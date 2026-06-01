Kde se nachází radost?
Radost, nelze ji vyhrát.
Radost, nelze ji vyrobit.
Radost, nelze ji vypěstovat.
Radost, nelze ji dohonit.
Radost, nelze ji uchopit.
Radost, nelze ji najit.
A přece radost je tady a teď.
Radost, lze ji cítit.
Radost, lze ji žít.
Radost je v Tobě.
Radost je v každém z nás.
Můj milý příteli
Zapomeň na práci, zodpovědnosti, povinnosti i starosti. Zapomeň na to, kým jsi a jak bys měl žít svůj život. Vrať se tam, kde je tvé bezstarostné dětství a dovol svému vnitřnímu dítě si s Tebou hrát.
- Vrať se v čase a namaluj obraz svého šťastného dětství.
- Vezmi své vnitřní dítě na dobrodružnou plavbu a napište spolu příběh.
- Odměň sebe a upeč pro sebe cukroví svého dětství.
- Hraj si s bublifukem a kochej se krásou odrážejících se barev slunečního svitu.
- Poruš večerku a tajně pod dekou čti svému vnitřnímu dítěti knížku dlouho do noci.
- Pozvi své kamarády kempovat, spolu rozdělejte táborák a opečte si marshmallow.
- Leť balonem. Splň svému vnitřnímu dítěti přání a vznes se do vzduchu.
- Zastav se v čase a jen tak pozoruj hvězdy.
- Dovol své dětské fantazii složit píseň nebo báseň.
- Udělej dobrý skutek, jen tak pro radost vnitřního dítěte, a třeba zasaď strom.
- Připrav picnic svých dětských přání pro své milované.
- Připomeň si dětskou lehkost bytí a jen tak pro radost pouštěj draka.
- Buď veselý jako dítě a udělej anděla ve sněhu.
- Dovol svému vnitřnímu dítěti tvořit a spolu vytvořte dárky pro ty, které nosíš ve svém srdci.
- Vyšplhej na strom nebo se projeď na kolotoči a vychutnej si pohled na svět dětskýma očima.
- Hraj si s jojem, poskládej puzzle, pohoupej se na houpačce a buď bezstarostný jako dítě.
- Zatanči si v dešti a buď šťastný.
Život je radostná hra. Nepřestávej být dítětem.
Přeji Ti příjemnou zábavu a život plný radosti, Magdalena
Magdalena Suchankova
Feelings
Sometimes, there are feelings I do not welcome.
Magdalena Suchankova
Cítím
Někdy mám pocity, které nevítám.
Magdalena Suchankova
Do you remember?
My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,
Magdalena Suchankova
Pamatuješ?
Tělo se třáslo, zatímco svaly byly v jedné velké křeči. Krev se hrnula do hlavy tak prudce, až jsem se bála, že mi mozek pod tlakem v lebce exploduje jako zavařenina v papiňáku. Popadala jsem po dechu,
Magdalena Suchankova
I’m afraid
I’m afraid that I’m not strong enough.
