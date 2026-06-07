Jak se psychika vyrovnává s traumatem?
Navenek může člověk fungovat, ale uvnitř jako by se jeho svět rozdělil na části.
Psychika odděluje traumatické části zkušenosti, aby přežila. Tím se ale vnitřní svět člověka začne dělit.
Od pevniny života a živosti se v psychice oddělují ostrovy. Jsou v nich uloženy různé aspekty traumatu. A z nich se pak stávají ostrůvky bezpečí. Někdy velké ostrovy. Někdy celá souostroví náhradního bezpečí.
Psychika tak oddělí bolest. Jenže spolu s bolestí se oddělí i části života. A ty přestanou být dostupné. Život se pak zdá plošší, méně barevný, méně zajímavý.
Na pevnině jsou zahrady života. Na ostrovech jsou hradby, pevnosti, příkopy, věže, brnění.
Obrana umí vytvořit bezpečí před bolestí, ale neumí vytvořit domov.
Domov je na pevnině. Tam je prostor pro klid, radost i živost.
Tak může člověk celý život hledat dokonalého partnera, rodinu, práci, místo nebo duchovní poznání, a přitom ve skutečnosti hledat mnohem starší pocit: vnitřní domov. A to všechno ostatní, co nachází, prostě nestačí.
Domov člověk nachází až tam, kde postupně objeví, že nemusí být ve válce sám se sebou. Že může cítit, potřebovat, odpočívat. A že jeho hodnota nezávisí na výkonu, poslušnosti, dokonalosti ani užitečnosti.
* Trauma je ztráta pevniny.
* Ostrovy přežití vznikají proto, aby člověk neumřel.
* Uzdravení začíná ve chvíli, kdy znovu uvěří, že existuje pevnina života — místo, kde je možné nejen přežít, ale také být doma.
Rodič dítěti říká: „Na co sáhneš, všechno zkazíš.“ „Copak nic nemůžeš udělat pořádně?“ „Když to nechceš udělat pořádně, tak to raději nedělej vůbec.“
Na každém ostrově vznikají vlastní pravidla přežití.
A právě tato pravidla často hlídají draci.
Drak může mít původní hlas rodičů. Anebo je to hlas, který si dítě osvojí a začne ho používat samo na sebe.
„Nesmíš udělat chybu.“
„Nejsi dost dobrá.“
„Nemá smysl se snažit.“
„Nikdy není hotovo.“
„Poslouchej jenom sama sebe.“
„Nikomu nevěř.“
„Když selžeš, ztratíš hodnotu.“
A protože je to drak přežití, netváří se úplně jako nepřítel. Jeho pokyny mohou být protichůdné a často nevedou k dobrému výsledku. Přesto se tváří jako ochrana.
A člověk mu věří, protože se zdá, že ho chrání před ponížením.
Před kritikou.
Před odmítnutím.
Jenže cena je vysoká. Už se pak třeba bojí s čímkoli začít, tvořit, experimentovat, být začátečník. Každá chyba totiž aktivuje starý pocit ohrožení. Každé experimentování, možná i každý méně běžný úkon stojí obrovské množství energie, protože se aktivuje úzkost spojená s těmi omezeními a zákazy, často nevyslovenými a nevědomými.
Takové nevyslovené instrukce bývají ještě silnější. Instrukce, které dítě vyčte z atmosféry:
„Neobtěžuj.“ „Neměj potřeby.“ „Nezabírej prostor.“ „Nezlob se.“ „Nebreč.“ „Nevyčnívej.“ „Nečekej pomoc.“ „Nikomu nevěř.“ „Nezasloužíš si víc.“
Tyto věty nikdo nemusí říct nahlas. Stačí, že je dítě zažívá. Ukládají se automaticky. A právě z nich vznikají celá souostroví přežití.
Drak není jen jedna věta. Je to soubor zákonů ostrova.
Na ostrově Perfekcionisty vládne zákon:
„Chyba je nebezpečná.“
Na ostrově Obětního beránka:
„Za všechno můžeš ty.“
Na ostrově Opuštěného dítěte:
„Nikdo nepřijde.“
Na ostrově Věže:
„Nesmíš cítit, co cítíš.“
Na ostrově Ztraceného bezpečí:
„Svět není bezpečné místo.“
Uzdravení nezačíná bojem s drakem. Začíná tím, že si člověk všimne:
„Tohle není hlas života.“ „Tohle není můj hlas.“ „Tohle je starý zákon ostrova, na kterém jsem kdysi musela žít.“
A potom může vzniknout nový zákon. Místo:
„Na co sáhneš, všechno zkazíš.“
se může objevit:
„Některé věci pokazím a některé se povedou. Tak se učí každý člověk.“
Možná ale nejsilnějším drakem nebylo jen „všechno zkazíš“, ale něco hlubšího:
„Nemáš právo být taková, jaká jsi.“
Protože ten útok nesměřoval jen na výkon.
Směřoval na samotnou existenci dítěte.
Na jeho potřeby.
Pocity.
Touhy.
Identitu.
A to už není jen drak selhání. To je drak, který zpochybňuje právo člověka vůbec být.
Proto jsou tak úlevné věty jako:
„Udělám, co mohu.“
„Alespoň něco se podařilo. Je to dobré.“
„Je to lepší, než to bylo předtím.“
Nejsou postavené na dokonalosti, ale na změně.
Neříkají:
„Je to perfektní.“
„Já jsem perfektní.“
Říkají:
„Posunula jsem se o kousek dál.“
„Něco jsem udělal.“
„Můj život je dnes o trochu příjemnější.“
„Je to lepší než předtím.“
Proto z nich může přijít dobrý pocit a více energie i tehdy, když není hotovo.
A pak člověk začne rozpoznávat ostrovní hlas v sobě.
Slyší draka, jak říká:
„Není to dost.“
„Ty nejsi dost.“
A to bere energii. Jako by ji člověk odevzdával drakovi.
A člověk může odpovědět:
„Možná to není dokonalé. Ale je to lepší než předtím.“
„A to stačí pro dnešek.“
A právě takové malé věty často oslabují draky víc než velké bitvy. Protože jejich pravidla přestávají být zákonem.
A pak se někdy dostaví dobrý pocit a může si říct:
„Mám z toho dobrý pocit.“
„Cítím se spokojeně.“
A někdy právě z takových drobných „o trochu lépe“ vzniká na ostrově celá zahrada.
Ostrov se začne vracet životu.
Přestává být jen místem přežití.
Stává se znovu součástí pevniny.
Monika Lorenzová
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Používám jazyk tarotu, existenciálního tarotu, archetypů a psychických krajin. Tarot vnímám jako symbolický jazyk, jako mapu lidské zkušenosti. Ne jako odpověď zvenčí, ale jako způsob, jak se podívat dovnitř.
Chci, aby moje texty pomáhaly pojmenovat to, co člověk možná dlouho cítil, ale neuměl vyslovit — aby přinášely úlevu, souvislosti a vědomí, že mnoho našich „problémů“ kdysi vzniklo jako pokus přežít.
Cesta k uzdravení často začíná pochopením, proč jsme se museli stát takovými, jací jsme — a proč některé naše části dodnes dělají všechno pro to, aby nás ochránily.
lorenzova.m@centrum.cz