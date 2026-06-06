Tarot jako archetypy života a přežívání
Už dlouho píšu o tarotu, o pohádkách. O traumatech a o tom, jak těžké je s nimi žít. O tom, jak jejich následky pronikají i do každodenního života. A o terapiích i uzdravování psychiky.
Zajímat se o tarot a o pohádky v souvislosti s psychologií a psychoterapií prostě dává velký smysl.
I díky nim je možné svůj příběh pochopit a léčit.
*
Každá tarotová karta představuje určitý archetyp — univerzální obraz lidské zkušenosti. Tarotové karty tak můžeme vidět jako vnitřní krajiny, ve kterých přirozeně žijeme a ke kterým se vztahujeme.
Každý jinak. V jiném čase. Někdy více, někdy méně. Ale vždycky jsou součástí naší vnitřní přírody.
V krajině Velekněžky toužíme po blízkém vztahu. Chceme s druhým sdílet, co zažíváme.
V krajině Císaře se učíme stát pevně ve svém životě. Věřit, že máme sílu něco chtít — a také toho dosáhnout.
V krajině Síly hledáme domov a smysl. Ve svém životě chceme zakořenit a najít pro něj směr. Chceme stát pevně sami při sobě.
*
Světlé tarotové karty vidím jako zkušenost bezpečné pevniny a společnosti lidí, kteří jsou spolu a navzájem se podporují.
Ve světlých krajinách se nám daří a získáváme ve vztazích to, po čem toužíme a co potřebujeme. A dáváme druhým to, co oni přirozeně potřebují od nás.
*
V traumatické zkušenosti jsou lidé sami a osamělí. V traumatu najednou není žádné bezpečí, žádná láska, žádné teplo, žádný domov.
Jako by trauma postupně nebo i najednou přemístilo člověka z bezpečné pevniny, kde se cítí dobře a kde se mu daří dobře, na nějaký malý ostrůvek s extrémními podmínkami přežití.
A to se může stát dospělému člověku, ale stejně tak bohužel i úplně malému človíčkovi, který zrovna přišel na svět, a chybí mu právě to, co ke svému životu nejvíc potřebuje.
V krajině temného Poustevníka se ukrýváme před světem, máme strach a toužíme po klidu a míru. V krajině temného Velekněze hledáme sílu být, cítit se naživu a existovat po svém. V Ďáblově krajině jsme zotročení.
*
Každý takový ostrov má vlastní klima. Vlastní pravidla přežití. Vlastní archetypy. Vlastní druhy života.
Na některých ostrovech vládne mlha a člověk přestává věřit vlastnímu vnímání.
Na jiných se živost stává nebezpečnou a oheň života musí být ukryt hluboko pod zemí.
Někde se člověk naučí, že jeho hodnota závisí jen na výkonu.
Jinde hladoví po lásce a bojí se opuštění.
*
Tarot v tomto systému nepředstavuje věštění budoucnosti.
Je mapou psychických krajin.
*
Velká arkána jsou archetypy života, vývoje a návratu k celku.
Malá arkána jsou jednotlivé ostrovní krajiny a formy přežití.
Dvorní karty představují vztahové a charakterové struktury, které na těchto ostrovech vznikají.
A celý tarot se tak může stát jakýmsi atlasem lidské psychiky.
*
Například archetyp Mága zde nepředstavuje manipulátora reality.
Je dítětem, které přichází na svět vybavené mnoha dary života.
Eso pentaklů představuje jeho původní nevyčíslitelnou hodnotu existence.
Eso mečů je jeho schopnost poznávat pravdu.
Eso holí je jeho živost a sílu růstu.
Eso pohárů je vyjádřením jeho schopnosti milovat a být milován.
Když jsou tyto dary přijaty, začíná pod nohama dítěte růst pevná půda.
Pokud jsou zpochybněny, odebrány, nebo nahrazeny nástroji přežití, kusy pevniny se odtrhávají, a od pevniny se oddělují ostrovy.
Člověk pak může celý život hledat svůj hlas, svou hodnotu, svou živost, svou pravdu, a cestu zpět k sobě.
*
V pohádkách proto hrdina často putuje světem, prochází nebezpečnými krajinami, potkává průvodce, čelí predátorům, a nakonec nachází poklad, který byl ve skutečnosti od začátku jeho.
Zlatovláska nikdy neztratila své zlaté vlasy. Jen přestala věřit, že mají hodnotu.
A stejně tak člověk nikdy úplně neztratí své původní dary života.
Může s nimi ztratit spojení. Může je skrýt. Může se naučit žít podle pravidel ostrova.
Ale někde hluboko v psychice stále existují.
*
Uzdravení pak jistě neznamená to, že se stanu někým jiným, někým lepším, než jsem.
Uzdravení je o tom, znovu nalézt spojení s tím, s čím už člověk přišel na svět.
Ostrovy jsou krajinami, které kdysi chránily život.
Ostrov přežití se může postupně stát ostrovem života.
Nezmizí. Změní klima.
Přestane být vyhnanstvím.
A znovu se stane součástí živé planety člověka.
Součástí života.
Monika Lorenzová
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Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.
Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.
Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.
lorenzova.m@centrum.cz