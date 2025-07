Přírodo, kdyby člověk nebyl na Zemi, pro tebe tady vždy bude další nadějné jaro, bohaté léto, barevný podzim a kouzelná zima. Ale kdyby člověk zůstal na Zemi bez tebe, těžko tady pro nás lidi může být příští jaro.

Kdy si konečně pošetilý člověk uvědomí, že život, na kterém skutečně záleží je ten tvůj?

Příroda se bez nás obejde, avšak my jsme na její existenci závislí. Nepoukazuji na nic nového. Přece jíž samotní Keltové dobře si uvědomovali skutečnou podstatu života.

14.07.2025, Louka u řeky Weaver, Vale Royal Locks, Velká Británie

Ovečky na pastvě, nevědomé si svého tragického konce, odpočatě při východu slunce pasou se a jen sem tam se ozve pokojné zabečeni. Až jednoho dne na podzim budou nahnány do kamiónu, který je odveze na jatka, kde budou čelit strachu a frustraci z nechtěné, ale jisté smrti. A my jejich zubožená tělíčka ve fabrice rozemeleme, natlačíme do hamburgeru, aby je nicotné lidské bytosti s nápisem na tričku I love Scotland nenasytně do sebe nacpali. Jakým právem máme drzost poslat jiný život na vědomou smrt?

Poté co člověka potká podobný osud, člověk samým zoufalstvím křičí, volá o pomoc a spravedlnost, přičemž člověk je vyslyšen s pochopením a soucitem s nataženou rukou nabízející záchranu a podporu.

Ale když příroda volá, nenasloucháme ji. Ignorujeme ji a odvoláváme se na zákon Já, člověk.

Kde až ta lidská chamtivost, nenasytnost a pošetilost dojde? Budeme vůbec někdy ochotní připustit si vlastní zkázu, pomalý zánik lidského života, který je teď a tady? Pochybuji. Nadále budeme předstírat, že se nic neděje, že nás se to netýká. Jak je to možné? Přece jsme lidi, tak se nás to týká.

A opět samotnou beznaději budeme křičet, volát o pomoc a spravedlnost, odvolávat se na zákon Já, člověk. Ale to už pak bude pozdě. Pak už nám zbudou jen oči pro pláč.

Nicméně věřím v sílu přírody. Věřím, že příroda nás přežije. Avšak s jakými následky? Co ji po našem odchodu čeká a s čím vším se bude muset vypořádat? Kéž bych tu v těchto pro přírodu radostných časech byla, abych si mohla odpovědět.

14.07.2025, řeka Weaver, Vale Royal Locks, Velká Británie

Proklínáme ptáky, jež nám pojídají ryby v přebroděných řekách. Hubíme lišky a kuny, aby nám neunášely slepice, které jsme před léty nahnali do kurníků. Střílíme vlky, aby nám nerdousili ovce zamčené v ohradách bez možnosti úniku před nebezpečím. Zabíjíme medvědy, aby nám neděsili lehkomyslné lidi zabírající si lesy pro sebe.

Bez ohledu na naší snahu vše kontrolovat a ovládat, modifikovat a krotit, příroda se dál trpělivě pokouší putovat rozvážným koloběhem života, který my lidé nejsme ochotni přijmout a respektovat. A tak když to nejde po dobrém, když příroda nás člověka neposlouchá a pořád si dělá, co se ji zamane, pořád nám škodí, neváháme použít arzenál pasti, zbrani a jedu. Proč se ale neptáme, jakmile zvířatům všechno sežereme, co oni pak budou mít k večeři?

A v tom našem přesvědčení, že příroda je tady pro člověka, nikoli člověk pro ni, jsme zaslepení natolik, až nevidíme, že příroda s námi bojovat nechce. Příroda nás lidi, i potom všem, co ji provádíme, má stále ráda, chce se jen přátelit a povídat si s námi. Tak proč ji to nedovolíme?