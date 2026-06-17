Jsem, kdo jsem
Tím jsme si již prošli. Pár mdlých otázek, jak se mi vede pro utišení vašeho svědomí a pak nic. Jen ticho a prázdno. Tohle nemám zapotřebí.
Snad už dávno jsem se smířila se skutečnosti, že mi nikdo z vás nenabídne upřímnou pozornost, ikdyž mne občas stále přepadne nostalgie, jak nádherné by bylo sdílet bohatství a krásu mého vnitřního světa s druhou lidskou duši. Nicméně pouštím své veškeré snahy o přátelství a naoplátku obracím svou péči ještě hlouběji k přírodě. Tady mohu být svá, nepochopená a přesto milovaná. Najednou se stávám moudrou ženou vždy vyslyšenou a nikdy nesouzenou bez potřeby dokazování a obhajování čehokoliv. Příroda je moje skutečná svoboda.
Jako kdyby mi Thoreau z duše četl, „Myslím, že mému zdraví docela svědčí, když zůstávám většinu času sám. Být ve společnosti i skvělých lidí brzy unaví a rozptyluje. Miluji samotu. Ještě jsem se nesetkal s druhem, který by byl tak družný, jako je samota. Jsme většinou opuštěnější, když vyjdeme mezi lidí, než když zůstaneme ve svém soukromí. Člověk myslící nebo pracující je vždycky sám, ať je kdekoliv. Samota se neměří mílemi prostoru, který dělí člověka od jeho bližních.(...) Společnost většinou za moc nestojí. Setkáváme se příliš nakrátko, takže nemáme ani čas najít v sobě navzájem nějaké nové hodnoty. Třikrát denně se setkáváme při jídle a jeden druhému dáváme znovu ochutnat kus toho starého plesnivého sýra, který zosobňujeme.“ (Henry David Thoreau, Walden)
Když se tak na své kolegy v kantýně rozhlížím a poslouchám nucené rozhovory o plnění pracovních plánů a nesnázích na linkách, nemohu jinak než se ptát, „To by mne zajímalo, kdo z nás si myslí totéž o společnosti co Thoreau, ale i nadále předstírá, já takový nejsem, já jsem ten, co rád tráví čas v lidské společnosti nad nudnými rozhovory?“ Ve skutečnosti se nikdo nezajímá o problémy na jiné lince, jelikož musíme pořešit ty vlastní. Jen plníme prostor mezi námi prázdnými slovy, přičemž nechápu proč. Pokud si nemáme co jiného říct, je lepší strávit společný čas o přestávce mlčky.
Každé ráno si oblékáme masky. Hodná dcera, skvělá studentka, milá kolegyně, tolerující sousedka, pečující matka či oddaná manželka. Ale kdo z nás se doopravdy ptá, „Kde v tom všem je mé skutečné já?“ Jsem unavená a někdy dokonce až otrávená. Už nemám chuť předstírat milou kolegyni, tolerující sousedku nebo pečující ženu.
„Všichni pořád ječí. Vyvádějí mne z rovnováhy. Copak nemohou být aspoň chvíli zticha? Chce se mi křičet, ‚Zavřete ty svoje klapačky. Kdo vás pořád má poslouchat.‘ Nemohu, jsem v práci. Snad by si na mne i kvůli tomu u šéfa stěžovali. Už abych byla doma. Hezký se tam zamknu a nikomu nedovolím narušit ‚posvátné‘ ticho. Mám těch lidi plné zuby. Jen mi drancují nervy.“ Stojí v mém deníku z 11. června. Tak taková já jsem kolegyně. Copak tohle mohu někomu říct, aniž by mne za to neodsoudil? I ti nejbližší by měli potíže s pochopením.
„Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit vás život a vy tomu budete říkat osud.“ Otřepaná Jungová věta, ale naprosto pravdivá. Vždyť ani v hospici k umírajícím mne nechtějí. A to jen kvůli mé národnosti. Tak pokud ani tam moje přítomnost není ceněná, proč já bych se měla dál namáhat. Lidé jsou falešní. Usmívají se na mne a přikyvují, dávají mi planou naději, místo aby mi zpříma řekli, že mne v kolektivu nechtějí.
Je mi na zvracení z toho, jak se na sebe umělé usmíváme, předstíráme laskavost a péči, avšak opak je pravdou. Jen mi do oči řekněte, co si o mne doopravdy myslíte. Konečně bych bez námahy věděla, jak moc jsem všem lhostejná.
Klidně si mne nazvěte tou divnou, cynickou a asociální, jak chcete. Co na tom sejde? Vždyť my ani v zrcadle nevidíme skutečný odraz sebe sama.
„Značný díl toho, co moji sousedé pokládají za dobré, se mi v hloubi duše jeví jako špatné, a jestliže mě něco opravdu mrzí, je to nejspíš mé slušné chování. Jaký démon mne to posedl, že jsem se choval tak vzorně?“ (Henry David Thoreau, Walden)
Raději budu žít sama bez lidi, lidmi nepochopená, ale zato pravdivě a svobodně bez potřeby vysvětlování a dokazování čehokoliv.
Magdalena Suchankova
Where Does Joy Hide?
Joy, you can’t buy it.
Magdalena Suchankova
Kde se nachází radost?
Radost, nelze ji koupit.
Magdalena Suchankova
Do you remember?
My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,
Magdalena Suchankova
Pamatuješ?
Tělo se třáslo, zatímco svaly byly v jedné velké křeči. Krev se hrnula do hlavy tak prudce, až jsem se bála, že mi mozek pod tlakem v lebce exploduje jako zavařenina v papiňáku. Popadala jsem po dechu,
Magdalena Suchankova
Human or Nature?
If not we, humans, on Earth, there is another splendid spring, rich summer, coloured autumn, and wonderful winter for Nature. Year by year.
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