Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 35
Sobota 15.4. Pajé Guňitze léčí.
Ráno do maloky vtrhl černý chápan a kradl všem jídlo i z rukou. „To je zdejší jediný zloděj, co?“ říkám a všichni se jen smějí. Poprvé piji capistrela, vynikající čaj z trávy. Jdu do PI Leonardo pozeptat se, kdy poletí nějaké letadlo FUNAI do Brasílie, a setkávám se tam s Wilmou. Právě přĳela. Byla pomáhat a léčit malárii i na dolním Xingu u Raoniho, kam se nikomu moc nechce. Je tam totiž hodně malárie a všechny tři druhy. Profylaxe je nesmysl, zničí se vnitřnosti. Vyskytuje se tam i ten smrtelný druh, kdy se zvětší břicho a játra a do 14 dní se umírá. Je vedro k padnutí. Wilma zařídila let, který odveze několik nemocných. Prý bych mohl letět ve čtvrtek. Rychle se balím. Aritana je však pryč. Nemůžu odletět, aniž bych se s ním rozloučil. Tuhopesé mi velký košík mayako nestačil udělat. Marně jej již několik dní urguji. Nic s ním nehne. Zato mne opět namazal celého červeným urucú a na záda i na prsa namaloval vzor hada sucurí, druh anakondy. Barvivo se mi však dostalo do rány nad kotníkem a děsně pálí. Musel jsem se vytratit a u řeky se omýt. Cestou mne zastavilo několik indiánů a všichni se mne ptali, kdo mne tak pěkně pomaloval. Když jsem se vracel, obloukem jsem se vyhnul maloce Tuhopesého, aby mne raději neviděl, jak jsem se bídně k jeho malování zachoval. Na památku mi zbyla jen společná fotografie. Mapukayaka chtěl mé oblíbené zelené triko a nabídl své zadní náušnice. Takéshi budí svým křikem maloku po celou noc. Nikdo neřekne ani slovo. Ráno odjíždí Sakasiru ke svým rodičům z kmene Kalapalo, asi tři hodiny plavby proti proudu Kuluene. Ženy s dětmi i muži se často vzájemně navštěvují, hlavně své rodiče a blízké. Jsou velmi vázáni na rodinné vztahy a hodně se jim po příbuzných stýská.
Ještě jednou jsem zažil léčení u Guňitzeho. Takéshi už na tom byl dost špatně, a tak s ním přišla Komehei, aby jí Guňitze pomohl. „Nechci, aby dítě v noci křičelo,“ vysvětluje mu. Takéshi ulehá do hamaky a Guňitze si připravuje doutníky. Začne zakuřování, tabákové dýmění, hodinové zpívání a tance. Zcela nahý Guňitze poskakuje, rozžhavený doutník nechává na zemi, pak si sedá na bobek, až mu varlata visí nad rozžhaveným koncem cigára. Nakonec k ránu zcela vyčerpaný zase vysává zlo, kousky katzimbo, kobylek, které mi s radostí ukazuje. Další noc Takéshi opravdu ani nezaplakal, teprve k ránu začal kašlat. Jaká je asi pravda? Wilma mi řekla, že zdejší pajé nejsou moc dobří, vyjma Takumy. On jediný a Sapulay se učili tajemná mystéria přímo od duchů, ne od lidských prostředníků. Takuma strašně zkusil, dokonce měsíc nejedl a jen duch ho vyživoval. Všichni si mysleli, že zemřel anebo spí. Ležel v mrákotách a snech. Tehdy se mnoho naučil, vypráví mi Wilma, i když jsem to už jednou slyšel.
V maloce sedí Aritsa, trochu zlenivělá, a omývá se vodou nabíranou kalebasou z nádob. „Kde budeš rodit?“ ptám se jí. „Jsi hezká, zvlášť teď po koupeli.“ „Nelži, Atapano, jsem ošklivá! A rodit budu tady v maloce.“ Konečně přišel Aritana, abych se mohl i s ním rozloučit. Ulovil dvě velké dravé ryby tucunaré a podlouhlé bicudo (reg., Boulengerella maculata). Timayu mi je hned připravuje opečené. Bicudo jím poprvé. Že by symbolické jídlo na rozloučenou? I když nevím, zda a kdy přesně odjedu, protože nemám nic domluveno, o letence ani nemluvě. Nakonec Aritana se také chystá do hlavního města. Právě jsem se dozvěděl, že matka Yakaa Ňapi má už dva roky tuberkulózu, ale nechce do města do nemocnice. Je zvyklá jíst pouze ryby a ne jídlo bělochů. A všichni i já pijeme z jedněch nádob, jíme z jedněch misek jedno společné jídlo, kdy Ňapi plive na zem i krev. Yakao mi vypráví o jeho pobytu v nemocnici a také o tom, jak si občas, když je unaven, sám škrabadlem s rybími zuby drásá kůži a pouští si tak unavenou krev z těla. „ A kůže se mi zpevňuje,“ dodává s úsměvem. Já mám zas pořádně pokousaný nohy a tak se škrabu málem taky do krve. Musím přestat. Navíc mi urucú od Tuhopesého proniklo pod kůži a mám celý kotník nateklý. Maloka je plná vůně opečených ryb. Noc je tichá, děti už nekašlou a nedáví se hleny. Takéshi jen chvilku kňučel, než usnul. Parú občas zasyčí na holuby utukukana jako vždy, podobně jako na vnuky, když brzo ráno hudrají nebo zlobí. Vždy ho poslechnou. Ti holubi mne tady v maloce zlobí. Někdo je před časem přivezl z Brasília, usadili se zde jako v holubníku a na vše kadí, i do mého deníku, když jsem do něj psal, i do nádoby s vodou a křídly víří prach od země.
Neděle 16.4.
Ráno se podělal Chikino vedle hamaky. Jeho matka Kayundola to motykou uklízí a synka čistí. Začíná další den, úplněk měsíce se na ranní obloze kloní k západnímu horizontu, zatímco na druhé straně vychází slunce. Ze všech malok se postupně ozývá houkání mladíků vítající nový den. Timayu v noci dodělala hamaku, vlastně za týden. Kuyayú dělá placky. Je nádherně vypečená, tenká a příjemně se chroustá. Tunuli zase spravuje Toyotu. Parú sice brzy vyrazil na rybolov, ale už vrátil, protože nenašel pirogu. Z roça Waurů se přivezly banány a tykve. Odpoledne Aritsa škrábe všem děvčatům nohy do krve a ta teče plným proudem, víc než mně, a dívky se jen smějí. Guňitze se houpe v hamace a právě mi udělal jednoduchou čelenku z listů burití a dal mi ji na hlavu. Pak bere dva listy, vytrhne z nich tvrdý řapík, roztrhne list po délce na půl a ze čtyř částí mi splete další čelenku a posadí mi ji na čelo. „ Tak to dělají Kuikurú,“ asi mi řekl a kroutí si cigáro. Někde ze země sebere vlákno burití sváže ho a hotovo. Awaku mi do hamaky nese dva kusy pečené ryby paku. Jsou vynikající, skoro bez kostí. Aritana vaří kotel kořene payalu a pak jej chladí přeléváním, abych jej vypil. Nemám to rád, ale čistí to žaludek a všechno, což je dobré na cestu.
Prý poslední večer. Mapukayaka mi ukroutil z tabáku ayu cigáro ayuripana. Skoro všichni se sešli na kládě před Domem mužů: Aritana, Waripirá, Parú, Mapukayaka, Hokosoko, který si přinesl židličku, Guňitze, tichý muž z maloky č.9 Kunue. K ohni ze tří tvrdých větví přichází i Ewelupe, opodál stojí Tunuli, Hau. Mluví jen starci, mladí občas, kouří jen starci. Z podvečera je noc a měsíc už je vysoko, oheň přestal plápolat, dokouřily se cigára, ale debata je stále vzrušující. Na počátku jsem řekl, že jsem smutný a že asi zítra odcházím. Aritana pronesl krásnou myšlenku, že když u něj někdo po čas bydlí a pak odchází, že také cítí smutek. Aritana je opravdu velký muž, hodný a citliví, spravdlivý, ale tvrdý. Jeden z nejlepších na celém Xingu. Debata pokračuje přes tři hodiny, ukazují směry a časy ve výšce zapadajícího slunce, ale nic nerozumím, protože se mluví jen yawalapiti. Oheň dohořel, rozcházíme se.
Pondělí 17.4. – neděle 23.4.
Mocný šaman pajé Takuma mne pozval do učení
Den začíná prvními pronikajícími slunečními paprsky dovnitř maloky skrze přední dvířka, kde už sedí děti a trhají listy burití. Jiné si venku hrají s klacíky, perou se, lezou po stromech a honějí se nebo prohánějí káču ze starých cyklistických pneumatik. Timayu šla s Aritanou na ranní koupel i s hrncem na vodu. Náčelník schválil výlet na Kuluene (yawala úwu, Voda) s rybařením. Tunuli si bere vybavení na ryby, bedničku s háčky a šňůrkami, harpunu Cobra, nože. Cestou se připojuje Tunaki (dodatek z 2022: sešel jsem se s Tunaki, ale žije v osadě Nafuquá, kde má maželku), je nejmenší indián kterého znám. Cestou procházíme kolem políčka s keříky yuky. „Čí je to roça,“ ptám se. „Bratra Hau,“ odpovídá Tunaki. „Ostatní nemají nic, ani já, sazenice yuky nám všem zašly suchem. Založíme si roça poblíž ústí inumaty řeky Totoari (kamayurá, Řeka kamenů) do Kuluene. Políčka tam má už Takuma.“ „Včera jsem viděl velké černé až nazrzlé mravence se žlutým křížem,“převádím řeč a Tunuki hned na to: „A jedl jsi je?“ Já na to, že ne a on: „Jsou to palužayo, jedlé, nejlépe opečené. Je to dobrota! Sbíráme je do nádoby s vodou, když začíná pršet. Pak je pražíme a jíme se solí, pepřem a beiju. Zato ty ještě větší a černé s velkými kusadly nejíme“ končí Tunaki. Začíná jízda vodní džunglí. Tunuli loví harpunou pod vodou, zatímco se koupu. Voda v Totoari je čistá, krystalická, zato v Kuluene je již nahnědlá smytou hlínou. Je tu i Parú s dřevěnou pirogou a má již hromadu ulovených ryb. Tunuli zatím chytil čtyři menší buříta, několik tucunaré, Tunaki pár pako. Plujeme dál do ústí do Kuluene, kde lovíme na nylon s háčky. Dvakrát jsem zasekl i já, ale u lodi se mi vysmekla a utekla. Tunaki právě chytil obrovskou cachoirro (též reg.payare) a Tunuli ryby vypadající jako malí žraloci. Pak mi piraně sežrali všechny rybí návnady na háčku, Tunakimu překousli i nylon. Jedem kousek zpět mezi ostrůvky ostrohu soutoku. Obdivuji, jak oba perfektně hází nylonem s háčky i mezi houštím. Nejdříve naloví menší rybky a pak na větší háčky loví ty větší. Tunuli ještě chytil velkou červenou pirani. Je vedro, vracíme se. Jíme u Wilmy fazole, rýži a makarony, což mi po třech týdnech připadá jako zárak, zatímco Wilma dostává tu červenou pirani.
Jdu s Wilmou opět ke Kamayuráů. Rozkládá si tam suverénně bednu s léky a injekcemi, Takumově matce připravuje infuzi. Vedle ní některým dětem malují hlavu na červeno, jiné děti při injekcích piští a já se bavím s Takumou o magii a jeho šamanském umění. Sedíme vedle jeho maloky. Začal mi vyprávět o svém životě a také jak se z něj stal pajé. Nikdo jej nevybral, žádný pajé jej nevzal do učení, ani blesk do něj neuhodil, aby v něm probudil zvláštní síly. Ani mocný duch jej nevybral jako vyvolenou osobu. Sám sebe povolal. Sám sebe zkoušel a připravoval cesty poznání, cesty sebemučení a trýznění, protože to je jediná správná cesta k poznání, k prohlédnutí do skutečného stavu věcí. Sám sebe nechal několikrát zemřít, aby sám sebe zase přivolal zpět do našeho světa. My nechceme trpět, nechceme nic obětovat a vše chceme získat co nejrychleji a nejpohodlněji, a proto nikdy neprozřeme. Takuma také neustále kouřil spousty tabáku, který je v takovém množství halucinogenní. Všichni šamani kouří již od prvních let zaškolování, tedy asi od svých pěti let. Během života jsou doslova prohuleni, ale tabák jim nikdy neškodí. Ten je totiž ve svém čistém přírodním složení s obsahem čistého nikotinu neškodný. Žádný šaman nezemřel na rakovinu plic. „Přĳď zítra, popovídáme si ještě. A můj mladší bratr pro tebe dokončuje dvě masky,“ pozval mě opětovně Takuma a já jen v duchu litoval, že už tady nebudu, protože ráno letadlem Bandeirante odletím do Brazílie. Vše ale bylo jinak, jako by Takuma věděl, že neodletím, tak jako Aritanovi řekl několik měsíců před mým příchodem, že přĳdu. Opravdu je mocný šaman pajé. A já jeho přítel, aniž vím proč.
Právě jsem se od Wilmy dozvěděl, že letím až za pár dní, a ne zítra. Na druhý den pokračuji u Takumy v načatém rozhovoru. „Jiní pajé říkají, že jsou větší než já, ale když je něco opravdu náročného, zavolají mě. Kuikúru, Meináku, Waurá, všude tam jdu. Já pak kouřím a kouřím, žena sedí vedle mne. Pak jí zvednu levý prs a tam to má, pak pravý prs a odtamtud jí to vezmu. Ostatní pajé se mě ptali, jak to vím. Když se ztratilo malé dítě, dvacet dní jej hledali po lesích, i letadlem, žádný pajé nepomohl. Já byl tady a ve snu ke mně přišel duch a řekl mi, že zítra zase přĳde. Ráno jsem si ho vyvolal a dítě jsem našel. Jedu na ryby a ony mi samy naskáčou do lodi. Jím rybu a pak ji zase celou a živou vyzvracím, jím beĳu, rozkoušu placku a pak ji zase celou vyzvracím. To v Xingu nedokáže nikdo. Měsíc jsem nejedl, když jsem se učil. A pak mi šla voda z uší, z meziprstů, z loketních důlků, pak mi z úst vyšla malá ryba a ze zadku taky.“
„A umíš léčit na dálku, Takumo?“
„Ano, umím spoustu věcí, zvou mne všude, i Suyáové či Txukarramaeové z dolního Xingu. Přišel Raoni, aby se naučil, ale odešel za pár dní. Byl tu také nějaký Němec, taky nevydržel. Léčím tabákem, najdu nemocné místo a rukama vytahuji bolest, ale také vysávám zlo ústy.“ Nechápu, proč mi tohle všechno Takuma povídá, ale tím Němcem mohl být Heinrich Harrer, Šamani jsou velmi uzavření a nemají žádný důvod o sobě vyprávět. Pak jdeme do jeho maloky, kde je příšerné vedro. V jednom rohu je velké řeřavé ohniště, z kterého sálá žár. A za ním leží Takumova matka. Přistoupí k ní a začne od ní rukama odhánět zlo. Léčí ji svou aurou, která mu vyzařuje z rukou. Její vlasy elektrizují, postaví se a chvějí. To, že mne pozval, abych byl všemu přítomen, považuji za velkou čest. Poprvé vidím, že místo tabákového kouře někdo v Amazonii používá k čištění prostoru od zla vedro. Je to způsob, který využívají třeba prérĳní indiáni. Nechápu, jak k tomu Takuma přišel. Už i v tom vidím jeho jedinečnost. Našel si to sám, na své vlastní ojedinělé cestě.
Vyjdeme ven z maloky a náhle mi Takuma nabízí, abych šel k němu do učení. Tak tohle byl pravý důvod celého monologu! Rozklepaly se mi kolena. Zděsil jsem se. Byla to sice až neobvyklá čest, stát se pod jeho vedení šamanem, ale to bych nikdy nemohl zvládnout. Nikdy bych nevydržel všechny ty zkoušky bolestí a umírání. Nejsem něčeho podobného hoden ani schopen, nejsem přece vůbec silný k takovému úkolu, který je navíc celoživotní řeholí. Nemohl bych projít fyzicky náročnými zatěžkávacími zkouškami, o duchovních ani nemluvě, odcházet do jiných světů, umírat a znovu se probouzet. Nikdy přece nemohu opustit mou rodinu, ženu a mé děti. Být šamanem znamená zde navždy zůstat. Nechápal jsem, proč nevybral někoho ze své rodiny. (dodatek 2024: Takuma nakonec jako šamanku vyučil dceru Mapulu). Vzpomněl jsem si, že i sám mohutný a silný válečník Raoni mi v Altamiře říkal, že zaučováním u Takumy neprošel, což mi teď Takuma ostatně potvrdil. A to je pořádný chlap, zvyklý na bolesti a útrapy. Vše bych musel i nechat za sebou a zůstat tady. To je velice vážná věc. To nelze dělat jen o víkendech či o dovolené, jak si někteří u nás myslí a jak šamanismus naivně prezentují. Zvažuji, jak takovou čest odmítnout, abych jej neurazil. Složitě mu vysvětluji, že mám něco jako výjezdní doložku a musím se vrátit domů, což nechápe. A tak jsem mu vysvětlil, že musím k ženě a k dětem. To Takuma přijal a předává mi dvě posvátné masky trakway vodních duchů iwararoa (kamayurá, yawala yakwikatu) od jeho mladšího bratra. Anebo to jsou masky lesních duchů apapalotápa? (dodatek 2024: Netušil jsem, že prostřednictvím těchto masek bude on se mnou ve spojení a taky nakonec, když zemřel v roce 2014, mne jeho duch povolal, abych se při kuarupu přijel důstojně rozloučit s jeho duší, což jsem učinil v roce 2015). Takže Takuma mne pochopil.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, ČÁST 34
S kmeny na ramenou pomalu tančíme medvědími kroky kolem pohřebiště před Domem mužů a výskáme. Nebo je to spíš houkání? První jde Parú, pak já a za mnou Yakao a další. Pak stavíme Dům mrtvých.
Mnislav Atapana Zelený
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Opět další islámský fanatik, který svými krvavými činy hájil boj proti pohanským psům, tedy proti nám, všem Evropanům, boj, který je pro něj a jemu podobným, boj posvátný.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 33
Pil jsem smrtelně jedovatý kyanovodík a přežil. Asi proto, abych viděl jak můj indiánský přítel Waripirá loví ryby lukem a šípem, když vyskočí do vzduchu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989,Část 32
Přišlo mi pozvání od mocného šamana Takumy k pohřební slavnosti kuarup, ale jméno zemřelého se neříká. Podle magických zákonů by se vyrušoval jeho záhrobní klid. A nakonec velký objev: indiáni se nelíbají
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazilií Deník 1989. Část 31.
Svobodná matka bez manžela šla do lesa porodit a novorozeně zahrabala. Tak praví jejich zákony, dítě by neměl kdo živit a bylo by na obtíž osady. Přednost má přežití kmene ne jednotlivce.
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