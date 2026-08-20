Velký vandr velkou Brazílií DENÍK BRAZILIE 1989, Část 37.
Středa-neděle 26.4.-30.4.
Cesta do Xapuri, kde zabili Chico Mendese
Mým velkým cílem od začátku roku je navštívit Xapuri a poklonit se památce Chico Mendesa. Už se pomalu blížím. Z Brasília do Xapuri je to už jen něco přes 2.400 km. Jedu složit hold Chico Mendesovi přímo do jeho rodiště. Z Cuiabá jedu po federální silnici BR364 až do Porto Velho. São Luis je špatná společnost. Cestou pořád spravujeme. Serra de Petrovina jsou nádherné stolové kopce s kolmými holými stěnami, takové geologické špalky. Silnice je jak po náletu, hluboké díry a výmoly. Značky jako Pozor silnice zničena, Pozor dlouhý úsek poničen nebo zborcen, jsou časté. Rudý prach se za námi zvedá a usedá kolem na trávě a stromech. Jedeme 20 km rychlostí. Cestující kýchají a prskají kolem, nedávají si ruku před ústa: chybí výchova. Drkotáme se v prachu po federální silnici! Dvacet let je v lidském životě již slušná řádka let dostatečná k tomu, aby člověk mohl porovnat či uvidět vyzrálejšíma zkušenějšíma očima. Před dvaceti lety jsem se seznámil s brazilskou princeznou Cristinou, tehdy ještě svobodnou, sešel se synem Jorge Amada, který mne uvedl do tajemného světa candomblé, afrobrazilského obřadu, zčásti poznal život indiánů v misii Manacapuru u Manausu. Tehdy jsem na doporučení generála pobřežního dělostřelectva mohl létat s FAB ( to byla vojenská vláda). Tehdy jsem pracoval jako číšník v hotelu Miramar Palace na Copacabaně, kde jsem se v kuchyni seznámil s černochy žijícími ve favelách nad Riem. Tři světy tří ras, tří kultur mající své tři pravdy. Bylo na čase, abych tyto světy poznal lépe. Tehdy jako začínající student Karlovy univerzity, nyní s dvacetiletou praxí studia latinskoamerického světa. Bude mi něco platná?
Noha, mrcha, zase otekla. Hnis tam snad není, takže proč? Asi že jsem proseděl celou noc v autobuse. A zase máme zpoždění. S firmou São Luis vždy. Jak teď stačím navštívit Chapada dos Guimarães, nevím. Čekám na nádraží v Rondonópolisu na další spoj. Stará paní v hadrech leží na vykousaném molitanu, malí kluci s bedýnkami na rameni obcházejí lidi a nutí je vyčistit si boty, žebračka s talířkem z umělé hmoty obchází a nápis žádosti o pomoc strká všem před oči. Na rohu stojí drožky koní a na druhém taxíky. První výškové budovy jsou na dohled. Belhá se tu kolem dokola mrzák o berlích. Je tu dost černochů a mulatů a indiáni Cintas Largas žijí nedaleko města. Kluci pobíhají s naleštěnými jablky v síťkách, čtyři kusy po 1.000 a 10 pomerančů také za 1.000. Stojí zde i stroj na kukuřičné pukance pipoca. Jeden klučina umluvil majitele vysokých bot. Sedne si na bedničku, levou rukou čistí z prachu a pravou rukou jí kus sladké buchty. Nedaří se mu však na botách pořádně vyčistit bláto a tak si je majitel čistí sám a dává mu 100. Přichází žebračka míšenka v slamáku a prodává hamaky, zatímco jeden vykládá všem historku se svou manželkou a rozesmává sedící dav tupě sledující barevnou TV zavěšenou pod střechou. Přišel spokojeně vyhlížející policista Japonec s velkým koltem za pasem. Vedle stojící starší silnější chlapík ve velkém, slaměném sombreru je typickou a také spokojenou ukázkou zdejších fazenderos, statkářů. Jen nástupiště pro lidi je z betonu, ostatní místa pro autobusy jsou jen hlína a výmoly. Kluci nosící v košíčku doma upečené sladkosti vykřikují „naranjá, picole!“ Náš autobus stále nejede. Čekáme už hodinu, slíbili nám půl hodiny. Lidi s bednami, kufry, pobíhající psi, suvenýrové obchody prodávající plastové hračky, kabelky, pouťové přívěsky, ozdoby, pásky, čepice, ale i luky a šípy, které neviděly indiány Cintas Largas ani zdaleka. Za chvíli budeme mít čtyřhodinové zpoždění. Kluk zatluče kartáčem na bedýnku=výměna noh. Leští kartáčem i pruhem hadru. Dostal 100 a jde si sednout mezi cestující a dívat se na televizní pohádku. „To je Brazílie,“ říká cestující ze São Luís.“Velká země, že?“ říkám, „co je to pár hodin.“ Konečně jedeme. Na silnici stojhí mnoho výstražných značek. Nebezpečná zatáčka, Sniž rychlost, Vyzkoušej brzdy v této zatáčce. Už ve třetí serpentině potkáváme převrácený kamión se zbožím.
Po velké bitvě s úředníky autobusové firmy Ruli vyjíždím v 14.00 a ne v 15.00 z Cuiáby do Chapada dos Guimarães, ale počasí změnit nemůžu. Je zataženo, mrholí. Blížíme se k obrovské podkově stolové hory průměrnou rychlostí 15-20 km/hod. Pomalu stoupáme. Okraje stolové hory jsou narušeny erosí, která vytvořila věže a viklany, trochu jako Prachovské skály, jenže v rudé podobě a v daleko větší velikosti. Vyjeli jsme na úroveň vrcholu stolového masivu a šofér nám oznamuje, že jsme na nejvyšším místě Mato Grossa. Nahoře zakrslé stromy, keře a ohrady chacara s často japonskými jmény. Jsme už opravdu nahoře? Zdá se mi to divné. Znovu se ptám a místní lidé jen souhlasně vrtí hlavou. Vystupuji. Město je tady blíž, říká řidič. Město? Já nechci město. Chci vidět Národní park. Konečně jeden člověk pochopil, oč mi jde. To je prý 10 km zpět po silnici. Tušil jsem to a teď jsem věděl, že jsem nadobro tuto bitvu prohrál. Jsem zmaten. Chtělo se mi řvát, že se sem už nikdy nepodívám a v zoufalství jsem vyběhl na silnici zpět ke Cuiábě. Zastavil jsem dokonce tři auta, ale jen k benzince. Sedám si na asfalt a cítím se zrazen nejen místními venkovany, kteří netuší, jakou mají nádheru kus za humny: vodopády, propadliny, díry. Po celé Brazílii mě na to upozorňují. Cítím se opuštěn celým světem na silnici 65 km od Cuiabá. Cítím se napálen a okraden tupostí zdejších balíků. Navíc mne cuká v noze. Fotím stolové hory už jen z okna a chroustám drobivý chleba. Zpět v městě sháním kolem nádraží chleba na zítra a kupuji si pět kusů za 350. V podzemí nádraží je úschovna, ale i očkovací centrum proti žluté zimnici a první pomoc. Na chodbě piji vodu a sedám si do fronty první pomoci. Odpolední doktor vůbec nepřišel. Nyní v šest by měl přijít další. Jsem asi třetí v pořadí. Je 18.30, 18.45. Lékař asi nepřijde, říká administrativní síla, stejně však nemáme žádné léky. Poněkud děsná situace. Lidé odcházejí. Někteří na hlavní první pomoc ve středu města. Pomocnice sestry, jak se nazvala žena příjemného vzhledu je tu spíš pro morální pomoc, uklidnění nemocných, orientaci, co dělat či kam poslat za doktorem. Řekla mi, že moje noha má normální průběh, což mne utěšilo. Chvíli se bavím s mužem, který má čtyři děti a pracuje jako zahradník zdejšího nádraží za měsíční plat 60NCz. Jeho žena nedělá, stará se o nejmenšího kojence. Bydlí ve vlastní chatrči z dřevěných desek se dvěma místnostmi. Za městem mají ještě kus terénu, kde si pěstují, aby se uživili, plodiny k jídlo.
Pro mne Cuiabá je hlavně místem, kde začal svou slavnou, i když tragicky ukončenou, pouť plukovník Percival Fawcett. Autobus společnosti Colibrí odjel přesně v 11.00. Sleduji ještě vynikající reportáž v TV O Globo o cestě Raoniho v Evropě. A Stinga v Xingú. Raoni má tvář zcela černo-červenou, střídá několik čelenek a je jistě velkou atrakcí a lákadlem pro Evropany. Jeho zjev je působivý, bydlí u Stinga, účastní se jeho koncertů. Silnice je horší a horší, už se nepíši ani značky, neboť je to pořád dokola, díry, výmoly, žádný asfalt, jen hliněná koryta a v okolí je pohřebiště lesa, jako v Pará: vypálený prales, ohořelé pahýly velikánů, favelové chatrče zemědělských dělníků se zahrádkami banánovníků. Drkotání, kymácení autobusu je děsné. Vypadá to na urvanou poloosu. Cuidado trecho en defeito! Pozor, zničená cesta! Výmoly jsou plné vody. V Rondônii a Amazonas stále prší, ale už má přestat. Rovina je pryč, objevují se kopečky. Zaplavená území s pahýly stromů a zbytků lesa se paří. Vjíždíme do mlhy a na deset minut i do mata. Zastavujeme u benzinky Ipiranga. Zdržení půl hodiny mi nevadí, naopak jsem rád, protože do Porto Velho bychom měli přijet v 22.00 v noci a lepší zdržení 4-5 hodin a přijet až někdy v neděli ráno. Kolem stojí obrovské kamióny s přívěsy se zbožím pod plachtami. Stanice Posto Mina je zcela nové, ještě se betonují ostrůvky. Autobus Colibrí mi připadal výborný a teď vidím, že jej měníme. Něco se asi rozbilo, ale naštěstí firma tu má středisko a volný autobus. Sedačky jsou ušmudlané, ale hlavně, že jsou textilní a ne z umělé hmoty, jako mají firmy São Luis či Andradinha. Řidič má výložky ve značkových barvách Colibrí, žlutozelené, a jako ostatní i čistou bílou košili s tmavou kravatu. Překládá se bagáž, pak zase něco nejde a přichází mechanik. Něco kutí pod volantem a rozzlobeného řidiče uklidňuje. Stále nejedeme. Cestující protestují, já jsem klidný. Už jedeme. Jak dlouho? Nohu mám stále na vedlejším sedadle, které si držím volné pro sebe. Je to lepší, ale oteklé mám obě nohy, což jsem nikdy neměl. Kácení a pálení lesů je pro mě barbarský čin, který nelze ospravedlnit pokrokem a lepším zítřek. Je to je politická blamáž a balíkování do kapes určité vrstvy. S pokrokem lidu to nemá nic společného. A že to dělali v USA před 50-100 lety a v Evropě před 100-400 lety také není ospravedlnění. Ba právě naopak. Opakovat chyby, když už víme, že to jsou chyby? Jako kdybychom ospravedlňovali kanibalismus a začali jíst lidské maso. Dříve jste ho v Evropě také jedli, že? Stanice Posto Comodoro je samé bláto, bláto, autobusové nádraží, prodejny, obchody, opravny aut, baterie, pneu, malé tržiště ovoce, v pozadí chatrče a domky. Pár stromů tu kupodivu nechali. Stavby domků z cihel jsou vzhledem jako garáže s roletami a ozdobami fasád. Krychle, krychle, krychle nalepené na sobě, málo zeleně. Znechuceně pozoruji čerstvě vypálený les, do kterého buldozer razí cestu. Všude voda, mokro. Kontrola jízdenek. Boa viagem, přeje snědý míšenec v bílé košili a s barevnými znaky Colibrí. Kolem silnice běží ohrady ostnatého drátu. A za nimi občasné osady z prkenných domků s nepostradatelnou pilou a spáleništi lesa. Přijíždíme do Posto de vacinação obrigatória,stanice povinného očkování žluté zimnice na hranicích s Rondónií. Kdo nemá potvrzení o očkování, je zdarma očkován. Já doklad mám. Vilhena je na dohled. Tady někde dělal Lahyr Montebelo. Jsou tu velké haly dopravních firem, sklady, hotýlky, vrakoviště aut, lidové noclehárny, benzinka Ipiranga. Opět se mi potvrdilo, že velká města mají WC zdarma a malá ne a čím menší a horší městečko, tím je WC dražší. Navíc tu kupodivu mají sprchy s ručníky za 0,40NCz. Do Porto Velho je 698 km. Jsem v oblasti nízkého křovinatého lesa, kdepak vysoký prales! Ten byl vypálen a zničen už před lety. Nyní je tu jen sekundární porost a v údolíčkách jezírka s palmovými háji.
Město Pimento Bueno. Fotím drožku, je vedro a zataženo. Křížíme řeku a vjíždíme do tropické bouře. Benzinka Posto São José už stojí v Cacoalu s hlavní třídou s restauracemi, hotely, opravnami, prodejnami. Za ní chatrče z prken, hliněné cesty obrostlé trávou a s boční ulicí s loužemi a výmoly vedoucí za město, kde je nové autobusové náraží. Cacoal je název města, které roste jako z vody, píše místní deník na nádraží. Už má 150.000 obyvatel a rozlohu 4.000 km2, dva kanály TV, pedagogickou fakultu jako odbočku z Porto Velha. Půda se tu prodává či pronajímá za cenu banánů. Je zde produkce kávy, guaraná, soji, atd. Je tu už i továrna na Coca Colu a invaze kolonistů pokračuje. Město Presidente Hermes a pak město Presidente Médici. Brazilci zbožňují své prezidenty a generály a tak ulice jsou samá jména generálů a plukovníků. Ji-Paraná leží na řece Machado. Při jízdě jsme roztrhali plášť. Měníme ho ve zdejších garážích Colibrí a také řidiče. Říká mi, že touto dobou vloni už déšť skončil a loučí se mnou s dotazem. „Cestujete, poznáváte? Jak se vám líbí Brazílie?“ Jede nás už málo, skoro každý má pro sebe dvě křesla a tak se rodiny rozsazují, polehávají, pospávají. Projíždíme Ouro Preto do Oeste, přejíždíme říčky, brody, rozbředlé cesty, rozlité močály. Je asi 18.30, stmívá se, když v Jacu zajíždíme na nádraží, kde není cesta, jen úvoz a nádraží je zcela pod vodu. V devět v noci vyjíždíme z Ariquemes a v Porto Velho můžeme být za 3-4 hodiny. Co tam budu v noci dělat? Doufal jsem ve větší zpoždění. Takže ještě jedna stanice Posto, tentokrát s kontrolou drog a v 23.00 jsme v Porto Velho. Nejbližší spojení do Rio Branco je ráno v 6.00, cesta devět hodin. Nádražíčko je malé. Letos je deštivo, takže silnice z Porto Velho do Manausu je zavřená a nebude asi vůbec otevřená. To je nadělení. Mapa vypadá pěkně, ale skutečnost je jiná. Jen letadlo nebo loď a ta prý stojí 40 NCz. a jezdí jen v PO, STR a PA. Jízdenka autobusem z P. V. do Rio Branco stojí 13,50NCz., což je v porovnání s ostatními státy nepoměrně dražší. Úředník vysvětluje, že v tomto státě nebyly zrušeny daně na cestovní lístky a správná cena by měla být 10 NCz. Spojení je pouze s hlavním městem, do ostatních měst ve státě Acre se musí cestovat jedině přes Rio Branco. Provoz je tu už malý, policajti v modrých uniformách neustále procházejí nádražím. V 1.15 si dávám litrovou coca colu a k ní jsem dojedl pražskou šunku, kterou jím z Cuiabá celý den. Konečně přišla k uplatnění po dvou měsících, dar Pavla Schrbeného z Recife. Čas se vleče, pomalu usínám, ostatní posedávají na lavičkách a spí. Nazpátek musím být do úterý, abych chytil loď ve středu. „Kolik mají měsíčně chlapi v policia militar?“ „Razonable,“ odpovídá pokladník z jídelny lanchonete Rodoviaria. „A to je kolik?“ „300-400 NCz.“
Začínám bojovat o dny, dělám časové rozpočty, škudlím každý den. Zvláštní zvíře poquiňa leze po zemi. V lanchonete začíná ranní úklid, blíží se čtvrtá hodina. Dopíjím litrovku koky. Z balíku převázaných novin vytahuji výtisk místního O Estado. Jen místní drby Porta Velho. Zklamán je zasunuji zpět. Další plátek Alto Madeira slibuje podle vzhledu více. Čtyři ráno se zde poznají tak, že vojenská policie budí všechny spáče na lavičkách. Skončilo období jejich hájení, první příznak dne. Velkým obuškem tlučou do dřevěných lavic: „Vstávat!“ Ještě půl hodiny spím, lidí přibývá. Půjčuji si Alto Madeira a zase pár minut ubývá. Málem jsem to zpozdil, ale náhodou se někdo ptal, kolik je hodin.“Šest!“ A je to! Tady je totiž o hodinu míň. Autobus je narvaný. Kdo v něm jede? Hlavně budoucí zlatokopové garimpeiros s rodinami, dětmi, kojenci. Vše doma prodali, chýši, dům a jedou za nejasným cílem. Ti bohatší, kteří prodali lepší dům se v P.V. staví ve firmách pro garimpeiros, kde prodávají hotové ohromné vory z trubek o průměru až jeden metr i s motorem na sjíždění řek. Jestli vše půjde v pořádku, přijedu do Rio Branco v sedm večer. Jak pojedu do Xapuri zase nevím. Znova čekat na nádraží? Do kopce se sotva vlečeme. Vezeme i Lidové noviny Folha do povo. Je hrozivě zataženo. Všichni se těší, že zbohatnou. Vezou si svůj majetek v pytlích, děti pláčí, okolí silnice je zčásti pod vodou, dál pokračují pastviny. Vjíždíme do deště, do šedé tmy. Silnice je na vysokém náspu a kolem vodní plochy, „řeky“. Přejíždíme dřevěný most přes skutečnou řeku. Na břehu již sídlí několik mohutných gumových vorů, na kterých chlapíci staví dřevěnou podlahu, střechu, natírají železné trubky. Objevuje se dřevěná osada Jaci, pak nás čeká Mutum, Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Campina. V Rio Branco snad budeme podle rozvrhu v 17.30. Přijíždějí sem lidé všeho druhu, i lékaři. Vypálená džungle se střídá s panenským primárním lesem pod vodou jako v pantanalu se všudepřítomnými bílými volavkami, dřevěné mosty jsou nahrazovány novými betonovými, všude na dohled kotví spousty dřevěných i kovových vorů a všemu vévodí stavební ruch garimpeirů. V Mutum prý zastavíme jen na 15 minut, na opravu roztrhlé pneu i duše. Je z toho celá hodina. Bláznivý řidič, chtěl předjet, vyjel z cesty a proděravěl pneu i duši. „To je jen začátek,“ říká můj soused. Kolem se tísní davy mužů, žen a dětí ve špinavých šatech. Dlouhá řada kamiónů s železnými vory, loďmi, motory čekají na fiskalizační kontrolu a na převoz přes řeku Madeiru. Ten převoz je jak z Divokého západu se spěchem garimpeirů, kdy naložené kamióny vyjíždějí z převozního voru na druhém břehu do bahna, kloužou, zapadají. Přijíždí bagr a rovná výjezd, náklad se musí překládat na jiný kamión, sací motory řvou a lidé kolem jsou po krk v bahnité vodě řeky. Naproti přes řeku je Bolívie, od převozu nahoru po proudu je Brazílie, polovina řeky Madeira je tady bolívijská. Je cítit vůni čerstvě řezaného tvrdého dřeva. Právě najel velký těžký kamión Scania a celý vor s nákladem desítek aut se překlonil na svou stranu.“ Lidi na druhou stranu, vyrovnat váhu,“ smějí se lodníci.
Brazilská část kypí životem zlatokopů, bolivijská je zcela opuštěna. Brazilci dělají i tam, ale musí platit procenta a to nechtějí. Bolívijci prý neumí rýžovat zlato, lavar oro, nebo jen málo. Brazilský břeh je plný desítek mohutných vorů v ústí řekyAbunã do Madeiry, kde sají bahno ze dna a čistí zlato. Muž se šesti dětmi, který se mnou přijel, nemá na vor ani na stroje. „Jak budeš lavar oro?“ptám se. „Jako mechanik sacích pump, jsou i ruční pumpy a u nich mám 20% z výtěžku. Můj bláznivý plán dojet až do Xapuri v Acre je nákladný časově i finančně a skoro jsem to chtěl už vzdát, ale vzrušující prostředí zlatokopů mne vtáhlo. Jedu dál. Takové hektické hemžení lidí a pracovitost jsem neviděl v celé Brazílii. Zde lidi dřou! Vsadili do toho všechno! To drama je cítit. Každý je nedočkavý, každý se už už vidí, jak pracuje a čistí zlato. Horečnatý pohled. Rána! Praskla nám nová duše. To dá rozum, když náš řidič nechal stejnou prasklou pneu s velkou dírou a nevyměnil ji. Na tuto garimpeirskou trať se dávají asi už zcela vyřazené autobusy. Uprostřed džungle jedeme chvíli jen na pěti pneu, pak zastavujeme a měníme. Před převozem v Abunã byl velký přežírací oběd za 5 NCz. kolik kdo chce. Pět pečených či vařených stehen, prsíčka, hovězí steaky s přílohami. Tady vlastně vzniká pořádná Madeira z řek Mamoré, Madre de Dios, Beni, Guaporé a Abunã. V Extrema si dopřávám jednu fantu a chvílku spánku. Je slunečno, vedro. Nova Califórnia je už v Acre. Podél cesty jsou po stranách pásy vykáceného lesa, usedlosti, chýše, pasoucí se ovce, dobytek, banánovníky. Asfalt ne, jen pokračující hliněný násep a dvě koleje v bahně. Časem jen jedny, kdy je třeba čekat na vyhybání. Děti leží a spí na zemi v uličce, na hlíně s odpadky a plivanci. Autobus je natřískán. Mezi stanicemi lidé nastupují a vystupují, jen stálá skladba z P.V. až do Rio Branco sedí v křeslech. Máme už pětihodinové zpoždění. 1. máj v Xapuri zřejmě nestihnu. Z Rio Branco je to ještě šest hodin. Jedné paní se udělalo špatně. Lítáme v bahně ze strany na stranu. Kdy spadneme z náspu? U jedné chatrče nesou do autobusu na tyčích čtyři chlapy hamaku s nemocným. Má nožem prořízlé břicho. Bahnité koleje jsou až půl metru hluboké. Před námi je ke všemu zapadlý kamión. Vypadá to špatně. Marně jej tlačí lidi v bahně, kamión se nehne a vpředu situace cesty je ještě horší. Po půl hodině námahy se vracíme zpět asi 20-30 km. Tam je prý nějaká boční cesta přes mato, říká místní. Takže to už vypadá na ráno a strach z noci na nádraží je menší. Jedeme matem, občas míjíme osady dřevorubců a seringueirů, sběračů kaučuku. „Tady se chytí hned malárie,“ říká soused. „Já ji v Acre už jednou chytil. Je to tvrdá malárie, přenáší ji i opice,“ povídá mi soused César. Drkotáme spodkem. „Ten kopec musíme vyjet a pak už to jde,“ dodává. Okružní jízda po Acre za 12 NCz.
Dostali jsme se za dvě hodiny až do osady Plácido de Castro na bolívijských hranicích. To je možná nejvýznamnějí muž v dějinách Acre a jmenuje se po něm malá osada. Stojí za to si jej připomenout i některých složitých historických událostí „na konci světa“, které jsou až úsměvné. Původně z koloniálních dob bylo Acre bolivijské, ale začali převažovat brazilští sběrači kaučuku seringeiros. V roce 1898 Brazílie uznává nadvládu Bolívie nad Acre. Španělský diplomat Luiz Galves Rodríguez de Arias v Buenos Aires, pak v Belému a Manausu však získává 24 mužů, zbraně a loď, s kterou přijede do Acre a 14.7.1899 vyhlašuje první svobodné Acre Estado Independiente do Acre. Obyvatelé nechtěli patřit Bolívii a tak jej přivítali a nezajímali se o jeho původ a motivy. Má zbraně, má peníze, má odvahu. Jmenuje vládu a dekrety, do Evropy vysílá velvyslance, vydává známky, určuje vlajku. Avšak 29. prosince 1900 bolivijská armáda ukončila krátkou republika Galvese, který utekl do Manausu. Skupina amerických průmyslníků totiž podepsala s Bolívií dohodu o těžbě kaučuku v Acre a vytvořila takzvaný bolivijský syndikát. Bolívijci tvrdě vybírají od seringeirů daně za vyvážený kaučuk do Manausu a ti marně žádají o pomoc. Rádi se proto připojují k povstání Rodriga de Carvalho z Manausu se 132 partyzány, který vyhlásil druhou republiku svobodného Acre zvanou Akkon v listopadu 1900. Vyhnal Bolívijce a prohlásil se presidentem. Jenže již 24. prosince je Acre opět bolivijské a navíc pronajaté společnosti Bolivian syndicate, čímž by USA získala kontrolu nad Acre. Když se to dozvěděl Plácido de Castro, začal burcovat místní seringueiros s cílem opět založit svobodné Acre. Plácido navrhl, aby revoluce začala v Xapuri 6.8.1902, v hlavním sídle bolívijské posádky. Přijel tam kánoí i s 33 muži a v šest ráno zahájil přepad. Je to den bolívijského státního svátku. Všichni Bolívijci spí. Don Juan de Dios Barrientes, hlavní představitel Bolívie v Acre si myslí, že jde o žert v rámci slavností: „Caramba, ještě je brzy na fiestu!“ Plácido mu odpovídá: „To není fiesta pane, to je revoluce!“ Prohlašuje se prezidentem po třetí vyhlášeného nezávislého Acre. Plácido de Castro byl ovlivněn skutečností, že Bolívie pronajala území Acre společnosti, podobné těm, které působily v Asii a Africe. Bolívijský syndikát, složený z anglického a amerického kapitálu, měl převzít správu Acre, s policejními silami a ozbrojenou flotilou. Bolívie se ještě jednou pokusila vyslat jednotky, což se ale omezilo jen na krvavé potyčky. Došlo k příměří, brazilská armáda vstupuje do Acre 3. dubna 1903 a Castro ji předává vládu. Po výměně nót mezi Bolívií, Brazílií a jím dochází 17.11.1903 k podpisu smlouvy Tratado de Petrópolis, kdy Bolívijci s konečnou platností uznávají připojení Acre Brazílii. Plácido de Castro je však 9.8.1908 postřelen bandity a za dva dny umírá. Smutný konec hrdiny.
Byl to ale nápad jet z Brasília do Xapuri skoro 4.000 km, ale poklonit se památce Chico Mendesa a strávit s jeho ženou 1. máj, znamená stát v první linii boje za ochranu Amazonie. A ten, kdo poznal Brazílii posledních měsíců s problémy politickými, ekonomickými, odborovými, finančními zjistí, že vše má jedno společné, ochranu Amazonie. A to je Chico Mendes. A tak jsem se nerozmýšlel, i když to nechci brát jako angažovanost, ale jako úctu. Spojení do Xapuri večer v 19.00 mi asi ujede. Přisedají další dva nemocní, kteří jedou se zraněním pilou do břicha a mají malárii. Naopak vystupují a přenášejí muže v hamace do budovy první pomoci v Plácido de Castro. Moje rozhodnutí je, jako kdybych se v Praze 27.4. rozhodl strávit 1. máj v Lisabonu pár dní po květnu 1945. Silnice v Acre vypadají stejně, ne-li hůř. „Rio Branco má dva mosty, za nimi je už centrum,“ radí mi spolucestující z P.V. César z Recife, s kterým se loučím. Po chvíli nacházím volnou postel v hotelu Rodoviaria naproti nádraží za 2,5 NCz., což jde. A hlavně se vyspím s nohami ve vodorovné pozici, mám je pořád napuchlé. Šváb barata je tu jen jeden i sprcha s mýdlem. Luxus!
Mnislav Atapana Zelený
Tři mystéria: Zrození, Život a Smrt. Ta tvoří naši existenci, nikoli virtuální realita
Co je důležité, to není vidět. Nebuďme užiteční idioti. Láska je mocná a tajemná Velká Hybatelka naší existence.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 36.
Od Yawalapiti odlétám vojenským Bandeirante jako černý pasážér v nákladovém prostoru na lince FUNAI do Brasília s mezipřistáním v San Félix de Araguiara.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 35
Jsem svědkem, jak můj adoptivní otec Guňitze celou noc léčí zakuřováním, tancem, zpěvem a hudbou řehačky maraká, zatímco mocný šaman Takuma mě za čas zve k sobě do učení.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, ČÁST 34
S kmeny na ramenou pomalu tančíme medvědími kroky kolem pohřebiště před Domem mužů a výskáme. Nebo je to spíš houkání? První jde Parú, pak já a za mnou Yakao a další. Pak stavíme Dům mrtvých.
Mnislav Atapana Zelený
Abdul, Němec jak řemen! Zemřel a přesto zvítězil.
Opět další islámský fanatik, který svými krvavými činy hájil boj proti pohanským psům, tedy proti nám, všem Evropanům, boj, který je pro něj a jemu podobným, boj posvátný.
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