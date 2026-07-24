Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 33
Čtvrtek 13.4.
Pil jsem smrtelně jedovatý kyanovodík
Ráno konečně jdeme s Waripirou, jeho synkem Walamantinem a dcerou Kunapo, na ryby. Našli jsme dokonce i pirogu ísha uschovanou v rákosí. Je vysekána z tvrdého dřeva žirakuma. Vory jsem zde nikde neviděl ani původní plavidla z kůry žatoba. To prý kamennými nástroji a sekerami seřízli a stáhli kůru z kmene stromu, vyložili listy palmy burití, zapálili a ohněm formovali zvednutou příď a záď. Neseme si v kotlíku husté až želatinové mingau, jídlo na celý den. Podle potřeby doléváme vodou z řeky, postupně pĳeme a mingau ředíme a pĳeme a ředíme. Tiše projíždíme mezi zaplavenými palmovými háji burití. Kunapo na zádi ipunu dovedně pádluje pádlem t´ána vyřezaným z tvrdého dřeva wá. Je zajímavé, že pádlo je po jedné straně vypouklé, bombírované, a na druhé straně ploché, takže je vlastně použitelné pouze z jedné strany. Je tu úplný ráj. Potkáváme pirogu s indiány Meinakú. Asi po hodině začíná Waripirá pod vodou lovit s moderní harpunou značky Cobra, s ploutvemi a vodními brýlemi. Je vidět až na dno. První paka (reg.) a tucunaré (reg.). Pak dlouho nic. Sbíráme po vodě plující plody burití s již mírně fermentovanou žlutou dužninou. Waripirá si bere do rukou luk a šíp a palcem u pravé nohy drží udici, na jejímž konci se houpe přivázaný plod burití asi deset centimetrů nad hladinou. Ten prý mají ryby velmi rády. Netuším, co mne čeká za divadlo. Waripirá se v něm předvede jako správný indián, lovec ryb. Náhle z lenivého mužskýho se jako zázrakem probudí lovec-predátor. Stojí na přídi v plné velikosti a dovednosti s nataženým lukem a láká ryby na burití, s kterou houpe levou nohou nad hladinou. Prakticky stojí na jedné noze v piroze, která má bídnou stabilitu. Čeká, až ryba pro návnadu vyskočí. Jedná se o zlomky vteřin, kdy musí zareagovat a vystřelit šíp, aby rybu stačil zasáhnout v letu. Je to dokonalá souhra všech svalů a smyslů. Waripirá cíl vždy zasáhne. Náhle je bystrý a svižný a vůbec se nepodobá tomu ospalému Waripirovi převalujícího se v hamace. Při cestě domů potkáváme Ayupa a pár dětí a všechny je musíme podarovat rybami. Takový je zvyk. Waripirá pak raději zabočí mezi křoví a k jeho maloce přicházíme zezadu. Jako svůj podíl nesu Aritanovi jednu tucunaré. Uloží své ženě Timayu, aby ji připravila. Ženy ryby vaří, muži ryby opékají. Aritana si právě hraje se svým nejmladším synem Yawanawou, který má stále velkou a znatelnou mongolskou skvrnu nad zadečkem. Jeho ženy sedí u zadního vstupu a prohlížejí vlasy dětí. Tunuli mi půjčuje bederní šňůrku korálů a jeho Komehei říká, že teprve nyní jsem pěkný.
Mým velkým přítelem se stal i starší muž Tuhopesé z kmene Kuikurú, jehož manželka mu zemřela, ale už zde v osadě Yawalapitiů zůstal navždy. Prohlásil to ostatně on sám o mně. Chodí oblečen jen s několika bederními šňůrkami s navlečenými modrými korálky missanga a stále je zcela celý natřený červeným barvivem urucú. V jeho maloce č. 8 mne přivítali jeho dvě dcery s mingau z kukuřice máti (kuikurú ana), kterou ojediněle pěstují. Slíbil mi do odjezdu uplést velký koš na ryby. Moc tomu nevěřím. Podobný, ale už starý mu visí u stropu maloky, spolu s velkými vršemi na ryby matz’p’ri a ten by mi stačil. Za pár dní mi předvádí výrobu šípu na ryby a spirálové opeření ihyáty, které si v odborné terminologii získalo označení xingu. Tuhopesé musí péro rozříznout přesně středem brka. Jeden konec musí „přišít“ povoskovanými červenými nitěmi ke konci uku hlavního ratiště z rákosu, těsně u hlaviště numaratá. Jednou rukou drží rákos ratiště, druhou voskuje niť a „přišívá“ péro, zatímco palec u nohy drží nataženou niť z klubka na zemi. Druhý konec péra musí zkroutit tak, aby byl celý prapor ve vzduchu, spirálově posunout a „přišít“ jen jeho konec k ratišti. Pak už stačí jen zapustit hrot se zpětnými háčky z černého dřeva chonta do vydlabaného otvoru rákosu a důkladně stáhnout povoskovanou nití. Několik jeho vnoučat jej zvědavě pozoruje stejně jako já. Jsou od jeho dvou dcer, které má obě provdané za Makawanu (případ sororátní polygynie). Dnes po dešti moskyti ozvlášť doráželi. Tuhopesé mne celého natřel olejnatým urucú. Působí jako balzám. Po obědě se domů vracejí stařeny s nákladem klestí na hlavě. Přibíhají k nim jejich vnoučata, která babkám s radostí vyskakují na bok, kde se hned uvelebí. Babičky i děti jsou šťastné, a tak se stařenky vlečou s klestím i s vnoučaty.
Před malokou se na chvíli usadila nádherně namalovaná Timayu, protože je příjemně chladno. Vstala od rámu vevnitř, protáhla své stále pružné a pohledné tělo i po tolika dětech. Celé tělo má napuštěné kajmaním olejem, přes čelo má jediný červený pruh, od chodidel po lýtka má kůži také zbarvenou doruda a až k hýždím pokračují černé čáry a znaky kupati-inapi v tvaru rybích kostí. Na krku se jí houpají dva náhrdelníky, dlouhý ze žlutých a krátký ze zelených skleněných korálků. Ten žlutý se jí přehoupl přes levý prs. Poplácala se po zadku a zmizela ve stínu domu, kde si zase sedla k rámu. Jinak mají ženy, ale i my muži, na tvářích pod očima tmavé, hustou barvou namalované ležaté V, zvané iahí, portugalsky pinta do rostro da arara. Jedná se o kmenový hornoxinguský znak, tvář papouška ary hipulalutaká. Hustá a lesklá černá barva zvaná žirakuma se vyrábí z bílé mízy posvátného stromu mavú smícháním s dřevěným uhlím. Dnešní pohoda bez slunečního parna pokračuje i v rodině Waripirá. Místonáčelník si před maloku vytáhl rohož, natáhl se do klína manželky, která jej drbe, čistí kůži, oblažuje. Je příjemně zataženo, a tak všichni usedají před maloky, děti se tu honí, perou a válejí po zemi. Ženy a děti si navzájem vybírají vši, muži se scházejí před Domem mužů, který funguje jako klub gentlemanů, nebo čistí prostranství. Vesnice pulzuje životem a není jako vymetená, jak tomu zpravidla bývá, když sluníčko pálí a všichni jsou zalezlí buď uvnitř malok, nebo v lese na lovu či sběru. Sluníčko nemají moc rádi. I Guňitze si zašel zakouřit před Dům mužů. Jinde se na veřejnosti nekouří. Ewelupe se vrátil na kole ze své rodné osady Waurá vzdálené 30 km a přinesl uzenou rybu zabalenou v placce. Kus jí odtrhl a dal mi jako projev přátelství. Dnes mám už třetí příděl ryb! Sedám si k Ewelupovi a kreslím si do deníku jeho kresbu na těle. Je to prý ryba kupati, která v malování těla jako motiv zcela převažuje. Po obědě dorazil Hau z návštěvy u Kuikurú. A nese od nich velkou lahůdku. Celý pytel plný sarančat. Nebo to jsou kobylky? Všichni se seběhnou a mají radost. Pytel nejdřív ponoří pod vodu, aby kobylky utopily a neulétly, a pak je začnou na pánvích opékat. Kobylky katzimbo tady v okolí nejsou, takže je to nádherný dar. Všude slyším katzimbo katzimbo, i když se jedná o název v jazyce kuikúru. V jazyce yawalapiti jsou kobylky sh’ritia, což je mnohem těžší na výslovnost, a tak děti raději přĳímají názvy v jednodušší kuikúrštině. Všichni kolem mne mlaskají a děti se perou o každý kus. Jsou chutné asi jak pražené ořechy, jen ta křidélka si utrhávám. Pár dětí si je schovává. Tajně mi je nabízejí směnou za skleněné korálky. Dobroty za ozdoby! Payakwan kobylky miluje. Vzal si jich do obou rukou a utíkal k malému ohýnku v maloce otce Yakaa. Tam si je spolu se sestrou Paypualo dávají na řeřavé dříví a opékají. Pak jim otrhávají křidélka a s chutí je chroustají. Přesto mi nabízí: „Chceš?“ „Jistě.“ „Ty je opravdu jíš?“ diví se. Na ohníčku praží s kobylkami i kukuřici, kterou vysypou na zem a zobají ji. Všechny děti z maloky Yakaa se na ně vrhají jako na pochoutky. Pár kobylek střídám s praženou kukuřicí a hrstkou arašídů, které mi přinesla manželka YakaaYapaku. Opražila mi je a dala do misky s beĳu. Vše zapíjím mingau z ovoce pequi. Po hostině mne volá Aritana do Domu mužů, kde mne představuje náčelníkovi Kuikurú Afukakovi. Je to taky mohutný chlap jako Aritana. Při zpáteční cestě jdu se podívat do maloky č. 5, kde jsem ještě nebyl. Jako bych tušil, že tato chaloupka, poněkud omšelá, neudržovaná, je smutná, prázdná, i když tam bydlí věčně usměvavý Apukatua z kmen Waurá. Jeho žena Kuta, sestra Parú, nemá děti a bývalý místonáčelník a pajé Sariruá je nyní v nemocnici. Jeho žena Kanatualo zemřela. Jeho šamanskou aktivitu však připomíná malá zahrádka těsně u maloky s několika rostlinami tabáku. Za vstupem do maloky č. 7 sedí na zemi Iňapukala a provrtává kroužky hlemýždí ulity vrtěním rákosového dříku s železnou špicí vyrobenou ze starého hřebíku. Jeden hrot je jemnější, tenčí, na provrtání, druhý je silnější na zvětšení otvoru. Takhle se dřív vrtěl oheň, jak mi nedávno ukázal Yakao. Pak kroužky navlékne a na kameni brousí okraje do stejné hladké velikosti. Výrobě celé šňůry této ozdoby věnuje Iňapakule skoro celý rok.
Několik dnů mimo ranní placky nebylo nic k jídlu. Je k večeru, v maloce jsou jen ženy a děti. Ptám se Awaku, zda má aspoň kus beiju a hned mi jej nese. Jdu k Domu mužů, kde vidím probleskovat oheň. Třeba tam bude mingau. Muži vevnitř jen sedí a tři pajé kouří. Kunue z kmene Kamayurá a manžel Kuiríku, dcery Hosoka, je stále takový smutný muž. Aby řeč nestála, dávám mu kus své beiju od Awaku, už notně zgumovatělé placky. Přichází Waláma, syn Mapukayaka. Dnes rybařil a má v ruce placku s rybami. Každý dostane sousto. Všichni se hned rozhovořili, bohatě rozkládají rukama, smějí se, zřejmě veselé „historky z natáčení“. U nohou blikotá strážní oheň ze čtyř větví. Waláma a Ewelupe si sedli rovnou na zem k ohni. Timayu zatím před hlavním vchodem do maloky mířícím do osady (tzv. mužský vstup, slavnostní) si sedla na stoličku a stříhá vlasy nejmladšímu synovi Walakovi. Je chladno, blíží se bouře, na obzoru se objevují blesky. Už je to tady. Utíkáme do svých malok. Někde prší i dovnitř a Aritana kontroluje celou maloku a přikrývá důležité věci. Celou noc děti křičí a dáví se hleny. Už třetí den mne bolí ucho, stále víc a víc. Používám framykoin. Ráno většina dětí kašle. Nedovedu si představit dešťové období, kdy prší čtyři pět měsíců. Co dělají a co jedí? Ráno mi nese placku Sakasiru. Aha, cítí vděk. Stejně je mi jí líto. Indiáni to však tak necítí. Navíc od ní získávám dmychadlo na oheň wati wati a malý keres na ryby kůlyu. Napadlo mne, že udělám radost své malé oblíbenkyni Kunapo, která má na krku náhrdelník yawalalr vyřezaný z ořechů tucum (reg., yawala yawala). Přinesl jsem jí tajně kus uheráku. Mám jej schovaný na dně krosny, jako zálohu pro všechny případy, ale vidím, že zde hlady neumřu. Popsal jsem jí, co je to za dobrotu, tak za mnou utíkala za maloku, aby nás nikdo neviděl. Když se do uheráku zakousla, zkřenila celou tvář odporem a vše vyprskla na zem. Tím jsem si ji vůbec nezískal. Vše jsem napravil za pár dní. Matiriwá, bratr Aritany, přišel z několikadenní návštěvy u Kayabíů a přinesl dva pytle želv jabutí (port.). Hned se opékají ze dvou stran a za chvíli mi Tunuli nese kus opečené želvy s plackou beĳu. S několika sousty této dobroty jsem nezapomněl na usměvavou Kunapo.
Téměř každodenně pozoruji, jak ženy sedící na zkřížených nohou strouhají na struhadlech do velkých mís maniokové hlízy. Všechno kolem nich, i jejich ruce a nohy, je potřísněno šťavnatou hmotou, kterou budou v rohožích vymývat a vymačkávat jed hipalu. Náhle mi došlo, že jsou zcela v pohodě, i když bílá hmota je svým obsahem kyanovodíkové
kyseliny prudce jedovatá. Stačí si omylem olíznout ruku. Jednou jsem se na to zeptal Awaku, která tam seděla a s ostatními strouhala denní příděl. Jen se zasmála, že prý mají protĳed a jestli to chci sám zkusit. Nemohl jsem couvnout. Jak bych pak mezi nimi vypadal! Zkoušku na vlastním těle provedl před pár staletími třeba Alexander von Humboldt, aby dokázal, že prudký jed kurare se může sníst bez následků. A tak jsem si lízl bílé hmoty a ústa mi ztrpkla hořkou chutí mandlí. Jistě, byl to kyanovodík jako řemen. Awaku mi rychle dala protĳed, který všichni mají po ruce nad ohništěm, a tak jsem otravu přežil. I sama jedovatá voda z rozdrceného manioku, kterou ženy vymačkávají rohožemi, se však využĳe. Nic se u indiánů nevyhazuje, vše umějí spotřebovat. I jed. Jedovatá tekutina se vaří pro mingau mnoho hodin, aby se jed vypařil. Tekutina musí pěnit a bublat. Až nyní jsem si také všiml, že muži občas nápoj zkouší, zda je jed už pryč, nebo jestli ještě nápoj stahuje ústa. Pak si rychle něčím ústa vypláchnou. Yakao mne ve své maloce vybízí, abych si jed hipalu, po jehož požití člověk za chvíli umře, také přímo vyzkoušel. Hořce mi stahuje ústa, ještě je tedy k nepožití. „A nyní se rychle napĳ pequí, ten jed likviduje,“ říká Yakao. Napil jsem se a žĳu dál. Tohle je tedy ten bájný protĳed!
Ewelupe se vrací z rybolovu, prý nic nechytil. Tak to říkají všichni. Posmívám se mu, že Waurá neumí rybařit. „Jen pět tucunaré,“ prořekl se, „ ale bylo jich tam patnáct!“ postěžoval si. Jeho žena je zpracovává a za chvíli mi Ewelupe nese pěkně opečený kus s hlavou v placce a trochou indiánské soli. „A ta hlava?“ ukazuji Ewelupovi velké rybí oči. „Jíme přece i oči,“ připomíná mi a já přikyvuji. To je pochoutka! Bratr Ewelupeho jednou donesl rybu matrísha, název je v jeho rodném jazyce waurá. Kuyayú mi ji také hned nabídla a hrdě prohlásila, že u nich se jmenuje buříta. Byla nejen vynikající, ale upoutalo mne v jejím názvu zcela jasné české ř. Už několikrát jsem ř tady v jazyce yawalapiti zachytil, ale nebyl jsem si jist. Opravdu. Nos je třeba atíři, červenavé tvrdé dřevo má dokonce dvě ř: žaw’řiřáti. Jinak se v jejich řeči často vyskytují měkké hlásky š, ž, č, ť, ň či samohláska ů. Hláska ř se však vyskytuje i u sousedního etnika Awetí, kteří Yawalapitie označují jako Yawaraveřesha.
V Domě mužů zkoušejí muži asi dvou a půl metrové bambusové flétny takwara (kamayurá, yawala apapálu), které hrají při velké slavnosti Tanec flétny takwara, ale i při kuarupu, kdy jejich zvuk čistí prostor od zlých duchů. Vyrábějí se z bambusu yanáti a kolínka musí složitě vypalovat pomocí rozžhaveného popele. Dovnitř tubusu flétny vkládají píšťaly, zkoušejí zvuk malou ladičkou wupétzi, vyndávají je, zkracují jejich jazýček, ubírají třísky ze strany. Provázek podsunou, čímž zkrátí jazýček a změní tón. Aritana chodí kolem, radí a pomáhá. Píšťalek mají několik druhů a mění je podle potřeby celé skupiny orchestru. Aritana totiž k udržení své funkce musí mít nejen minimálně dvě ženy, musel také vyhrát zápasy huka-huka, musí mít neustále dobré rady, dobře řídit celou vesnici, stavby malok, organizovat společné lovy, ale nadto musí svůj lid umět také bavit, a tedy i umět nejlépe hrát na hudební nástroje. A mít stálé charisma.
Uvnitř maloky jsem se už naučil šmátrat po věcech i v tmě, rozeznávat lidi, jíst potmě i ryby s kostmi. Tunuli spravuje šicí stroj, vidím, že mladé kluky technické stroje přitahují, já spravuji jen rozviklanou sedačku. Timayu mi dává darem pěknou keramickou mísu. Pro pána krále, kam si ji dám? Starší muži jsou prý u Takumy a radí se o kuarupu. Tunuli mi vysvětluje, že v roce, kdy není kuarup a dospívá třeba osm až deset mladíků, se připravuje samostatná iniciace, rituál dospívání wawoiá. Někteří čekají řadu měsíců, a dokonce i dva až tři roky uzavřeni v temném rohu maloky jen pod dohledem a výchovou pajé a svých rodičů. Stýkají se jen s chlapci, s kterými trénují zápasy huka-huka. Jedí pouze vodu s maniokovou moukou. Pak následují dva až tři dny tance, propichování uší, což dělá pajé nebo náčelník. Mladík stojí celou noc na nohou a natírá si lalůček tekutinou ze stromu yumu (kamayurá numu), až mu k ránu znecitliví. Pak ho muži sevřou mezi sebou a ostrým dřevěným hrotem či zašpičatělou jaguáří kostí yanomaka inápi (kamayurá namarukanita) mu opětovně otevřou většinou od dětství zarostlý otvor v lalůčku ucha. Pak dva tři dny hladoví, dostává medicínu na zvracení a přichází čas ke změně jména. Dívky pak z malok vyvádějí dva hudebníci s flétnami, zatímco ony za nimi tančí a drží jednu ruku na jejich ramenou. Chlapce čekají zápasy huka-huka.
Právě přišel Kamayurá se zprávou o zahájení kuarupu, který ukončí smutek. „Atapano, jdeme kácet stromy mavu,“ volá na mne Aritana. Zato ostatní muži automaticky vyrážejí za Aritanou se sekerami a mačetami a postupně podsekávají posvátné stromy. Aritana mi v lese kreslí do země tvar Domu mrtvých, který budeme ze špalků těchto stromů zítra stavět v osadě Kamayurá. Náhle křik a všichni pádí pryč. Narazili jsme na ananau hnízdo sršňů a těch se bojí všichni. Víc než afrických vos řiťu. Prcháme před nimi do všech stran. S Waripirou jsme zaběhli na malou mýtinku. „Podívej se, Atapano,“ a odsekává mi mačetou malý divoký ananas. Je to jen malý kužel, co zbylo po odsekání pichlavých ostnů, jenže ta vůně! Ta chuť! To je ananas wapalarata! To je kvalita! To, co se do našich obchodů vozí ze světových plantáží, jsou sice veliké kusy, ale proti tomuto ananasu jsou jen blátem bez chuti a vůně. Bohužel naše civilizace se svou spoustou lidí nastartovala velkovýroby, v nichž se hledí na váhu, velikost a vzhled, ne však na kvalitu. To se týká všech produktů. Vždy při této příležitosti vzpomínám na T. G. Masaryka, když se jednou v USA zmínil o jablcích. Ano, řekl, ta americká jsou nádherná a velká, ale bez chuti a vůně. Ta naše jsou malá a škaredá, ale chutná. Indiáni vyznávají kvalitu nad kvantitou ve všem. Vrátili jsme se ke kácení stromů. Já však letím z džungle domů pro foťák a zpět, chvíli je hledám podle pěšinek, nalomených větví, mravenišť, stromů na zemi, podlézání, nu, jak na orienťáku. Našel jsem je jak se všichni veselí, jsou šťastní, výskají a smějí se. Je to slavnost radosti a veselí, aby i kmeny byly veselé, říkají mi všichni. Mrtví nás nechtějí vidět smutné, dodávají, a proto jsme veselí a oblékáme si ty nejkrásnější ozdoby. Pokáceli jsme asi dvacet stromů, osekali větve a připravili čisté kmeny k převozu do osady Kamayuráů. Aritana s Tunulim vyhrabali zpod vody velkou zásobu zkvašeného pequí a přivezli je do vesnice. Asi metr a půl dlouhá krabice z listí, lýka a větví zítra poputuje ke Kamayurá. (má kresba). Mapulu byla s Tunaki na lovu a přinesla nám malé pečené ryby uwaran. Jsou sice chutné, ale mají spousty kostí. Kayndolo peče celý den placky a mingau s kukuřicí, které mi večer přinesla, teplou tekutou kaši. Tunaki mi dokončil klobouk.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989,Část 32
Přišlo mi pozvání od mocného šamana Takumy k pohřební slavnosti kuarup, ale jméno zemřelého se neříká. Podle magických zákonů by se vyrušoval jeho záhrobní klid. A nakonec velký objev: indiáni se nelíbají
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazilií Deník 1989. Část 31.
Svobodná matka bez manžela šla do lesa porodit a novorozeně zahrabala. Tak praví jejich zákony, dítě by neměl kdo živit a bylo by na obtíž osady. Přednost má přežití kmene ne jednotlivce.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 30
Guňitze začal chrastit řehtačkou, zpívat a tancovat. Stále rychleji, aby se dostal do transu. V pouhém „svitu“ rozžhavného doutníku jsem viděl jak z jeho varlat tečou kapky rudého potu nasyceného barvivem Bylo to něco mystického.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
Dnes je dobrý den zemřít. Kdo by to indiánské úsloví neznal, že? Znají jej i mí indiáni Yawalapiti v Brazílii
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část28
Yawalapiti umí vyslovit české ř jako třeba v slově žaw’řiřáti. Jejich náčelník Aritana má dvě manželky, sestry z kmene Kalapalo.
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