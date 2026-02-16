Co vidíš v mých očích?
Odhalení čeho? Vlastních citů? Vlastní duše? Vlastní obyčejnosti?
Žena, tak silná na venek a zároveň nesvá v mé blízkosti. Žena, jež může být mou mámou, která mne může učit o životě, raději se mé přítomnosti vyhýbá.
Proč? Vždyť od ní nic nechci, jen vřelé přátelství.
I ticho je nádherné, pokud je sdílené.
Musím se tedy ptát, „Co se to s námi lidmi stalo, že se bojíme vzájemného spojení?
Vyrůstali jsme ve společnosti, která nás naučila, jestliže chceme být ve skupině přijati, musíme se i jistým způsobem chovat. A tak od útlého dětství chápali jsme, že dávat najevo skutečné city je nežádoucí.
Kolikrát jsem od mámy slyšela, „Nebreč, děláš ostudu,“ aniž bych rozuměla, co je ponižující na samotném pláči. Byla jsem jen malá holčička, jejichž duše prahla po pochopení, nikoliv odsouzení. A tak místo objetí, dočkala jsem se vyloučení z kolektivu pokaždé, když jsem odmítala popřít emocionální podstatu.
„Běž se uklidnit do pokoje,“ zajisté i vy si tuto větu pamatujete.
Proč dospělým lidem pláč byl na obtíž? Známka slabosti. Ale pro koho? Pro dítě svobodně vyjadřující se? Anebo pro dospělého vystrašeného z procitnutí?
„Nekřič. Nedělej ostudu,“ byla má dětská radost utlumená, aniž bych chápala, co je na projevení veselí hanebného. Lidé se přece chtěli radovat, anebo jsem se pletla?
„Nevztekej se. Je to hřích,“ nebylo mi dovolenou vyslovit nesouhlas a obhajovat vlastní potřeby i pravdu. Rozhodování se sama za sebe, nikoliv pro prospěch kolektivu, bylo nepřípustné. „Sobeckost je taký hříchem.“ Copak chápani a vyslovení vlastních potřeb je sobectví?
„Odvážné děti se nebojí,“ nebylo mi dovoleno bát se bolestí, neznámého nebo selhání, a tak jsem za všech okolnosti předstírala statečnost, nežádala o pomoc a v tichu si se vším sama poradit, ikdyž uvnitř mne sžíravý obavy a pochybnosti. Odkdy dítě musí být statečné? A přitom jsou to právě dospělí, kteří se vyhýbají bolesti a odmítají vše nové, neznámé a cizí.
Zajisté i vy si vzpomínáte.
Jsme generace děti, která se naučila rozdělovat pocity na dobré a špatné, které pocity smíme a nesmíme vnímat, a že vyjádření jakýchkoliv citů je nežádoucí.
Pravdou však zůstává, není špatných emocí. Je to jen naše odmítání proměnlivosti, nedokonalosti a pomíjivosti lidského života.
Úzkost, že někdo uvidí skrze naší skutečnou podstatu, která je plná bolesti, strachu, chamtivosti, ale i neracionální lásky, drží nás v ústraní. Ale copak musíme skrývat bolest, odmítat strach, obhajovat chamtivost a tlumit lásku, aby někdo bez obav přijal naše přátelství a měl nás jen tak rád?
Nemohu se neptat, co se to s námi lidmi stalo, že i před nejbližšími skrýváme, kdo ve skutečnosti jsme?
Jsem obyčejná žena plná strachu, obav, pochybnosti, neopodstatněné bolesti i lásky, která touží poznat sílu i hloubku ryzího přátelství. Ale skutečné přátelství je plné citů. A právě proto opravdové přátelství je poklad všech pokladů. Snad se najde někdo, kdo rovněž zatouží spolu se mnou obdivovat jeho krásu.
Magdalena Suchankova
Kdy se tohle změnilo?
Měla jsem ta rána ráda. Rána bez rádia a televize. Čas se na chvíli zastavil, aby nám poukázal jak nádherné je být jen tak spolu. Byl to nejlepší čas týdne.
Magdalena Suchankova
New Year Day, Day of Silence
In silence, noble thoughts are born, for it is the place where the heart meets its soul. And when the heart meets its soul miracles become real.
Magdalena Suchankova
Prosinec, čas rozjímání
Pokud se najdeme v situaci, která nás nutí k zamyšlení a vyvolává v nás otázky, na které okamžitě nemáme odpovědi, jedná se o vzácnou chvíli.
Magdalena Suchankova
Domov, ostudný to domov
Tolerance, respekt, úcta. Kde se jen v České republice poděly tyto hodnoty? A mají naše děti příležitost porozumět jejich významu a důležitosti? Kdo je tomu naučí, když ne my sami?
Magdalena Suchankova
Září, měsíc, který září
Jediný pravý diamant na tomto světě je tvé srdce. Pečuj o něj s něhou a tvaruj jej do dokonalosti, nechť svým duhovým třpytem rozjasní i tu nejsmutnější duši. Duše v nás, z nás dělá člověka. A tvé srdce je jejím šperkem.
