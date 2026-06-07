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Trauma a opuštěnost, básnička

Tělo si pamatuje bolest. Ale duše zůstala živá. Trauma je chvíle, kdy se mezi nimi otevře propast. Uzdravení je cesta, po které se duše pomalu vrací zpátky do těla, do svého opuštěného domova.

Trauma

Má duše se krčí
někde v koutě.

Vyděšená k smrti.

Bojí se tady toho života.
Bojí se žít v tomhle těle.

Drží se od něj dál.
Nechává ho za sebou.
A bez sebe.

Jen aby se vyhnula bolesti.

Ona ji nepotřebuje.

Má duše je silná.
Nezraněná.

Má duše je celá a úplná.
Živoucí a šťastná.

Protože nechala své tělo
s jeho rozvrácenou psychikou
bez sebe
a samo.

V prostoru a čase.

Bez ochrany nebe.
Bez klidu a míru.
Bez bezpečí.
Bez jakýchkoli dobrých pocitů.

V pusté mizérii.
Bez Boha v sobě.

Opuštěné.

A tělo —

mé ubohé, trpící tělo —

už o ní neví.

Zapomnělo.

Rozpomíná se jen,
že není samo sebou.
A že je v sobě samo.

Je to všechno nějak jinak.
A není to dobře.

Už není mnou.

A cítí jen bolest,
strach
a lítost.

Bojí se.

A stýská se mu.

Autor: Monika Lorenzová | neděle 7.6.2026 9:15 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Monika Lorenzová

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Píšu o psychice, traumatu, přežití a léčení. Zajímá mě, co se děje uvnitř člověka, když ztratí pocit bezpečí — a jak se k sobě může postupně vracet.

Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.

Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.

Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.


 

lorenzova.m@centrum.cz

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