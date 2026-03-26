Velký vandr velkou Brazílií, Deník 1989. Část 25.
Pátek 24.3.-Sobota 25.3.
Včera večer jsem si rezervoval projížďku pantanalem. Procházel jsem se malebným přístavem s loďkami a palmovým hájem a končil jsem v presbyteriánském kostele. Snažím se získat slevu, ale vedení je samozřejmě na výletech, je přece Semana Santa, takže platím 18 NCz. a jsem zvědav, zda to bude stát za to. Pochopitelně odjezd se stále odkládá. Boieros jsou lodě na převoz dobytka v pantanalu, vlastně velké plovoucí klece. V městě založeném Španěly 1778 je několik přístavů. Turistický, z kterého pojedu, dál po proudu je přístav nákladní pro železnou rudu a cement, dál přístav rybářský a pak ještě vojenský. Po hladině plují obrovské „koláče“ a celé břehy z vodních rostlin modře kvetoucích hyacintů camalote s velkými dužnatými listy, z vody ční stromy obsypané dravci a s hnízdy stovek ptáků, vodou vážně kráčí volavky modrošedé (Egretta caerulea) a na obzoru se rýsují stolové hory, což vše vyvolává až tajemný výjev ze zvířecího ráje. Jedeme proti proudu Paraguaye-Mirim, bočního ramene hlavního toku. K obědu máme opečenou rybu paku v neomezeném množství porcí. Dal jsem si tři a k tomu Brahma chopp. Pasažéři, jak se najedli, ztratili zájem o přírodu, protože s plným břichem se špatně pozoruje. Kotvíme v úzkém kanále igarapó (z tupi kánoe-stezka) a lovíme ryby, piraně.
Augusto odjel pryč už ve tři ráno a nechal mi klíče, které mu vrátím v Aquidauaně. Stojím na střeše nejvyššího domu v městě, činžáku o 15 poschodích a fotím. Vstup do bytu se nepodařil, tak jsem zkusil klíč od pastorova domu k výtahové šachtě a na střechu a on se hodil. Služka mi pochopitelně neotevřela, ale zkusil jsem štěstí a klíčem otevřel dveře jako po másle. Chtěl jsem si koupit sombrero za 1,7 NCz. pěkně pletené z trávy, ale okraj byl z plastické hmoty, v kraji, kde je spousty kůže! Sedlo za 50-70 NCz. a peněženka z plastu. V pastorově domě piji do zásoby, jím půlku šišky chleba, rajče a avokádo. Děkuji Bohu, že se mi v noci podařilo po odjezdu Augusta prorazit fistuli v dásni. Začala mně trápit již několik dní. Při cestě zpět kolem silnice svítí bělavá těla volavek, zrzavohnědí srnci se nenechávají vyrušit v pastvě, zatímco černí urubu požírají v klidu mršiny přímo na okraji silnice. V Aquidauaně jsem v 16.30, ale pastorovi nejsou doma. Prošel jsem si celé město a pak si vzadu za domem peru tenisky, trenýrky a košili. Přišli až večer. Paní mi věnovala keramiku indiánů Kaďuveo, takže ji musím něco poslat, asi knihu o našich kostelech a obrazech svatých. Domem zní stále Aleluja.
Neděle 26.3.-pondělí 27.3.
Campo Grande, indiáni Bororo
Přijel jsem do Brazílie za indiány, ale byl jsem Brazílií jako takovou tak pohlcen, uchvácen velikostí i problémy všech národů zde žijících, problémy vzniku brazilského národa a kultury, že jsem pozměnil cíle ve prospěch všech tří ras, tří kultur, tři problémů a tří pravd. Dnešní běloši nemohou za své pradědy, že sem přišli a brazilští černoši nemohou zpět. Jsou prostě tady, jsou Brazilci, vytvářejí neuvěřitelný kotel, v kterém se vaří, buduje, tvoří brazilština, brazilský národ, brazilská kultura, protože teď všichni mají společnou zem a jazyk. Šlapu si to k stanici, k takové imaginární stanici, ale všichni vědí, že autobus zastavuje před Casas Pernambucanas. Je našlapáno, ale kupodivu jsem urval místo. Na půli cesty vlevo se tyčí nádherné stolové kolmé hory. Campo Grande je pro mně zklamání. A autobus do Goiania dnes v 13.00 nejede. Firma São Luíz jede jen v 20.00 a jinak nelze. Takže krosna do úschovy zavazadel a jdu do města. Je poledne, ulice opuštěné, každý normální člověk odpočívá. Na náměstí je muzeum, které právě zavřelo, ale naštěstí za dvě hodiny otevře. Jsem rád, a tak trávím příjemné poledne v parku Praça da República. Dochroustal jsem bílou šišku chleba ze čtvrtka a pak si dal citrónový sorvet za 150. Salesiánské muzeum Museu das Culturas dom Bosco na Rua Bãrao do Rio Branco 1843 mne dostalo. Věnuje se mi ředitel muzea João Falco. Jsou zde velké sbírky z vykopávek sambaquí (z tupi, tamba= mušle, quí= hora), skládek odpadů podél pobřeží, zejména lastur měkkýšů, kostí zvířat, keramických střepů, které tu zanechal člověk prehistorický, člověk sambaquí. Kopal v nich i A.V.Frič. Jsou různého stáří, např. Sambaquí Maratúa v São Paulu 7.800 let, v Joinville Sambaquí do Rio Comprido 4.800 let, které datovali archeologové Smithsonian Institutu v roce 1970. Jsou zde i fosilní ryby z oblasti Chapada do Araripe, kdy zde asi před sto milióny lety bylo mořské dno a vznikly zde usazeniny až 850 m silné.
Značná část muzea je však věnována Bororům. Sami se nazývají Bóe, ti civilizovaní lidé, běloši, jsou Baráe, černoši Tabáe, ostatní indiáni jsou Barége nebo Marége. Bororové jsou nezvykle vysocí indiáni v průměru až 176 cm, ale i 190 cm není neobvyklé s krevní skupinou 0. Mongoloidní skvrna mizí ve dvou letech. Jsou tmavší i světlejší pleti. V době příchodu salesiánů v roce 1902 byli náčelníci Meríri Otodúia a Meríri Okwóda. Běloši je zpravidla dělí na západní Bororo Cabaçais kolem pramenů Paraguaye, kteří byli zcela vyhubeni a na východní Bororo. K těm patří 1. Bóku Mógorépe (obyvatele cerrado) východně od Cuiabá, 2. Itúra Mogorége (obyvatelé lesů) u řeky São Lourenço, 3. Tori Ókwa Mogorége (obyvatelé podhůří Serra de São Jerônimo), 4. Útugo Kúri Dóge (kteří užívají dlouhé šípy) a 5. Orari Mógo Dóge (obyvatelé malovaných rybích břehů okolí řeky São Lourenço), která je největší a nejvýraznější a znamená v překladu Rybí lidé. Významná a dlouhodobá je iniciace, která končí získáním penisového pouzdra bá, kterým se odlišují od ostatních indiánů. Tím se mladíci stávají dospělými, k čemuž ovšem vede několikaměsíční fyzické cvičení pod dohledem stařešinů: běhy několika desítek kilometrů, dlouhé pochody, slavnostní lovy a rybolovy, kdy pečlivě oděné mladíky starci sledují a opravují jejich chování a činnost při lukostřelbě, výrobě zbraní a hudebních nástrojů. Učí je legendy, posvátné zpěvy, předávají jim zdravotní a hygienické návyky, kdy nikdy nejdou spát s plným žaludkem a musí se před spaním vyzvracet. Je to takové ciclo de eduçação coletiva, kolektivní vzdělávací cyklus. Po návratu do vesnic, kdy jim už narostlo ochlupení v ohanbí, nastává mytí, stříhání vlasů a slavnostní navlečení penisového kornoutu. Vzhledem k tomu, že každá osada je rozdělena na poloviny, tak slavnosti si připravují vzájemně vždy ti z opačné části. Tehdy mladíci dostávají i své velké péřové čelenky pariká a flétny íka. Své penisové pouzdro každý mladík uchopí svými zuby a sám náčelník mu jej navléká a prohlašuje jej mužem. Současně získává své jméno. Bá je zdobené znaky klanu majitele. Bá jsou nejen slavnostní ozdoba, ale jiné bá mají k běžnému používání třeba při lovu. Podobně jako luky, ty na slavnosti jsou bohatě zdobené peřím a palmovými vlákny, zato ty pro lov jsou bez ozdob. Muži nosí i pektoraly ze zubů a drápů divoké zvěře, náhrdelníky z kůže a semen rostlin, ozdoby vlasů, paží, nohou i rtů, i čelenek má každý několik druhů. Podobně pestré je i malování těla podle duchů potřebných k tancům. Jsou zde ve vitrinách i metrové hvízdače, množství řehtaček maraká i dechových hudebních nástrojů.
Po čtyřech hodinách jsem unaven a to mně ještě čekají Xavanti, třeba se slavnostním dávání jmen ženám, kdy jsou pomalované černým barvivem genipapo, zatímco muži tančí převlečeni za čápy jabirú. Ušetřil jsem na vstupném 0,25 NCz. a utratil na flétničkách s péřovými ozdobami 20 NCz. Celý den jsem nejedl a místo toho zkupuji indiánské „krámy“. Čeká mně problém s dopravou. Nesu to v rukou k nádraží a cestou se ještě rozšoupnu a koupím kokosový bochánek za 300 a šišku bílého chleba za 600. Všechno ukládám do krosny a vytahuji šití. Mám ještě pár hodin, tak budu šít. Kus za nádražím je hotel s řadou židlí na ulici, tak si jednu beru stranou, svlékám si košili a šiji rozpadlé stehy. Pak přijdou na řadu černé kraťasy. Brazilci jsou humánnější, pohostinštější a vstřícnější než Evropané myslící jen na zisk. To vidím každý den, jak se ke mně chovají, i když jim nic nepřinesu. Třeba teď, klidně mi dovolí sednout si na židli Hotelu Nacional, i když tu nebydlím ani nebudu potencionální klient občerstvení. To by u nás v Evropě nebylo možné. Čas běží, začíná být chládek a blíží se dvacátá hodina, kdy startuji přes Rondónopolis do Goiânia. Odjíždíme přesně, ale cesta je samý výmol a díra, kolem pastviny a pole. A do toho průtrž mračen. Firma São Luis je taky špatná, sedadla z umělé hmoty, méně místa k sezení, technický stav busu velmi špatný, kdy jedno kolo bez tlumiče otřásá sedadla. Není nad Itapimirim! Máme přijet v 15.30, ale v Mineiros je už jisté, že to nelze stačit. Přijíždíme do Goiânia s třemi hodinami zpoždění a ženu se nahoru k prodeji lístků do Brasilia. Jede v 19.00, pak v 21.00 a jízda trvá 4 hodiny. V 18,50 přichází pokladník. Na 19.00 je vyprodáno. Kupuji na 20.30 a ženu se na nástupiště pokusit se dostat do busu v 19.00. Je tu fronta lidí a všichni chtějí jet. Vezmou ještě pět lidí. Vybojoval jsem třetí místo a s krosnou na zádech se prodírám dovnitř. Jedeme přes Anápolis, Taguatinga a v 22.30 přijíždíme na Rodoferroviária, protože ta původní Rodoviária už nestačí. Co teď? Jediná šance zkusit zavolat známému mého kámoše Marinha z Manausu. Zkouším, je doma a je vzhůru! Přijede pro mě. Ohromný štěstí. Veze mně k příbuznému, k studentu stavařiny Walterovi Roberto Guimarãesovi (SQN 215, Bl.G, apt. 214, tel.3471863) který má samostatný byt. Mám pokoj do čtvrtka. Vše musím rozhodnout v těchto dnech. Jenže jak s FUNAI?
Úterý-Středa-Čtvrtek 28.3.-30.3.
FUNAI
V 8.00 jsem už před FUNAI, kdy spousta úředníků nastupuje do práce. Zdravím se s Xavanty, které znám z Altamiry. Čekají na pomoc, všichni indiáni čekají na pomoc, ale FUNAI nemá ani korunu. „Podívej,“ říkají mi, „tamten muž s taškou organizuje náš projekt, ale jen krade do své kapsy!“ Kancelář Parque Indígena do Xingu je za budovou. Megarom (2268211, Chacara dos Indios, Lago Guara II.) ještě nepřišel, ale přichází Raoni. Zdravíme se. Připravuje se na cestu do Evropy, do Francie se Stingem. Opět mu to rozmlouvám. Jsou tu spousty stolů a úředníků, většinou indiánů, řady pořadovačů, barevné fotky z Xingu, plakáty. Sedím tu v kanceláři už dvě hodiny a nic se neděje. V místnosti je asi 15 úředníků, kteří od rána čtou noviny, kreslí si obrázky, trhají papíry, povídají si, baví se. Jedině Megarom, který se objevil a jeho sekretářka něco dělají. A čas běží. Šuplíky stolů jsou plné zmačkaných papírů, dopisů, žádostí, prostě jak u toho člověk není osobně, vše mizí v nenávratnu. Tedy v koši. „Město 21. století?“ směje se Walter, „ale lidí ne.“ Rozbité hrbolaté silnice, avenidy se složitými objížďkami nadjezdů a serpentin. Již se opravuje spousty domů, i u Kongresu stojí dřevěný barák stavbařů, ulámané rohy, vypadlé dlaždice schodů. Dále je málo bytů, kdy mnozí musí bydlet v satelitních městečkách, které doslova zaplňují celý D. F. „Poloprázdné autobusy patřící státu jezdí jen mezi domy funkcionářů, zatímco nabité busy mají městské linky pro lidi. „K čemu pak platíme daně, když státní dopravu měst nemůžeme používat,“ ptá se rozzlobeně Walter. A já už zase čekám, tentokrát až v samém předsálí presidenta FUNAI, kam jsem se probojoval, když jsem jej nalákal na mou knihu jako dar. Jenže je zase nějaká urgentní schůze, pak ministerstvo, atd. Už po čtvrté v uplynulé hodině mi říká sekretářka presidenta FUNAI:„Só minutinho!“ Balím to, nakupuji věci a jdu pěšky přes celou Brasilia na naši embaixadu. Balím si tam filmy k odeslání a zase se vracím na FUNAI. Ráno prý vše OK, president dal autorizaci. Mělo by to být, tedy povolení vstupu do Národního parku Xingu, ale najednou nikdo nic neví. President musí dát autorizaci, a když říkám, že už ji dal a navíc napsal, že to spěchá, jak mi bylo ráno řečeno, sdělili mi, že to je tedy zvláštní, ale že vše má svůj průběh a trvá to. Takže nevím, na co se tedy čeká.
Všude posedávají funkcionáři a dloubají se v nose. Když jsem se jich po hodině zeptal, co se děje, tak že prý se dohadují, jak moji žádost poslat do PL, tedy do baráku naproti, kde to mám oficielně dostat. Samé úsměvy a plácání po zádech a nic se neděje. Teď přišla sekretářka, která ví, že má věc spěchá. Slibuje mi vše urychlit. Tu však přišel slibovaný funkcionář, mladík s visačkou Funcionário de trânsito, tedy česky poslíček. Takže jdeme, jdu raději s ním. Jsou však dva poslíčci, jeden asi hledá cestu, druhý nese dopis. Za pět minut jsme v oddělení FUNAI v protější budově. Megarom tu sedí s Raonim a prý kde jsem? To je hrůza! Řekli mi, že vše bude hotový, ale já honím papíry a poslíčky, místo, aby to šlo samo. Sedí tu i nějaký Antonio Vitor (2252021), šéf nějakého oddělení plánování, který se mně ptá, jaký prospěch bude mít má návštěva pro indiány. Chtějí totiž podíl z mé knihy, až ji vydám, tedy spousty dolarů. Vyvádím je z omylu, že to bude kniha o celé Brazílii, propagace celé země a nikdo mi za to nedá z Brazilců ani cent. Takže dobře, říká Vitor, prý musí zavolat do Posto Leonardo, zda mne kazik Aritana přijme. Pak předá tiskopis povolení presidentovi Iris Pedro de Oliveira, kde jsem čekal, k podpisu, takže to mám zkusit zítra odpoledne. Uf! A to chci cestovat v pátek. „A jak chci cestovat?“ táže se Vitor. „S indiány autobusem a pak lodí.“ „Aha,“ a píše povolení na deset dní a zítra mám zavolat. Můj další problém je ubytování. Pracovníci embaixady slíbili projednat možnost ubytování v jejich ubytovně. Volám tam. Nic se neprojednalo a správce jde hledat velvyslance, zda to povolí. Možnost přítele Waltera, s kterým jsem byl na večeři, také padla a další známost Marinha, který je velkým sběratelem známek, v poštovním muzeu také nic. Přišel Walter, který večer odjíždí. Nadhodil jsem mu možnost zůstat tady u něj a klíč od bytu bych dal zítra jeho sestře, která bydlí vedle FUNAI. Klaplo to. Asi patnácttiletá mulatka, studentka jedoucí vedle mne v autobusu přes SQN 415 do SQS 215 se mně ptá, co si myslím o Brasilii. „ Je to umělé město,“odpovídám.“Je tu příliš klid, nic se tu neděje, ale zato tu máte méně přepadů než v R.J či S.P.“
Pátek 31.3.
Ráno mám rozhovor pro TV Brasil pod fíkovníkem na naší embaixadě o mé cestě po Brazílii. Loučím se s v.v. Gullou a děkuji za jeho přátelské přijetí včetně možnosti ubytování, i když k tomu nakonec nedošlo. A zase pěšky na FUNAI k Vitorovi. Papíry jsou prý u presidenta. Skoro nevěřím, že se tam zase dostaly. Sekretářka tam volá, zda to president již podepsal. Nevěřím, že už ano. Poslíček „vybíhá“ pro autorizaci a já zde čekám, kdy dorazí. Ano, dorazil a důležitý doklad mám za dva dny!! Čili opravdu, Vitor je velice důležitý šéf poradce pro plánování, Chefe de Assessoría de Planejamento. Zde jsem se také poprvé sešel s Alexandrou Wellington, která také cestuje na Xingu a čeká na povolení. Vitor mi téměř slavnostně předal autorizaci pod číslem 89/0034/752 s datem 29 de março de 1989 a pogratuloval jako k nějakému světovému rekordu. „Za dva dny!,“ říká,“ to tu ještě nebylo!“ Obyčejný postup trvá 30-60 dní. Rekord 14 dní zatím držel jeden anglický antropolog. Jdu za Megaromem a zjišťuji, že indiáni ze skupiny Yawalapiti kazika Aritany, jeho bratr Pirakuma a syn Tunuli jedou se Sandrou. Ona organizuje i cestu zpět? Ano. A kde je? Nahoře v kabinetě. Letím nahoru a čekám, až mne indián Kokochi pustí dovnitř. Sandra se chová všude domácky, všichni ji zdraví. Vyprávíme si o cestě autobusem do Canarana, autem k řece Kuluene a pak člunem pět hodin k Posto Indígena Leonardo (na památku bratra Orlanda). Vesnice Aritany je pak nedaleko, asi tři km. To je oblast horního Xingu. „Máš dary,“ ptá se Sandra. „Kup i jídlo a nějaký osobní dar Aritanovi. Další dary on rozdá ostatním.“ „Jasně, tak to mezi indiány je,“ odpovídám. „mám i missanga.“ „To je dobře, ale nevím, zda si nenajmout dodávku, mám hodně věcí. Motor, bedny čistého alkoholu, léky, dary…“pokračuje Sandra (Sandra Wellington, Rua Roberto Dias Lopes 100, Bloco B, apt 404, Leme, R.J. 021-5417701, Brother´s office, Rio 2407869 nebo c/o The White House, 58 Burghley Road, Wimbledon, London SWI 9). „To já tedy nemohu přispět, a pro koho děláš Sandro?“ ptám se. „Pro nikoho, jsem sama, bydlím v R. J. a pomáhám indiánům. Tam je ráj.“ Zdá se mi to trošku divné.
