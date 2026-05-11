Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část28
Pátek 7.4. Jaguáří mimikry
Ráno pár mladíků vyráží rybařit. Tunuli odjel na ryby až na Kuluene, vrátí se pozdě večer. Jdu sám na pláž, procházím bažinou a těším se na plavání v studené vodě. Vrchní vrstva hladiny je však stále teplá, nad řekou dosud mírná mlha a tak se do chladné vody potápím a plavu mezi palmovými kmeny. Děti kolem jdou rybařit a táhnou bažinou loď. Když na cestě někoho potkám, nezdraví mně jako u nás (dobrý den, atp.), ale věcně se zeptají, kam jdu. Já říkám jdu se koupat a oni, jdeme na mandioku. Vždy se jich znovu a znovu ptám, jak se jmenují, stále je nerozeznávám a oni se smějí. Mé jméno si pamatují, ale jak si mám pamatovat celou stovku Yawalapiti? Vracím a opět spolu s ostatními muži chvíli čistím motykou centrální prostranství od plevele. Děti už také nosí pravidelné denní dodávky hrnců vody na hlavě, na níž si je přidržují rukama. Žena, která jde s nimi, nese svůj hrnec na hlavě samozřejmě bez držení; s hrdě vztyčeným tělem utíká drobnými krůčky. Ženy v maloce, kde se odehrávají všechny činnosti, už od rána čistí, strouhají a promývají mandioku. Volají mne, že mi jejich muž dodělal dva šípy na jaguára yanomaka s hroty z opičí kosti. Vedle nás chroustá na zemi ara s červenou hlavou a žlutomodrými křídly zrnka kukuřice a škodolibě mně pozoruje.
Vpravo od vchodu má v rohu své výsadní postavení, prostor na spaní pahrunúty, rodina náčelníka Aritany s jeho dvěma ženami, sestrami Timayu a Sakasíra z kmene Kalapalo (případ sororátní polygynie), a jeho matka Teporí z kmene Kamayurá. Timayu si zde už také do země zatloukla dva sloupy rámu, natáhla prvních šest nití z každé strany a stáhla je řadami barevných útků. I ona začala tkát hamaku. V dalším rohu jsou Aritanovi sourozenci, pocházející od jejich společné matky Teporí, se svými partnery a dětmi. V levé polovině maloky žĳe jeho otec Parú s dalšími dvěma manželkami Kusani (z kmene Meináco) a Kuyayú a s jejich dětmi a vnuky. Parú měl otce jménem Aritana, po němž jméno zdědil jeho vnuk, současný náčelník. Teporí a Kuyayú jsou sestry z kmene Kamayurá, jedná se tedy o sororátní polygynii. Jejich bratři jsou oba šamani pajé, Sapaín a Takuma. Zde také bydlí Tunuli, který by však měl správně spát na druhé straně, kde je jeho matka, ale je tam už málo místa. Každá maloka je obývaná rozšířenou rodinou, ta Aritanova má přes šedesát členů. Těžko přesně určit, neboť velmi často odjíždějí a přĳíždějí z návštěv svých příbuzných u jiných etnik v okolí. Jedna ze zdejších malok č. 5, kde žĳe bývalý místonáčelník a pajé Sariruá, bratr Parúa, má však nyní jen dva obyvatele, protože Sariruá je v nemocnici. Jeho švagrem je Mapukayaka, protože si Sariruá vzal za ženu jeho sestru Kanatualo, která již zemřela. Švagrem je i pro Parúa, jenž získal jeho mladší sestru Kusaní. Mapukayaka si se svou rodinou a synem Waripirou před časem založil vlastní maloku.
Yawalapitiové ještě umějí vyrábět hliněné hrnce nukayapi a pánve comale (reg., yawala tz´tz) jen z hlíny a vody, například misky tiparata na vařenou rybí kaši. Ručně uhlazené nádoby suší na slunci. Potom je malují a do velkých pánví tz’tz na opékání placek ještě ryjí tradiční zdobné vzory. Waripirá, vicenáčelník, který mi slíbil vyřezat šamanskou sedačku hshéri, právě přijel na kole s Mapukayakou z lesa s kusem špalku ze stromu shawashisháta, jenž má velmi tvrdé červené dřevo. Jméno je v jazyce kamayurá, v yawalapitištině se však řekne mnohem složitěji: žaw’řiřáti. Waripirá mne zve k sobě do své menší maloky, kde žĳe se svou ženou Kehehy z kmene Kuikúru, se kterou má tři děti. Jeho otec zde žije sám se svými čtyřmi dětmi od dvou manželek, které již zemřely. Ten nejmenší, šestiměsíční Mapari, je od pajé pomalovaný červenými skvrnami, jaguářími mimikry jako magickou ochranou před touto šelmou. Věří, že když jaguár yanomaka uvidí tak pomalované dítě, že jej nesežere, protože si bude myslet, že je to malý jaguár. Je tu na návštěvě i Awaku s děckem, které na ni právě začalo čůrat. Nechala ho, jako by si toho ani nevšimla. Sedí u ohniště na rohoži. Kolem dokola leží spousty věcí bez ladu a skladu, nádoby, klacky, dříví, zbytky plastových hraček z civilizace, bedýnky, galoše, dětský luk, vietnamky, v stěnách jsou zapíchnuté luky a šípy, oděvy, ozdoby, listy burití, zavěšené dlouhé vrše na ryby muto (kuikurú oto), koše na mandioku mayako s různě zbarvenými loubky burití, nejčastěji černými vytvářející vzory kráčejícího hada uí txuká, zdobené červenými nitěmi a v rozích červenými nítěnými střapci či velké nůše mayapalo na záda pro ulovené ryby nebo hlízy mandioky. Některé loubky jsou barvené i do žluta barvivem získávaným z kořene ihranáty. Rozpracované košíky, nedodělané luky a šípy. Všechny malé zbytky jídla či kosti z ryby házejí na zem, kde jsou však rychle spotřebovány holuby, ary a psy, nehledě na to, že často zametají.
Kehehy rozfoukává oheň ze žhavících uhlíků. S vodou krapet navlhčí trochu mouky, nasype na pánev, hladítkem placku uhlazuje a opéká ze dvou stran. Pak jemným košťátkem pánev očistí pro další pečení. Oheň uvnitř malok udržuje žena, venku jej rozdělává muž. Obě dcery, Kunapo i Makako, trhají listy palmy burití na dlouhá vlákna, suší je a pak je na svých stehnech kroutí vždy po dvou v pevné nitě. Kehehy dopekla placky. Nabízí mi jednu a k ní rozdrcené pálivé papričky ai s šedivou solí yutaka. To je dnešní oběd. Pálí jako ďas. Ryby nejsou. Waripirá slibuje, že půjdeme zítra. Nakonec mu to však trvalo dalších pět dní, než se rozhoupal a šli jsme hledat nějakou tu pirogu ísha a rybařit… Nikdo nikdy nikam nespěchá. A tak jsem několikrát zrána kolem šesté byl u jeho hamaky a ještě se ospale protahující vicenáčelník mne odbyl se slovy: „Atapano, dnes ne, až zítra.“ I hlad je zdravá součást jídelníčku a tak jeho děti neměly několik dní pořádný kus ryby. Waripirá sice začal sedačku vyrábět, nejdřív nahrubo mačetou, ale pak ji na několik dní odložil a na moje dotazy, jak se sedačkou pokročil, odpovídal jen neurčitým úsměvem. K většímu pracovnímu výkonu, k rychlejšímu tempu je nikdo nedonutí. To není součást indiánské přirozenosti. A tak vidím v každé maloce celou řadu předmětů ještě nedokončených, ke kterým se budou postupně, podle nálady a chuti, vracet. Starý muž Mapukayaka začal zase pro změnu kroutit provázky, které před časem zanechala nedokončené jeho vnučka Kunapo. O dva dny později se zastavil Waláma, bratr Waripiry, s úlovkem rybiček yanukirá. Zavolal mne a hned jsme se jimi cpali. Jedli jsme je včetně hlav a kostí a přikusovali k nim placky. Mapukayaka pak vytahuje z daleka v lese sesbírané listy airipana, navléká je na niť a bude je sušit. Udělá si z nich cigáro airi. Když ležím v hamace a dívám se vzhůru do složité konstrukce maloky, vidím, že vypadá jako převrácený lodní trup. Počítám hlavní žebra. Dvacet pět od středu na každou stranu ke krajnímu sloupu jakési apsidy. Podle Aritany je to jakási kopie vesmíru. Hlavní sloup ve středu je Slunce, dva krajní jsou Měsíc, jak se točí kolem Slunce z obou stran, jednotlivé tyče, latě ukazují na místa na obloze. Je tu stálo šero až tma, ale snad právě proto nemusíme mít moskytiéry.
Dnes je zde nevídaně živo. Přiletěli zdravotníci ze Sao Paula a budou očkovat děti. Aritana vše řídí, jako při rozdělování darů. Děti vřeští. Tunuliho druhá žena od rána vaří. Pod pánví se musí hodně topit, aby se mísa pořádně rozpálila. Košťátkem yusírayi z jemného palmového listu ji dokonale zbavuje všech nečistot. Obdivuji ji, jak přehazuje placky, které mají skoro půl metru v průměru, pomocí elipsovité lopatky kut’pari (nebo kutzéhri ?) Zkouším to, placka se mi však rozpadá a všichni se smějí. Topí se i pod velkým hrncem nukayápi, v němž se bude vařit pudinkovitý nápoj z vymačkané jedovaté šťávy hipuka z mandioky. Přidává se do ní, co je po ruce, i pálivé papričky. Z hrnce se hodiny a hodiny kouří, nápoj bublá. Kyanovodíkový jed ve vymačkané šťávě z nastrouhaného mandioku se musí vypařit a pak se tekutina někdy zvaná caldo de mandioca či nukáya použĳe v mingau a může se pít. Nic nezůstane nazmar. Ani jemná mandioková mouka ulate usazená při promývání v rohoži vhodná pro mingau. Všechno jsou posvátné dary přírody, které nelze vyhodit. Jejich šedivá sůl je pro mne trochu záhadou, protože amazonští indiáni naši sůl původně neznali a nepoužívali.
Benefiční výstava z amazonské džungle!
Dovoluji si vás pozvat na zcela výjimečnou benefiční výstavu obrázků od indiánů z okraje amazonské džungle Kolumbie, kam byli lovci a sběrači, pralesní indiáni Nukak Makú a Jiwi, vyhnaní Revoluční guerrillou Kolumbie - FARC
Exkluzivní benefiční výstava z amazonské džungle.
Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na sice skromnou, ale zato výjimečnou kulturní akcí přicházející z okraje tropické Kolumbie. Tam, do bídy,vyhnala Revoluční guerrilla Kolumbie - FARC pralesní indiány Nukak Makú a Jiwi.
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989, 27. část
Žiji s indiány Yawalapiti v centrální Brazílii a jen se divím, jak se chovají vůči sobě s respektem. Divoši? Cha cha, kam se na ně my hulváti hrabeme!
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 26
Konečně jedu k indiánům v Alto Xingu v brazilském federálním státě Mato Grosso. Přijmou mě nebo ne?
Má vzpomínka na Honzu Potměšila.
Bylo to někdy před čtyřiceti třemi až čtyřiceti čtyřmi lety, tedy ještě za časů bolševické totality.
