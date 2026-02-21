Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989 ČÁST 24)
Pondělí 20.3.
Vstupní tabule hlásá: Goberno Federal, Ministerio do Interior, FUNAI. Área proibida. Terra indígena con acceso interditado a pessoas estranhas artigo No. 198 da Constitución Federal…(Federální vláda. Ministerstvo vnitra, FUNAI. Zakázaná oblast. Indiánské území se zakázaným přístupem cizím lidem podle článku 198 federální ústavy)
První dojem je příjemný. Domky z bambusových tyček a z palmových listů, uklizené okolí, klid, květiny. Sedmdesátiletý Vasilio, vdovec, otec jedenácti dětí, mne zve dál a hned nabízí terere. On sám mluví terena, ale jeho děti už ne, učitel jim to před lety zakázal! Pěstuje kukuřici, rýži, mandioku, fazole, cukrovou třtinu, chová kozy a prasata. Jiní chovají i dobytek. Jeho nejstarší syn Joaquim pracuje na statku 45 km odtud. O kus dál bydlí Dionisio Miranda.“Jsem poslední,“ vypráví mi. „všichni staří již zemřeli. Poznal jsem osobně Rondona, stavěli jsme s ním telegrafní linky. Pak jsme utíkali. Zlí indiáni nás chtěli pobít, přeplavali jsme velkou řeku a usadili se tady. Dvacet let jsem dělal na fazendě Chapada u statkáře Joãoa de Moraia a nic nevydělal, jen jídlo. Museli jsme pracovat i v noci a v dešti. Mnoho Terenů zemřelo jako zvěř. Můj otec se jmenoval José Miranda Hrapu. To je Bílý, protože měl bílou skvrnu na hlavě. Moje matka se jmenovala María Augusta, ale její jméno si už nepamatuji. Já jsem Ambone. Už ani nevím, co to znamená. Bylo nás šest bratrů. Vzpomínám, jak můj otec i děda zpívali, já už se to nenaučil. Děda Eméle zpíval s chřestidlem maraká, tedy po jejich s tororo, aby přišli ryby, aby přivolal déšť, aby byla úroda fazolí, aby uzdravil lidi. Znal rostliny, kořeny k léčení, byl tipishali, curandeiro, léčitel. Dnes vše skončilo, skončily naše zvyky,“ povídá bez emocí, jakoby se ho netýkalo.
„Mám třicet dva cruzados novos od vlády, ale na mém poli, na třech hektarech, už nemám sílu sám dělat,“ pokračuje za chvíli. V té době byl dolar 38 cruzados novos. „Moji synové tam pěstují rýži nakaku, tykev came, fazole careoque, mandioku shupu, sladké brambory kotze. Máme dva koně, dvě krávy a chováme prasata kurya. Nyní se nám narodilo několika malých prasátek kalikati kurya,“ usmál se Ambone a nabízí mi talíř s jídlem. „A nyní budeš obědvat s indiány, ale nemáme maso, jen v neděli a v sobotu. Někdy slepici nebo kachnu. Občas v sezóně lovíme kapybary, malé kajmany a kyjem pásovce. Dříve naši staří neznali roça, nic nepěstovali, jen sbírali plodiny, ovoce, semena, zabíjeli drobnou zvěř. Také jsme spali na zemi, „zasmál se Ambone, „nyní máme postele. Pojedli jsme, napili se vody, zatímco paní domu Floriza jde s velkou plechovkou od oleje Texaco pro vodu do studny. Z dvanácti dětí většina žije tady ve vesnici, jen jedna z dcer, dvacetiletá Claudenil, pracuje již tři roky v Campo Grande jako služka. Kolem domku a přístřešku pokrytého palmovými listy rostou mangovníky, pomerančovníky, guayaby a jabuticaby. Ambone roztahuje hamaku a nabízí mi ji k odpočinku. „Jen si odpočiňte, prospěte se trochu,“ a sám si lehá na lavici. Mám příjemný pocit klidu a pohody, usínám pod přístřeškem z palmového listí, kam pronikají teplé sluneční paprsky a kudy prosvitá modré nebe. Pode mnou pobíhají čuníci, psi a kachňátka. Nejmenší vnouče stále pije z prsu Terezije, provdané dcery Amboneho, a matka jím houpe v malé hamace. Odpoledne mi jeho syn Marcelo, který však není jeho syn, ale je brán jako syn, zřejmě byl u něj asi vychováván, půjčuje koně a jedeme se projet celou vesnicí. Řekl jsem mu to v terena, jdu se projít=yo o pete, a všichni se kolem rozesmáli. Zdejší muži sice pracují na polích kukuřice, banánů, rýže a ananasů, ale i v továrně na alkohol, kde dostávají 2,5 NCz denně. Nad hlavami nám jako čtyři bombardéry proletěli hlučně krákající papoušci ara, květy stromů, hlavně flaymboantů, jsou plné kolibříků sajících nektar. Navštěvuji cestou další domky, v jednom žije rodina Oflazia Marquez Souzy, který také hospodaří na třech hektarech jako Ambone, ale pracuje i na okolních fazendách a jeho otec v továrně na alkohol. Soused Adolfo, 48 let, pracuje v pantanalu. Vracíme se k večeru, vychrtlý hřbet koně se mi zařezává do zadku, protože nemáme sedlo. Jdeme se všichni umýt a pak ke kapitánovi. Řeka je spíš špinavá louže jako Ganga se zbytky mýdla. Moc se mi tam nechtělo, ale musím, pak koušou moskyti, a abych nevypadal jako prase. Za chvíli mi to nevadilo a myjí se v té louži odshora dolů celý. A vodou z plechovky se oplachuji. Marcelo si hned vypral spodky a tak já taky. Jdeme ke kapitánovi capitão, musí o všem vědět, ale marně u něj čekáme hodinu a tak se vracíme. Marcel se loučí a volá na mně: „Zítra jdeme rybařit!“
Ambone rozsvěcuje plynovou lucernu. K večeři je talíř rýže, trocha fazolí a kus tykve. A samozřejmě pimenta, prášek z pálivých papriček, které také pěstují. Právě se vrací syn Krispín ze školy na kole. „Vychovával jsem je těžce. Nebylo maso, nebyla mandioka. Teď je to lepší. Syn Krispin, 30 let, je učitelem ve zdejší škole, další syn Egidio, 36 let, je zdravotním ošetřovatelem, další syn João, 27 let, má čakru rýže a dává nám a bratrům část úrody, další syn učí na vzdálenější škole u lesa. I toho jsem na koni navštívil. Celkem jsou v Agua Branca tři školy placené prefeiturou. Luna je v úplňku, kolem poletuje množství světlušek, cikády a žáby řádí. „Dříve můj otec a škola? Kdepak! Byla jen práce s koňmi a u dobytka,“ zase se rozpovídal Ambone. „Studovat je dobré, moji synové studují,“ pyšní se. Sedmnáctiletý Claudio hraje na kytaru a zpívá brazilské lidovky. Byl dva roky studovat zemědělskou školu v Cáceres u Cuiabá, což mu platila FUNAI. Studoval tam i další syn dvacetičtyřletý Paulino. Sedí s námi i jedenadvacetiletý José a nejmladší patnáctiletý Claudionor, který připomíná, že se už připravuje elektrické osvětlení přivedené z Nioaque. Jako poslední se vrací domů manžel dcery Paulinio, který dva měsíce dělal v továrně na alkohol v Maracaju. „Vydělal jsem tam 120NCz. Jídlo a ubytování bylo zdarma a za nákupy jsem utratil 15,“ vysvětluje mi. „Takhle chodíme za prací, vždy ve skupině až osmdesáti Terenů i lidí z Nioaque.“ Pomalu si to dávám trochu dohromady. V domku tedy bydlí Ambone s manželkou, s vdanou dcerou a jejím manželem a s třemi vnoučaty a se čtyřmi svobodnými syny. Již jsem vzbudil důvěru a tak mi Ambone i ostatní začali říkat slovíčka v terena, aniž se styděli a já pod lucernou si je zapisoval.
Řehtačka maraká-tororo, rybe-hrve, voda-une, pepř-te´ti, prase-kurya, prasátko-kalikati kurya, fazole+rýže-caroque, rýže-nakaku, mandioka -shupu, sladké brambory batáty-kotze, červený-harari iti, tykev-came, zelený- honoy iti, modrý prý to samé jako zelený, což nechápu, bílý- hapu´u iti (což platí i pro bělochy), ale pro bělochy také purutuje, jedna –poy háshu, dvě-pi háshu, tři- mopo háshu, čtyři-cuatro, pět-cinco, takže v číslovkách pamatují v terena jen do tří. Pak je mnoho-akoyomásha´pu, málo-kaliha´shu, muž-hoyeňo, žena-séno´, dítě-haliwóno, dům-o wongu, slunce-kashe, luna- kohéhe, hvězda-hekere, Jižní kříž-nezerayé, ano-undi, ne-ako, nechci- bua, chci-gáya´a, chodit- yonódi, běžet- veha kapu, ruka- uma´au, noha- je´ve, hamaka- tuiti, moje hamaka- induque tuiti, tvoje hamaka- itique tuiti, jeho, její hamaka- ituque tuito, naše hamaka- wituque tuiti, já-undi (?), ty-quenoi´ti, on- kahaoti, malý-kalíhuti, velký-hanayti, země-mariypa, dobrý-unati, špatný-wahere, opice-ka i, kapybara-ewokashu, tapír-mayane kanao, kůň-kamo, ucho-géno, nos- gejri, oko- unge, zub- óe, ústa- baho, papaya-chapau, nashlednou zítra- íharoti, dobrý den- unati, jak se máš?-nakayaye, jdu se projít- yo o pete, nemám-ako, cigáro-hipo.
Ambone se mi svěřil, že má „pomocníka.“ „Mám tajného pomocníka, který mi pomáhá od mých čtrnácti let. Když jsem tehdy na fazendě rozkuchal býka, našel jsem v jeho žaludku kámen. Nikomu jsem nic neřekl a vzal si jej. Zabalil jsem jej do váčku a vždy jej nosím sebou. Když jsem potřeboval jeho pomoc, vše jsem přečkal. Nikdo jej zde nemá, jen já. Když chtěl statkář, abych chytil divoké krávy za dvacet milreis, chytil jsem jich se svým „pomocníkem“ v podpaží zavěšeným na krku, pět! Nikdo to nedokázal, jen já!“ Mezi nohami mi pobíhají prasátka a psi, kotě se hřeje u ohniště. Dcera s třemi vnoučaty a s manželem odcházejí do noci, bydlí daleko po cestě a měsíc jim svítí na cestu. Aha, tak oni zde nebydlí. Tři bratři si chtějí postavit domek, a tak stále počítají, kolik potřebují na prkna. Potřebují 350NCz. a stále nemají dost. Ukončili dohadování a jdeme všichni spát, je skoro deset. Vyhnali psy, ale malé čuníky tu nechali. Venku mezi prkny ještě vidím dvě ovce. Ke spaní jsem dostal dřevěnou lavici a ovčí houni. Jsem zvědav, jestli v ní nebudou blechy. Uvidím, zatím ne. Moskyti šli spát, ani komáři nejsou, Zato čuníci mi chrochtají a vrtí se celou noc pod mojí lavicí. Je chladno. Zavrtávám se do houně, ale moc nespím. Přemýšlím, jak jim mám pomoc s domkem. Vidím, že bratři jsou cílevědomí a snaživí. Pracují a chtějí pro sebe a pro rodiče postavit nový dům z pěkných prken a ne z bambusových tyček. Je zima a čuníci se stále vrtí a chrochtají a hýbou celou mou lavicí ztlučenou z prkýnek.
Úterý 21.3.
Můj přítel Terena
Před šestou jsem vzhůru a mezi tyčkami a prkny pozoruji východ slunce. Bratři vstávají, otevírají vrátka kuchyně vedle mně. Hned přicházejí psi, kteří jsou vynikající při lovu kapybar, a pak i bílé kachny, aby po zemi sežrali, co zbylo od večeře. Paní domu zapaluje ohniště a vaří vodu. Všechny věci mají zavěšeny na stěnách. Zvenku sedlo na koně, zevnitř brokovnice, plechovky, kožené provazy, pytlíky, kusy oděvů, u ohniště postaveného z bahna v bambusové konstrukci 2x1 metr jsou police s plechovým nádobím, sklenice, plastové láhve, roh krávy, tykve, v rohu stojí kolo, na kterém nejmladší syn jezdí do školy v Nioaque. Po zemi různé krabice a krámy, ale podlaha je zametená. Kouř stoupá vzhůru pod střechu. Všichni se krčí u ohně a hřejí se. Pijeme maté. Paulinho vypráví historky z města Maracujá. Přišel Marcel s tím, že rybařit půjdeme později, až slunce trochu ohřeje vodu a ryby připlují ohřát se k hladině. Dionisio vypráví, jak před čtyřiceti lety zabil malou dýkou jaguára. „Onça se plížila proti mně, všichni mi říkali, nechoď, ale já šel. Měl jsem klobouk a košili. Těsně před ním jsem ho vystrašil. Šelma se postavila na nohy, hodil jsem ji na hlavu košili. Vztyčila se ke skoku a odrazila. Bodl jsem ji do těla a uskočil. Jaguár letěl ve skoku kolem mne a padl mrtvý. Nás kazik odevzdal kůži na indiánské stanici. Já pak jel do Campo Grande i s mým nožem ukázat odvahu indiánů Terena a předvádět jak jsem jaguára zabil. Nyní je však jaguárů onça pintada (Panthera onca) málo, trochu pum onça-parda (Puma concolor).
Počítám jim, kolik by měla stát prkna na dům a až půjdu do města, pomůžu jim při koupi. Synové se začínají předvádět, jací jsou dobří v zápasení a v boxu. Přišel Marcelo, který v Tres Lagoas prý chodil na judo a trochu jej umí. Předvádím jim chvaty. Jsou nadšeni a chtěli by se učit. Učím je také padat na zem. Získávám respekt a jsem už přijat zcela všemi. Claudio už zase hraje na kytaru. Myjeme si ruce. Snídáme talíř rýže, kterou asi před hodinou José čistil a kus slepice. Tak to je hotová hostina, asi na moji počest. Jdeme na ryby přes zarostlé trávníky a křoviny. Rybaříme, ale dlouho nic. Nemáme štěstí. Prodíráme se dál matem a Marcelo jde lovit s prakem ptáky, ale také bez úspěchu. Došli jsme až k chýším s pomerančovníky a klátíme tyčí pár kil k osvěžení. U řeky ženy perou prádlo mlácením o ploché balvany a všude kolem děti. Při rybolovu je spousty legrácek a pošťuchování, koupeme se v hnědé vodě, potápíme, pereme se. „Pozor! Za tebou je sucurí!“ Oni plavou spíš jen čubičku, ostatní styly neznají. Voda je příjemně chladivá a sucurí, druh anakondy, tu snad nebude. Procházíme kolem chýší, přes čakry kukuřice a rýže, kde všichni odpočívají a kluci cestou stále střílí prakem na vše, co se hýbe, ptáci, ještěrky. „Jdeme si odpočinout, pojďte,“ říká José a jdeme až k chýši Marcela. Sedáme si a dostáváme talíř makaronů a sklenici teplého mléka. „S cukrem, nebo bez?“ „Jistěže bez,“ odpovídám. Jeho sestřenice háčkuje ubrus, bateriové rádio Sanyo hraje brazilské lidovky. Marcelo Enrique Amado se narodil a žil v Tres Lagoas patnáct let. Jeho matka tam léta žila jako služka a vzala si za muže bělocha, člena Guardia Civil. Marcelo se před šesti měsíci vrátil do osady své matky, ale bez ní a bez sourozenců.“Dávám přednost žít tady. Mně se tu líbí. Mám zde jídlo na celý den, tak o co jde?“ ukazuje Marcelo na dva kusy mandioku a půlku tykve na zemi před domkem. Ani se mu nedivím, než by žil v nějaké favele. Hned vedle něj má chýši i malou lékárnu zdravotník Egidio. Probíhá odpolední vyučování jen pro dvacet dětí prvního stupně, které vede bratr Krispín, dopoledne tu vyučoval Pedro z Nioaque.
Vracíme se k Ambonemu, který je překvapen, že jsme nic nechytili. Navíc se diví, že nás nebodl žádný rejnok raya (Paratrygon aiereba), kterých je tam prý spousty. Josého vloni pořádně bodla do nohy. 24 hodin měl velkou bolest a musel do města k lékaři. Těžko se ve vodě pozná, je jako kámen a voda je navíc špinavá. Ještě že mi to řekli až teď, jinak bych tam nevlezl. Je po poledni. Na slunci je žár, zato pod palmovým přístřeškem je příjemně. Přišel Claudio s úlovkem dvou piraputangas (Brycon hilarii), která žijí pouze ve zdejších vodách povodí řeky Paraguay. Vyskočil jsem z hamaky, abych si je vyfotil a koukám, že se mi do nohy právě zakusuje velké klíště marcação, zde zvané pikaso. José bystře přiskočil a vytrhl mi jej z nohy. Je velké jako nehet a prý přeskočilo na mne ze psa, jo, jo, je to psí klíště. Ambone s ženou zpracovávají rýži ve velkém dřevěném hmoždíři a pak provívají. Je příjemné houpat se v hamace, pozorovat nebe přes řídké došky, vlastně skrz palmové listy přístřešku, v žaludku trochu makaronů, kalíšek mléka a vody, z nohy vytržené klíště, mírný vánek, stín, štěbetání kachňat, vrkání holubů, krákorání papoušků, pod chýši po ruce papájovník, banánovníky, ticho, klid, takže pohoda.
Včera, když jsme šli navštívit capitão, říká mi Marcelo, že lidé měli ze mě strach. Mysleli si, že jsem přišel s nápadem vysekat mato, jak to před časem udělal jeden běloch s kapitánem vesnice. Vysekali 40 hektarů a založili družstvo, ale Terenové to neměli rádi. Jediný traktor se rozbil a ani FUNAI neměl peníze na jeho opravu a tak bylo po všem, i po družstvu. Už ale vědí, že jsi u nás, což je dobré, vědí, že nejsem cizí. Všichni litují, že zítra musím jít dál. Jdeme pít terrere. Začíná mi chutnat a možná i proto, že nic jiného k pití není. Zítra se musím také vrátit, abych v městě na pile sjednal pro Tereny řádnou cenu prken, aby nebyli okradeni. Pak jsou totiž velikonoce Semana Santa a vše je zavřené. Ambone mi ukazuje váček s dvěma uchy s tajemným kamenem a s koženým provázkem k uvázání do podpaží za krk o průměru 7-8 cm. Tyto kameny ze žalůdků přežvýkavců zvané obvykle bezoáry jsou u všech indiánů, kteří chovají tyto druhy zvířat, posvátné. K večeři se vaří rýže a João si zkouší pozdrav Ahoj a ptá se mně, jaký výsledek pro indiány má můj pobyt u nich. Říkám mu, že píši, aby svět o indiánech věděl a nechal je na pokoji, aby si žili svým způsobem, který se jim líbí. „Jídlo je na stole, Viktore!“ Talíř plný rýže jako vždy, kus vařené mandioky, kousek ryby s vývarem, rybí vývar caldo de peixe, a nezbytný pálivý prášek papriček. Ostatní si dávají další talíř rýže, ale už bez ryby. João lituje, že si nemohu od nich něco vzít. Kdybych zůstal déle, řekl by známým, aby mi udělali košík nebo luk. „Škoda, čas je neúprosný, ale být chvíli jako companhero, společník tvého otce je nádherná vzpomínka.“ Ambone je rád, že mi mohl říkat jejich indiánská slova a do noci mi vypráví jejich dávný mýtus o Sasim, malé černé stvůře, která krade děti.
Kapitánem je nyní už přes rok 44 letý Isabelino Marques, před ním to byl jeho bratr José. To bylo v době, kdy FUNAI podporoval projekt se zemědělským družstvem a spojením vesnice Agua Branca s Bereshonem. Dohromady by 98 rodin hospodařilo na 2.916 ha se 170 kusy dobytka. Všechno krachlo, nikdo neví, co bude dál. „Ale bude líp. Už máte školu, učitele, zdravotníka,“ posiluji je. „Naštěstí nemáme boje o území, jako to mají jinde. Naše území je pevně vyznačeno, díky Rondonovi, invaze není možná,“ uzavírá Ambone a dodává ke mně v terena:„ Jsem velice potěšen, že pán přišel do mého domu,“ mluví ke mně v záplavě vět a i když nerozumím, vidím, že je šťasten.
Středa 22.3.- Čtvrtek 23.3.
Cesta do Corumbá
Spalo se lépe, čunící byli vyhnáni. Před šestou vychází slunce. Šel jsem se umýt a našel velkého hlemýždě yervavu (Megalobulimus oblongus). Všichni jdou se mnou do Nioaque. Vejdu k Eliasovi a indiáni zmizeli. Marně je hledám po městě. Sprchuji se, holím, krmím a piji. Kupuji si od něj náobku z tykve cuie za 5.000. Elias už volal pastorovi v Aquidauaně, kde bych mohl přespat. Autobus jede až v 18.30, tak se balím a jdu s krosnou na stopa, carona, i když Eliaz mne od toho odrazuje. Postavil jsem si hlavu, musím už jet, a s nákladem krosny jdu přes město na výpadovku. Vražedné parno pálí a nikde žádný stín. Za hodinu pražení to vzdávám. Stejně nikdo v tom vedru nejede. Každý normální člověk odpočívá ve stínu, v hamace či posteli. Vedro nelze zvrátit, nelze v něm pracovat ani studovat, a proto univerzitní přednášky jsou vždy k večeru. Elias měl pravdu. Vrátil jsem se k němu jako spráskaný pes a převrátil do hamaky. Poněkud mi vadí ten binec kolem jeho domu, spousty odpadků, rozbité cihly, rozpadlé schody, děravá střecha. Večeřím v šest a po loučení se všemi vyrážím přes město na nádraží. Přijíždějí linky z Campo Grande, z Bela Visty a teprve pak přijíždí spoj do Aquidauany. Přišel se rozloučit i padre Eládio. Těší se, že mu napíši, přeje mi vše nejlepší a bude se modlit za moji šťastnou cestu a návrat. Cestou se rozhoduji prodloužit pobyt v pantanalu jízdou do Corumbá a projížďkou po řece Paraguay. Vystupuji u Casas Pernambucanas a teprve za chvíli přijíždí reverend Carlos Cooper Iapequinho. Zdržel se, neboť měl pobožnost. Zastavujeme se v kostele, seznamuji se s jeho manželkou María Luizou, která je sdílnější než on. Jdeme k nim domů na Rua Francisco de Castro 555 (2412984). Připravuji si batoh na zítřejší cestu a jdu brzy spát. V noci pro změnu řádí kohouti, to je děs.
Noc nakonec poměrně slušná, ale teplá. Autobus jede v deset a cesta trvá 4, 5hodiny podle převozu voru přes Paraguay. Snídaně prostá, čaj, citronáda a malé pečené sladké bochánečky. Carlos bude volat pastora Augusta Césara, aby mně čekal za pět hodin v Corumbá. Kupuji si na nádraží picole třešňové chuti. My říkáme čerešně, překvapuje mne prodavač, který se jmenuje Imre Dobes. Jsem Maďar. Moje manželka také říká čerešně, je z Blavy. Je mu 75 let, od roku 1924 žije v Brazílii, má penzi 32NCz. a za picole chce 1 NCz. „Lepší tady,“ povídá, „než být doma sám. Penze mi nedá ani na pinga, na slivovici. Tady a v Paraná je hodně Maďarů a Slováků,“ uzavírá loučení se skorokrajanem z Prahy. Asi 50 km před řekou Paraguay začíná pantanal, močály, bažiny, vodní ptactvo, volavky, čápi, nádhera. Nápisy ale upozorňují na nebezpečí lovců a pašeráků zvěře. „Já jsem tukan. Já jsem jacaré a je nás 200.000 bratrů v pantanalu. Já jsem modrá ara a jsme na vyhynutí. Nestřílejte nás, nelovte nás.“ Převoz vorem přes řeku s ostrovy rostlin a stromů plných ptáků. Po obou stranách pokračující silnice je voda, lívance vodních rostlin, stromy rostoucí z vody, na obzoru se rýsují vystupující hory. „To je již Bolívie,“ říká soused ze Sucre, vracející se ze S.P. Pokračují hliněné náspy, mosty, náspy, mosty. Z nádraží volám pastora Augusta. Přijel na motorce. Povídáme si, i s jeho přítelem, u něj doma Rua Colombo 273 (2311442) o vzniku světa a lidských ras.
Mnislav Atapana Zelený
