dlaních a každé drobné škrábnutí od ostrých trnů na zápěstí mi budou po zbytek dne připomínat, jaké jsem to měla štěstí, že jsem si dopřála čas v přírodě beze spěchu. Luxus, který si v dnešní hektické společnosti zaměřené na výkon jen málokdo z nás dovolí dopřát.

Kdykoli se zvolna procházím u řeky Weaver, při pohledu na pokojnou hladinu odrážející krásu svých břehů, nemohu odolat a musím vzpomínat i na ranní zlatavou atmosféru řeky minulého září. Tehdy se sytá letní zeleň začala pomalu převlékat do tónů bronzu a okru, ranní mlhy se líně válely nad hladinou a pod nohama mi místo měkké trávy poprvé tiše zakřupala ranní jinovatka. Tehdy jsem od přírody obdržela poctu a mohla si během procházek vychutnávat sladkou svěžest zelených jablek, která v noci byla zahalena mrazem, jenž při prvních slunečních paprscích zvolna roztál, aby jablkům dopřál dotek křehkosti. Chuť tak lahodně bohatá zaplavila mé smysly tak důrazně, až jsem pocítila, že se čas na moment zastavil. Neopakovatelný dar.

Teď se mi z trouby líně nese sladká vůně ostružinového koláče. Nemohu se dočkat, až si ho za pár chvil stále teplého budu spolu s hořkou kávou pomalu vychutnávat. Ještě mi pár bobulí zbylo na zítřejší snídani s bílým jogurtem, avšak teprve po ranní procházce.

Winsford, Cheshire, 13. července 2026

Autor: Magdalena Suchankova | neděle 19.7.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Magdalena Suchankova

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