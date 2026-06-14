Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 30
Neděle 9.4.
Noční léčení šamanem
Přišla návštěva Kalapalů. Sesedli si s Aritanou a jeho matkou na bobek, jak je jejich zvykem, ruce přes ramena, a asi deset minut hlasitě vzlykali. Pak jen plakali a povídali si o jeho zemřelém strýci. Pohřbili jej do země před domem mužů u Kamayuráů se vším, co mu patřilo: zbraně, ozdoby, čelenky. Tělo zabalili do jeho hamaky. Nyní už je konec smutku, a proto byl za něj vyhlášen kuarup, kdy v osadě Kamayurá dojde k loučení s fyzickou schránkou zemřelého. Aritana mi navíc předává pozvání od velkého pajé Takumy. Jeho sestra je vlastně matkou Aritany. Chce se mnou mluvit a já se jen divím proč. Všichni se malují černým barvivem yana (port. genipapo, Genipa americana). Jsou to v zásadě motivy rybí kosti ryby paku zvané yanapitalá (yutapa?, kamayurá tapaka), což je i obecný název pro malování těla. Muži chodí pomalovaní jako jejich stvořitel a praotec Mavutsinim. Náčelníci mají jiné motivy. Výjimečně se maluje bílou hlinkou tabatinga. Mně nejdříve maluje Ayupu (jméno jeho dědy), bratr mocného pajé Takumy ze sousedního kmene Kamayurá, který zde deset let pracoval s Orlandem na tvorbě Národního parku. Nakonec je i on nespokojený s FUNAI, kde peníze mizí do něčích kapes. Než se rozhodl k malování, rozpovídal se o bělošském nebezpečí. Věří, že mocní pajé bělochy zničí. Mají panenku z hlíny a vosku yakulá a té přikazují, koho má zabít. Vás, kteří nám pomáhají, ne, ale ostatní ano. Už si to vyzkoušeli u Meináků, Wauráů i Nafukuáů. Zabili velké množství lidí. Když se rozhodnou spálit maloku, zničí ji i s lidmi. Když se rozhodnou zničit jen půlku, rozboří přesně jen polovinu. Zničí i vládu Brazílie, zničí velké domy, mají strašnou sílu a moc. Umějí létat, za minutu jsou v Brasílii. Když přĳde běloch caraíba (tupi), zničíme ho. Nakonec se uklidňuje. Nejdříve si vyrábí štěteček z řapíku palmového listu burití, který sebral ze země, omotává jej vlákny bavlny a nakonec stáhne pevnou nití. Je to nádhera, pozorovat jeho pevné tahy. Nejdřív mi silnějším štětcem kompozičně rozděluje tělo a zdůrazňuje svaly prsou. Pak pokračuje tenkým štětcem. Občas poněkud poodstoupí, prohlédne si od hlavy k patě namalované vzory rybí žábry nawalirira -anebo je to kupanati yana inapi?-, zamyslí se a pokračuje. Jako malíř před plátnem. Vzory mu přesně vycházejí, mazat nelze. Ewelupe má rybí vzor namalovaný jiným zpracováním zvaným kupati (moje kresby).
Kolemjdoucí komentují krásnou práci. Před malováním jsem navždy odložil trenýrky a jsem teď nahý jako oni. Jsem oblečen jen v malování s jaguářím opaskem a bederními bavlněnými nitěmi wáta. Pak mne Guňitze navléká do ozdob, barví vlasy načerveno a na hlavu pokládá nízkou tříbarevnou čelenku tupunuki z tukaního peří. Dívky mi říkají, že teprve nyní jsem hezký. Ayrika, jeho žena, která údajně dřív žila u indiánů Bakairí, je velmi stará a těžce nemocná (dodatek v 2024: s Ayrikou jsem se přesto sešel po celých 26 letech a to musela mít dobrých devadesát a byla stále čiperná). Najednou přistupuje ke mně a objímá mne. Prohlašuje mne za svého syna, Atapanu. Jsem adoptován do jejich rodiny a mým politickým otcem je tak sám pajé Guňitze. Obřad je velice krátký a jednoduchý, přesto však zcela rozhodující. Jsem jedním z nich. Svému adoptivnímu otci však nerozumím ani slovo, neumí portugalsky, mluví jen jazyky yawalapiti nebo kuikúru. Chtěl jsem mu udělat radost, a tak jsem pár dní nato souhlasil, aby mi rozdrásal kůži na ramenou. Jedná se sice o krvavý, ale zcela běžný obřad, kterým procházejí všichni kluci, ale i dívky asi od pěti let. Má to zřejmě několik významů. Děti tím získávají důvěru v kvality šamana, podporují jeho autoritu tím, že necítí bolest, a navíc jejich kůže ramen se zpevňuje, aby vydržela bez následků třeba probíhání křovisek v pralese. I muži, když jsou jejich svaly unavené, si lýtka nebo ramena drásají do krve, aby odpouštěli „unavenou“ krev. Mají zcela pravdu, protože únavu způsobuje krev zaplavená mléčnou kyselinou, respektive její laktát, anion či jiné zplodiny látkové přeměny, které tímto drsným způsobem vyplavují. Guňitze měl opravdu radost. Připravil si svoje škrabadlo lichiya (yawala ďaďap) vyrobené z kalebasy s asi dvaceti zasazenými ostrými zuby ryby cashoirro (wahri kalapalo, yushurikate kuikúru nebo yawala, payare Hydrolycus scomberoides). Ta ryba má tři řady zubů, dvojici obrovských šavlovitých, řadu středních a řadu nejmenších jehliček používaných pro tato škrabadla. Rázně chytil moji ruku. Už v tom jsem ucítil jeho profesionalitu, s kterou si každého získá. Pak to šlo ráz na ráz, žádné štráchy. Několik řezů na jednom rameni a několik na druhém. Krev ze mne kapala na zem, kde měl pajé v prachu připraveno několik listů. Rozžmolil si je v rukou a obě ramena mi potřel špinavou tekutinou. V tu ránu krev přestala téct a do večera jsem tam měl stroupky. Po mně následovali další. Někteří mrňousi se báli, ale nekřičeli. Pak si lýtka pod koleny stahovali šňůrkami.
Za pár dní ke Guňitzemu přišla Yapaku (za mlada Ayuga), žena Yakaa, s nemocnou vnučkou Ayugou (jméno po babičce), která kašlala, třásla se a bolelo ji ucho. K večeru, po setmění, ji začal léčit. Chtěl jsem odejít, protože jsem nechtěl svou přítomností rušit, a navíc moje pokora mi nedovolovala, abych pozoroval posvátné obřady. Guňitze mi však rázně pokynul, abych zůstal. Jsem ostatně jeho syn. Sice jsem mu nerozuměl, ale vytušil. Rituál léčení trval několik hodin, po celou hlubokou noc. Guňitze začal nejdřív silně dýmit svými cigáry, aby celý prostor notně zakouřil a vyčistil jej od zlých duchů. Kouřem si omýval i ruce. Pak zakuřoval i kašlající dítě v hamace. Neustával kouřit. Seděl jsem na zemi v rohu jeho maloky. V temnotě jsem viděl pouze žhavý konec doutníku, jak se rozsvěcoval a zhasínal. Guňitze po čase začal chrastit posvátnou řehtačkou maraká, zpívat a tancovat. Stále rychleji a rychleji dupal kolem, aby se dostal do transu kuká inukakína. Celou noc a v rytmu neustával! V pouhém „svitu“ rozžhavného konce doutníku jsem z jeho asi potem se lesknoucího těla viděl pouze jak v rytmu kymácejích varlat stékaly na zem kapky červeného potu nasyceného barvivem urucú. Bylo to něco mystického. K ránu začal dítě ústy vysávat. Musel vysát zlo nepřátelského šamana, zlého čaroděje shikau, který nemoc vystřelil a poslal trnem chonty. Vysával samotné zlo yoloka, které pak vyplival do dlaně. Přišel ke mně, ukazoval mi pyšně yoloka v dlani, pár ostrých malinkatých třísek, kamínků a kostí, jako by se mne ptal: „Víš, co to je?“ Zuřivě yoloka zakuřoval, aby jej zničil: „Ňaf, ňaf, ahiahí, ahiahí“. Pak jej hodil na zem, divoce zadupal a zase zakouřil. Za chvíli začal opět vysávat a z úst zase vytahoval yoloka, celkem asi ještě šestkrát. Je to celé veliká psychologická hra, nehledě na to, že sám tabákový kouř desinfikuje a tabáková šťáva léčí. Okamžik vysání zla, kdy kamínky nebo i trn chonty má schované v rukou (což však není důležité, protože je přesvědčen o realitě vysávání) je stejné, jako by vám lékař při hlavní vizitě v nemocnici řekl: „Jste zdravý, můžete jít domů.“ Také ve skutečnosti nevíte, jestli zdravý jste, nebo ne, ale věříte modernímu šamanovi v bílém plášti, a psychicky vás tato věta posílí tak jako indiána vysátý yolok z jeho těla. Guňitze končí zcela vyčerpán a zpocený z celonočního fyzického výkonu. Už mu není dvacet ani čtyřicet ani padesát. Ráno za ním přišel Yakao a za léčení mu zaplatil páskem z hlemýždích ulit.
Občas k nim, tedy do své rodiny, chodím na návštěvu. „Nuka, nuka, můj synu, můj synu, „ hladí mne mateřsky po hlavě Ayrika, když jde kolem mne a nese mi placku s miskou se solí a papričkami. Její vnučky a vnučky Yakaa z vedlejší maloky přinášejí domů ořechy suzuti, jež vyhrabávají nedaleko vesnice. Jsou to arašídy, které pěstují. S radostí a smíchem mne na rozhrabané políčko arašídů vedou a ukazují, jak v hlíně oříšky hledají. Arašídy vlastně pěstuje jen Yakao a pečené jsou vynikající. Dívky si pak k mému údivu hrají přebíranou nupitala, stejnou hru, jakou známe i u nás. Jeho dcera Yanoaci před malokou přede bavlněnou niť, hned vedle plechového zrezivělého barelu na benzín, který hyzdí okolí, ale je ukázkou zdejší reality. Umně roztáčí vřeteno s přeslenem a navíjí přízi, kterou kroutí druhou rukou nepřetržitým skaním z několika bavlněných vláken. Dennodenně ji pozoruji, jak si často maže celé své nádherné nahé tělo, „zakryté“ jen tenkou šňůrkou zkroucenou z vláken burití, kajmaním olejem zbarveným červeným barvivem urucú. Anebo je to olej imi z pequí? Kůži tak uchovává vláčnou a chrání se tím i před hmyzem. Uvnitř si ostatní vzájemně vybírají vši a nosí je dědovi, který je má rád. Vši tu jedí všichni a smějí se, že se tomu divím. Zato nepřestávají zkoušet trhat mi chlupy na rukou a na nohou, což je jejich obvyklá zábava.
Aritana k nám přinesl kazeťák, z něhož jsou slyšet jejich zpěvy. „To je kuikúru,“ křičí jedni. „To je yawalapiti,“ volají druzí. A všichni sedí a nábožně poslouchají. Guňitze a další staří muži se přidávají. Guňitze se mi stále snaží něco vysvětlit v kuikúru. „To je prý zpěv o jiných mužích,“ říká Aritana. „Atanéki, atanéki,“ chytám slova a ptám se jedné ženy, co to je. Všechny kolem se smějí: „My to nesmíme vědět!“ Guňitze mi vzrušeně stále něco povídá a plácá mě po zádech, notuje si slova z kazeťáku a naznačuje, jako by mi řezal krk od hlavy. Válečná píseň? „Jo jo ééééé,“ notuji si s ostatními a Guňitze je nadšen, že jsem konečně pochopil, i když vůbec ničemu nerozumím. V noci děti občas tiše zakničí, zapláčou hladem, ale za chvíli je už slyšet jen jejich mlaskání a cucání prsů.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
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