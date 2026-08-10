Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 36.
Pondělí 24.4. – Úterý 25.4.
Jsem černý pasažér v letu do Brasilia
Ráno mne Kayndola vítá s kusem vzácné mamão, zatímco Komehei už odjela za rodiči Kuikurú. Od pěti ráno Kuyayú škrábe za malokou maniok. Tuhopese pod tlakem Aritanovy zprávy, že dnes v poledne už opravdu letím pryč, dodělal červené mašličky pěkného koše mayaku. Awaku mi věnovala náhrdelník s ptáčkem. Vojenský Bandeirante od FUNAI přistává. Utíkám na přistávací dráhu s bednami a krosnou. Jsem však přespočet, jedenáctý – letadlo je pouze pro deset pasažérů. Zadním otvorem pro náklad se nakládají bedny. Vlezu za nimi a zahrabu se mezi zavazadla. Poklop pode mnou se zavře a startujeme. Pilot naštěstí počítal jen kila. Let je šílený, celý ho promodlím. První mezipřistání je v San Félix de Araguiara. Vystupuje Wilma s indiánkou, která nemůže porodit, a já si mohu konečně sednout jako pasažér, i když stále černý. Pak přisedl Samuel a já si sedl na zem. Seznámili jsme se. Je z Cuiabá, což se mi hodí, protože to je jediné místo, kde jsem neměl známého. Čekají nás ještě dvě a půl hodiny letu do Brasília, se samým propadáním mezi mraky. Na letišti čeká Aritanu mikrobus, který rozváží nemocné indiány do ubytovny Chacra do Indios a Aritanu do jeho indiánského domu v Guara I. Ještě jsem se vešel. Prý mne hodí na nejbližší stanici autobusu. Pak nějak zjistili můj vztah k FUNAI, že se znám s presidentem, a tak nejdříve zavezli Aritanu do jejich indiánského domu v Guara I., další nemocné indiány do Chacra do Indios a mě, že vezmou až do centra Brasilie. Cestou jsme se dohodli, že mně zavezou až před dům SQN 215. Bude Walter doma? Byl. „Takže jako doma, Viktore,“ přivítal Walter a já zas skoro po měsíci ležím v posteli.
Na embaixade mám rozhovor s velvyslancem Vlado Gulou, vše OK, s konzulem Němcem je to domluvené, protože údajně lifty Jindry Otavy jsou plné. Posílám filmy po kurýrovi, který právě odjíždí. 7.5. by měly být v Praze. Zítra přijedu s věcmi a sbírkami. Jdu nakupovat dary a teď čekám s balíkem na Aritanu na FUNAI, v kabinetu presidenta u Yanakuly (má za ženu poloviční sestry Awaku a Katuapo, dcery Parú), pak v sekretariátě presidenta. Krátce se s ním zdravím a referuji. Na Aritanu čekáme až do 18.00, kterému předávám balík. Je tu i Vitor, který je rád, že vše proběhlo hladce. Chce, abych ho zítra navštívil. V prodejně FUNAI kupuji čelenku a péřovou čelenku (celkem za 75 NCz), pak ještě pivo a hlavně hledám bednu. Nikde nic, až jsem našel bednu s odpadky, ty jsem vysypal a bednu si vzal. Večer balím. Vejde se do ní vše i velké košíky, ale je těžká a velká. To bude zítra na embaixade prošení a spousty slz.
Obě bedny po 15-16 kg budí na embaixade hrůzu, ale díky pochopení velvyslance si je nechávají a budou se je snažit nějak poslat domů. Pan Bartoň mi bere dva balíky luků a menší bednu. Ostatní uvidíme. Nakupuji ve FUNAI ještě prachovku z peří nandú indiánů Krahó a jednám s Antonio Vitorem, který chce kopii zprávy o Yawalapiti s portugalským resumé. Posílám poštu, měním 100 dolarů a kupuji si jízdenku na rodoferroviarii za městem do Cuiabá na zítra odpoledne. Vlado Gulla mi dal láhev whisky, takže mám dar pro Waltera. U něj „doma“ peru, zašívám a stále si sypu framykoin na kotník. Je to stále pěkně oteklé a načervenalé. Večer v TV sleduji stávky dělníků, policistů, bankéřů, chovatelů dobytka. Všichni chtějí přidat. V R. J. za posledních pět dní bylo 36 vražd. A také běží stále pořady o volbách. Je celá řada kandidátů, bitva slov, ale postava žádná. Večer jedeme do Shopping Center, kde se sedí v ohromné hale skel a zrcadel s vodotrysky. V prostřední apsidě je muzika, pizzy, hamburgery. Vše jen pro ty bohaté, kteří mají auto, aby sem dojeli. Je tu sedm kin. Jdeme na Rain Man. Jsem nadšen. Vynikající!
„Příští prezident bude Xuxa,“ říká Walter, „až děti, kteří ji zbožňují, dorostou, tak ji zvolí.“ Jo, Xuxa je fenomén. Příjemá, hezká, schopná, rozdávající úsměvy a radost. Září v TV dětských pořadech Clube da Criança a Xou de Xuxa, nedávno chodila s Pelém a nyní s Ayrtonem Sennou. „A jestli bude zvolen Lula nebo Brizola, přijde vojenský převrat a já odejdu ze země. Nechci znova žít za vojenské diktatury,“ prognostikuje Walter o nadcházejících volbách. „Spousty bytů v Brasílii jsou vojenské a místo 500 NCz$ jako my, platí symbolických 40 NCz$. A jejich měsíční příjem je v průměru tři až čtyři tisíce NCz$!“ spravedlivě se vzteká Walter.
SQN 215 a SQN 413 jsou vlastně favely, možná za pět let se zde bude také stavět. Horší jsou možnosti chodců. Město je stavěno pro auta, přebíhající chodci, jako já, se motají přes osmiproudové dálnice Eixo Norte-Sul a další silnice města. Denně tak zahyne jeden chodec. Vypsala se soutěž, jak řešit tuto otázku, protože podchody jsou místem přepadů žen a lidí a lávky přes silnice byly odmítnuty, že nejsou hezké. Možnost přesunu autobusů do centrálních silnic a ulic s možnostmi světelných signálů by zase velmi omezilo provoz. Včera Walter přinesl pamonha, něco jako mexický tamal, kukuřičnou kaši s masem a kokosovým mlékem v kukuřičných listech. Za slušný oběd dle vlastního výběru a podle váhy vše za stejnou cenu, maso, rýže, zelenina, platíme 1.30 NCz. Howgh.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 35
Jsem svědkem, jak můj adoptivní otec Guňitze celou noc léčí zakuřováním, tancem, zpěvem a hudbou řehačky maraká, zatímco mocný šaman Takuma mě za čas zve k sobě do učení.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, ČÁST 34
S kmeny na ramenou pomalu tančíme medvědími kroky kolem pohřebiště před Domem mužů a výskáme. Nebo je to spíš houkání? První jde Parú, pak já a za mnou Yakao a další. Pak stavíme Dům mrtvých.
Mnislav Atapana Zelený
Abdul, Němec jak řemen! Zemřel a přesto zvítězil.
Opět další islámský fanatik, který svými krvavými činy hájil boj proti pohanským psům, tedy proti nám, všem Evropanům, boj, který je pro něj a jemu podobným, boj posvátný.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 33
Pil jsem smrtelně jedovatý kyanovodík a přežil. Asi proto, abych viděl jak můj indiánský přítel Waripirá loví ryby lukem a šípem, když vyskočí do vzduchu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989,Část 32
Přišlo mi pozvání od mocného šamana Takumy k pohřební slavnosti kuarup, ale jméno zemřelého se neříká. Podle magických zákonů by se vyrušoval jeho záhrobní klid. A nakonec velký objev: indiáni se nelíbají
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění
Tragické následky mělo prasknutí vodovodní potrubí, k němuž došlo dopoledne v pražských Stodůlkách....
Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila
Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem...
Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici
O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 46
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 91x