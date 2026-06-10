Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
Sobota 8.4.
Dnes je dobrý den zemřít
Ráno jdeme s Waripirou na ryby, ale nedaří se nám najít žádnou pirogu. Jsou jen čtyři pro celou vesnici a někdo byl rychlejší. Takže zítra. Jenže to šel Waripirá zase pomáhat Ayupovi kácet stromy na jeho novou maloku. Tunuli se rozhodl, že mi vše se solí vysvětlí. Nasedli jsme na loď a po lovu několika piraní jsme zajeli do zarostlého, mrtvého ramene řeky. Všude kolem bylo modro. Modré květy tito vodních hyacintů jacinto-de-água (port., yawala alapi, Eichhornia crassipes) zaplnily hladinu. Takové místo se jmenuje alapi nápu. Tunuli je začal tahat z vody s tím, že z nich vyrábějí sůl yutaka. Vodní hyacinty nasáklé vodou, i když sladkou, mají v sobě určité procento soli. V maloce Yakaa jsme rostliny spálili, sebrali popel a rozpustili ve vodě. Pak jsme ji přefiltrovali přes kus suchého lýka a tekutinu vařili, dokud se voda neodpařila. Šedivý prášek na dně se nechal tři čtyři dny sušit. A na světě byla slaná sůl yutaka, jiná než naše sůl kamenná NaCl, která není příliš zdravá, ale KCl neboli potaš, jež zdraví neškodí. Tunuli mi také vypráví, že když klesá hladina řek a palmy v řece Totoari jsou celé vidět, rybaří s jedem ituňa (asi jed timbó/tupi/). Potřebné stromky nasekají na kousky, svážou do otepí, vloží do nízké vody slepých ramen či jezírek a tlučenou do nich kyji a pádly, aby se uvolnila bílá jedovatá šťáva. Ryby uhynou udušením a všichni včetně žen je sbírají do košíků.
Večer při ohníčku a mihotavém světlo mám čas si psát deník. Dennodenně mne Aritana svým chováním přesvědčuje, že je nejen rozumný, ale především moudrý. Ne marně vyhrál před pár lety náčelnické volby, kdy musel všechny přesvědčit i o své fyzické zdatnosti a zvítězit v turnaji zápasů huka-huka. Náčelnictví se nedědí, i když se to tak mnohdy zdá. Pravda je, že syn silného a dobrého náčelníka, jakým byl třeba Aritanův otec Parú, má vrozené vlohy být také dobrým náčelníkem. Neznamená to však, že se jím stane pouhým děděním. Musí jít do volebního boje s konkurencí ostatních zájemců z vlastního rodu a bez jakýchkoliv privilegií. Tam si opravdu vybírají nejlepšího z nejlepších, protože o všech vše vědí. Všechno je absolutně transparentní a nejsou třeba žádná hesla, billboardy, volební sliby, které se u nás stejně neplní. Náčelníkem zvolí vždy toho nejschopnějšího, nejmoudřejšího a nejsilnějšího, jak tomu bylo před pár lety při zvolení Aritany. My jsme odkázaní na toho, kdo je nám „předhozen“, aniž jej spolehlivě známe a aniž víme, co je a co je schopen pro národ udělat. Naši kandidáti se bĳí do prsou a slibují. Indiánští kandidáti nic neslibují, každý ví, čeho je který z nich schopen a jaký opravdu je. A to jak po stránce duchovní i fyzické, rozumové i silové. Nevolí podle líbivých hesel, ale podle skutků a vlastností. Mají zde jednu výhodu: všichni se dobře znají, a proto je vše absolutně demokratické, což v naší přebujelé společnosti být nemůže. Jen ten nejlepší totiž může své komunitě zaručit přežití v džungli. Jakákoliv chyba náčelníka může být pro kmen fatální. V případě špatné volby by jim mohlo jít i o život. Další podmínkou je mít nejméně dvě manželky, aby i po stránce sexuální a rodinné dokázal, že je schopný. Polygynie je tedy u náčelníků nutná forma manželství. Oni si nemohou dovolit luxus jako my, zvolit si kohokoliv, třeba i neschopného. Nám totiž, na rozdíl od indiánů Amazonie, nejde o život. V pohodě přežĳeme každého neschopného vůdce, kterého pak vztekle odsoudíme a zavrhneme. Délka náčelnického mandátu je neomezená. Může skončit za rok nebo za třicet let. Udělá-li náčelník chybu, končí okamžitě, je-li stále dobrý, není důvod jej odvolat. Musí však neustále dokazovat, že je ten nejlepší. A takový Aritana zřejmě je i po třiceti letech. Svůj kmen vede rozvážně podle indiánských vůdcovských principů. Nikdy nikomu nerozkazuje, nikomu nic nepřikazuje. Imperativ snad ani není součástí jejich slovníku. Zdá si mi, jako by náčelník kmen ani neřídil. V tom to právě vězí. Vede svůj kmen vlastním příkladem, svým charismatem. Když chce postavit maloku, je prvním, který ji sám začne stavět. Když chce zahájit slavnosti, je prvním, který se začne malovat. Kdyby chtěl zahájit válku, začal by se jako první malovat válečnými barvami. A pak za ním všichni jdou. Jdou za ním proto, že mu věří; proto, že má přirozenou autoritu. Přesto je však každý zcela svobodný a rozhoduje se, jak sám uzná za vhodné. Může se stát, že ne všichni se vydají do boje, že ne všichni půjdou stavět maloku nebo se vydají na společný lov, ale nikdo, ani Aritana, nebude pátrat, proč se tak rozhodli. Zřejmě měli dobrý důvod, proč zůstat doma, a nikdo se jim nebude posmívat, že se bojí nebo jsou líní. Ani Aritana od nich nebude požadovat jakousi omluvenku. Je to zcela v kompetenci každého, i když převážná většina jde ve stopách vůdce s autoritou, protože věří, že tak je to správné. Jde tedy opět o víru v schopnosti, nadání a autoritu náčelníka, stejně jako o víru v šamana. V případě, že náčelník udělá chybu, ostatní začnou hledat nového vůdce, který musí dokázat, že je lepší.
Nedávno se mnou Aritana začal mluvit o školách bílých: „Chci, aby se můj syn učil tady, ne v Brasílii. Tam se naučí pít, běhat po ulicích za ženskýma a nebude se chtít vrátit. FUNAI chtěl, abych syna poslal do školy. Ne. Chci, aby žil jako můj děda, jedl beĳu, tancoval a zápasil. Orlando nám říkal, zůstaňte tady, tady jste spokojení. Ano. Máme slavnosti, zápasy, jídlo. Říkám: v městě indiány jen využĳí k zabíjení a krádežím. Chodil jsem tudy všude s Orlandem patnáct let, i mezi Kayapó, když byli ještě bravo (port.), divocí.“ Tímto krátkým proslovem Aritana přesně pojmenoval celou současnou tragédii indiánského národa Amazonie. Jednotlivé státy mají zájem z indiánů udělat členy své takzvaně civilizované společnosti. K tomu jim funguje celá řada politických a odborových organizací, kde pracují i indiáni, kteří podlehli této falešné ideji, kdy se z indiánů vytvářejí jacísi občané. A pak budou volit stranu, která je ovládne, a sami tak ztratí nejen svoji kulturu a identitu, ale velmi brzo i sami sebe, protože pochopitelně nemohou soupeřit s členy naší společnosti. Jde o to, že mají
diametrálně jiné hodnoty, jiné způsoby života, jiné cíle, ale i jiné schopnosti, které jsou v našem světě k nepoužití. Bělošské školy v nich udusí jejich svobodný způsob života a v naší společnosti padnou na samo dno. Svobodu v pralese tak navždy ztratí. Aritana si díky svému věhlasu a moudrosti prosadil své, a proto učitelé jezdí za Yawalapiti do Xingu anebo již mají vlastní učitele.
Já naopak říkám Aritanovi o setkání v Altamiře, o boji indiánů proti přehradě na Xingu, o velkém množství přítomných válečníků, šamanů a náčelníků. Aritana o tom ještě nic neví a je smutný, že nemohl také přĳet. „Megarom tady ještě nebyl, nikdo nám nic neřekl, ty jsi Atapano první. To je dobře.“ V osadě jsou čtyři nejvyšší muži kromě šamanů: náčelník Aritana, místonáčelník Waripirá a dva stařešinové, bývalí místonáčelníci Sariruá a Mapukayaka. Je vidět, že starý náčelník, který již není schopný, je sice rychle odvolán mladou opozicí, ale nikdy neodchází do propadliště indiánských dějin. Indiáni si stáří váží, protože stáří znamená životní zkušenosti, a proto bývalí náčelníci odcházejí do řad stařešinů, jejichž rady si výkonný náčelník Aritana vždy rád vyslechne. Cítím, jak zde všichni žĳí v rovnováze, nikdo jim neporoučí, jen Aritana je vede svou přirozenou autoritou. Každou, i dramatickou situaci vyrovnává svým řečnickým uměním a radami, ne příkazy. Čím důležitější muž, tím větší odpovědnost. Málokdy pozoruji hádky či nedorozumění. Indián hledá harmonii, kterou vidí v kosmu a která se zde rodí už ve vztahu otce a syna. V jedenácti letech klučina už ví mnohé z toho, co vědí dospělí. Bude také rybářem, stavitelem malok a hráčem na flétnu. Nevzpírá se. Starší generaci naopak obdivuje. Chce být stejný jako jeho otec nebo děd. Otec jej nevyučuje, syn vše získává svým pozorováním. Oba dva hovoří jako dospělí. Otec nikdy netrestá, syn v něj vždy věří. Indián nebádá: vše už vybádali jeho dědové a prapradědové. Šípy uku, luky íta s tětivou itahrirí, harpuny a maloky jsou tradičně dokonalé, není na nich třeba žádných inovací a zlepšení. Vše pro život a přežití v džungli Amazonie bylo už dávno vyřešeno. Nikdo nikoho nesoudí. A nikdo nikoho nenutí kupříkladu vstávat. Každý je absolutně svobodný. Nikdo není a ani nesmí být na někom závislý. I staří lidé, když vidí, že už nemohou nĳak přispět, že jsou na obtíž, odejdou z tohoto světa. Tak jak říkali prérĳní indiáni: „Dnes je dobrý den zemřít.“
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část28
Yawalapiti umí vyslovit české ř jako třeba v slově žaw’řiřáti. Jejich náčelník Aritana má dvě manželky, sestry z kmene Kalapalo.
Mnislav Atapana Zelený
Benefiční výstava z amazonské džungle!
Dovoluji si vás pozvat na zcela výjimečnou benefiční výstavu obrázků od indiánů z okraje amazonské džungle Kolumbie, kam byli lovci a sběrači, pralesní indiáni Nukak Makú a Jiwi, vyhnaní Revoluční guerrillou Kolumbie - FARC
Mnislav Atapana Zelený
Exkluzivní benefiční výstava z amazonské džungle.
Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na sice skromnou, ale zato výjimečnou kulturní akcí přicházející z okraje tropické Kolumbie. Tam, do bídy,vyhnala Revoluční guerrilla Kolumbie - FARC pralesní indiány Nukak Makú a Jiwi.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989, 27. část
Žiji s indiány Yawalapiti v centrální Brazílii a jen se divím, jak se chovají vůči sobě s respektem. Divoši? Cha cha, kam se na ně my hulváti hrabeme!
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 26
Konečně jedu k indiánům v Alto Xingu v brazilském federálním státě Mato Grosso. Přijmou mě nebo ne?
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