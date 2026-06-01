Kde se nachází radost?

Radost, nelze ji koupit.

Radost, nelze ji vyhrát.

Radost, nelze ji vyrobit.

Radost, nelze ji vypěstovat.

Radost, nelze ji dohonit.

Radost, nelze ji uchopit.

Radost, nelze ji najit.

A přece radost je tady a teď.

Radost, lze ji cítit.

Radost, lze ji žít.

Radost je v Tobě.

Radost je v každém z nás.

Tobi, let balónem 09.03.2026

Dan, šplhání na strom 17.04.2026

Daiva, na prázdninách 27.04.2026

Debbie, pouštění draka 04.05.2026

Můj milý příteli

Zapomeň na práci, zodpovědnosti, povinnosti i starosti. Zapomeň na to, kým jsi a jak bys měl žít svůj život. Vrať se tam, kde je tvé bezstarostné dětství a dovol svému vnitřnímu dítě si s Tebou hrát.

  1. Vrať se v čase a namaluj obraz svého šťastného dětství.
  2. Vezmi své vnitřní dítě na dobrodružnou plavbu a napište spolu příběh.
  3. Odměň sebe a upeč pro sebe cukroví svého dětství.
  4. Hraj si s bublifukem a kochej se krásou odrážejících se barev slunečního svitu.
  5. Poruš večerku a tajně pod dekou čti svému vnitřnímu dítěti knížku dlouho do noci.
  6. Pozvi své kamarády kempovat, spolu rozdělejte táborák a opečte si marshmallow.
  7. Leť balonem. Splň svému vnitřnímu dítěti přání a vznes se do vzduchu.
  8. Zastav se v čase a jen tak pozoruj hvězdy.
  9. Dovol své dětské fantazii složit píseň nebo báseň.
  10. Udělej dobrý skutek, jen tak pro radost vnitřního dítěte, a třeba zasaď strom.
  11. Připrav picnic svých dětských přání pro své milované.
  12. Připomeň si dětskou lehkost bytí a jen tak pro radost pouštěj draka.
  13. Buď veselý jako dítě a udělej anděla ve sněhu.
  14. Dovol svému vnitřnímu dítěti tvořit a spolu vytvořte dárky pro ty, které nosíš ve svém srdci.
  15. Vyšplhej na strom nebo se projeď na kolotoči a vychutnej si pohled na svět dětskýma očima.
  16. Hraj si s jojem, poskládej puzzle, pohoupej se na houpačce a buď bezstarostný jako dítě.
  17. Zatanči si v dešti a buď šťastný.

Vzpomínka na dětství 14.04.2026

Dárek od sestry Vánoce 2025

Moje fantazie 18.02.2026

Život je radostná hra. Nepřestávej být dítětem.

Přeji Ti příjemnou zábavu a život plný radosti, Magdalena

Autor: Magdalena Suchankova | pondělí 1.6.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Magdalena Suchankova

Feelings

Sometimes, there are feelings I do not welcome.

5.5.2026 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 5x

Magdalena Suchankova

Cítím

Někdy mám pocity, které nevítám.

4.5.2026 v 18:00 | Karma: 0 | Přečteno: 6x

Magdalena Suchankova

Do you remember?

My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,

29.4.2026 v 14:00 | Karma: 4,48 | Přečteno: 124x

Magdalena Suchankova

Pamatuješ?

Tělo se třáslo, zatímco svaly byly v jedné velké křeči. Krev se hrnula do hlavy tak prudce, až jsem se bála, že mi mozek pod tlakem v lebce exploduje jako zavařenina v papiňáku. Popadala jsem po dechu,

29.4.2026 v 9:00 | Karma: 6,66 | Přečteno: 203x

Magdalena Suchankova

I’m afraid

I’m afraid that I’m not strong enough.

26.4.2026 v 10:00 | Karma: 0 | Přečteno: 14x
Magdalena Suchankova

  • Počet článků 58
  • Celková karma 5,96
  • Průměrná čtenost 340x
Jsem, kdo jsem. Kdo jsem?
I am who I am. Who am I?

