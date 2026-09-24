Velký vandr velkou Brazílií DENÍK BRAZILIE 1989, Část 39
Stále 1.5. 1989
V pralese prý není příliš malárie. Nejvíce je tam kupodivu chřipka a rýma! Lidé tam mají málo ovoce, jen dočasně pomeranče, jinak rýže, fazole, maso z lovu, málo sladkých brambor a tykve. Již děti vycházejí řezat kaučuk s trochou rýže a fazolí a po celém dnu se vrací domů unavení, slabí a často chytí nastuzení, resfrío. Seringuiero se narodil a žije v matu, neumí psát, číst. V městě by z něj byl žebrák, ale prales jej živí, nic jiného nezná. Je to jeho domov. Mnoho z nich nezná ani peníze, nikdy nebyli u lékaře, v kostele. V matu se stavěla obydlí, colocação, sběračů kaučuku a majitelů území seringão. Ta se v poslední době prodávala novým majitelům ze S.P., jako Seringão Floresta, Seringão Barra, Seringão Siberia, Seringão Nazaré, ke kterým už vedly cesty z hlavní silnice. Přicházeli sem noví, drsnější podnikatelé, fazenderos, z Paraná a ze S.P., kteří před 15-20 lety postupně zkoupili velké pozemky v Acre. A následně začali kácet mato a vyhánět seringuieros. Tak začal boj zdejšího venkovského syndikátu sindicato rurais a Chico Mendese za ochranu amazonských lesů, za vlastní přežití.
Na náměstí začala manifestace k 1. máji. Běží film o Amazonii a vypalování, další o Altamiře a vodní elektrárně, o zaplavování území, o zvěři. O tom jak ochránci přírody zachraňují opice a lenochody ze zaplavených stromů. Je to nádherný pohled, jak si opice sviští z klece na strom, jak lenochod „spěchá“ po liáně „domů“. Sledujeme další film o Chicovi Mendesovi ze sestřihů z různých dokumentů. Už v devíti letech začal sbírat kaučuk v Seringão Cachoeira, kde se narodil, pak začal bojovat o jejich existenci. V roce 1981 získal v OSN ocenění Global 500 a tleskal mu celý svět. První jeho vítězství bylo prohlášení Seringão Cachoeira za přírodní rezervaci. To je však jen 1 % našeho mata, řekl tehdy Chico. Střih na rozhovor se statkářem s 3.000 hlav dobytka s mnoha tisíci ha pastvin. „Letos vypálím dalších 300 ha,“ prohlásil hrdě. Lidé tu stojí v triku, kraťasech, vietnamkách a se smíchem a s radostí sledují zachraňování opic a lenochodů, protože to je jim blízké, tomu rozumí. Zaplnili ulice, stojí v parku a mezi tím probíhá bojové protivládní projevy činovníků PT. Chico byl také členem PT. Chico ve filmu se ptá ženy v září 1988: „Kdo ti zabil muže?“ „Pistolníci z Paraná. Noví fazenderos si přitáhli své gardy z Paraná, vtrhli nám do bytu a před mýma očima jej zastřelili, zatímco jsem měla děti v náručí. Myslela jsem, že mě také zastřelí,“ vypráví žena, vdova. Fazenderos nejenže nechávají pálit domy seringuierů, ale záměrně mezi ně zavlékají choroby. Žádný volební guláš se tady nepodává, žádná veselice, ani pivo a párky. V Seringão Cachoeira nyní žije asi 60 mužů seringuierů, tedy asi 50-60 rodin, 50-60 colocação. Děti si v parku hrají na prolézačkách, já si píši pod lucernou deník, zatímco vedle mě sedí krásná mladá míšenka. Je jí 16 let, chodí do osmé třídy. Jmenuje se Julenia, je snědá a nakrátko ostříhaná. Dnešní shromáždění odhaduji na 250 lidí, celkem žije v Xapuri asi 2.000 obyvatel. Zde se stéká řeka Xapuri s řekou Acre. Přítel z autobusu Carlos Dantas je černoch z Boca de Acre a dělá v Banco do Brasil. Debatuji s ním o kapitalismu a socialismu. „V okolí Boca de Acre žijí indiáni Hipurinas,“ vypráví, „jsou však už civilizovaní. Dál žijí indiáni Yaminahua, Manchineri, Culina a mnozí další, kteří si ještě drží své tradice.“ Studoval tři roky v Manausu zemědělství spolu s indiány ze São Gabriel do Cachoiera, z indiánských misií Iawarito a Maué. Silnice je k nim do Boca de Acre sjízdná jen ve vrcholném suchu v září, jinak pouze lodí nebo letadlem. Hospodářským základ je stále kaučuk, pěstování para ořechů, rybolov, zemědělství, chov dobytka. Jeho dům mu tam už čtyři měsíce hlídá 37 letý indián Martineli. Zřejmě je to indián ze skupiny pano, protože prý trochu rozumí yaminahua. Tamější indiáni jsou prý rozprášeni po různých seringão, kde pracují jako seringuieros. Zepetra de Silva z kmene Manchineri leží v domě Chico Mendesa v hamace. Vedle na židli má nabitou pušku. Nebezpečí stále trvá, nekončí. „Žili jsme v pralese u pramenů řeky Yako. V dvanácti letech jsem vyšel z pralesa a dnes už umím jen pár slov,“ vypráví mi a diktuje pár slovíček, které si ještě pamatuje.
Voda – rhuny
Řeka – pehikéri
Hamaka – šéty
Hlava –ysichí
Bratr – yaye
Sestra - yeye
Běloch - pairi
Černá opice-chikuty
Jaguár – mahenukuly
Spím opět v hamace i s pár komáry, ale puška vedle mne je záruka.
Úterý 2. 5. – Středa 3.5.
Rio Branco-Porto Velho
Už nemohu spát, vstávám v 4.30. Ráno mi stará paní vaří čaj canela a zase vypráví o seringão. „Žili bychom tam v klidu, i když nás obchodníci vykořisťovali, ale s příchodem fazenderos začal boj. Je tam krásná čistá voda, příroda, klid,“ nostalgicky vzpomíná. Ukazuje mi skvrnu krve od Chica. Jdu na náměstí s kostelem São Sebestian. Vdova Ilzama zítra odjíždí do Itálie, takže jsem měl štěstí, že jsem ji zastihl doma. „Raoni je v Evropě také,“ říká. Autobus je našlapán pytly, prkny, bednami, konvemi, masem v síťovkách. Lidé čekají na cestě před svým domkem, kde jim zablácený autobus zastavuje snad po 50 metrech. Další a další hloučky lidí se cpou dovnitř i s malými dětmi. Je mlha. Končí městečko a začíná opět boj řidiče se silnicí. Motor řve, volant i my lítáme nahoru, dolů, do stran, celá kola zapadají do hlubokých blátivých kolejí. Vyjedeme? První hrozivý úsek máme za sebou. Ten terén mi připadá jak tankodrom. Známé tváře ze včerejší jízdy se vrací na své Seringão Independenção. Byli na 1. máji, jednali se Zuzu a syndikátem. Jsou potomci dávných seringuieros z období kaučukové horečky, kdy byli otroci patronů. Je to již několik generací žijící v pralese, v jejich domově. Nejhorší část cesty v místech snížení, kde se hromadí voda je za námi. Ilzamna mluví klidně, prosté věty bez velkých slov, na která jsme si u nás zvykli užívat. Tady není třeba velkých slov. „Narodila jsem se na seringão v pralese.“ Věc pro nás nepředstavitelná, ale pro ně normální. „Matka mne porodila v pralese, sama bez lékařů a hygieny, bez pomoc a bez sterilní vody.“
V tlačenici lidí mám neustálý strach o kotník, abych si jej zase nenarazil a nestrhl strup. Jsou to potíže. Řidič chvíli žene autobus na plné obrátky motoru, aby kola prorážela bahno, a chvíli náhle brzdí v nakloněných místech. Jde o to, nespadnout z hrbolatého často zešikmeného náspu dolů. Průvodčí cobrador je celý od bláta. Přijíždíme na cestu Rio Branco-Brasiléia. Řada lidí vystupuje. Jedou do Brasiléia do prava, my jedeme do leva. Včera po celodenním půstu jsem večeřel v domě Chico Mendesa fazole, rýži, maso, jídlo všech seringuierů. Míjející řidiči aut se nás vždy ptají, zda projedou. Zdá se, že to bude dnes hladké. V nenápadných vlnách měl řidič vyšší rychlost, rozkýval stroj a předek narazil, až vyletělo celé přední sklo na obou stranách z rámu, tedy i před řidičem. Kdepak, když už se myslí, že to jde dobře, něco se stane. Co teď? Řidič i ostatní cestující se smějí. Navrhuji sklo přivázat provazem. Řeže se lanko záclonek a stahuje se okno k rámu. Každý řidič má radost z proti projíždějících aut, což znamená, že projel a že i on má šanci projet. Araxá. Dál je už cesta slušná. V příkopech mata leží pár převrácených aut zarůstajících trávou. Nestály za to je vytahovat. Máme ulámaná světla, urvané schůdky, roztrhané sedačky, poklopy bez šroubů, karosérie potlučená, ale jedeme dál. Za Vila Capixaba začal nekonečný lán bíle kvetoucí cukrové třtiny a továrna na výrobu alkoholu. Křižovatka: Xapuri 141, Assis Brasil 350, Rio Branco 30, Plácido de Castro 35. Před Senador Guiomard jsou nově založené plantáže kávy. Cobrador jde se seznamem cestujících na Policia Rodoviaria. A je tu Finanční kontrola Posto Fiscal před Rio Branco. Vpravo od silnice je spoj na letiště. Na nádraží kupuji lístek do Porto Velho na 20.00, takže mám osm hodin na Rio Branco. Mám hlad, říkám na trhu za mostem, chci dvanáct banánů za 300. Dal mi je zadarmo, protože neměl nazpátek na 500. Dobrý člověk. Z nového mostu „obdivuji“ hnusné favelové domky a nábřeží s odpadky. Centrální náměstí sběrače kaučuku, Praça do Seringueiro, se celé opravuje, poblíž stojí moderní radnice, parlament federálního státu Acre, školy. Usedám na betonové lavičky v parku pod bambusy. Kolem jsou zdi popsány nápisy: Potrestejte vrahy Chico Mendésa. Zabili Chico Mendésa, vůdce syndikátu a obhájce života. Žádáme potrestání!
Z tropického vedra je za chvíli tropický liják. Jdu kolem blízkého vládního paláce státu Acre, Palácio Rio Branco, který je moderní dominantou města až do Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), kde si nechávám krosnu. Pokračuji na FUNAI, jehož kanceláře jsou za trhem. Potkávám tam sympatického muže: Adolph Kilian Kesselring Jr., Caixa Postal 549, R. Branco. Patnáct let dělal u indiánů Cashinahua, Culina a Campa a snaží se přiblížit k isolovaným skupinám. Cítí se dobře v lese, v městě vždy ztloustne. Studoval geografii, je statný, usměvavý, otec je Němec. Pro FUNAI dělá teprve tři roky, dříve byl samostatný. Říká mi, že u rio Envira je prý řada zcela isolovaných skupin střílejících jen šípy. Indiánská stanice Posto Indígena Feijo funguje jen jako pojízdná stanice po řece s dvěma indianisty a zdravotníky. Adolpho mi vypráví, že opice opravdu mají malárii, jak mi před časem někdo v Acre a dodal: „Nemohou vidět knoflík u košile. Hned ho snědí. Myslí si, že je to prášek proti malárii,“ směje se. V celém Acre je na 6.000 indiánů, 10.000 Culina zasahuje z Amazonas. Je zde osm indiánských stanic: Cruzeiro do Sul, Taroahá, Feijo, Manuel Urbano, Assis Brasil, Boca de Acre, Pauini a Caxarari, která zasahuje až do Rondonie. V Rio Branco je Casa de Indio, kam chodí až 30 indiánů denně, hlavně se léčit. Čtu si Journal do Brasil z 1.5.1989. Za duben bylo v státě R.J. 528 vražd, jen v městě R.J. 16 denně, zatímco v roce 1988 jen devět denně. Za rok 1988 bylo 52 přepadů bank Unibanco, 44 bank Real, 35 bank Nacional, 27 bank Bamerindus, 23 bank Bradesco a Itaí, 17 bank Meridional, 16 bank Banco do Brasil s celkem ukradenými čtyřmi milióny dolarů. Letos se počítá s navýšením na pět miliónů dolarů. V Brazílii není těžké identifikovat vrahy, ale ty, kteří je řídí a platí, říká Wilson Alves de Oliveira, poslanec za Xapuri. Není politická podpora, která by nám pomohla to zjistit. Roraima je odtržena od Brazílie dešti, které neustávají, 200-300 km silnic je zcela zničeno, auta polámaný, doprava neexistuje, v Boavista chybí jídlo. Vše vozí FAB. Situace na BR 174 je tragická, náklaďáky rozlámaný, zboží zkažené, pasažéři a podnikatelé žijí na silnici. Takže má cesta do Roraimy, do Boavisty, je doslova ve vzduchu, jen letecky. Co teď? FAB? Nebo na Pico Neblina? Nebo ke Kofánům? Jenže tam to může být z Quita do Lago Agrio stejné.
Nápisy na zdi komentují současné problémy: „Quién desmata, mata!“ (Kdo kácí les, zabíjí), „Chico era forte, hoje é imortal. UDR mata.“ (Chico byl silný, dnes je nesmrtelný. UDR zabíjí.)UDR je syndikát fazenderů, extrémně pravicově zaměřený, vedený statkáři z Paraná a S.P.. Jsem idiot! Nechal jsem se zase zmást místním blbcem, který mne navedl úplně mimo město a už jsem byl nedaleko nádraží. Můj orientační instinkt mne i v Rio Branco vodil po městě mezi FUNAI, Palácem Rio Branco a IBGE bez problémů, ale pak jsem se pro jistotu zeptal. Zcela mne zmátl a zavedl jinam. Zacházka asi tři km s krosnou a taškou a navíc přes favelovou čtvrť kdy už padala tma. Je totiž skoro 19.00. Nenechám už dopustit na moji orientaci. Ptám se na ceny jízdenek. Do Porto Velho stála ještě předevčírem 13,50 NCz. a nyní jsem ji v poledne koupil už za 15.10. Ano, včera se zvedly ceny v celé Brazílii kvůli benzinu a naftě, šly nahoru o 10%. Kupuji ještě pár tkaných věci od indiánů Cashinahua a knihu o seringuieros. K snídani v Xapuri mám skořicový čaj, k přesnídávce v Araxá pastel, zapečenou sekanou a zeleninou v těstíčku s chili, k obědu v Rio Branco další pastel za 0.30 a navrch 12 malých banánů, k večeři na nádraží půlku velkého avokáda a pár para ořechů. Koupil jsem si jich celé kilo za 1 NCz. abych měl na cestu lodí a nemusel tam platit jídlo. Marně se snažím přemluvit lidi z firmy Rondônia, aby mne vzali do lůžkového autobusu, který jede v 19.00 a stojí o 10 NCz více. I ten, kdo jede jen polovinu jízdy, musí platit celé jednotné jízdné. Cesta je o něco lepší, takže projíždíme všechny úseky bez zdržení. Dojeli jsme k řece Abunã, k převozu. Spím zkroucený na sedadle a motor vypnutý. Asi čekáme, až se vrátí vor, balsa. Čekáme ve frontě tři hodiny. Vždy se něco děje. Převoz je asi rozbit, uvažují cestující. V Amazonii je vlastně neustále jakoby stav obležení, neustálý stav nouze, emergência. Zatím obhlížím vory zlatokopů dlouhé 10-20 metrů s jejich elektromotory, kladkami, generátory mající v přízemí sací stroje s dlouhými hubicemi až na dno, odkud sají usedlý materiál na čistící šikmé lavice s násypnými bednami. První patro je obývací s hamakami a kuchyní. Problém našeho zdržení převozu bylo podemleté ukotvení nájezdu na druhém břehu s nemožností přistávat. Vše se muselo stavět znova, břeh je zde totiž pouze hliněný, nic pevného, takže moc dlouho nevydrží. Na břehu je stále ruch. Vedle fronty kamiónů čekajících na vor se svařují železné roury na nové železné vory, přivážejí se k nim falcová prkna, vybavení kuchyní, staví se kiosky, prodejny jídla, hospody, opravny strojů. Všude hromady odpadků a zbytků. Při rozhovoru v autobuse o mé cestě po Brazílii bylo největší překvapení pro mladého muže Mária to, že po celou dobu jedu v jedněch šatech. Kraťasy a košile. „A proč jste v Evropě tak smutní,“ ptá se. „Máte problémy? My také a ještě větší, ale jsme stále veselí a usměvaví.“ To samé mi říká i Lycia v R.P. Mají pravdu. Je to tak, i ten chudák v hadrech, žebrák na Praça Maué v Riu či v Baixada dois Sapateiros v Salvadoru má radost ze života. I tisíce opuštěných dětí toulajících se po ulicích mají radost ze života a zvlášť velkou radost mají, když si zahrají třeba s balónem. „Život nejsou jen peníze, jsou to prožitky denních okamžiků nemyslících na zítřek, a proto jsme veselí.“ pokračuje Mário, „Nemyslíme na hrůzy druhého dne, kdy se třeba zřítí celá favela Mangueira, kdy překupník drog zastřelí desítky nevinných ve favele Rosario, kdy se zřítí letadlo VASP na domy v S.P., kdy zabijí Chico Mendese a zanechají Inzalmu samu s dětmi, kdy se převrátí kamión s kapelou mezi lidi při oslavě vítězství salvadorského klubu v brazilském poháru, ale nechme řečí, co si dáme?“ ptá se Mário. „Přece pivo Antártica!“
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií. DENÍK BRAZILIE 1989, Část 38
Jedu uctít památku zavražděného Chico Mendése, ochránce Amazonie a seringueirů do Xapuri, jeho rodiště. Jsem tu v pořadí 1165. z celého světa a skoro v Peru, i kdy mě mohl bagr rozšrotovat na kusy. Mezitím převrat v Paraguayi.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK BRAZILIE 1989, Část 37.
Jedu přes území zlatokopů a sběračů kaučuku do Xapuri, kde zabili Chico Mendese, ochránce Amazonie, poklonit se jeho památce. Xapuri leží v Acre, kde se 14.7.1899 vyhlašuje svobodný stát Acre, Estado Independiente do Acre.
Mnislav Atapana Zelený
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Co je důležité, to není vidět. Nebuďme užiteční idioti. Láska je mocná a tajemná Velká Hybatelka naší existence.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 36.
Od Yawalapiti odlétám vojenským Bandeirante jako černý pasážér v nákladovém prostoru na lince FUNAI do Brasília s mezipřistáním v San Félix de Araguiara.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 35
Jsem svědkem, jak můj adoptivní otec Guňitze celou noc léčí zakuřováním, tancem, zpěvem a hudbou řehačky maraká, zatímco mocný šaman Takuma mě za čas zve k sobě do učení.
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