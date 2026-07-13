Kde domov můj?
„Kolik let se tady budu moci procházet touto nádhernou loukou dolů k řece, než mne životní okolnosti zavedou na jiné místo?“ svěřila jsem stránkám deníku dne 23. června při ranní procházce ve společnosti vycházejícího slunce krvavě zlaté barvy, doprovázeného symfonií ptactva.
Na mé zpáteční cestě jsem víc shrbená od toho, jak sbírám odpad po mých samolibých a lhostejných spoluobčanech. Na každé ranní procházce podél řeky Weaver naplním jeden odpadkový sáček, a jestliže se procházím každý volný den, za týden jsou to sáčky tři. Krása řeky je vykoupená ohnutými zády těch, kteří ji milují.
Nemohu jinak než utrousit poznámku a alespoň v duchu si zanadávat, „Když si ráčili vzít svoji svačinku zakoupenou v blízkém McDonaldu dolů k řece, copak by jim bylo ublíženo, kdyby odpadky po sobě vzali domů a tam je vyhodili do popelnice?“ Nechají je tam v trávě na břehu s lehkým svědomím a svou lhostejnost k zodpovědnosti vůči přírodě přejdou jen mávnutím ruky s myšlenkou, „On se někdo už o to postará,“ nebo i hůř, „Příroda! se o to postará.“
Řeko, jen se podívej na ten nepořádek, až je mi smutno při pomyšlení, jak moc jsme se stali apatičtí vůči tvé kráse. Namísto abychom si tě ctili a pečovali o tvé zdraví, plníme tě plastem. Když si tě zaneřádíme bordelem, kde pak budeme chodit odpočívat?
Mnoho z nás se stěhuje pryč z měst, prý aby žili jinak, šetrněji vůči přírodě, ale děje se to tak doopravdy? Z mého pohledu se spíše jedná o samolibý čin, který přírodě víc škodí než prospívá. Jen si vezměte, oč víc je život ohleduplný tam, kde potřebujete nejen jedno auto, abyste si zaopatřili nejzákladnější potřeby (jídlo, doktor, škola, práce) oproti městu, kde se všude dostanete pěšky, popřípadě MHD?
A toho materiálu, co je potřeba pro postavení nového domu! Neboť to, co je staré, se tak nějak dnešnímu člověku nehodí, očividně z valné většiny bez zásadních příčin. Přičemž u starého domu postačí vykonat jen pár oprav a úprav.
„Ale před námi už tady někdo bydlel, proto dům nemůže mít našeho osobního ducha.“
Dnešní člověk si vymýšlí jakýkoliv důvod, který musí zvelčovat do rozměrů tak ohromných, aby řádně obhájil zbytečnou a nelogickou nutnost splnění vlastních potřeb a tužeb, za které skryje už tak zubožené svědomí, aby se na ně nemusel dívat, jak dál strádá a chátrá kvůli vlastní neochotě ke skromnosti.
Vím, že mnoho z nás si myslí, že skromný život je život nudný. Ale opravdu je tomu tak? Čím méně toho po životě vyžadujeme, tím méně peněz potřebujeme. Čím méně peněz potřebujeme, tím méně času prací ztrácíme. Čím méně času prací ztrácíme, tím více času pro odpočinek a zábavu máme. Jaká selská rovnice života.
Zatímco civilizace vylepšuje naše domy, na lidech, kteří je mají obývat, toho moc nevylepšila. (Henry David Thoreau, Walden aneb Život v lesích)
Zabíráme si pro sebe louky, pokládáme na ně betonové desky a stavíme obludné inteligentní domy, ve kterých nás na každém metru sledují kamery. Kdokoli, kdo má přístup do systému, ví o našem odpočinku doma téměř vše. Není divu, že se opět musím ptát, „Kde se poděla naše svoboda, jestliže si ani doma nemohu být jistá, že mne někdo tajně nešpehuje?“
Skočili jsme na mlsnou návnadičku, že se o nás takový inteligentní dům dobře postará. Ráno nás hezky probudí, i když jsme už hodinu vzhůru. Sám nám zatopí, přestože doma nikdo není. Uvaří nám prý naši oblíbenou kávu. Pustí rádio nebo televizi, i když ve skutečnosti toužíme po klidu. A večer pozhasíná světla, přestože si stále čteme knihu. Vždyť bez obyčejného klíče nelze dům ani odemknout. Musíme jej požádat o svolení odejít. Stačí, aby si jednoho dne ‚postavil hlavu‘ a nepustí nás ven. Nemohu jinak nežli se ptát, „Kde potom bude naše svoboda?“
Jinými slovy si pro sebe stavíme klece, do kterých se dobrovolně zamykáme. To pak je svoboda námi svévolně odebrána. Stáváme se nejen vězni vlastního domova, ale i vězni ve vlastních životech přepychu.
Příliš se zabýváme vlastním lidským právem na svobodu. Kolik bojů a zmařených lidských životů bylo zapotřebí, aby národ, víra nebo rasa byly svobodné. Až hrůza pomyslet na krveprolití na tvých loukách a polích za celá ta staletí, zatímco se moderní člověk o vlastní svobodu dobrovolně připravuje.
Ale kde v těch lidských zákonech je tvé právo na život a svobodu? Jen bláhový člověk si může myslet, že chráněná přírodní území jsou postačující.
Měli bychom se poklonit před zastupiteli státu Ekvádor, kteří jako první země na světě v roce 2008 do ústavy zakotvili práva „Pachamamy“, neboli Matky Země. Téměř deset let nato následoval Nový Zéland, jehož zastupitelé v roce 2017 přisoudili řece Whanganui právní status živé bytosti s vlastními právy a povinnostmi. Pak už v roce 2022 státní zastupitelé Panamy přijali zákon, který uznává právo přírody na existenci a obnovu bez ohledu na lidské zájmy.
A co my Evropané? Přece my ve všem chceme být lídři, tak na co ještě čekáme? Kdo se postará o krásu a bohatství života v našich mořích a oceánech?
Bereme si z tebe, co jen chceme, co se nám zamane v jakémkoliv množství, a na oplátku ti tak málo dáváme zpět. A to vše jen pro peníze. Pro bezduché, chabé lidské bohatství. Copak se člověk doopravdy nikdy neponaučí? Není to smutný pohled, jak si člověk na té Zemi zoufale počíná? A bude i hůř.
Ne, nemusíme se stěhovat na vesnici, do přírody a lesů. Zůstaňme žít ve městech a buďme svědky našeho škodlivého počínání na Zemi. I když nás naše inteligence přivádí na pokraj zkázy, přesto v sobě stále nacházím naději v sílu a odolnost přírody, která jí pomáhá ustát naše ničení. Ale při pohledu na dnešní mládež s nosy hluboko zabodnutými do smartphonů, bez špetky nejmenšího zájmu, pokaždé si uvědomím, že i naděje má svoje limity.
…a když se volavka šedá vznese do vzduchu, její majestátní krása se odráží o hladinu poklidné řeky. Pokaždé se mi chce zvesela volat, „Radost pohledět!“ A tu se pro změnu husí rodinka probouzí beze spěchu do nového dne. I labuťata, jindy ospalá, jsou dnes již přichystána k snídani. A na druhé straně stezky skáče veverka z větve na větev hledajíc si oříšek k zakousnutí. Svěží vůně zeleně se všude okolo nás ladně nese.
V tom si pomyslím, „Jen duše umělce mohla stvořit tak úchvatnou krajinu!“ Není divu, že se mi při pohledu na bohémské nebe na Zemi chce zpívat, „A to je ta krásná řeka! Řeka Weaver, domov můj! Řeka Weaver, domov můj!“
Věnováno řece Weaver, mé tiché společnici, která mne naučila, že skutečný domov se neměří zdmi ani hranicemi, ale úctou ke všemu živému.
Rovněž tuto esej věnuji všem těm, kteří se nebojí ohnout hřbet pro čistotu země a chápou, že největším přepychem je vlastní čas a svobodné svědomí.
Winsford, Cheshire, červenec 2026
Magdalena Suchankova
A Gift to Myself
Freedom begins the moment we realize we have nothing to prove to the world.
Magdalena Suchankova
Dar sobě
Svoboda začíná v okamžiku, kdy pochopíme, že nemusíme světu nic dokazovat.
Magdalena Suchankova
Conscience of Consumers
We bring home all sorts of trinkets from our holidays, seemingly so that we have a souvenir of a beautiful summer by the sea. We place them on a shelf and, all year long, we simply walk past them, occasionally dusting them off.
Magdalena Suchankova
Svědomí spotřebitelů
Vozíme si domů všelijaké cetky z dovolené, zdánlivě proto, abychom měli vzpomínku na krásné léto u moře. Položíme je na poličku, a jak je rok dlouhý, pouze okolo nich procházíme a sem tam z nich setřeme prach.
Magdalena Suchankova
Conscience of Business
If only our grandmothers could have seen this they would be clutching their heads in horror. I have to ask: “Where has common sense gone in this selfish and greedy world?”
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
V Přerově budou o hodech vystavovat v galerii čeští ilustrátoři
Přerov bude na začátku srpna hostit výstavu prací českých ilustrátorů Zdeňka Milera, Adolfa Borna,...
Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány, hledané tři mladíky už policie má
Přes dva týdny policisté marně pátrali po násilníkovi, který v červnu v Přerově na ulici bezdůvodně...
Obnova těžby na kopci Tlustec se blíží. Brniště plánuje, jak naloží s penězi
Přes dvacet let panuje v čedičovém lomu na kopci Tlustec na Českolipsku klid. O jediný pohyb se...
Přeplněné koupaliště v Oseku mění pravidla. Bez permanentky dovnitř nepustí
Radnice v Oseku na Teplicku omezila vstup na tamní koupaliště. Do areálu se nově dostanou pouze...
- Počet článků 66
- Celková karma 5,45
- Průměrná čtenost 314x
Po mém odchodu, raději místo neosobního hrobu na cizím hřbitově, postavte lavičku tam, kde vychází slunce, a mé zpustošené a dušeprázdné tělo darujte přírodě, nechť život v podobě stromu lípy dál vzkvétá.
I am who I am. Who am I?
After I'm gone, instead of an impersonal grave in a foreign cemetery, put a bench where the sun comes up, and donate my devastated and soulless body to nature, let life continue to flourish in the form of a linden tree.