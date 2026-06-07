Trauma a Blázen
V druhé nese uzlíček se všemi dary, se kterými na svět přichází. Se všemi talenty, zvláštnostmi i možnostmi svého bytí.
A není tam jen to. Je tam také jeho smích, jeho citlivost, jeho zvědavost, jeho způsob, jak se bude dívat na svět.
Je vším tím, čím je, a to je dobře.
Kéž by to tak zůstalo!
A pak narazí na překážky, spadne ze skály... Anebo taky ne. Zůstane navěky šťastným Bláznem, protože se mu nikdy nic skutečně zlého nestalo. Svou důvěru si může ponechat...
V tarotových desítkách Blázen dostane od Života přesně to, co ke šťastnému životu potřebuje – anebo taky ne... Ale pokud ano, má se dobře!
Každou desítku tu vnímám ve dvou podobách: jako naplněnou potřebu a jako její stín.
Karta 10 mečů ve své světlé podobě znamená opak ohrožení: dítě je přijato a chráněno. Ve stínu se mění ve zkázu — v přesvědčení, že nemá právo existovat.
Světlá podoba desítek:
10 mečů: PŘIJETÍ A OCHRANA – Malý Blázen se narodil do rodiny, kde je vítán. Je bezpodmínečně přijat takový, jaký je. Nový život, který s dítětem přichází, je vítán, oslavován a chráněn.
10 pohárů: SPOKOJENOST – Malý Blázen zažívá radost z bytí. Umí se cítit dobře, přirozeně se projevuje a vnímá radost, kterou svou existencí působí. Péči, blízkost a náruč si spojuje se štěstím i úlevou od bolesti.
10 holí: LEHKOST BYTÍ – Tím vším je jeho živost posilována. Zažívá příjemný, přirozený stav, ve kterém se dobře žije. Stav, ve kterém je na světě dobře.
10 disků: HOJNOST – Díky péči a pocitu bezpečí zažívá Malý Blázen naplnění svých potřeb. Jeho tělo poznává blaho, klid a dostatek.
Ve své temné verzi zažívá Blázen konflikt mezi touhou po životě a právem žít. Ve své stínové podobě patří desítky k nejtěžším obrazům v tarotu.
Dítě je vnímáno jako obtíž, jako sok v lásce a péči, rodič se cítí jako oběť dítěte. Přestože o život nežádalo, je trestáno za to, že žije.
Ve stínové verzi rodič dítě nevnímá jako dar, ale jako zátěž.
Dítě ve své snaze žít a přežít naráží na neměnný negativismus, nespokojenost a frustraci rodičů.
Nad svým žitím nemá kontrolu. Nedokáže přinutit rodiče, aby se o něj postarali. Kontrolu má jen nad svým tělem.
A tak se snaží existovat co nejméně. Omezit potřeby. Potlačit reakce. Nerušit. Nepřekážet. Přežít.
Rodiče, kteří nejsou schopni navázat s dítětem láskyplný vztah, mohou na jeho přítomnost reagovat netečností, vztekem nebo odmítáním. Nenávist, kterou cítí zvenčí, dítě obrací proti sobě. Vztahuje ji na svůj život, na svou živost, na své tělo a projektuje ji na své prostředí. Vytváří se v něm přesvědčení, že si nezaslouží být naživu.
Podobně se může cítit i dítě, které rodiče milují, ale ono zažívá z různých důvodů bolest. Může být nějak nemocné nebo mají rodiče omezenou kapacitu se o ně postarat. Vytváří se v něm stejná přesvědčení. Vnímá, že je mu ubližováno, a cítí se proto nepřijímané a nechtěné. Přestože ví, že ho rodiče milují, má iracionální pocit, že to tak není, a myslí si, že si nezaslouží být naživu.
Temná podoba desítek:
10 mečů: ZKÁZA A SEBENENÁVIST – Malému Bláznovi je přímo či nepřímo sdělováno: „Kéž bys neexistoval. Nezasloužíš si být naživu. Jsi nepřijatelný, není možno tě milovat. Nemáš právo existovat, nemáš právo na život.“ Potřeba LÁSKYPLNÉHO PŘIJETÍ není naplněna. Dítě reaguje sebenenávistí.
10 pohárů: NESPOKOJENOST A STUD – RADOST je blokovaná: Malý Blázen povyroste, vyroste, a není pro něj přirozené žít, mít radost ze sebe ani ze života A neví vlastně proč.
10 holí: PŘETÍŽENÍ A ÚNAVA – Dítě se potýká s únavou, nedostatkem energie. Důvodem je přetížení způsobené vnitřním konfliktem. Malý Blázen začne cítit, že by tu neměl být — a přitom je živý. Je uvíznutý v tomto konfliktu, je jím paralyzovaný. Cítí se špatně, chtěl by žít, ale jeho energie je zablokovaná proti životu. Trpí velkým stresem a úmorným nedostatkem energie. Už jen nároky existence, nutnost postarat se o sebe, aby přežil, ho přetěžují.
10 disků: DISKOMFORT A SEBEDESTRUKCE – Dítě tlumí svou energii, omezuje své potřeby. Samo bojkotuje svou existenci a snahu přežívat. Různými způsoby si působí DISKOMFORT a neúspěch.
Dítě jako Blázen přichází s důvěrou. Nese si lásku, nevinnost, smích, citlivost, zvědavost a všechny možnosti svého bytí.
Když je přijato, chráněno a milováno, jeho důvěra se může rozvíjet. Svět se stává místem, kde je možné žít.
Když je ale jeho existence vnímána jako zátěž, dítě se učí opak: že překáží, že obtěžuje, že by mělo být méně. Důvěra se mění ve střežení. Živost ve vinu. Tělo v bojiště.
A to je trauma: okamžik, kdy svět zradí důvěru, se kterou jsme do něj přišli.
Monika Lorenzová
Blázen a bílá růže
Blázen je duch, duše každého člověka. Tarotový Blázen je obraz neporušené důvěry. Je plný radostného očekávání, nadšení a lehkosti. V tarotové krajině se mu nestalo nic zlého, a tak zůstal takový navždy.
Monika Lorenzová
Jak se psychika vyrovnává s traumatem?
Trauma je okamžik, kdy svět přestal být bezpečný. Tělo tomu uvěřilo. A protože člověk bezpečí potřebuje, psychika si začne psychika si začne vytvářet náhradní bezpečí.
Monika Lorenzová
Co je trauma
Trauma není jen to, co se stalo. Je to ztráta bezpečí, pocit ohrožení, který se zapíše do mysli i do těla. Vnitřní přepnutí z klidu do ohrožení. Už nejde o to žít. Radovat se z blízkých vztahů, z každodennosti, z malých věcí.
Monika Lorenzová
Kolo štěstí
Do jaké rodiny se narodíš? Budou tě milovat, pečovat o tebe a podporovat tvou sílu a jedinečnost? Jaký bude tvůj osud? Jaké výzvy tě čekají? A jak se s nimi vyrovnáš?
Monika Lorenzová
Tarot jako archetypy života a přežívání
V tarotu, stejně jako v pohádkách, je ukryta celá zkušenost lidstva. Každý citlivý člověk se k nim se svou vlastní zkušeností může vztahovat. A jejich prostřednictvím nacházet v tom, co se mu v životě děje, smysl.
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Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.
Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.
Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.
lorenzova.m@centrum.cz