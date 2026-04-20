Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 26
Sobota- Neděle 1.4.- 2.4.
Kšefty kolem indiánů
Dnes jsem dostal největší dardu za celou cestu, dardu mé naivitě, představě o situaci indiánů v Xingú. Sandra:„ Najmu si kamionetu, mám toho hodně, musím spočítat kolik nás jede, zda se vejdeš. Zase problém. Za dvě hodiny: „Snad ano. Přijď odpoledne a dohodneme se, kdy v sobotu vyrazíme. Šel jsem pěšky až do SQN 215, přesně hodinu. Šlapu chodníček v trávě, kudy chodí pěšáci a ti, kteří nemají ani na autobus 0,28 NCz. Chodníky totiž mezi superkvadrami jaksi nejsou. Prostor mezi nimi je tak zarostlý býlím, ale i odpadky, protože některé SQ nejsou stále obsazeny, nehledě na to, že severní SQN ještě nejsou ani postaveny. Sprcha, dvě housky, dvě sklenice vody a zpět. Zrovna Sandra volá a mluví s Parikumou, pak se mnou. „Změna, jedeme v neděli. Majitel auta v sobotu nemůže a bylo by dobré koupit benzin, alespoň 200 l. Jak se budeš vracet? Na PI Leonardo moc benzínu není.“
„Dobře,“ říkám a pro sebe, že se jedná o 100 NCz. Bavím se s Tunulim, je mu 26 let. Teď tu byl tři měsíce jen tak. Bydlí na Chacara dos Indios, do města ho vozí auto FUNAI. Je tu proto, že jeho osmiměsiční dítě mělo zápal plic, bylo v nemocnici a včera letělo letadlem zpět. „Aritana je dobrý,“ říká o náčelníkovi, „jezdí sem také, ale hned se vrací, nelíbí se mu tady.“ Jsem rád, že každý říká o Aritanovi dobré hodnocení, domnívám se, že všichni kazikové musí být dobří, ale pořád nosím v hlavě, že Orlando se rozešel s FUNAI. Posledně byl Aritana zlý na presidenta, potřeboval letadlo pro nemocné dítě, president nedal a dítě zemřelo. Aritana byl velmi bravo. „A co moskyti,“ ptám se Tunuliho. „Ne, u nás nejsou, velmi málo. Zato u Raoniho jsou hodně. Pořád se tam oháníš a hned chytneš malárii. Já tam byl pět dní
a hned jsem ji dostal. Jíme beiju a ryby, lovíme tapíry, pásovce, kapybary. Nejbližší vesnice je Matipu. Můžeme ji navštívit spolu na kole nebo na kánoi,“ rozpovídal se Tunuli. „Takže rozumíš ostatní jazyky?“ „Ano, všechny tři hlavní, náš arawacký, karibský a gé.“
Několikrát za poslední dny jsem narazil na mladou dívku Wilmu Galdino da Silva (Os Cuidades de Yanacular Rodante, Brasilia, 2267480) s visačkou FUNAI. Zdá se, že ví, o co jde a tak se ji ptám, co dělá. „Pracuji na PI Leonardo jako zdravotník.“ Vyrazila mi tím dech: „Jak dlouho?“ „Už tři roky, ale stále mám větší a větší problémy s FUNAI. Teď je tam někdo, kdo je placen francouzskou organizací Medicina Mundial a podle mne tam nic nedělá. Mně nechtějí platit, asi půjdu jinam.“ To je tedy překvapení a ztráta důvěry ve FUNAI začíná. „A kam jinam?“ „K jiným indiánům, ale v Parque Xingú se peníze ztrácejí, protože Megarom financím nerozumí a jiní jej obelhávají a kradou. Teď čekám na letadlo a vracím se tam.“ Zvu ji na pivo. Poprvé někoho zvu a myslím, že jsem udělal dobře. Otevřela mi oči. Sedíme a pijeme Antarcticu. Xingú je ve špatné situaci. Některé kmeny jsou úplně opuštěné, jiné mají všechno, ale tam často zas jen rodina kazika. Ten má všechno. Ale vždyť to kazik přece vše rozdá, odporuji. Její ne! zní rázně a přesvědčivě. Raoni přijede do Brasilia a řekne: „Chci toto, toto, chci obleky, radio, pušky,“ a vše hned dostane. On a jeho rodina, to samý ostatní. Nevěřím. Víš kolik má měsíčně vedoucí PI Leonardo Pirakuma? 800NCz. Vyvalil jsem oči. Když se filmuje, fotí, statisíce cruzados novos jdou kazikům a jejich rodinám. A když kazik přijede do města, má 35 NCz denně. Chodím je léčit, nenabídnou mi ani jídlo. Jednou bylo jedno dítě nemocné a potřebovala jsem motorovou loď, ale kazik řekl, že nemůže a jel s lodí na ryby. Nebylo to totiž dítě z rodiny příbuzné kazikovi. Zato, když dítěti kazika jen bolí zuby, už pro něj letí letadlo FUNAI. FUNAI tak utrácí spousty peněz, ale většina indiánů z toho nic nemá. Zde je zase cítit všemocný kšeft a politika. Ztrácím iluze, i když moje přítelkyně to vidí asi příliš černě, protože se jí asi nedaří a určitě to není případ Aritany. Anebo z ní mluví závist? Pochybuji, dělá na mně dobrý dojem a na ten já dám.Točí se filmy, videokazety a peníze se točí a Sandra v tom jistě jede. Tuším to. „Pozor na ní. Loni tam byla osm měsíců a pořád psala, fotil a točila. Údajně jsem slyšela, že dělá pro nějakou tajnou organizaci v Anglii. Poveze sem prý kanadskou velvyslankyni a nyní připravuje její cestu. Prodává informace a náčelníci pak dostávají dary a peníze, prostě je korumpuje. Chceš gramofon, přivezu, chceš cukr, přivezu, chceš kolo, přivezu atd. A FUNAI to mlčky přehlíží, protože v tom jede, je to pro vedení finanční přínos.“ To, co na mně zkoušel Vitor. „Dej si na ní pozor,“ říká mi u piva, „ již hodně lidem překazila práci v Xingú, nedovolí, aby tam někdo mimo ní něco dělal. Když je v domě Aritany, ona tam rozhoduje a vládne. Aritana je velmi až dětsky dobrý, to ano, ale jeho příbuzní ho využívají i návštěvy jako ty. Nedávej všechny dary najednou, až nebudeš mít nic, je s tebou konec. A věci ti prodají dráž než tady ve FUNAI. Pozor na Sandru, bude tě nutit do koupi benzínu a pak jej klidně použije.“ A je to tady! „Ano Sandra kupuje 500 l a na mně chtěla 200 l.“ „Budeš potřebovat si 50-70 l na jednu cestu, podle síly motoru. Já pojedu nazpět sám, takže 100 l by stačilo.“ „A kdyby přiletělo letadlo třeba pro nemocného, můžeš se s ním zadarmo vrátit,“ radí mi. Děkuji ji za rady a doufám, že se s ní ještě uvidím. To je hrůzné pozadí, jako u škol samb. Na povrchu krása pro diváky a turisty, v pozadí těžký kšeft. To je však konec. Peníze vše ničí, ničí i chování indiánů a je to vlastně jejich konec. A teď mi došlo, proč se Orlando rozešel s FUNAI. Nechtěl v tom jejich kšeftu jet. Vracím se a jsem zdrcen v mých idealistických představách. Kdy mohu čekat od Sandry nějaký podraz? Jak to dopadne? Možná se na Xingú ani nedostanu. Ty kmene poblíž letiště PI Leonardo budou tímto vlivem bělochů nejvíc zasaženi. Ti vzdálenější budou tím pádem chudší a ty bych rád navštívil.
Volám Sandře do hotelu Diplomat. Prý pro mně přijede s kamionetou v neděli mezi 5.30 až 6.00. Procházím obchody, missanga je strašně drahá. Půl kila nelesklá, asi čínská 30NCz., jablonecká lesklá skleněná 50NCz. Sehnal jsem si špagát na hamaku, koupil 5 kg rýže, 2kg fazolí, dýky pro Aritanu, 5 balíčků žiletek a chleba. V hlavě mi lítá Brazílie krásná (panenská příroda, pláže, káva, indiáni, přátelé, tančící mulatky a černoši, koloniální architektura, folklor, dávné rity, radost prostých lidí) a Brazílie špatná (přepady v městech a vraždy těch, kteří překáží v kšeftech (např. Chico Mendes, indiáni) těm druhým mocnějším, bída a zlo favel, vypálené lesy, rtuť v řekách při dolování zlata, sucho a bída Nordeste, okrádání indiánů a černochů, miliardové podvody, neplněné sliby politiků, hromady kůží kajmanů, pašování zvířat).
Pondělí 3.4.-Středa 5.4.
Bydlím u náčelníka Aritany
Vstávám v 4.30, sledují Povstání Apačů v TV a v 5.00 volám do hotelu Diplomat, zda mi Sandra neodjela. Prý ne, až v 6.00. Za půl hodiny Sandra volá, že přijedou v 6.30 a přijeli v 7.00. Jedeme za Tunulim a za dětmi kazika Aritany, který má dům v Guará II. Teprve vstávají, pak snídaně, nikdo nespěchá. Taky proč? Nakládáme šicí stroj, kolo, vodní motor, radio, kaseťák. Sandra si veze vlastní kolo. Teď z ní vyšlo, že tam chce být do června. Konečně odjezd a Wilma mi tiskne ruku: „Přijedu, počkej,“ zní spiklenecky.“ Bude bitva? Jedeme a Roberto Carlos nám zpívá z magneťáku Si amor se va. A před námi rovná šňůra silnice, v osadách pravidelné omezovače rychlostí. V Goiás se jim říká quebra molas, v Tocantinsu obstáculo, v Pará lombada, jinde třeba ondulação. Piru, který zůstává v městě, mi stačil ještě říct, že už mluvil s Aritanou o mé cestě k němu. „Jak jsi s ním mluvil? Bubny?“ ptám se hloupě a on se směje: „Vysílačkou.“ Sandra se rozpovídala. Nemá ráda misionáře, likvidují kulturu, vnucují křesťanství. Naštěstí v Xingú nejsou misie povolené. Osobně zná dvě výjimky dobrých misionářů, kteří indiánům pomáhají. Jeden z nich byl Čech se sídlem v Manausu, nevím, jak se jmenoval, ale byl hodně vysoký (později jsem se v Manausu sešel s misionářem panem Adámkem, který byl vysoký a jistě to byl on). Karajá nezná, ale její otec tam pár let žil. Dnes je tam spousta opilců. Když tam nedávno běloši natáčeli film, chlastali tam, nechávali se obsluhovat od indiánů a nechali tam jen spousty odpadků. Aritana umí mluvit, a proto všechny problémy řeší slovem, Kayapó spíš silou.
Odpoledne máme za sebou 300 km: Israelândia, Iporá, Piranhas, Bom Jardim, Barra do Garça, přejíždíme rio Araguaina do města stejného jména, Nova Xavantina, Canarana. Jsme ubytovaní v hotelu Tangara s vynikající snídání za 7 NCz.
Další den Sandra kupuje 500 l benzinu, mých 200 l prý přiveze zítra. Projíždíme peklem vypáleného mata, kdy ohořelé kmeny ční k nebi jako mrtvé ruce spálených obrů. Z bahna a louží cesty je za čas řeka s tůněmi, ale kamión bojuje až do Fazenda Estrela na břehu Rio Kuluene. Prohlídka a kontrola stavu auta. Voda vtekla až do kabiny, takže tašku s foťáky si beru na kolena. Jsme v polovině cesty. Vyjeli jsme a přes cestu přebíhají divoká prasata, seriemy, projíždíme hluboké tůně, mnohdy velká jak jezera, projíždíme fazendy se stády zebú. K večeru za tmy v 21.30 stavíme ve fazendě Fernando na břehu řeky. Vykládáme věci, přečerpáváme benzin. Odrážíme o půlnoci. Začala další pouť. Nad námi svítí spousta hvězd, motor žene plechovou loď, vítr sviští. Nohy uzavřené mezi bednami a batohy za chvíli tvrdnou, nemůžou se natáhnout, zadek si neví jak sednout, postavit se nelze. Je zima, řeka je teplá, hodiny běží. Tunuli řídí ve tmě motor s přehledem, bravurně projíždí palmovými háji a křovisky, aniž nás upozorní a větve nás šlehají. Voda v lodi stoupá. Přirážíme u vysokého břehu v PI Leonardo v 7.00 a moskyti se na nás vrhli. Sandra mizí, jede dál ke Kuikuru. Nahoře řada domků, rozhlasový stožár, lékárna, ordinace zubaře, letiště, i nejstarší domek Claudia pamatující Orlanda a jeho tři bratry. Vítá mne Kaneko, indián kmene Suyá, který tu pracuje od roku 1956 a zná i Orlanda. Je z osady Trumai, kam se v květnu vrací. Je zde i místní škola, do které chodí děti Yawalapitiů i Kamayráů, momentálně je však bez učitele. Etnika v oblasti Alto Xingú žijící na ploše si 26.000 km2: Aweti 50, Kamayurá 170, Kalapalo 165, Kuikuru 170, Matipu 20, Nafuquá 20, Mehinako 80, Waurá 110, Yawalapiti 100. Etnika v oblasti Baixo Xingú: Txucahameo (v jazyce juruna „Muž bez luků“) 220, Suyá 130, Krenakore 85, Kayabí 290, Juruna 70, Txicão 100, Trumai 20.
Osada je nedaleko. Aritanova maloka pa je největší a možná i nejlepší. Je elipsoidního půdorysu jako všechny v Amazonii, dlouhá přes čtyřicet metrů a vysoká nějakých sedm či devět metrů. Došková střecha trávy sapé (reg., yawala itishi) přechází v stěny sahající až k zemi. Žádná okna, jen dva malé vstupní otvory. Pouze náčelnikova maloka pa má malbami zdobené sloupy vzory amakukati yana jako pro pohřební slavnosti kuarup (v kamayurá). Motiv nad vstupním otvorem je týž, jaký mají dívky a ženy namalovaný na stehnech kupati napi, rybí kost. Uvnitř jsou muži i ženy zcela nazí, sedící ženy u centrálního velkého ohniště právě dělají snídani, placky beĳu (reg., port., yawala ulahri) na velké hliněné pánvi comale podepřené čtyřmi podstavci. V dalším hrnci se vaří ryby. Zřejmě stálý jídelníček. Ženy mají pomalované nohy, děti nosí bederní šňůrky ze skleněných korálků i z upravených koleček z hlemýždích ulit zvaných walurata, ve střeše sedí několik holubů i arů a po zemi pobíhají jejich mláďata. Pestrobarevní arové zřejmě rádi běhají i po zemi a někdy zle útočí na děti a matky je zahánějí. Před malokou je přivázaný černý chápan kapulo a ten běhá, kam může a děti si s ním hrají a smějí se. Zdá se však, že černý chápán se rád předvádí, co umí za salta a sám si chce hrát. V maloce je sice stále kouř, ale výška stropu umožňuje, že se drží jen nahoře. Pomalu proniká došky ven a celou střechu čistí od hmyzu a dezinfikuje ji. Vyndávám bílý chléb. Nastala o něj velká rvačka mezi spoustou dětí. Já dávám přednost beiju a rybí kaši. Dívky se mne ptají, jak se jmenuji. „Verde,“ odpovídám a náhle v tom slově a jméně současně vidím i jisté znamení. Pro amazonské indiány je totiž zelená barva velice pozitivní, příjemná, barva života. Naopak jsem je zcela zklamal počtem svých dětí.
„Jen dvě?“ diví se ženy. „Tady jich máme spousty!“ Jedna z nich, Mapulu, dcera pajé (v tupi) Takumy z kmene Kamayurá, však kupodivu prohlásí, že se nechce vdávat a mít děti. Je krásná, s černými kresbami na stehnech a jen s tenkým provázkem kolem beder, bederní šňůrkou. Žádná z dívek nemá pubické ochlupení, muži jen skromné. Zato mají nabarvené vlasy barvivem urucú (reg., yawala ewira), jeden sedící stařík je celý rudý. Jsem malokou nadšen. Bydlí v ní několik rodin, což vidím podle zavěšených hamak a menších ohnišť. V doškových stěnách vedoucích až k zemi, které celý prostor neprodyšně uzavírají, indiáni zapichují své věci, luky, šípy, harpuny, placky, deky. U ohnišť visí na mohutných sloupech láhve s olejem pequi, který se pak mísí s urucú k natírání celého těla jako ochrana před slunečními paprsky a hmyzem. Také jsou zde, v neustálém kouři, uloženy péřové ozdoby paží a hlavy, aby se do nich nedal hmyz. Poblíž centráního velkého ohniště je asi tři metry vysoký zásobník (yawala wayopolo puno) mandiokové mouky, postavený z klacků a vyložený banánovými listy. U sýpky visí i svazky kukuřice a kůže jaguára z loňského lovu. Časem z ní budou slavnostní ozdoby, třeba opasky. Na zemi jsou nejrůznější koše, kalebasy, keresy, malované misky ze sušené hlíny, rohože, nůše, ale i videokazety, kola… V maloce se už také objevují umělohmotné pytlíky, plastové nádoby a trubky, hliníkové hrnce a kotlíky, brokovnice a kulovnice, venku stojí barely a kanystry na benzin, a dokonce jeep Toyota a motorka Yamaha, kterou dostal Aritana darem od FUNAI. Auto a motorka je však všech, kdokoliv si ji může vzít a používat a Aritana se o ně jen stará. Všechny stroje a motory však spravuje Tunuli nebo Ayupu, kteří jsou hlavy inženýrský a hned všechno pochopí a spraví, kola, pušky, motory, jako mnozí mladíci, které to doslova baví. Stojí tam i v zemi pevně zapuštěný mohutný dřevěný hmoždíř a´na s opřeným tloukem anáti na zpracování kukuřice na mouku. Vysoko ve střeše sedí divocí holubi a vrkají. Indiáni vše zahazují na zem, ale vidím, že se často zametá a je tu čisto. Vždy to někdo udělá. Všichni mluví mezi sebou tlumeně, potichu, aby ostatní nerušili. Je z toho cítit vzájemný respekt. Občas se ozve tichý pláč nemluvňat. Matky je houpají v malých hamakách, které mají zavěšené nad sebou. Hamaky jsou jakoby v několika patrech. V maloce je pološero a v rozích skoro tma. Na jednom konci v tmě jen těžko rozeznávám vertikální rám s nataženou osnovou téměř dokončené hamaky s barevným vzorem. Sedí u něj stará žena a zdá se mi, že na tkaní vůbec nemůže vidět a útky prohazuje osnovou po paměti. Zatím si připravuje tenké provázky z vláken palmy burití (reg. yawala shaukukati, Mauritia flexuosa). Roluje si vždy dvě vlákna přes stehno a postupně si je nastavuje. Pak je bude zřejmě barvit. Barvení však už není pravidlem, modré a červené nitě si kupují v městě. Přestože je tu tma, hned mne poznají. Zrak mají, i přes mnohaletou práci v tmě, stále vynikající. Přítmí maloky působí mysticky a vznešeně.
„Rosteme,“ řekl mi jednoduše Aritana, když pozoroval moje pohledy. „V době příchodu Orlanda nás bylo jen sedmnáct, můj otec Parú byl jedním z nich. Orlando nás dal dohromady, zachránil nás. Dnes je nás už přes sto padesát.“ Představuje mi své bratry,
otce, matku, manželku. Je mu třicet osm let. Mladší, sedmadvacetiletý bratr Matariwá je rozvedený, ale nechce se mu ženit. Je mu takhle dobře. Další bratři jsou Tunuli, který mne sem přivezl, Hau, Pirakuma a sestra Tatarulya. Aritanův otec Parú (původní jméno Kanatu), bývalý náčelník, má stále tři ženy a celkem sedmnáct dětí a všichni bydlí tady pod jednou střechou. Možná mi některé ještě unikly. Aritana mne vede do Domu mužů kwákoti uprostřed kruhové vesnice s devíti malokami. „Musíme postavit nový, tento je již dost děravý.“ Uvnitř doutná malé strážní ohniště ze tří větví a leží několik klád na sezení uvnitř i před ním. Tři sedící muži kouří srolované tabákové listy omotané zvláštními listy dávající vůni. „To jsou naši tři pajé, každý na něco jiného, ale já s nimi nemám nic společného,“ představuje je. Teprve po čase jsem zjistil jejich jména, Sariruá (brzy odjel do nemocnice), bratr pajé Takumy u Kamayuráů, Hosoko a Guňitze. Mají několik druhů šamanů a kouzelníků: vládce démonických duchů mamaé-aiát, vládce kouzel moa-aiát, bylinkář kaa-aiát, šaman a maestro pajé je i léčitel yatama, či zlý čaroděj shikau. Divím se, že Aritana nekouří. „Kdepak, my ostatní muži nekouříme vůbec, pouze pajé.“ Jistě, kouření je u tradičních amazonských komunit stále posvátné a je pouze součástí šamanských praktik. Je to vlastně nejrozšířenější droga celé indiánské Ameriky. A ve velkém množství je dokonce i halucinogenní. Hned si všímám zavěšených trumpet. „Ženy je nesmějí vidět,“ podotýká Aritana, „Kamayurá je nazývají yakuí, my apapálu.“ Visí jich tam u střechy asi deset, metr dlouhých a zabalených do palmového listí. Jsou posvátné a jejich zvuk je samotným hlasem jejich předků. Působí na mně mysticky. I když nejsem kuřák, rád bych si to jejich kuřivo přece jenom zkusil. Jeden z pajé, Guňitze z kmene Kuikúru, mi dává svůj doutník. Je to však síla. Po několika šlucích se dusím, kuckám a motám, zatímco oni kouří jeden za druhým. Všichni se rozesmáli. To je dobré znamení. Získávám si je tím? Nebo ne? Jsem poctěn nabídnutým doutníkem a špaček cigára si nechávám na památku. „Pajé kouří pořád,“ říká mi Aritana. „Také jsou stále vážní a málokdy se smějí,“ dodává. „A také mohou sedět.“ Brzy mi došlo, že všichni ostatní muži opravdu jen postávají, nikdo si nesedá, občas někdo sedí v bobku. To je ostatně nejčastější odpočinková forma mužů a žen. Vybaluji dary a Aritana je rozděluje na hromádky přesně podle počtu rodin. Žiletky, mýdlo, korálky, nožíky… Za chvíli přibíhají děti, které si je odnášejí ke svým asi šestnácti rodinám. I malé dívky, jež ještě neprošly iniciací, do Domu mužů mohou vkročit, ale po přechodu do dospělosti už mají přísný zákaz, který samozřejmě dodržují. Je nádherné pozorovat děti, jak s dary cupitají ke svým malokám, domovům po pěšinkách směřujících přímo k nim. Když si ty pěšinky kreslím do kruhového půdorysu osady s devíti malokami, jsou to jako loukotě kola. A když se muži rozcházejí z Domu mužů každý ke své maloce opět po té stejné, lety vyšlapané cestičce. Je to nádherný pohled prezentující zaužívané zvyky, tradice.
V maloce mi jeden muž zavěšuje moji hamaku itíra, které se všichni smějí. Je taková úzká, asi dětská, a když si do ní sednu, šňůry prasknou a já spadnu na zem. Jako by to všichni čekali. Byla z toho velká legrace, čímž jsem nechtěně urychlil i vznikající přátelství. Aritana mi půjčuje mnohem pevnější a pohodlnější síť, tkanou u nich. Všichni jsou po korálcích jako diví, musím si je ale šetřit, zato háčky na ryby bez ouška zcela propadly. „Příště přivezu celý batoh korálků,“ slibuji a to všem zvedá náladu a jsou nadšení. (doplněk v roce 2024: slovo jsem plnil a při každé další návštěvu jsem jim vozil 20 kg). Do maloky náčelníka právě přichází muž, rybář, který byl dnes ráno od čtyř do šesti na rybách a přináší velkou dravou rybu trairon (yawala puyulama, Hoplias malabaricus). Jeho žena hned dovedně sype mandiokovou mouku z velkého kruhového zásobníku na pánev a peče další placky až půl metru v průměru. Celou rybu i s kostmi vaří už v aluminiovém hrnci s vodou, aby z ní byla kaše. Ptám se jej, kolik rodin zde bydlí: „Čtyři?“ „Kdepak, více,“ a počítá až do čísla dvacet. Má dvě děti, jednu ženu a tu další nechal ve své původní vesnici Morená, odkud sem odešel před třemi lety. „Líbí se mi tady a tak jsem zde zůstal a oženil se.“ „Jsi tedy Kamayurá, že?“ „Ano.“ „ A nyní jsi Yawalapiti, že?“ „Ne, jsem stále Kamayurá, ale už rozumím yawalapiti,“ směje se. Takže je zde vlastně jakási společná noclehárna nejspíš 60 až 70 jedinců, kteří jsou si vzájemně blízcí příbuzní, i když jsou původně z okolních kmenů horního Xingú.
Děti s bederní šňůrkou buď s navlečenými korálky missanga nebo s původními kolečky z hlemýždích ulit zvaných obecně escaramuxo (port., yawala yulukay) běhají po maloce i venku s kouskem utržené beiju s rybí kaší. Z velkého vedra přicházejí mraky s bouřkou a už lije. Sedím u malého nízkého vstupního otvoru a s radostí pozoruji děti, jak s kusem placky v ruce běhají ven do deště, cachtají se v loužích a mokré zas peláší dovnitř k ohništi. Posedávají po hliněné udusané podlaze maloky, neustále se škádlí, perou, smějí, zadečky mají studené, nosy usmrkané, cucají si prsty, pak se hrabou v zemi a olizují si je. Dívky mají špičaté prsy a ty starší, mající děti, už mají bradavky ožvejkané od stálého kojení. Děti i ostatní jedí postupně, jak se placky dopečou. Někdo si rybí kaši naberou plackou, jiní si nandají do malých keramických misek atane (kuikuru, yawala tiparata) zdobených černým malováním a nabírají si ji do úst kouskem placky. Lžíce samozřejmě nemají.
Je po dešti. Na střeše vrkají divocí holubi, děti hrají venku kopanou a teprve nyní rozlišuji další drobnosti, jako visící péřové ozdoby rukou a hlavy kolem dalších rodinných menších ohnišť, aby je kouř chránil od hmyzu. Každá rodina má totiž své vlastní ohniště, kolem kterého mají rozvěšené své hamaky. Menší děti spí ve větší hamace společně s matkou a někdy i s otcem. V osadě jsem potkal jednoho Kamayurá, bratra náčelníka, s kterým jsem se poznal v Brasilii a jenž si stěžoval, že za ty peníze se tam nedá žít. A to má, jako Pirakuma, šéf PI Leonardo, 35 NCz denně! Dospělí mluví tiše, nikoho neslyším křičet, natož na děti. To by bylo velké provinění, které se stane spíš bělošským cizincům! Kreslím si do deníku vnitřní konstrukci mohutných a asi až devět metrů vysokých sloupů zakotvených v zemi. V jedné vzdálenější části maloky, v polotmě, je na vertikálním rámu yukáhriťáti natažena vertikální osnova amakatáhri a protahovaný útek kuyáhri tiše prohazuje Sakasiru, manželka Aritany. Natahuje si nitě přes prsty nohou a počítá: každý prst deset nití, pak je odstřihne, stáhne uzlíkem a uloží. To jsou nitě na proplétání osnovy, útek. Dokončuje bavlněnou hamaku, když barevné bavlněné nitě již kupují v Canaraná, přestože odjakživa si pěstují vlastní bavlnu alyúp. Tu umí sice stále spřádat v nitě, a dělá to před malokami s přeslenem skoro každá mladá dívka, ale už je nebarví. U ohniště si prohlížím několik lopatiček, některé hezky pomalované typickými ornamenty piraně amakukáti yana nebo želvy ihukumálu na převracení placek či struhadlo na mandiokové hlízy vyrobené již z proděravělého kusu plechu. Původně používali ostnatý vzdušný kořen palmy Socratea exorrhiza nebo do dřevěné desky naražené ostré kusy krystalů, někdy diamantů. Když ženy horkou placku vyndají z pánve, dají ji na velkou rohož a každý si bere, kolik sní. Skupina žen přinesla v nůších žluté ovoce pequí. „Uděláme mingau!“ volají a všichni se hned těší. Za chvíli pod velkým začazeným hliněným hrncem nukayapi praská oheň.
Jdu se koupat k řece po asi kilometr dlouhé lesní pěšině, kolem staré osady. Na hladině pozoruji boj červené vážky o život. Spadla do vody, třepotá se na hladině a malé rybky už čekají a krouží kolem ní. Vážce se nakonec podařilo odletět. Starou osadu před asi deseti lety opustili a posunuli ji dál od řeky, od moskytů a komárů. Uvnitř maloky však prakticky vůbec nejsou, nemají rádi kouř a pouhé dva vstupní otvory jsou malé, okna žádná, došky z trávy sapé až na zem navíc dodávají interiéru stín a chládek. Plavu v čistě krystalické vodě řeky Totoari, která za pár desítek metrů vteče do Rio Kuluene, v pozadí zatopené palmy, v jejichž korunách hnízdí a kráká množství nejrůznějšího ptactva. Velkými doušky pod hladinou uhasínám žízeň. Doslova ráj na zemi.
Aritanovi zemřel strýc u Kamayurá a tak drží až do příštího měsíce smutek. Minulý týden byl pohřben, tam před Domem mužů, kde je fotbalové hřiště a kde jich už leží mnoho. Za několik dní bude první část pohřebních obřadů kurup, loučení s fyzickou schránkou, tělem. Velká pohřební oslava kuarup bude však za něj za rok, až když zde na Zemi skončí jeho duše pozemní pouť a vydá se do zásvětí. Ptám se, zda při těch oslavách pijí zkvašené alkoholické pití caxiri (reg., kaširi). Ne, to neznají, pouze Jurunové bydlící po proudu Xingú. Mapulu skončila tkaní hamaky, z okrajů odstřihává přebytečné bavlněné nitě. Stmívá se. Uvnitř maloky mihotají světýlka dohořívajících rodinných ohnišť. Hovory jsou stále tiší. Z hamak je slyšet jen tlumený hovor, některá mimča stále pijí z prsou svých matek, ostatní jsou zticha. Usínají zcela nazí, já zabalen do deky, kalhot a svetru, v noci bude zima. Oni jsou zvyklí. Vedle mně stojí nahá Komehei, žena Tunuliho, s děckem na boku a ptá se zase na mé jméno. Všichni jsou na něj zvědaví. Říkám, že jsem Verde a ona, že v jejich řeči to je jako Atapana, zeleň palmových listů. Řekne mi to tiše a tím rozhodne o mém osudu. Jen se diví, že to jméno mám od narození stále a nemění se mi, jako u nich. „A manželka?“ ptá se zvědavě. „Ta je taky Verde,“ říkám a ona si to pochvaluje jako dobrý zvyk. Hladím ji po hlavě a mrňous tiše cucá její prs. Je teplo, ticho a pohoda, i když se vlastně jedná o obrovskou společnou noclehárnu. Je pozoruhodné, že nikdo nechrápe, jen občas nějaké dítě zakňučí. Ráno jsem se dozvěděl, že má nemocné ucho. Jdeme spát a nad námi na nočním nebi září tisíce hvězd wititi.
Mnislav Atapana Zelený
Má vzpomínka na Honzu Potměšila.
Bylo to někdy před čtyřiceti třemi až čtyřiceti čtyřmi lety, tedy ještě za časů bolševické totality.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií, Deník 1989. Část 25.
Z pantanalu, přes indiány Xavante v Campo Grande,Brasília žádat na ministerstvu vnitra FUNAI vstup do Národního parku Xingu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989 ČÁST 24)
Tajný magický pomocník mého indiánského přítele Aboneho z kmene Terena, který v mládí zabil dýkou jaguára. Pobyt u Terenů a setkání s Maďarem.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989(ČÁST 23)
Trasa Maringá-Dourados-Nioaque mě vede do brazilského státu Mato Grosso do Sul, kde vládnou Eskadry smrti. Blížím se k indiánůmTerena u paraguayských hranic.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií Deník 1989 (Část 22.)
Slavný brazilský malíř Candido Portinari vymaloval i pseudobarokní kostel Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde v nedalekých Batatais v roce 1953. Ježíš je tam kupodivu jako bloňdák.
- Počet článků 33
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 100x