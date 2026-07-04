Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989,Část 32
Úterý 11.4.
„Přišlo ti pozvání od Kamayurá, přímo od jejich pajé Takumy,“ říká mi Aritana, jehož matka je sestrou Takumy. Teď jim jdeme společně s návštěvou Kalapalů, kteří se na pár dní zdrželi, kondolovat. Jejich vesnice je větší než vesnice Yawalapitiů. I Dům mužů je hezčí. V Takumově maloce slyším z rohu pláč. Sedí tam na bobku plačky. Ženy i muži. Vnitřní konstrukce maloky je jiná než u Aritany. Upoutává mně obrovské ohniště s hromadou žhavých uhlíků, které žhne v jednom rohu maloky, ve středu je kuchyňské ohniště a teprve stranou od středu jsou po obou stranách trojice nosných sloupů. Aritana s Kalapaly postupně přistupují ke všem a pláčou s nimi. I Pirakuma, v tričku s nápisem Coca-Cola, pláče jako na rozkaz. Hlavní plačkou je muž v moderním triku, jinak je nahý. To je Takuma. Na ohništi pění mingau v obrovském černém hrnci nukayápi. Píši v bídně, jen ohništěm osvětlené maloce. Přivádějí plačící dívku, zřejmě příbuznou zemřelého. Kleká si na zem a stařeny jí stříhají vlasy, pěkně po řadách. Její matka vlasy pečlivě sbírá a uschovává do rohože. Následuje mytí hlavy i celého těla za neustálého kvílení plaček. Ostatní přihlížejí v tichu, děti pobíhají mezi námi jakoby nic. Dívku nakonec odvádějí do hamaky, kde dál vzlyká, zatímco od vdovy dostává bohaté dary, šňůry korálů. Pajé Takuma si zapaluje cigáro a ženy při práci kolem ohniště stále pláčou. I Kalapalové, kteří si přišli poplakat, dostávají dary. Velký bederní pás s korálky, velký hrnec, látku, šňůry korálků, mýdlo. I u nás, po návratu u Aritany, všichni Kalapalové dostávají spousty darů, mýdla, háčky na ryby, nitě. Vidím, že moje dary se od Yawalapitiů prakticky přesunuly ke Kalapalům. Matariwá, bratr Aritany, byl po dvou dnech na rybolovu. Kalapalo také přinesli ulovenou zubatou rybu cashoirro (wahri ?), a tak všichni zase společně jíme beiju tentokrát s pečenými rybami na roštu. Vestoje.
K večeru jdu s Aritanou naproti Yakaovi a Parú, kteří šli na lov opic kushi kushi. Čekáme v tichu na bývalé roça Kamayurá asi dvě hodiny a moskyti nás nelítostně koušou. V tu chvíli vzpomenu na Mavutsinima, který stvořil moskyty, aby lidé nebyli líní. Po zemi lezou velcí mravenci, ale jinak nic, žádná zvěř. V noci je tu však prý dost jaguárů yanomaka, říká Aritana a houká. „To je zpěv opic,“ vysvětluje mi. Konečně přicházejí a vzrušeně, samozřejmě ve své řeči, vyprávějí o lovu a ukazují, jak to bylo. Každý nese dvě opice. Doma vybíhají dcery Yakaa a odnášejí úlovek do maloky. Za chvíli se houpu v hamace. Kolem si povídají, jak budeme opice jíst, a ptají se mne, zda si taky dám. Noc je poměrně chladná, ráno ještě o něco víc.
Středa 12.4.
Indiáni se nelíbají
Po rozednění ještě chvíli lenoším a hřeji se pod dekou. Za chvíli vyrážím na ryby s Waripirou. Přicházím do jeho maloky, ale ten se stále hřeje nad ohništěm a vůbec není potěšen z mé časné návštěvy. „Dnes rybařit nebudeme, až zítra,“ zabručí a hotovo. Bez vysvětlení. Ani další den se rybolov nekonal. Waripirá opět odešel pomáhat Ayupovi kácet stromy na stavbu nové maloky. Jdu se znovu převalit do hamaky. Na velkém ohništi už se zase pečou placky. „A kde jsou opice?“ ptám se. „Ty už jsme snědli večer, jak jsi usnul,“ smějí se mi. „Chtěl jsi?“ A když přitakávám, běží Kusaní, žena Parúa, ještě najít kus uvařeného masa i s chlupy. První maso po mnoha dnech. Chutná jako králičí a chlupy mi vůbec nevadí. Parú prý zabil i opici jacú (yawala tomalala), ale nenašel ji. Zabil dokonce šest kushikushi, dvě ale nenašel a dvě dal Yakaovi. Zkouším si upéct svou další placku. Oheň mne pálí do nohou, rukou uplácávám mouku a lopatkou zarovnávám okraje. Ženy kolem se jen smějí. Za chvíli lopatičkou kut’pari podříznu placku kolem dokola pánve, nadeberu ji, druhou rukou přidržím a přehodím. Pak svou první placku odhazuji na rohož. Košťátkem po sobě ještě čistím comale. Taky si zkouším s velkou cuie promíchávat ve velkém hrnci na ohni bublající jedovatou šťávu mandioky, aby se jed lépe vypařoval. Parú si mne oblíbil a věnuje mi akukúti náhrdelník pro štěstí s velkými, asi hliněnými kuličkami a klučina zas všem ukazuje nádhernou ošatku mayako, kterou jsem dostal od Tunuliho.
Ayupu právě s partou chlapů přitáhl z lesa až devět metrů dlouhé kmeny z pokácených stromů a zahájil stavbu nové maloky. Pomáhám s ostatními vztyčit tři hlavní, nejvyšší sloupy. Tyto sloupy však nejsou z posvátného stromu m’hari, které může mít jen náčelnická maloka, ale jen z obyčejného kaobe. Nejdřív se vyhloubí díra, pak se ořízne kůra části kmene, která bude v zemi a zkřížením dvou tyčí se připraví stojan, s nímž budeme sloupy vztyčovat. Pajé Hosoko naopak tlačí tyčí proti konci sloupu, aby nevyjel z díry. Pak všechny tři sloupy točíme, aby zapadly do hloubky a vyrovnaly se jejich délky, a také aby se srovnala jejich kolmost. Každou chvíli někdo křičí, srovnej, zatáhni, Atapano, přidrž, zatlač. Nakonec díry zasypáváme a hlínu udupáváme. Potom muži připevňují liánami horizontální tyče na zavěšování došků z trávy sapé (yawala itíži) a lezou vzhůru po konstrukci hbitě jako opice.“Atapano,“ volá na mne Tunuli, „jdeme jíst ryby.“ Jídlo se nabízí, nemůže se brát jen tak. Pouze děti mohou dělat cokoliv. Konečně. Už jsme dlouho žádné ryby neměli. „Kam mám jít?“ ptám se hloupě. „Do Domu mužů.“ Už je tam plno a neptám se proč. Sedíme na velké kládě před domem a ve velkém černém hrnci Waripirá vaří ryby a Aritana přihlíží. Všichni povídají, jeden přes druhého, a přitom si neustále s něčím hrají, z listů pohozených palem dělají čelenky, různé ozdoby, provázky, které zas odhodí. Znova vysvětluji, jak se jmenuji, jak se jmenují mé děti a moje manželka. Smějí se. Je to vždy vhodný námět k rozhovoru. Waripirá vyndává velké rybí kosti a páteř, připravuje placky a hrubou farinhu. Zvou mne dovnitř. Sedím na červeno obarvené kládě přímo pod posvátnými trumpetami. Parú, otec Aritany, jde jako první, bere si placku a kalebasou si nabírá rybí kaši. Po něm volají mne. Waripirá trhá placky na čtrnáct dílů a nabírá na ně kaši. Ostatní přihlížejí, aby porce byly stejné. Vývar z ryb se pak přelévá do dvou mís a roznáší se po malokách. Neudržím už zvědavost na uzdě a ptám se Hinaka z kmene Kuikurú a manžela Arupu, dcery Guňitzeho, kdo ryby ulovil. „Jsou od Ayupa. Platí za pomoc při stavbě maloky.“ Teď je mi i jasné, proč se vaří v Domě mužů. Všichni odnášejí své porce pro děti a ženy. Sedím vedle Ayupa a ten mi začal vykládat o setkání s UFO. „Jeli jsme Toyotou a náhle proti silné světlo. Zvětšovalo se a z kulatého se změnilo na obdélníkové. Zastavili jsme. Záře nade mnou byla jako bych snil. Ten člověk mluvil portugalsky, pak kamayurá. Čekáme, říkal, ale nevím na co. Měl jsem oděv celý spálený, černý. Auto se pak rozjelo. Jeden Kamayurá mi říkal, že viděl, jak sestoupila záře, vystoupil člověk v bílém zářicím oděvu a říkal mu, nedívej se na mně. Pak zase vyletěl nahoru.“ Jeden Kayabí na rybolovu: „Přiletělo světlo a všichni po těle zářili.“ A po chvíli dodal: „ Nebyli to žádní duchové, jako třeba náš vodní duch s mnoha vlasy kwahalu nebo apapalotápa, duch lesů a vod, ale ani jako yakula, duch země, který chodí jako stín a zjevuje se těm, kteří zemřou.“
Mám však problém. Tunuli mi věnoval krásnou ošatku mayako z červených a tmavomodrých loubků burití tvořící rozšířený vzor cesty mravenců kutanapu. Chtěl jsem obě jeho ženy stejně podělit korálky, ale ta mladší, Komehei, s menším dítětem rezolutně prohlásila, že chce všechno jen ona. Musím se poradit s Tunulim o samotě. Navštěvuji malou maloku Yakaa, který je bratrem Ayriky. Nesu mu jako osobní dar nůž a rád bych, aby mi udělal dřevěný dřík k vřetenu kuyariruku pro přeslen kuyaričáti. Yakao mi věnuje náramek a nabízí kus uvařeného papouška amazoňana urau (Amazona aestiva) v placce s pequi a solí s papričkami. Přináší mi i péřovou čelenku toponóti a chystá se mi udělat náušnice tzereti. Je velmi vstřícný a hodně pamatuje. A hlavně umí docela slušně portugalsky, i když ne tak dobře jako Aritana. Ten ostatně umí asi devět řečí. Jeho dcera Paypualo mi nalévá mingau. Jeho synové Payakwan a Kwalaku bydlí na vychování v maloce č.3, kde žije Kalu z kmene Kuikurú se dvěma místními ženami Apushálo a Mapula (pozor neplést s Mapulo, dcerou Takumy!). A znovu si opakuji: Yakao se dříve jmenoval Maríriti, ale jméno dal vnoučeti. I své další jméno Kapayula už dal nejstaršímu vnukovi a až mu budou propichovat uši, stane se po něm Yakao a on bude Tzikapará po svém dědovi. A když Maríriti projde iniciací, získá jméno Yakashuana po dědovi Yakaa. Yakao má peří v malé bedýnce. Přiřízne kousek bambusu, nosný dřík náušnice. Vlákno burití, které si drží a popouští palcem nohy, protahuje kusem černého přírodního vosku. Yakao jedno černé chmýří po druhém přikládá na konec dříku bambusu a stahuje je lepicím vláknem. Manželka mu pomáhá vybírat pírka, když tu náhle přibíhá asi dvouletý kluk, přitáhne si její prs a napĳe se. Do zadní části bambusového dříku pak Yakao zasune a upevní dlouhé červené brko papouška ara a tzereti je hotová. Jedna náušnice mu trvá asi půl hodiny. Jediný problém tkví v tom, že nemám pro asi deseticentimetrový bambusový dřík, který se nazývá imarinaru, v uších potřebné dírky. Bohužel mi už nemůže ukázat irholoma itz´w nůžky z piraních zubů nebo ani k´ch´ty kuma bambusovou štěpinu na holení vlasů kolem krku. Už mají naše nůžky, které si nazvali óni. Děti si hrají s míčem, který občas spadne do nádoby s vodou. Myslel jsem, že ji vylĳí, ale ne, nechávají si ji dál k pití. Ještě nejsem s jejich myšlením zcela v souladu. Hrají si s dřívky a klacíky jako naši kluci, ale samozřejmě mají i luky a rádi zkoušejí střílet. Jiní vyřezávají ze dřeva trup letadla, křídla a vrtule a pak s nimi běhají po vesnici a tahají je za sebou. Rádi se pošťuchují, honí a perou, šplhají po konstrukci maloky a mezi ranním a večerním koupáním jsou neustále ušmudlaní a s nudlí u nosu. Nikdo je nikdy nenapomíná, nediriguje, sami instinktivně vědí, co mohou a co ne. To je výchova k absolutní svobodě.
K Yakaovi přišla návštěva Yawalapitie, který žĳe v malé vesnici Meináko. Vlastně přĳel na kole, celý červený od urucú. Hned na mne volá a říká mi, že má syna, který se jmenuje stejně jako já: Atapana. Oba se smějeme a on mne z radosti natírá barvivem ze svého těla, což je přátelské gesto. Odpoledne mi Yakao dokončuje dřík vřetene, který ještě pečlivě škrábe a hladí. U druhého vstupu do maloky sedí jeho ještě svobodná dcera Paypualo. Vyrábí nitě. Nejdříve list burití roztřepí, pročeše a nechá pár dní sušit. Z usušených vláken vybírá vždy po dvou a kroutí je po svém stehně v tenké pevné nitě. Po pár dnech se Yakao náhle rozpovídal o minulosti, podobně jako Aritana:„Když sem poprvé přišel Orlando, našel nás, Yawalapitiů, pouze pět. Byl to Parú, tehdy se jmenoval Kanatu, dále Mapukayaka, Sariruá a já. Sariruá byl kazikem po Waranakovi, jeho bratranci. Mne dlouho léčili v Brasílii, Cuiabě a nakonec mne operovali žlučníkové kameny v São Paulu. Za čas, je to asi devět let, mne opět operovali na žaludeční vředy. Je to špatný, nemůžu už jíst naše pálivé papričky.“ Odmlčí se a po chvíli pokračuje: „O válce jsem slyšel už jen od své matky. Naši nepřátelé byli Trumaíové. Jejich válečníci byli vždy skryti v dírách země, kde je nikdo nečekal. Odtud nás zabíjeli a my do nich vráželi oštěpy. Naši válečnou zbraní byli totiž hlavně dvoumetrové oštěpy hudluká s hrotem z opičí kosti. Ty jsou nejlepší. A irháráku.“ Mám pocit, že moc nechápu.
„Irharáku je náš vrhač šípů uku,“ vysvětluje Yakao. „Tyto šípy nemají opeření,“ a odchází, aby mi je za okamžik přinesl ukázat. Asi padesáticentimetrový vrhač šípů i oštěpů je vlastně atlatl (náhuatl, yawala alakanita). Je to sice jen obyčejné ploché prkénko s otvorem pro ukazováček a vytvarovaným místem pro sevření v dlani, ale s velkým účinkem. Jedná se údajně o první mechanickou zbraň, která prodlužuje ruku, a tím dosahuje delšího doletu vrhaného „náboje“. Šípy jsou dlouhé 1,8 metru, ale místo hrotu mají jen voskové koule. Je to totiž už jen vybavení do válečných her, které války imitují. Původní válečná zbraň se proměnila na zbraň obřadní, jako součást velkých válečných slavností yavarí, kdy proti sobě útočí a vrhají šípy dvě skupiny válečníků symbolizujících dvojčata Lunu a Slunce. „Těla si pomalováváme jaguářími skvrnami yayawii (kamayurá) a kotníky omotáváme chrastícími skořápky wayu z ovoce pequí. Tyto rolničky máme moc rádi,“ říká Yakao a věnuje mi čtyři svazky po dvaceti skořápkách. Mezitím mi nabízí opečenou rybu ze včerejška a kus jí posílá zabalený v beĳu dětem své sestry Ayriky, které se považují i za jeho děti. Když jsem Yakaovy dary, svazky skořápek pequí a malou řehtačku maraká ukázal starému Mapukayakovi, okamžitě utíkal do svého rohu maloky a přinesl mi vrhač a dva oštěpy k tanci. Hned si ty věci spojil k sobě a dary mi tak doplnil. Všem, k jejich plné spokojenosti, sypu do rukou skleněné korálky.
„My a Wauráové vyrábíme luky íta z černého dřeva, nazýváme je muyahri íta,“ vykládá mi další den Yakao, „zatímco Kuikúrové či Kalapalové z bílého dřeva ypé. Ty se jmenují kupulula íta. Šíp se skládá z hlavního ratiště, třtiny uku tawana, na jehož konci je nitěmi přišito opeření íyaty. V tom místě je v třtině výřez numaratá pro zasunutí tětivy itahrirí. Do předního konce rákosu se vsunou hroty na ryby buď se dvěma špicemi k´tz´n´nebo se zpětnými háčky, vždy z tvrdého černého dřeva. V případě jiných hrotů, na příklad z opičích kostí nebo ze železa, se k rákosovému ratišti vkládá ještě ukukatzi, přední ratiště z černého dřeva. Na ptáky dáváme místo hrotu kouli, „ odmlčel se, ale za chvíli pokračoval, protože ho to zjevně bavilo: „K spojování jednotlivých částí používáme černý lepivý vosk iyatya z mízy stromu,“ a Tatjana, která si nese bělošské jméno z doby, kdy se Yakao léčil v Cuiabá, kde se narodila, přináší otcovu brašnu, kde má zásoby vosku, červených nití, opičích kostí, orlích pér a dalších drobností pro výrobu šípů. Naše základní barvy xingúských péřových ozdob jsou černá, červená a žlutá,“ pokračuje. „ Péřových ozdob hlavy máme několik druhů. Základem je jakýsi pevný klobouk (kordoyina nebo kušu iňa?) pro peřové čelenky kumayáti nebo toponóti. V případě, že se klobouk nepoužĳe a péřová čelenka se umístí přímo na hlavu, se jedná o korunu,“ ukončil Yakao. Vzpomněl jsem si, že můj slavnostní klobouk pro umístění čelenek pro mne dokončují Waripirá a Tunaki. Velmi rád Yakaa poslouchám. „Povídej dál,“ prosím ho, ale ani jej nemusím moc přemlouvat. Jako by se vracel do svých dětských let. „Dříve jsme sekali trávu kusem ostře nabroušeného dřeva tunuya. Pokácet strom nám trvalo kamennou sekerou pět až šest dní. Oheň sh’ jsme rozdělávali vrtěním do rákosu nebo do dřeva stromu urucú. Trvalo nám to chvilku, asi pět minut,“ pokračuje Yakao a chystá se vše hned předvést. Celá rodina se zvědavě dívá a další mladíci z okolí se sbíhají, protože tohle ještě neviděli. Yakao prsty nohou svírá svázané čtyři vrstvy na půl rozříznutého rákosu nad sebou a kusem ratiště šípu z tvrdého dřeva začíná vrtět rukama. Dvě dcery mu pomáhají. Když ze šípu spadne rozpálená drť rákosu na podloženou suchou slámu sapé, stačí už jen zafoukat a oheň je na světě.
„Když jsme byli na lovu,“ pokračoval, „a chtěli jsme rozdělat oheň, rozřízli jsme rákos šípu a udělali sh’. Šíp jsme měli vždy po ruce. Dnes už to nikdo nedělá.“ Před jeho malokou snad každodenně sedí jeho krásná dcera Yanoaci a roztáčí přeslen. Na roztočené vřeteno navíjí bavlněnou niť, kterou dovedně spřádá svými prsty. Za ní sedí vychrtlá stařenka Ňapi, která je opravdu jen kost a kůže. Je její babičkou, matkou Yakaa, sestrou Ayriky a sestřenicí Parú. Jeho žena Yapaku má asi chřipku a tak Yakao jde do lesa pro lék.
„Atapano,“ volá na mně Parú, „čeká tě Aritana“. Jedeme jeepem asi deset kilometrů ke Kamayurá. Vítá nás Barí, který vzpomíná na Orlanda a Claudia. Až zemře Claudio, uděláme mu velký kuarup. Dává mi dva prsteny z rohoviny, pro mne a mou ženu a chce missangu a háčky. Až když sedíme v jejich velké maloce se Aritana rozpovídal. Je v ní strašné vedro. Takuma pronásledoval nepřítele, který mu zabil bratra. Nikam nechodil, byl jen u velkého ohniště ve vedru v maloce. Trvalo mu to týdny, měsíce a celý rok, kdy ani nevycházel na lov, vůbec nikam, jen jedl a myl se. Pronásledoval nepřítele, až jej donutil k bídné smrti. Asi po třech hodinách vyjde Takuma z parní ohňové lázně. Sedáme si spolu o samotě, ze slušnosti mu kondoluji a předávám dar, dýku. Je velmi smutný. Od Aritany jsem se dozvěděl, že jméno zemřelého Takumova bratra a jeho strýce se nesmí vyslovit. Zřejmě to byl Takwakuma. Takuma připravuje kuarup a zve mne na něj. Jsem šokován. Takovou čest jsem nečekal. Jsem asi první běloch, který je na kuarup pozván jako účinkující. Kvůli čemu? Kvůli mé červené barvě vlasů nebo černé malbě ryby na mém těle od jeho bratra Ayupa? Nebo proto, že jsem pomáhal Ayupovi stavět maloku? Nebo proto, že jím, to, co jedí oni? Takuma chce deset kilo missangy a zaplatí. Říkám, že už nemám, že přivezu, ale letos to opravdu nejde. Možná tu budu příští rok. Že bych přijel natočit kuarup za missangy? I Aritana je překvapen, že mně Takuma pozval na kuarup. Jak se mi však pak svěřil, Takuma mu již před několika měsíci tajemně oznámil, že přĳedu. Jde mi mráz po zádech. „Tento rok,“ říká mi Aritana, „budou čtyři kuarupy. U Waurá, Meináko, Kamayurá a Kuikúru. Vždy v jiný čas, aby se všichni mohli účastnit. Tančí s pokácenými kmeny stromů na ramenou kolem pohřebiště před Domem mužů a pomáhají je řezat na špalky, aby z něj stavěli Dům mrtvých. Musíš to všechno vidět. Ty máš, Atapano, vždy volný vstup i s rodinou.“
Jdeme se koupat do velkého jezera Ipavu (kamayurá Velká voda), kousek od vesnice Kamayurá, a pak se jdeme podívat za ženami na pole ula (roça v port.) mandioky. Procházíme nízkým porostem, který je tu již čtyři roky. „Už je to slabý,“ říká Aritana a vysvětluje, jak se k založení nové roça musí nařezat čerstvé větvičky a zasadit do země „pohnojené“ popelem vypáleného lesa. „Takto nově připravené políčko nazýváme ap´řř ,“ rád vysvětluje Aritana a perfektně vyslovuje dvakrát ř za sebou. A cestou domů mi vypráví o kuarupech. Kuarup (kamayurá, yawala itsatí) je velmi komplikovaný obřad, složený z řady dalších rituálů, a vždy vypadá jinak, protože se mění podle situace a možností. Když je dostatek hochů a dívek, spojuje se kuarup, symbol smrti a jakési mytické inaugurace smrtelnosti, s jejich iniciací. Stvořitel světa, zvířat i xingúských indiánů, demiurg Mavutsinim (yawala Kwamuty), vyřezal první lidi z dřevěných špalků stromu mavú (v kamayurá kuarup), a chtěl je nechat obživnout k věčnému, nesmrtelnému životu. Vše se však zhatilo jistou neposlušností a lidé se stali smrtelnými. A tak je kuarup zdejší největší slavností, obřadem všech základních změn lidského těla, ať již při narození kuvade, při pubertální změně nebo při úmrtí. Pohřeb je však podvojný, dva kuarupy pro každou osobu. První z nich se koná zakrátko, pár týdnů po smrti. Tehdy se loučí s fyzickým tělem, staví se mu Dům mrtvých, v kterém bude duše zemřelého asi rok přebývat. Tělo mrtvého se ukládá zcela nahé, jen s ramenními péřovými ozdobami, až do hloubky dva a půl metru. Někdy jej balí do jeho hamaky. Asi po roce přichází druhý kuarup, loučení s duší zemřelého, před jeho cestou do záhrobí. Duše zemřelých kolem stále poletují a svádějí živé osoby k sobě, mohou být i zlé. Tato slavnost je mnohem obsáhlejší, trvá i týden. Musí se nalovit dostatek ryb pro stovky návštěvníků z okolních kmenů Alto Xingu, probíhají zápasy huka-huka, hudebníci s dlouhými flétnami vyhánějí zlé duchy ze všech malok, tančí muži a ženy odděleně v řadách, muži v kolech kolem Domu mužů, kde se staví a zdobí špalky z kmenů posvátných stromů mavú, kuarupy, reprezentující zemřelé, před nimiž plačky a plačící muži celé noci vzlykají a loučí se navždy s duší, která konečně odchází do zásvětí. Tyto slavnosti musí duše zemřelých přesvědčit a přinutit je, aby konečně odešly a přestaly lidem třeba i škodit. Centrální symbol duše zemřelého je velký špalek, kuarup, který je vyzdoben jeho ozdobami ze šnečích ulit, péřovými čelenkami a je pomalován tradičními vzory. Stojí před Domem mužů, kde probíhají všechny rituály. Jako špalek člověk vznikl a jako špalek člověk končí. Prach jsi a v prach se obrátíš, dodávám si pro sebe naší verzi.
A já zas Aritanovi radím, že Yawalapiti nesmí ztratit své dávné zvyky, tance, zpěvy, hudbu, obřady, víru, řeč, celou svou kulturu, jinak budou chudí, jako ti indiáni, kteří své zvyky opustili. Běloši je pak využívají jako levnou pracovní sílu na fazendách, naučí se pít a pak není daleko ke kriminalitě. Aritana mi přisvědčuje s tím, že se teď všichni náčelníci z Alto Xingu sejdou, aby se společně dohodli, jak svou svobodu neztratit.
K jídlu je u nás spousta ryb. Na střeše Domu mužů leží hromada ryb tucunaré (reg., Cichla sp.), které chytil Mapukayaka se synem Walámim. Tentokrát jsou opékané na řeřavém popelu. Všichni mne nutí, abych si bral. Asi již vědí, že mne Takuma pozval na kuarup, a tak mi nabízejí další a další porce. „ Ber si Atapano, ber,“ nabízí mi každý. Ovzduší kolem mě jakoby se ještě víc oteplilo, prolomilo. Soused mi nutí kus své porce: „Atapano jen, jez, jez.“ Jím, kosti nechávám padat mezi zuby na zem. Jsem přejeden a jdu si odpočinout na pláž u řeky. Když se k večeru vracím, z Domu mužů se vynáší velký hrnec tentokrát vařeného tucunaré. Ze všech malok zase přicházejí děti i dospělí se svými miskami pro příděl. „Běž,“ říkají mi děti, a tak si jdu taky se svojí malou miskou tiparatitzi na ryby. Stmívá se. Waripirá rozděluje do misek a připadám si jako ve frontě někde v menze. Pak mi místonáčelník kydne porci kaše, naberu si sůl a drcené papričky. Každé dítě pak s miskou peláší domů, když tu Tumi, vnouče Parú, upadne i s přídělem na zem a pláče. Parú mu hned běží na pomoc. Muži se zde o děti velmi hezky starají. Jí se a pije podle potřeby každého třeba po celý den, když je co. Když nic není, tak se nejí a nikdo si nestěžuje. V domě mužů Parú všem vzrušeně povídá, že vůbec nejím potraviny bělochů, makaróny, rýži, fazole, cukr, sůl, ale jen placky beĳu, ryby, opice a indiánskou sůl. To se jim všem velmi líbí a tím si je také získávám. To samozřejmě věděl i Takuma, když mne pozval na kuarup, i Ayrika, když mne adoptovala. Před lety přĳela oficiální výprava z antropologického muzea v Berlíně a při první večeři vytáhli své masové konzervy a talíře, protože se indiánské potravy i jejich špinavých misek štítili, báli se. Na druhý den je Aritana vyhodil.
Naopak já jsem zcela pohořel s jinou zkouškou. Indiáni se prý nelíbají a tak jsem si to chtěl ověřit přímo v terénu. Když jsem pokus vyhlásil, přiběhla celá skupina zvědavých dívek. Postavil jsem si je do řady a zkoušel je líbat. Sklidil jsem jen posměch a odvracení tváří. Jak prý můžeme my běloši, caraíba, dělat takové odporné věci a spojovat dva tak nečisté otvory? To se snad pojídáme? Nuže, jejich milostné startovné je zcela jiné, a opět jsem musel při bližším ohledání přiznat, že i daleko přirozenější, jako ostatně vše, co amazonští indiáni dělají podle přírodních zákonů. Místo líbání si předávají informace. Informace o své živočišné vůni: očichávají se. To je to, čemu se zase smějeme my. Třeba že si Eskymáci třou nosy. Nechtějí se zahřívat, ale ucítit, jak si voní. Jaká je úroveň jejich přirozeného pižma. Dělají tedy to, co všechna zvířata. A lidé přece patří k živočišné říši, ne? A tak potom my, když se konečně prodereme záplavami všech drogistických vůní, parfémů a voňavek k jádru pudla, k vůni vagíny, jsme mnohdy nelibě překvapeni a možná je po všem. Indián nechce být šálen chemií nadnárodních korporací a chce znát pravdu o věci samé dopředu, a proto se nelíbá, ale oňuchává.
Píši si zase u ohýnku patřící rodině Tunuliho, kde visí i má hamaka. Komehei se mne ptá, zda chci mingau s kukuřicí a přistrkuje mi kotlík, který má pod hamakou. Ochutnávám a zdá se mi to sladké, i když je to samozřejmě bez cukru. Ohýnky dohořívají, všichni pomalu usínají. Vidím však Sakasíru, která je jaksi zastíněná svou sestrou Timayu, protože ji Aritana protěžuje a je tím pádem i mimo výměnný obchod, který zde se mnou probíhá. Pobíhá malokou s loučí a pořád něco hledá. Pak přijde ke mně, zda chci podstavec na mísy a hrnce a dám-li ji missangu. Souhlasím. Za chvilku je přinesla a ještě ošatku, dmychadlo watiwati (moje kresba) na oheň, dvě cuie. Osmělila se a využila situace, že většina už pospává. Nejraději bych ji dal všechno, jak mi ji bylo náhle líto. V tichu jsem ji sypal korálky do její cuie za svitu hasnoucího ohýnku a její louče.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazilií Deník 1989. Část 31.
Svobodná matka bez manžela šla do lesa porodit a novorozeně zahrabala. Tak praví jejich zákony, dítě by neměl kdo živit a bylo by na obtíž osady. Přednost má přežití kmene ne jednotlivce.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 30
Guňitze začal chrastit řehtačkou, zpívat a tancovat. Stále rychleji, aby se dostal do transu. V pouhém „svitu“ rozžhavného doutníku jsem viděl jak z jeho varlat tečou kapky rudého potu nasyceného barvivem Bylo to něco mystického.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
Dnes je dobrý den zemřít. Kdo by to indiánské úsloví neznal, že? Znají jej i mí indiáni Yawalapiti v Brazílii
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část28
Yawalapiti umí vyslovit české ř jako třeba v slově žaw’řiřáti. Jejich náčelník Aritana má dvě manželky, sestry z kmene Kalapalo.
Mnislav Atapana Zelený
Benefiční výstava z amazonské džungle!
Dovoluji si vás pozvat na zcela výjimečnou benefiční výstavu obrázků od indiánů z okraje amazonské džungle Kolumbie, kam byli lovci a sběrači, pralesní indiáni Nukak Makú a Jiwi, vyhnaní Revoluční guerrillou Kolumbie - FARC
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