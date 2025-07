Kde husy dávají dobrou noc

Nad řekou zahalenou do tmy nastávající noci rozhostilo se ticho, kdy naprosté bezvětří ještě před chvilkou přeměnilo hladinu v dokonalé zrcadlo odrážející krásu zlatavých odstínů barev okolní krajiny

za doprovodu ptáků dávno skrytých v korunách stromů prozpěvující přání klidného spánku. Kanadské husy neslyšně se schází k ruinám dřevěného mola, jež spočívá na druhém břehu jako smutná upomínka na nemilosrdnou dobu, kdy se člověk nemocný láskou k penězům a moci nejvíce přírodě odcizil.

24.06.2025, řeka Weaver

Řeka Weaver kdysi volně plující krajinou Cheshire vlastním tempem nezištně rozdávala radost z nekonečného koloběhu prostého života, až do osudného dne, kdy v roce 1732 lidská hamižnost rozhodla převzít kontrolu nad průtokem a hloubkou vody, aby se po jejím břehu proháněly dopravní lodě přepravující sůl a uhli. Svobodná migrace vodních živočichů narazila na velké množství průplav, které na mnoha místech zavinili nezvratný úpadek, ne-li přímo zánik, vodního života, a to jak živočichů, tak i rostlin. Ikdyž škody spáchané lidskou činnosti za dvě století jsou nezvratitelné, pozvolná snaha dobrovolníků spolku Přátele řeky Weaver působící poslední dvě desetiletí malými krůčky navrací řece naděj alespoň na částečnou obnovu jejího půvabu.

Je hezký kdykoliv si u řeky jen tak v poklidu posedět a sledovat, jak se na hladině, potom co muška na ni dosedne,tvoří kruhové obrazce drobných vlnek. A když je ryba hodně příchutí, vymršti se, až to šplouchne. Chňapne po mušce, přičemž po sobě na hladině zanechá drobné bubliny, které vzápětí jedná po druhé popraskají. To pak mé srdce radosti zaplesá a duše poděkuje. Je tady život, ikdyž jej nevidím.

A tu se vám ryba jednoho dopoledne vymrštila tak prudcem, až se z nenadání v celé své délce ocitla ve vzduchu pár centimetrů nad vodou. Byla to drobná rybka, ale mé oči ještě dlouho poté, co ryba si už dál plula svým životem v hlubinách řeky, zíraly v to dané místo s prosbou o opětovné provedení mistrovského kousku pro obyčejnou potěchu nad kouzlem pestrosti světa skrytého před lidským zrakem.

Jak dobře znáte řeku, v jejíž blízkosti pobýváte?

Pokoj domova řeky rozpínající se do prostoru všude tam, kde mé oko jen dohlédne, pokaždé přináší mé duši vzpomínku na zářivě žluté irisy zvesela vítající teplé jaro oznamující nám nový začátek, čas radovánek.

A já jsem se radovala nad krásou polní orchideje, která se v anglické krajině, navzdory příručkám označující ji za běžnou květinu, vyskytuje vzácně. Polní orchidej jsem spatřila jenom ve dvou oblastech rozdělené městem Northwich pohlcující více jak 22 tisíc obyvatel, a pokaždé jsem napočítala květů méně, než prstů na jedné ruce. Přestože mé pozorovací poznatky nejsou podložený odbornými studiemi, není pochyb o tom, že i polní orchidej patří mezi ohrožené druhy. Kolikrát jste ji vy letos spatřili?

02.06.2025, řeka Weaver 01.07.2025, řeka Weaver, Vale Royal Locks 23.06.2025, řeka Weaver 11.06.2025, řeka Weaver, louka Vale Royal Locks

A tam na mých toulkách krajinou potěšil mne svou vůni jasmín voňavý, tak i motýli keř komule, zatímco drobná vrbina přitáhla můj zájem hojnými citronovo žlutými květy.

A tady pro změnu na mne čekal tavolník, vikev ptačí, vlčí mák, kopretiny, náprstník červený, bahenní orchidej, ibišek, kakost luční, vodní lilie, bodlák skotský, štětka planá, housenka bourovce trávového, modrá vážka, vážka zelená, motýl hnědý, otakárek, babočka paví oko, bělásek zelný, beruška sedmitečná, slunéčko východní, žlutá beruška, páteříček žlutý, včela medonosná, vosa, ropucha, šnek žlutý, šnek hnědý, šnek malý, šnek ještě menší… kde jen skončit mám?

07.07.2025, Wardle Canal 07.07.2025, Wardle Canal 25.06.2025, řeka Weaver, Vale Royal Locks 05.07.2025, Winsford

Liška! Zatajil se mi dech jednoho brzkého rána. Ano, i hladovou lišku měla jsem to štěstí na krátký okamžik spatřit.

Za ranní tmy krátce před svítáním pršelo, ikdyž jediná kapka vody se mne ani nedotkla. Ale ono nepršelo. To jen voda z listů stromu hojně klouzala dolů. Znělo to jako déšť, a přitom déšť to nebyl.

Tady jste, vzrušeně jsem zatajila dech při pohledu na malá tělíčka zběsile a třepotavě poletující sem a tam. Netopýrci, v pohádkách a pověstech znamení zla. A proč vlastně? Vždyť jsou naprosto neškodní. Uctívající noční ticho. Tak proč nejsou symbolem strážců tmy vyhánějící neklid z našich snů?

Od řeky stoupala hustá pára. Okolní krajinou se rozléhal ranní mír. Ani ptákům se nechtělo pokoj po dešti svým neodolatelným zpěvem narušit.

Nevím, kdo se koho více lekl, jestli já volavky náhle bez jediného zvuku vstupující mi do cesty zpoza husté rákosí obklopující jezírko Eaton Bank Pool, nebo volavka mne, jelikož kdo by čekal člověka před východem slunce procházejícího se u řeky? Nestačila pořádně roztáhnout křídla a už hledala únik k nejbližšímu úkrytu.

Volavko, dobře děláš, že člověku nedůvěřuješ. My lidé se učíme velmi pomalu.

Volavka popelavá, majestátní pták, uctívající a chránící vlastní samotu, současně žijící v blízkosti jiných druhů koloniálně hnízdící vodních ptáků. Vyvolává ve mne symbol úcty k sobě samé, jež nepotřebuje být obhájen jediným slovem.

Příroda není tím, koho bychom jsme se měli bát, nýbrž člověk. Nicméně to už dávno víme. A přece se touto skutečnosti neřídíme. I nadále po všem tom světovém svědectví toužíme po blízkosti jiného člověka a přírody se úzkostlivě straníme.

Přírodo, proč člověk má neustálou potřebu s tebou bojovat, zatímco ty se chceš jen kamarádit? Kdyby člověk nebyl na Zemi, pro tebe tady vždy bude další nadějné jaro, bohaté léto, barevný podzim a kouzelná zima. Ale kdyby člověk zůstal na Zemi bez tebe, Přírodo, těžko tady pro nás lidi může být příští jaro. K čemu mi pak bude vzdělání, pracovní úspěchy, peníze, postavení ve společnosti, moje vlastní identita, když bez tvé sounáležitosti se tady žít nedá? Kdy si konečně pošetilý a samolibý člověk uvědomí, že život, na kterém skutečně záleží je ten Tvůj?

Příroda se bez nás obejde. Avšak my lidé jsme na její existenci závislí.

Podívejte se v noci vzhůru na oblohu a vnímejte sílu hvězd doprovázenou eleganci půlměsíce. Jak moc záleží na tom, abychom jsme mohli sedět za volantem rychlejšího auta?

Ne, nevyžaduji, aby mně lidé rozuměli.

Ne, nevyžaduji, aby lidé se mnou souhlasili.

Ne, nevyžaduji, aby mne lidé uznávali.

Jediné, co potřebuji je, aby lidé přemýšleli o skutečné podstatě pravého života a se vší vážnosti uctívali jeho rozmanitost.

08.07.2025, řeka Weaver, louka Vale Royal Locks 21.07.2025, řeka Weaver, louka Vale Royal Locks 11.06.2025, řeka Weaver, louka Vale Royal Locks 22.07.2025, řeka Weaver, louka Winsford

Ozdobná něha bílo růžových netýkavek již pouhou přítomnosti léči zmatek tísnící se v mém nicotném těle. Jemný dotyk jejích hebkých listů v mžiku dostaví klid s odpovědi. Ano, vše je tak jak má být. Jsem tady a teď. Jiný čas nemám.

Dobrou noc i vám husy.