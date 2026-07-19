Když život nikam nespěchá
Před dvěma dny, když jsem po dlouhé směně přišla domů z práce, byla jsem mile překvapená z ostružinové nadílky u mne v zahrádce. Vždy mne sladká chuť ovoce, které okusilo dotek slunce, dostane do úžasu. Pokaždé si uvědomím, že když přírodě dopřejeme čas a volnost, odmění naši trpělivost lahodnými plody plnými života. Hned je na tom světě o to krásněji.
Je nádherné sluneční léto a řeka Weaver doslova překypuje životem. Její břehy jsou lemovány sytou zelení a líný proud lhostejně odráží bohémské, modré nebe, zatímco stezku dekorují spadlé žluté švestky, na kterých si libují nejen ptáci. Nebude dlouho trvat a tyto břehy rovněž budou hojně ozdobeny sladkými ostružinami, které během mých ranních procházek s poděkováním budu mít tu čest si vychutnávat. Vzduch kolem keřů bude vonět sladce a těžce, prosycený sluncem a vlhkou vůní nedaleké vody. Za tichého švitoření ptáků a přátelského bzučení včel pocítím jen lehké křupnutí, s jakým se zralý plod oddělí od stopky. Ruce budu mít zbarvené do tmavě modra a pravděpodobně i rty od slaďoučké šťávy, která i po tom nejněžnějším doteku mých prstů z ovoce pokaždé vytéká. Sladká, jemně natrpklá chuť přímo bude explodovat na jazyku. Pokaždé se mi chce volat: „Radost žít!“ Voda i slunce a život bujně vzkvétá do své rajské štědrosti. Pomalu blednoucí skvrny na dlaních a každé drobné škrábnutí od ostrých trnů na zápěstí mi budou po zbytek dne připomínat, jaké jsem to měla štěstí, že jsem si dopřála čas v přírodě beze spěchu. Luxus, který si v dnešní hektické společnosti zaměřené na výkon jen málokdo z nás dovolí dopřát.
Kdykoli se zvolna procházím u řeky Weaver, při pohledu na pokojnou hladinu odrážející krásu svých břehů, nemohu odolat a musím vzpomínat i na ranní zlatavou atmosféru řeky minulého září. Tehdy se sytá letní zeleň začala pomalu převlékat do tónů bronzu a okru, ranní mlhy se líně válely nad hladinou a pod nohama mi místo měkké trávy poprvé tiše zakřupala ranní jinovatka. Tehdy jsem od přírody obdržela poctu a mohla si během procházek vychutnávat sladkou svěžest zelených jablek, která v noci byla zahalena mrazem, jenž při prvních slunečních paprscích zvolna roztál, aby jablkům dopřál dotek křehkosti. Chuť tak lahodně bohatá zaplavila mé smysly tak důrazně, až jsem pocítila, že se čas na moment zastavil. Neopakovatelný dar.
Teď se mi z trouby líně nese sladká vůně ostružinového koláče. Nemohu se dočkat, až si ho za pár chvil stále teplého budu spolu s hořkou kávou pomalu vychutnávat. Ještě mi pár bobulí zbylo na zítřejší snídani s bílým jogurtem, avšak teprve po ranní procházce.
Winsford, Cheshire, 13. července 2026
Magdalena Suchankova
Where is my home?
Today’s human invents any reason to properly justify the unnecessary need to fulfill their own desires, behind which they hide a wretched conscience, so that they do not have to watch it as it continues to suffer and decay
Magdalena Suchankova
Kde domov můj?
Dnešní člověk si vymýšlí jakýkoliv důvod, aby řádně obhájil zbytečnou nutnost splnění vlastních tužeb, za které skryje zubožené svědomí, aby se na ně nemusel dívat, jak dál strádá a chátrá kvůli vlastní neochotě ke skromnosti.
Magdalena Suchankova
A Gift to Myself
Freedom begins the moment we realize we have nothing to prove to the world.
Magdalena Suchankova
Dar sobě
Svoboda začíná v okamžiku, kdy pochopíme, že nemusíme světu nic dokazovat.
Magdalena Suchankova
Conscience of Consumers
We bring home all sorts of trinkets from our holidays, seemingly so that we have a souvenir of a beautiful summer by the sea. We place them on a shelf and, all year long, we simply walk past them, occasionally dusting them off.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek
Řidiče i cyklisty v pátek překvapil pád části betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu....
Žádnou trasu jsem se nenaučil napoprvé. Nevidomý trénuje cestu po nádraží
Jaromír Tichý se před 39 lety narodil s vážnou vadou zraku. S průvodci z Tyfloservisu chodí na...
Skleničky, jízdní kola i květináče. Re-use centra dávají věcem druhou šanci
Do re-use centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze...
Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern
Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří...
Neratovice hledají provozovatele sběrného dvora, důvodem je upřesnění podmínek
Neratovice na Mělnicku vypsaly výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora. Důvodem je...
Zemědělská půda, prodej, Žďárek, Liberec
Žďárek, okres Liberec
2 976 490 Kč
- Počet článků 68
- Celková karma 5,49
- Průměrná čtenost 307x
Po mém odchodu, raději místo neosobního hrobu na cizím hřbitově, postavte lavičku tam, kde vychází slunce, a mé zpustošené a dušeprázdné tělo darujte přírodě, nechť život v podobě stromu lípy dál vzkvétá.
I am who I am. Who am I?
After I'm gone, instead of an impersonal grave in a foreign cemetery, put a bench where the sun comes up, and donate my devastated and soulless body to nature, let life continue to flourish in the form of a linden tree.