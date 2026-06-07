Trauma a opuštěnost, básnička
Trauma
Má duše se krčí
někde v koutě.
Vyděšená k smrti.
Bojí se tady toho života.
Bojí se žít v tomhle těle.
Drží se od něj dál.
Nechává ho za sebou.
A bez sebe.
Jen aby se vyhnula bolesti.
Ona ji nepotřebuje.
Má duše je silná.
Nezraněná.
Má duše je celá a úplná.
Živoucí a šťastná.
Protože nechala své tělo
s jeho rozvrácenou psychikou
bez sebe
a samo.
V prostoru a čase.
Bez ochrany nebe.
Bez klidu a míru.
Bez bezpečí.
Bez jakýchkoli dobrých pocitů.
V pusté mizérii.
Bez Boha v sobě.
Opuštěné.
A tělo —
mé ubohé, trpící tělo —
už o ní neví.
Zapomnělo.
Rozpomíná se jen,
že není samo sebou.
A že je v sobě samo.
Je to všechno nějak jinak.
A není to dobře.
Už není mnou.
A cítí jen bolest,
strach
a lítost.
Bojí se.
A stýská se mu.
Monika Lorenzová
Blázen a bílá růže
Blázen je duch, duše každého člověka. Tarotový Blázen je obraz neporušené důvěry. Je plný radostného očekávání, nadšení a lehkosti. V tarotové krajině se mu nestalo nic zlého, a tak zůstal takový navždy.
Monika Lorenzová
Trauma a Blázen
V jazyce tarotu dítě přichází na svět jako Blázen! Ještě neví, co ho čeká. Je důvěřivé. O nebezpečí nic neví. Prostě ví, že se mu nic nestane. V jedné ruce drží bílou růži — lásku a nevinnost.
Monika Lorenzová
Jak se psychika vyrovnává s traumatem?
Trauma je okamžik, kdy svět přestal být bezpečný. Tělo tomu uvěřilo. A protože člověk bezpečí potřebuje, psychika si začne psychika si začne vytvářet náhradní bezpečí.
Monika Lorenzová
Co je trauma
Trauma není jen to, co se stalo. Je to ztráta bezpečí, pocit ohrožení, který se zapíše do mysli i do těla. Vnitřní přepnutí z klidu do ohrožení. Už nejde o to žít. Radovat se z blízkých vztahů, z každodennosti, z malých věcí.
Monika Lorenzová
Kolo štěstí
Do jaké rodiny se narodíš? Budou tě milovat, pečovat o tebe a podporovat tvou sílu a jedinečnost? Jaký bude tvůj osud? Jaké výzvy tě čekají? A jak se s nimi vyrovnáš?
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Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.
Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.
Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.
lorenzova.m@centrum.cz