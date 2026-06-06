Kolo štěstí
Kolo se roztočí dřív, než dítě umí mluvit. Neptá se ho, kam chce přijít. Prostě ho přivede do světa — do náruče, která je buď laskavá a naladěná, nebo není. Do rodiny, která ho buď uvidí, nebo neuvidí.
Když se dítě narodí do rodiny, která ho miluje, vnímá a chrání, jeho pravá osobnost může vzkvétat. Učí se, že jeho síla není nebezpečná, jeho potřeby nejsou přítěží a jeho jedinečnost má místo. Do dalšího života si ponese větší schopnost důvěřovat sobě, vztahům i světu.
Když se však narodí tam, kde láska, péče nebo naladění chybí, jeho energie se začne přizpůsobovat nedostatku. Dítě omezuje samo sebe. Učí se nepotřebovat to, co přirozeně potřebuje. Jeho vývoj se ohne kolem prázdného místa.
A právě o tom může být jeden z výkladů tarotových karet. V jejich obrazech nacházíme všechny klady i protiklady života: lásku a nelásku, radost a zklamání, hojnost a bídu, úspěch i selhání. A někdy také tiché vedení — cestu zpět k tomu, co bylo zraněno.
Monika Lorenzová
Co je trauma
Trauma není jen to, co se stalo. Je to ztráta bezpečí, pocit ohrožení, který se zapíše do mysli i do těla. Vnitřní přepnutí z klidu do ohrožení. Už nejde o to žít. Radovat se z blízkých vztahů, z každodennosti, z malých věcí.
Monika Lorenzová
Tarot jako archetypy života a přežívání
V tarotu, stejně jako v pohádkách, je ukryta celá zkušenost lidstva. Každý citlivý člověk se k nim se svou vlastní zkušeností může vztahovat. A jejich prostřednictvím nacházet v tom, co se mu v životě děje, smysl.
Monika Lorenzová
Narcis, psychopat, hraniční/emocionálně nestabilní osoba - co mají společného?
Ve všech případech jde o poruchy osobnosti skupiny B. Ve všech případech jde o následky raného traumatu, o narušení vztahu dítěte a matky, z jakéhokoliv důvodu.
Monika Lorenzová
Narcistické zneužívání, co je to?
Je to speciální způsob zneužívání, které používají narcistické osoby, které jsou zároveň psychopatické. Psychopatickým narcisům jde o to, aby se, hlavně díky svým blízkým, postarali o své narcistické a psychopatické potřeby.
Monika Lorenzová
AI, o vytváření obrázků s umělou inteligencí
Díky žertu laskavého přispěvatele mého blogu, který měl podezření, že texty tvořím díky umělé inteligenci (haha, velmi vtipné :), jsem dostala nápad vytvářet tak perexové obrázky. Povedené výsledky jsou již u textů k vidění.
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Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.
Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.
Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.
lorenzova.m@centrum.cz