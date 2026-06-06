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Kolo štěstí

Do jaké rodiny se narodíš? Budou tě milovat, pečovat o tebe a podporovat tvou sílu a jedinečnost? Jaký bude tvůj osud? Jaké výzvy tě čekají? A jak se s nimi vyrovnáš?

Kolo se roztočí dřív, než dítě umí mluvit. Neptá se ho, kam chce přijít. Prostě ho přivede do světa — do náruče, která je buď laskavá a naladěná, nebo není. Do rodiny, která ho buď uvidí, nebo neuvidí.

Když se dítě narodí do rodiny, která ho miluje, vnímá a chrání, jeho pravá osobnost může vzkvétat. Učí se, že jeho síla není nebezpečná, jeho potřeby nejsou přítěží a jeho jedinečnost má místo. Do dalšího života si ponese větší schopnost důvěřovat sobě, vztahům i světu.

Když se však narodí tam, kde láska, péče nebo naladění chybí, jeho energie se začne přizpůsobovat nedostatku. Dítě omezuje samo sebe. Učí se nepotřebovat to, co přirozeně potřebuje. Jeho vývoj se ohne kolem prázdného místa.

A právě o tom může být jeden z výkladů tarotových karet. V jejich obrazech nacházíme všechny klady i protiklady života: lásku a nelásku, radost a zklamání, hojnost a bídu, úspěch i selhání. A někdy také tiché vedení — cestu zpět k tomu, co bylo zraněno.

Autor: Monika Lorenzová | sobota 6.6.2026 19:20 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

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Monika Lorenzová

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Píšu o psychice, traumatu, přežití a léčení. Zajímá mě, co se děje uvnitř člověka, když ztratí pocit bezpečí — a jak se k sobě může postupně vracet.

Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.

Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.

Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.


 

lorenzova.m@centrum.cz

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