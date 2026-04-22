Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989, 27. část
Čtvrtek 6.4.
Indiáni se chovají vůči sobě s respektem
Brzo ráno, ještě před východem slunce, začíná všeobecné hemžení. Ještě ležím v hamace a dospávám, zato několik žen už kmitá kolem hlavního ohniště. Jedna vylézá na stoličku, odmotává šňůru stahující kruhovitou sýpku s moukou a velkou tykví cuie (tupi, yawala yotiti, kuikuru thengiňa) nabírá bílou mouku. Pečou pro všechny bez rozdílu. Nechápu, jak se v té činnosti střídají. Nikdy jsem neviděl, že by ženy někdo úkoloval, která z nich co a kdy má dělat. Už v takové maličkosti vidím zásadní rozdíl mezi nimi a naší západní společností: zdá se, že zde nikdo nic neorganizuje, nepřikazuje, a přesto vše funguje jak švýcarské hodinky. Mezitím vzadu za malokou přichází několik dívek z mandiokové roça, kde vyhrabaly hlízy a přinášejí je v ošatkách na hlavě. Začíná tam, u zadního vchodu (tzv. vchod ženský, pracovní), pravidelný cyklus zpracování mandioky. Omyjí ji, oškrábají, nastrouhají a bílou masu v rohoži, za notného prolévání vody, promačkávají, aby vyloučili jedovatý kyanovodík. A jedlá mouka je na světě. Slunce proráží ranní mlhu, mladíci halekají postupně z jednotlivých malok a vítají tak svým zpěvem nový den. Muži zatím navlékají háčky na ryby, slyším opět pištění ptačího mláděte velkého ary hipulalu, které se usadilo u ohniště. Tělíčko má ještě skoro holé, jen křidélka se mu pomalu začínají modrat peřím. Holubi utukukana se slétli k nádobám s vodou a nabírají ji do svých zobáčků. Mapulu mi nese velkou placku, za chvíli jiná žena s kalebasou čerstvé vody. Tu už někdo přinesl od řeky. Snídaně až do „postele“. Vždy někdo z žen či dívek vstane ještě za tmy, rozdělá oheň a začne opékat placky, zatímco ostatní ještě spí. Větší část čerstvé, ještě chrupavé placky si však složím na menší kus a zastrčím do palmové stěny na později. Dělají to tak všichni a asi vědí proč. Rybolov či lov se nemusí podařit, a pak bude zbytek placky, i když už v gumové kvalitě, celodenním přídělem stravy. Jedna z dívek bere ošatku s klubkem provázků a jde z vláken burití ukroutit na stehnu další metry. Awaku, dcera Parú a jeho třetí ženy Kusani z kmene Meináco, má roční dítě a „bydlí“ v hamace nedaleko mne. Její muž Yanakula je Kamayurá, který má za první manželku Katuapo, dceru Parú s Kuyayú, takže se v tomto případě jedná o poloviční sororátní polygynii, protože sestry Awaku a Katuapo jsou k sobě nevlastní sestry. Mapulu, první žena jednoho ze synů Parú s Kuyayú mi vypráví, že Yanokula chodil do školy až v R.J., ale nepropadl bělošským nástrahám a pití alkoholu. Vrátil se a nyní je šéfem kabinetu FUNAI a ob měsíc zajíždí domů k rodině.
„Synek se jmenuje Puraupoti, ale až mu v dvanácti proděravějí uši na slavnostní ozdoby, získá po svém dědovi jméno Wanakwe,“ vysvětluje mi Awaku. I ona má jako ostatní mladé ženy a dívky špičaté prsy a velké, od neustálého kojení ožvýkané bradavky. Jednou, když mi nesla ranní placku a prsy jí přitom poskakovaly, jsem se v hamace nějak neudržel a… upšoukl si. Doma bych byl v ženské společnosti vyřízen. Awaku se na mne ale usmála a řekla: „Výborně, Atapano, podařilo se!“ Zvuky lidského těla jsou prostě přirozené a nikdo se za ně nestydí. Ani mlaskání u jídla nevadí, ba právě naopak: je důkazem, že chutná.
Jdu se vykoupat do řeky mezi zatopené palmy. Dnes se tu ve vodě objevily dva špalky, němí svědci minulého kuarupu s již deštěm a vodou smytými vzory. Odkud je děti asi vyvalily? Jako každý den rozpustile skáčí do vody z koruny zatopeného stromu a radostí výskají. Potápím se a sleduji pod vodou mihotání slunečních paprsků. Velkými doušky zapíjím beiju, zásobu ze včerejška, kterou jsem cestou k řece dožvýkal, zatímco sleduji svůj stín na písčitém dnu. Awaku měla pravdu, abych si vždy kus placky schoval na později, kdy třeba už nic nebude. Makawana, který žije v maloce č. 8 s dalšími muži začínají motykami čistit střed vesnice. Ta nestále zarůstá. Pomáhám jim. Největší pracant je, jak se mi zdá, bezdětný Apukatua z kmene Waurá z maloky č. 5. Indiáni zcela červení od barviva mi povídají, že urucú je chrání před moskyty. A nejen to, časem jsem se dozvěděl, že má i protirakovinné složky, chránící člověka před silným slunečním zářením a zhoubným procesům kůže. Makawana mne potírá barvou a zdá se mi, že je to lepší. Jiný přináší placku s rybou a dělí se se mnou. Všichni náhle zpozorněli a naslouchají. „Blíží se letadlo,“ volají, ale já ještě dlouho nic neslyším. I stařena u ohniště nastražila uši. Mají vynikající sluch. Při lovu jej nutně potřebují. Právě přiletěl vojenský Bandeirante. Všichni se hrnou na letiště, někteří již na kolech. Má se vrátit i bratr Aritany Pirakuma, s nímž se znám z Brasílie. Pirakuma však už žĳe v PI Leonardo v malé maloce, kterou si postavil, někteří tu dokonce bydlí ve zděných domcích. Oproti ostatním má rád naše technické výrobky, umí spravit motory a rybaří s moderním vybavením a harpunami. Z Aritanovi maloky mne však volají, že chtějí korálky, a nabízejí rohož tuari na vymačkávání jedovaté šťávy z mandiokové pasty, náramek z ulit mlžů (port. escaramuxo), náhrdelník z ořechů tucuma. Yawalapiti je vesnice palmy tucuma (Astrocaryum tucumã).
Z vedlejší maloky, kde žije mohutný Mapukayaka, mi jeho syn Waripíra slibuje vyřezat šamanskou sedačku s dvěma hlavami posvátných supů urubú (tupi), Vládců nebes Ulúpu iöhöwtiw. Nabízím 50 NCz a je přijato. Bude hotová za měsíc. Možná… Tady nelze nic uspěchat. Třeba to nestihne a odjedu bez ní. Ženy zatím doma zametají. Navštěvuji jinou, menší maloku naproti. Mladá dívka Paypualo tam připravuje mouku. Z temné hloubi se ozve mužský hlas: „To je Atapana? Dobře, posaď se.“ Pozoruji asi desetiletou dívku, jak nastrouhaný maniok nabírá kalebasou a ukládá jej na dvoubarevnou malou rohož tuari (kamayurá tuavi) vyrobenou z třísek palmy burití. Dívka bílou masu zabalí do rohože, začne ji prolévat vodou a vymačkávat. Vytéká hustá bílá šťáva. Proces neustále opakuje, pak rohož rozbalí, masu rukou promísí, zase ji sroluje a opětovně prolévá vodou a promačkává. Je to dlouhý proces, nutný k vylouhování veškeré jedovaté šťávy mandioku. Jedná se totiž o hořkou mandioku (Manihot utilissima) zvaný ulati, základní plodinu Amazonie, která je však kvůli velkému obsahu kyanovodíku prudce jedovatá. Když dívka uzná, že se jed hipuka z masy už vymačkal, uplácá z ní několik bílých válečků k’upuku a nechá je venku před malokou sušit na slunci. Až ztvrdnou, vydrží dokonce i celý rok a kdykoliv se mohou rozdrtit na hrubou mouku k´upuku. Jemná mouka farinha (port.) se jmenuje také ulati. Pak se dívka vrací a proces začíná novým strouháním oloupaných hlíz mandioku do velkých dřevěných mís. Jedno z dětí se mi usadilo na kolenou. Hraji si s ním, lechtám je. Směje se a piští radostí. Jeho matka zase konejší nejmenší nemluvně a houpá se s ním v hamace. Také chtějí korálky a nabízejí péřovou ozdobu ramene, dětskou stoličku, náhrdelník z ulit vodních hlemýžďů walurata zvaný nunatza. Ze stejného materiálu mají několik řad koleček na bederní šňůrce řečené yulukay. Tito hlemýždi, jimž se zkráceně říká walu, mají obrovské ulity. Jedná se o jejich tradiční ozdobu, jejíž výroba je náročná a zdlouhavá. Jsem zvědavý, jak se vyrábí. Ze tmy se vynoří Yakao a vše mi vysvětluje: „Ulitu rozdrtíme a složitým broušením uděláme stejně veliká kolečka. Rozdrcené kousky vkládáme mezi dva kameny a přečnívající okraje odsekáváme a brousíme dalším kamenem.“
„Sehnat kámen však zde není vůbec jednoduché, kam na ně chodíte?“ ptám se.
„Na jedno místě v lese, asi půl hodiny odtud,“ odpovídá Yakao. „Pak musíme udělat do koleček otvory vrtěním, jako při rozdělávání ohně.“Zdá se mi podivné; čím dřív mohli vrtat do tak tvrdého materiálu, když neznali železo? Ale i to mi Yakao rád vysvětluje: „Díru jsme dělali vrtěním rákosu, do něhož jsme zasadili ostrý kamínek. Potom jsme kroužky navlékli na provázek a brousili na kameni kamenem do stejné velikosti.“ Líčí to vše jednoduše, ale muselo trvat dny a měsíce, než podobnou ozdobu vyrobili. V Brasílii je prodávají za stovky a stovky dolarů. Za pár dní jsem pozoroval ve vedlejší maloce Iňapukalu, ženu Ayupa, jak tímto vrtěním provrtávala kroužky hlemýždího materiálu již inovačním způsobem, železným hrotem hřebíku.
Teporí, matka Aritany, sedí na zemi a vyrábí rohož na mandioku kwahi pomocí modrých a červených nití, což mi už řekla v jazyce kuikúru, i když je Kamayurá a žije s Yawalapiti. Názvosloví velmi prolíná vlivem příbuzenského křížení s okolními xingúskými kmeny a samozřejmě i s portugalštinou. Nejčastěji se jedná o další jazyky kuikúru, kalapalo, kamayurá a waurá. Řada slov u Yawalapitiů zdomácněla a dokonce převážila, zřejmě pro svoji jednoduchost či výstižnost. To je příklad sakrálních fléten yakuí (yawala apapálu) nebo velkých dvojfléten wuipi, které se všeobecně jmenují urua (tupi), či i samotného slova kuarup, které je v jazyce kamayurá, zatímco itsati v jazyce yawalapiti zcela zaniklo a vybavuje si je pouze mudrc Aritana. Jazyk yawalapiti je těžký i na výslovnost, třeba kobylka je¨sh´ritia a v kuikurú katzimbo nebo on jde se řekně itira hyukatap´z´uka , a tak děti raději používají jakousi směs vybraných jednodušších slov z ostatních jazyků Alto Xingú. Teporí pomalu končí proplétání třísek burití modrými a červenými nitěmi. Každá věc musí být nejen účelná, ale také hezká, lahodící oku. A bude se prý chystat na tkaní hamaky. Oboje plátěné kryty dveřních otvorů maloky jsou odhrnuty a tak je uvnitř nejen příjemné chladno, ale profukuje i mírný vánek.
Aritana se vrací z polední koupele. Já teprve na ni jdu, spolu s Ewelupem, mužem z kmene Waurá, a jeho manželkou Aritse s širokým úsměvem a malým synkem Tumim, ale říkají mu také Kuyuyitapi, jménem malého ptáčka. Až mu budou dva roky, proděravějí mu taky ušní lalůčky a dají do nich bavlněnou nitku, aby otvory nezhnisaly a nezarostly. Při iniciaci otvory zvětší a vloží do nich pravé náušnice a získá i nové jméno. Jdeme lesní pěšinou k zatopené travnaté cestě. Potkáváme Yakaa, který chodí stále v starém špinavém žlutém triku. Vrací se i se svou ženou Yapaku z kmene Kuikuru jak společně nesou fermentované ovoce pequí (reg. yawala aka íta, strom je aka, Caryocar brasiliensis) masu žluté, kvasící hmoty. Ovoce padá ze stromů někdy v listopadu. Sesbírají je, očistí, rozřežou a vaří, až vznikne žlutá kaše. Tu pak pečlivě a vodotěsně zabalí do banánových listů a převážou liánami. Vzniklé balíky uloží na celý rok pod vodu hluboko do bahna. Je to svým způsobem nejen druh konzervace, ale především způsob fermentace. Kaše se pak ředí vodou a vzniká osvěžující a mírně alkoholický nápoj. Pequí je pro mne ze začátku jen odporně zapáchající žlutá hmota. Avšak za pár dní, když nebyly k jídlu žádné ryby ani maso, se těším, až mi ji ženy přinesou a budu si jí moci namazat placku beĳu. A takové mingau (yawala uluni) z pequí, to je pochoutka! Ženy mi je nabízejí a já přikyvuji. Vezmou trochu maniokové masy a v zaprášené misce válející se v popelu vyhaslého ohniště smíchají s vodou z řeky a s pequi. A jako vždy přidávají pálivý prášek papriček, což já zbožňuji a tak jsem jejich. Už jsem pochopil děti, když šly kolem hrnce s kaší pequi, jak do něj hrábly prstem, nabraly si a jen se olizovaly. Jako když u nás děti chodí na babiččiny buchty.
Ewelupe nese synka na ramenou, pak jej zvedá nad hlavu, vede za ruku a společně s ním se i koupe. Zdejší přítomnost mužů z cizích etnik oblasti Xingú znamená, že se zde zpravidla dodržuje matrilokalita. Muži odcházejí za svými budoucími ženami, které vždy vyhledávají v jiných vesnicích xingúských indiánů. Jedná se o exogamii. V případě, že žena už nemá rodiče či jiné příbuzné, jde ona za mužem. Znamená to, že si muž musí osvojit další řeč, mateřštinu manželky. Z těchto důvodů muži umějí i několik indiánských jazyků z oblasti Alto Xingú. Podobně i děti se nejdřív naučí řeč matky, pak otce. A do kterého kmene patří? Chlapci do otcovského a dívky do mateřského. Každé dítě po narození získává dvě jména, jedno po otci a druhé po otci své matky. Jména vnukům dává děda, vnučkám bába. Když se narodí první vnuk, tedy ten nejstarší, dostává při dospívání jméno dědy zamlada. Druhý vnuk dostává jméno dědy, které má od iniciace, a děd si zase bere jméno svého dědy. Pro další vnuky vybírá děda další jména. Yakao v žlutém triku mi to za pár dní vysvětluje na sobě. Dříve se zamlada jmenoval Maririti a tohle jméno dal svému prvnímu vnoučeti. Až přĳde druhý vnuk, dostane od něj další jeho jméno: Kapayulu. A až si vnuk bude propichovat uši, bude z něj Yakao a on zas bude Tzikapará po svém dědovi. A když Maririti projde iniciací, získá jméno Yakashuana, iniciační jméno dědy Yakaa. Například Aritana získal jméno po svém dědovi, otci Parúa. A tak to mají s děděním jmen všichni. To je vlastně jediné, co se dědí. Žádné majetky, žádné zbraně, nic.
Vrchní vrstva vodní hladiny je bez nadsázky vařící. Když se ponořím, je chladivá a doslova krystalicky čistá. Z plna hrdla ji s Ewelupem všichni nasáváme. Silný Ewelupe si hraje s kloučkem a ukazuje mi špalek pomalovaný tradičními znaky. Je prý z loňského kuarupu, který sem odvalili. Sám už nenosí tradiční bederní šňůrky s navlečenými kolečky z ulit vodních hlemýžďů, ale shirulatíri, bederní šňůrku s navlečenými modrý korálky. Legrační je, že než vstoupí do vody, tak si korálky sundá. Na břehu jíme pár zralých plodů pequi s beiju, velkou pecku zahazujeme do řeky. Dostávám náramek jejich synka vyřezávaný z ořechu tucum. Co jim asi přinesu? O kus dál si jeden z pajé pečlivě vyholuje krk mou žiletkou. Ještě nedávno se všichni holili štěpinou bambusu, která je ostrá jako skalpel. Všichni muži mají stejný účes, „na kastrol“ těsně nad ušima. Je to jako nějaká čepice, a navíc červená. Barvivo urucú má chránit před zlými duchy. K večeru, před setměním, přicházejí ženy a dívky z políček a na hlavách nesou ošatky mayáku plné hlíz mandioku. Na hlavu si vkládají pod ošatky zvláštní kolo z kůry vypletené travinami zvané aputerap (kamayurá) či lýkem ze stromu umbira, aby náklad pěkně držel a netlačil. Usínám v hamace. Venku tiše zpívají starci své písně, občas zakňučí dítě. Několik ohňů pomalu skomírá a v lesku jejich plamenů přicházejí domů muži a tiše si povídají se svými ženami. Myslím na Ewelepeho, je zetěm Aritany, má jeho dceru Aritsu. Když chce něco říct svému tchánovi Aritanovi, může se sice nyní na něj už přímo obrátit, ale nikdy jej nesmí oslovovat jeho jménem. Před pár lety, kdy ještě neměli děti, však nemohl se svým tchánem a tchyní mluvit jinak než jen prostřednictvím jejich dcery, své manželky. Ani když s někým o něm hovoří, nesmí použít jeho jméno, může pouze říci „můj tchán“. Podobně naopak tcháni a tchýně nemohou vyslovovat jméno svých snach a zeťů. Zajímavé opatření, které respektuje i mladé generace. Existují i další podobné komunikační zákazy vůči švagrům. Například se respektuje jméno manžela své sestry, švagra, které se nevyslovuje. „Jmenovat je jménem je moc velká hanba parikú,“ řekl mi Aritana. Jedná se o vzájemnou úctu, kterou v Evropě tradičně nazýváme souslovím savoir vivre (fr.). Indiáni Alto Xingú se mezi sebou chovají tradičně s velkým repektem kamika. Je to vlastnost určitých vztahů a sociálních rolí, mírumilovné a předvídatelné chování maňukawa, stejně jako štědrost a respekt k příbuzným hierarchicky nadřazeným. Yawalapiti nemají rádi násilné chování kánuka u jiných indiánů, jako u Kayapů.
Mnislav Atapana Zelený
