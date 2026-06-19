Velký vandr velkou Brazilií Deník 1989. Část 31.
Pondělí 10.4. Zabití novorozeněte
K ránu je ještě tma, je něco po páté, ale ženy už čistí maniok a za chvíli jiné ženy s dětmi vyrážejí drobnými rychlými krůčky pro vodu. Úplněk měsíce se kloní k západnímu horizontu, na druhé straně vychází slunce. Parú se ráno zdraví s arou, bere ho na ruce a líbá zobák. Za chvíli však nezbedný ara klovl jedno dítě a Parú ho honí a tluče. Pak se s harpunou vydal rybařit, ale po čase se vrátil. Nenašel pirogu. Každý ji vždy někam uschová a nikdo neví kam a jiný ji musí hledat. Waripirá zase nešel rybařit, tentokrát se prý vydal na ryby jeho otec a vzal obě pádla. S chutí jsem se znovu převrátil do hamaky. Hned vedle leží Tunuli a v další hamace Komehei, jedna z jeho žen. Houpají se a žena ze sítě přisunuje nohou klacíčky do ohně pod kotlíkem se sladkým mingau. Za chvíli vstává i Tunuli a jde se s ženou a dětmi koupat. Jeho druhá žena Kayndolo z kmene Suyá nastupuje službu u pečení placek. Z vedlejší maloky už řve z rádia hudba. Začal další den mezi Yawalapiti. Dneska dělá placky Kuyayú. Jsou nádherně vypečené, tenké, příjemně se chroustají. Za chvíli mi přinesla v prstech i trochu mazlavého pequí. Sice ho nemám moc rád, ale zase zažene hlad. Ještě se chvíli povaluji v hamace, když mi Kuyayú přináší rybu. „To je buříta,“ říká mi i s vynikajícím vyslovení ř a já to jméno slyším poprvé. Je vynikající! Waripirá dokončuje sedačku, zatímco jeho syn Walamantin přihlíží. Volá na mne, že půjdeme hledat rostlinu na její pomalování. Nejdeme daleko, kousek za malokou zamíří ke keři, který tam možná i pěstuje. „To je tapu tapu, barvíme tím i kalebasy cuie a keramiku,“ vysvětluje Waripirá. Doma seškrabuje hnědou kůru a objevuje se zelenožluté lýko plné šťávy. To je černé barvivo. Bílé oči z kousků hlemýždí ulity už přilepil černou lepkavou mízou yataya. Sedačku začíná s černým barvivem zdobit rybím vzorem, tradičním znakem Yawalapitiů. Rozmačkal lýko a mačká šťávu, kterou míchá s vodou. S malou tyčkou s koncem z bavlněné vaty maluje místo pro sezení vzorem jiných rybích žáber kupatinawalirira. Po stranách budou vzory piraňí ihrulauma a jejích zubů itz’w. Jeho kluk má průjem, nasazuji mu Endiaron a za pár dní ještě kapky do očí. Waripirá mi navrhuje, že mi uplete klobouk kordojina na čelenky a vyrobí luk ita z černého dřeva, zřejmě z dřeva chonta (reg., Bactris gasipaes). Sedím na malém barelu na olej vedle Awaku, která šĳe šaty na stroji značky Singer a slyším, jak svým dětem říká, ať nenosí boty, jinak budou brzy staří. Za hodinku a půl má šaty hotové. Awaku s mladší sestrou Tiru trhají listy burití, Tunuli spravuje Toyotu, s kterou Aritana občas přiveze od sousedů mandiokové bochníky nebo placky. Jednou je přivezl od Kamayuráů, jindy zase od vzdálenějších Matipú nebo od Waurá přivezl fialové sladké brambory. Děti si venku hrají s káčou ze starých pneumatik jízdních kol. I když si snad všichni indiáni Ameriky hráli s dětskými hračkami, které v sobě obsahovaly kolo, nikdy kolo nevyužili k přesunům materiálů či k stavbě dopravního prostředku. To je jeden z paradoxů amerindiánské historie, ale zřejmě jej nepotřebovali. Důležitý rozdíl u nich je mezi džunglí ukú, kde žijí zvířata a duchové, a vesnicí putaka, domovem lidí. V řekách uiña a jezerech iuiá žije kromě ryb většina duchů důležitých pro Yawalapiti. Na nebi añu naku, añu taku sídlí duše mrtvých a ptačí říše v čele s dvouhlavým supem.
Odpoledne se všichni muži chystají na boj. Přĳdou Kamayurá a budou s nimi hrát kopanou na nedalekém hřišti. Kopaná je pro všechny indiány velkou zábavou, ostatně míčové hry všeho druhu byly nejen vynálezem indiánů, ale staly se nedílnou součástí jejich života a v případě vysokých kultur i částí jejich obřadů a ritů. Také naši se připravují. Všichni si sundávají bederní šňůrky a ozdoby a navlékají se do značkových triček a trenýrek Nike či Adidas a samozřejmě i do značkových kopaček se štulpnami barev slavných brazilských klubů. Ty si vozí za odměnu z ojedinělých návštěv Brasílie, když zde třeba tančí na Den rasy 12. října. Brazilská liga je tu velmi sledovaná, indiáni jsou fanatičtí fanoušci, Aritana například fandí klubu Vasco da Gama. Zde, na horním Xingu, je pro změnu indiánská „Xingu liga“. Jejich zápasy kopané jsou poněkud tvrdší než ty naše, ale indiáni vše vydrží. Po zápasu se zase převléknou „do civilu“, tedy donaha. Mí Yawalapiti jsou údajně nejlepší fotbalisté Alto Xingu.
Mezitím jedna dívka nenápadně zmizí v lese a pak se vrátí jakoby nic. Teprve za čas se dozvím, k čemu tady došlo. V celé Amazonii je každé dítě vítáno, ať přichází odkudkoliv a od kohokoliv. Dostatek potravin umožňuje vychovávat jakékoliv množství dětí. V Brazilské vysočině je však situace poněkud jiná. Je to oblast mnohem chudší než ostatní regiony Amazonie. Zde nejsou deštné lesy, ale řidší savanovité lesy s méně úrodnou půdou i nižším stavem a počtem druhů zvěře, tzv. cerrado. Z toho vyplývají i jiné zvyky, kdy je jasně cítit, že přírodní prostředí determinuje lidskou civilizaci a kulturu. Ayupu, manžel Iňapukaly, dcery Guňitzeho, mi vše vysvětlil. Zná vše, je přece bratr velkého pajé kmene Kamayurá Takumy. Dívka sice může mít pohlavní styky s kýmkoliv, společnost však nepřĳme svobodnou matku ani její děti, a proto ona sama musí plod eliminovat hned po porodu. Nikdo jí přitom nepomáhá. Sama jej musí porodit a sama zahrabat do země. Tato dívka byla v jiném stavu, ale neměla ještě manžela. Neměla tedy jistotu, kdo se bude o dítě starat a kdo jej bude živit, což je při nedostatku potravin závažná věc. Dítě by tak bylo na obtíž celému kmeni a potřeby celé společnosti stojí nad potřebami jednotlivce. Jinými slovy přežití komunity je důležitější než přežití jedince. A tak dívka sama porodila a nemluvně zahrabala. Vrátila se zpět a nikdo nic neřekl. Nebyly proti ní nastaveny žádné sankce, protože udělala to, co se všeobecně očekávalo, co byla její povinnost, co pravily nepsané kmenové zákony. Dívka se zařadila mezi ostatní svobodné dívky, aniž by na ní zůstal nějaký šrám, nějaká špatná pověst. Podobně se zabíjejí poškozená novorozeňata, což zpravidla provádějí jejich strýcové. Tím si udržují zdravý, čistý genofond. Společnost také netoleruje svobodné dospělé osoby. Všichni musí zakládat rodiny a mít děti, protože to je nepsaný zákon sebezáchovy jejich společnosti, zákon kontinuity.
Timayu celý den vaří velký kotel mandiokové mingau s ovocem pequí. Muži jej navečer odnášejí do Domu mužů. Scházíme se tam a společně jej pĳeme. Ze všech malok přinášejí děti nádoby a Waláma do každé z nich rukou nabírá plné hrstě. Děti pak za povzbuzování a volání otců a dědů odnášejí nádoby svým matkám. Všichni obdivují vřeteno, které mi udělal Yakao. Stahují se mračna. Jedu na kole se koupat a pak dávám oční kapky několika dětem. Pozoruji Teporí jak z hamaky umně rozdělává oheň, něco vaří a do hrnce se dívá loučí. Nad sebou má další hamaku s nejmenším vnoučkem Yawanawa, o kterého se stará a vychovává. Pak přišla další dvě vnoučata a v tmě si začala hrát s ohněm. To by byly fotky! Na noc si sundávám šňůry korálků od Tunuliho a náhle si připadám nahý. To je ten posun studu. Všichni chodí nazí a nestydí se a ani se vzájemně sexuálně nevzrušují, jak bychom si snad mohli myslet. Teprve až dojde k milostnému kontaktu na správném, k tomuto účelu vyhrazeném místě, v sexuální zóně milenců nebo manželů, pak teprve dochází ke vzrušení a k pohlavnímu aktu. Někdy k tomu nahrává i šero a tma v rozích maloky, kde dochází k pohlavním stykům v hamace, což je pro bělochy místo zcela nestandardní, kde se nelze o nic opřít, protože se vše pohybuje. „Když muž odejde od první ženy a vezme si další, druhou, s tou původní se schází jen tajně v lese,“ prozradil mi Tunuli. „Jinak je nesvár a bitka.“ Manželka pak prý na svého muže čeká, a když se vrací z lesa, vezme ho třeba kyjem po hlavě. Teď je mi už jasné, proč mají muži na tonsuře tolik jizev. A podobně, když se muž vrací z jiných osad od jiných žen. A tím je vše vyřízeno a už se o tom nikdy nebaví, nevyčítá. Ale není to zas tak často, neboť manželky žĳí pohromadě a v míru. Tunuli měl zřejmě na mysli milenky. Poměrně rychle jsem vypozoroval, že jediná segregace žen je zákaz vstupu do Domu mužů v době obřadů (jinak mohou), účast na mužských debatách a participace na slavnostech, kde znějí posvátné flétny yakuí, jejichž zvuk je považován za hlasy zemřelých předků. Můžeme to přirovnat k praktické nepřítomnosti žen v našich zakouřených hospodách nejnižší kategorie, kde se také neúčastní „závažných“ diskuzí mužů za zvuků z výčepu a řinčení půllitrů. Přesto pozoruji, že ženy mají významný vliv na celou komunitu prostřednictvím působení na své manžely a otce u rodinného „krbu“.
Tunuli mi odkrývá i další záhady vztahů mezi ženou a mužem. „Mladík hledající ženu zpravidla žĳe s budoucí rodinou tchána v cizí vesnici, které pomáhá třeba i po celý rok. Během puberty dívka dostává rady od matky a tet a nechává si narůst dlouhé vlasy. Mladík však nesmí přímo s tchánem mluvit, volat ho jménem nebo se smát v jeho přítomnosti. A na tchyni se nesmí ani dívat, zato jí musí nosit to nejlepší ze svých úlovků. To je součást jejich chování, vzájemného respektu. Za svoji ženu, kterou si vlastně vysloužil, nakonec obvykle ještě zaplatí darováním bederní šňůrky z hlemýždích ulit, kterou musí vyrobit. Nejdřív však musí on a také dívka pochopitelně projít iniciační slavností, kdy jí krom jiného stříhají vlasy. Tehdy mu ji rodiče dají. Může si ji odvést do své komunity, i když často zůstane žít v její rodin. Ale ona, když nechce,“ pokračuje Tunuli, „může pokračovat i ve svém mileneckém vztahu, pokud nějaký má. U nás se to nepovažuje za cizoložství a komunita to přĳímá. Když ji však muž nachytá, nabĳe jí, ale nikdy ne na nebezpečná místa, jako jsou hlava, prsa a břicho. Podobně, jak už bylo řečeno, když má manžel své milenky a žena jej nachytá, vezme ho něčím po hlavě. Žárlivost sice také existuje, ale hlavně se mu vysměje a tím vše končí. Manželství bez dětí se ruší.“
Rezidence je tedy bilokální, někdy patrilokální, většinou matrilokální. Polygynie je zcela obvyklá, muži mívají dvě až tři ženy, které jsou povětšinou sestry či sestřenice. U náčelníků není počet omezen. Jedná se tedy zpravidla o sororátní polygynii, u Yawalapitiů a všech indiánů Alto Xingu velmi rozšířenou. Lze říci, že většina manželství je tohoto typu. Preferované manželství je mezi křížovými sestřenicemi a bratranci, které je často využívané. Jenže i sám Tunuli má někdy problémy s odlišným označením křížových a paralelních sestřenic a bratranců a už párkrát si to popletl. V příbuzenské terminologii totiž název bratrů a sester a název paralelních sestřenic a bratranců splývá v jeden termín. Takže tuto terminologii můžeme označit jako irokézskou. Současně existuje striktní respekt muže vůči všem příbuzným, které získal oženěním. Podobně jako nemůže přímo mluvit na tchána a tchyni, nemůže ani přímo volat na své bratrance a sestřenice jménem. Název pro bratra nishéri a sestru nishésho odpovídá i označení jejich paralelního bratrance nisheri a paralelní sestřenici nishesho. Naopak křížový bratranec už má název nutalunéri a křížová sestřenice nutalunéso. Pro vyjasnění, paralelní bratranci jsou buď synové matčiny sestry nishéri, nebo synové otcova bratra nishéri, a křížoví bratranci jsou buď synové otcovy sestry nutalunéri, nebo synové matčina bratra nutalunéri. Paralelní sestřenice jsou buď dcery otcova bratra nishésho, nebo dcery matčiny sestry nishésho. Křížové sestřenice jsou dcery matčina bratra nutalunésho, nebo dcery otcovy sestry nutalunésho.
Slovíček: starší bratr-nutapíri, mladší bratr-nishéri, mladší sestra-nishésho, starší sestra-nutapíru, otec-papa, matka-mama, děda (otec matky i otce)-natukíri, náš děda-awatukíri, babička-natíru, moje dcera-nishupalo, můj syn-nuhá, manžel-imári, manželka-íno, muž má jednu ženu-pawa íno, muž má dvě žena-purinama íno, muž má tři ženy- mayúkula íno, syn-ahá, naše dcera-ashupálo, strýc-úva, teta-áki, teta pro chlapce svého bratra-nutalunari, teta pro dívky svého bratra-nutalunapu, moje neteř-nútzu, můj synovec-nímwa, švagr (manžel mé sestry i bratra)-nukapuyap´, tchyně-numatíru, tchán-numatukíri, švagrová (sestra mého muže)-ňuyaulu, hlava-akuru, ruka-awiríku, noha-atipulu, prst-karitzapu, prsty-karitzapu máni, nos-atíři, oko-aurita, uši-atz´i papalukala, ucho-atz´i, tukan-kíru, jakú (Penelope jacq.)-maláti, tapír- tz´ní, opice chápan-kapulo, kapybara-ihráti, jestřáb-kutipirakuma, nula-numakaúpa, jedna-pawa, dvě-purinama, tři-mayúkula, čtyři-purinamap´uku, pět-pawawiriku, šest-pawaikiruta, sedm-purinamaikiruta, osm-mayukulaikirita, devět-purinamaikiruta, deset-papalukakawiriku, mnoho-kuma (sufix zesilující fyzickou i duchovní hodnotu nositele: Takuma, Pirukuma, walalakuma-velká anakonda, uíkuma-nebezpečný had, yakákuma-Pan ryb kajman), málo-atzakumápa, jed na ryby timbó-ituňa, jed z mandioky-hipuka, oheň-sh´, já-natu, ty-tížu, on-urína, ona-tyn´sh´, my-áshu, vy-íshu, oni-urínau, ony-tynau, můj syn-nuhá, synové-kumapahá, tvůj syn-tihá, jeho, její syn-ihá, jíst-ati, já jím-natunati, ty jíš-tížuati, on jí-itirati, kobylka-sh´ritia, vejce-naháti, vosy-řiťu, sršní báň-ananau, tucunaré-palíra, curimba-kuapíra, picudo-shalalari, pintado-tuluhri, piraňa černá-ihrluruma, piraňa červená-yakuakuma, pacu velká-virípa, piraruka-yúma, piyao-walako, ananas-wapalarata.
Je už tma, jen malé mihotavé plaménky trochu svítí. Matka Aritany Teporí stále sedí u rámu s nataženou osnovou pro hamaku a popaměti proplétá osnovu barevnými útky. Bude to velká hamaka. Na vedlejším rámu Timayu po zhruba týdenní práci právě dokončuje menší, možná dětskou hamaku. Potřebuji si ještě něco zapsat a potichu hledám v krosně propisku. Musím si vytáhnout ze stěny pár stébel trávy sapé a zapálit ji od řeřavých uhlíků. S malou loučí se pomalu orientuji. Všichni už tiše ve spánku oddychují. Poslední plaménky pocházejí od starého Parú, který zřejmě nemůže spát, a tak si zapálil svůj malý ohýnek a hodiny jej sleduje, jak hoří. „Parú jistě znáš mnoho léčiv, máš něco na bradavice, které mně někdy trápí,“ tiše se jej ptám. „Těžko, těžko, ale možná něco ano. Až chytím rybu tucunaré (Cichla sp.) uvaří se a s tou horkou vodou a jejími kostmi bradavici vypálíme.“
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 30
Guňitze začal chrastit řehtačkou, zpívat a tancovat. Stále rychleji, aby se dostal do transu. V pouhém „svitu“ rozžhavného doutníku jsem viděl jak z jeho varlat tečou kapky rudého potu nasyceného barvivem Bylo to něco mystického.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
Dnes je dobrý den zemřít. Kdo by to indiánské úsloví neznal, že? Znají jej i mí indiáni Yawalapiti v Brazílii
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část28
Yawalapiti umí vyslovit české ř jako třeba v slově žaw’řiřáti. Jejich náčelník Aritana má dvě manželky, sestry z kmene Kalapalo.
Mnislav Atapana Zelený
Benefiční výstava z amazonské džungle!
Dovoluji si vás pozvat na zcela výjimečnou benefiční výstavu obrázků od indiánů z okraje amazonské džungle Kolumbie, kam byli lovci a sběrači, pralesní indiáni Nukak Makú a Jiwi, vyhnaní Revoluční guerrillou Kolumbie - FARC
Mnislav Atapana Zelený
Exkluzivní benefiční výstava z amazonské džungle.
Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na sice skromnou, ale zato výjimečnou kulturní akcí přicházející z okraje tropické Kolumbie. Tam, do bídy,vyhnala Revoluční guerrilla Kolumbie - FARC pralesní indiány Nukak Makú a Jiwi.
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