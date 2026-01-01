Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (Část 18.)
Středa 22.2.
Poznávám Raoniho a Kopenahua
Ráno přicházejí do haly brazilští ochránci přírody, černoši namalovaní jako indiáni, kteří se už chystají ke svým tancům s kyji a luky vztyčenými vzhůru. Vpředu asi třicet černočerveně namalovaných Xavantů drží s velkými válečnými kyji ochranou gardu. Přijel Raoni Megranoti, náčelník Txucahameů, jedné z mnoha částí velkého kmene Kayapó. Seznámili jsme se! Raoni se svou ozdobou dolního rtu i mohutnou postavou každého přitahuje. To on osobně zlikvidoval nezákonné dřevorubce na jeho území. Vzadu sedí zástupci mnoha indiánských kmenů Ameriky v slavnostních oděvech, kteří přijeli podpořit své bratry. Opět jsem se sešel s Talkirou. Jeho černé malování kolem očí je až zastrašující. Mezi tkaničkami mu na zádech visí i zapalovač, s kterým si zapaluje dýmku. Stále obdivuje moji bílou kšiltovku s nápisem Chirana. Kazik Xavantů Celestino začíná den: „Jsme s Kayapó, jdeme s nimi proti bělochům, proti vládě, která indiány nechce a ničí je. Ze sedícího davů různých kmenů trčí do výšky vysoká červená péra Ararů i s jejich kyji a luky. Vedle sedí Karajá, jeden s ohromným nosem, Xavant zvaný Tipaté, zástupci z Rondônie, Santa Catartiny, jsou tu Mundurukú z Alto Tapajós, Gavião z Mãe Maria od řeky Tocantins či z teritoria Marabá, rozlehlého území mezi řekami Itacaiúnas a Tocantins, kde žijí i kmeny Arara, Asurini, Parakana či Surui, jsou tu i Krahó s dlouhými vlasy. Indiáni Kajabí společně volají: „Bílí přišli až po nás!“ Xavanti volají: „Přijeli jsme v černé válečné barvě jako protest proti brazilské vládě!“ Je zde doslova přehlídka čelenek, někteří mají dvojité, jedna spadá do čela jako kšilt a druhá se tyčí vzhůru, některé jsou čistě bílé (harpyje?), jiné mají péra zasunutá do bambusových trubiček obalených bílými, černými a červenými bavlněnými nitěmi, Kayapó nosí i zadní péřové ozdoby z dvou či tří dlouhých per ararů s přilepenými žlutými peříčky na jejich koncích spadající jim na záda a staženými na hlavě provázky zdobenými perletí. Paikan vyzývá k projevům náčelníka Kajabí kazika Camillo, za ním vstává a mluví náčelník nezkrotných Yanomamů Davi Kopenahua: „Vláda chce zničit přírodu a pak skončit i s námi. Všichni však musí myslet na budoucnost našich i vašich dětí, a proto nelze ničit přírodu a stavět přehrady.“ S Davi jsem se později blíž seznámil, povídal mi o zlatokopech garimpeiros, jak rtutí otravuji jejich řeky, jak je už léta pronásledují a střílí samopaly jako zvěř. Vyprávěl mi o jejich zvycích, o endokanibalismu, který stále udržují a nakonec mně pozval k sobě do osady Demini. Já mu vyprávěl o mém pobytu s Kofány v Ekvádoru či s Ece´jy v Peru. Stali jsme se přáteli. Setkal jsem se i s náčelníkem Kinikinalem z Agua Branca v pantanalu z indiánské stanice Post Indígena Taunay, což jsou indiáni Terena, kam se také chystám.
Už je u mě Talkira a stále chce moji kšiltovku, za kterou nabízí svou čelenku ze zeleného peří papoušků a červeného peří ararů. Nabízím mu ještě jednu čepici, protože se mi to zda jako velký nepoměr, ale on odmítá. Chce jen tu bílou a nic víc! Talkira má na těle namalované černé ornamenty, černý pruh přes oči a černý proužek na nose. Všechny jeho ornamenty si maluji do deníku a Talkirovi to nevadí. Každý z indiánů Kayapó má své vlastní ornamenty malování. Sedím mezi nimi u Talkiry a novináři se k nám tlačí. Moje kniha putuje mezi nimi a všichni si v ní rádi listují.
Právě biskup Xingu Dom Erwin Krauter (Rakušák) čte telegram papeže Pavla II. psaný v jazyce kayapó. Sarney odmítl internacionalizaci Amazonie, jak v poslední době často zaznívá z úst evropských politiků. Ostatně majiteli mnoha území v Amazonii vlastní cizinci, jako VW, Ludwig a další velké firmy. Paikan chce debatovat s velkými bankéři, kteří vše platí i v rámci státních půjček a tím i oni ničí naši přírodu. Začíná tiskovka CIMI (Conselho Indigenista Missionário) rámovaná do jejich prohlášení, že by zde s postavenou přehradou vzniklo větší jezero než na přehradě Itaipu na řece Paraná. CIMI desítky let brání indiány Amazonie a vlastně celé toto setkání organizuje a zajišťuje včetně stravování, ubytování a transportu indiánů. Na tiskovce pozdravuji indiány a jejich boj od Čechoslováků. Seznamuji se s Italkou, mladou zapálenou dívku pracující přes CIMI v Rio Branco, zatímco její manžel je misionář u Yanomamů. Zve mne do Boavisty, kam nyní jede za manželem. Už se těším. Do města jedu stopem na motorce, někdo na mně volá „Viktore, kam jedeš?“ Zato José z TV Liberal se mně ptá, kdy letím. „Zítra bude nabito, lépe v pátek,“ radí. „Já v pátek nemohu,“ odpovídám, „to již jedu do cementárny Capanema, co mi zařídil pan Sláma.“ Jedu k Césarovi. Leje ze mě. Teď to na letiště nestačím, uvidím zítra. Hned jdu pod sprchu a Marcilda, Césarova žena, poloviční Italka mne hned zve na oběd. V domě pobíhá zelený loro, je neposeda, pořád chce být mezi lidmi, kde se něco děje. Když snídáme, třikrát jej odnesou, třikrát přijde zpět, dveře si umí otevřít a odstrčit je. V Salvadoru, je prý zas karneval, vyhráli totiž fotbalový pohár nad Internacional, vypráví César. Je to opět příležitost k zábavě, a tak karneval vlastně pokračuje už 14 dní. To je Brazílie, Viktore. Dva lidi padli mrtví pod koly alegorického vozu Trio eléctrico. To je Brazílie, říká César. Náš ministr fazendy mluví každý den, je to ekvilibristika, výřečnictví, umění mluvit, jak se ze všeho dostat. To je Brazílie. Brazílie však potřebuje silného člověka, jako býval Juscelino Kubitchek. Peníze mizí v kapsách těch, kteří nic nedělají, konči César.
Odpoledne vystupují indiáni Arara, Terena, indiáni z Mexika, ze Severozápadního pobřeží USA, přijel i prefekt města Manaus a válečník Kayapó vše natáčí na videokameru a natáčí i jeden Xavante. Jsou zde i žurnalisti v terénních oděvech z USA, Kanady a Japonska ověšené moderní optikou kamer. Vracím se utrmácen, ale spokojen. Indiáni si chtějí užít a tak prodávají drobnosti, někteří přinesli zásoby náhrdelníků. Suyové přinesli náhrdelníky s ozdobami vyřezávanými z ořechu tucuma. Ale pěkně drahé, 20.000Cr., za lýkem vykládané kyje chtějí až 30.000. Získávám nápažníky po 1.000 a 3.000. Kyj jsem získal za 3.500, ale nezdobený lýkem. Některý chtěl za kyj 5.000, že je nový, já raději starší, používaný. Zajímám se o další čelenku, ale neúspěšně, chtějí až 40.000 i 50.000. Jednám asi s deseti indiány, jeden váhá, další se vrací, že tedy za těch 15.000. Už ji balím, ale vrátí se, že zjistil, že je to málo a chce dvacet, tak mu ji vracím. Až jsem přišel na jednoho, který mi ji dal za 15.000, takže jsem dnes utratil celkem 26.000. Indiáni vše utrácejí za zmrzlinu, kokakolu a sladkosti, které vlastně vidí poprvé v životě. Doma si dávám sprchu a v pokojíku si pouštím větrák a jdu spát nebo psát? Toto ubytování v bance mi zařídila Silvia de Paula na doporučení ředitele amazonské banky v Belému José Alberta Maynarda, což zajistil zase Edwaldo Martins
Čtvrtek 23.2.
Sting jako medvědář vodí „medvěda“ Raoniho po světě
Indiáni nastupují s pokřiky hupa hupa hupa, v hale tančí a pak se teprve usazují. Přichází další skupina v sevřeném tvaru mírně předkloněných válečníků s kyji na ramenou a pokřiky hujá hujá hujá. Novináři s kamerami lítají z jedné strany na druhou, aby zachytili vyjimečné okamžiky slavnostních tanců z pralesů Amazonie tady v Altamiře. Paikan dostává nějaký diplom od zahraničních organizací, dostávají i ekologové a bojovníci za Amazonii, i kazik, který vše natáčí pro svůj kmen. Jsou tu i Tikunové od Tabatingy, kteří také vše natáčejí, aby jejich národ 30.000 členů měl archiv o všem, co se děje kolem indiánů, aby se mohli bránit. „Vše musíme mít na papíru a na filmu, jinak nás běloši obloudí,“ říkají mi. Další diplom dostává i manželka Chico Mendesa. Paikan oznamuje, že zítra bude velká slavnost Kayapó zvaná barakapó. Já se však dozvídám, že přijel Sting a nabízí Raonimu, aby s ním jel na jeho světové turné. Zděsil jsem se a Raonimu to vymlouvám, že nechápe showbyznys, kdy Sting, i když sype nějaké milióny na ochranu pralesů, využije jeho pro diváky atraktivní postavu, která mu přiláká nové diváky a tak na něm vydělá. Sting jako medvědář jej bude Raoniho vozit jako medvěda. Bohužel se to stalo (dodatek z 2024: a tak dlouhodobý styk Raoniho s naším prohnilým světem jej natolik zkazilo, že se později nechal brazilskou vládou podplatit darovanou jachtou, souhlasil se stavbou přehrady, na jehož hladině se asi projíždí). Přicházejí zástupci i velice ponižované a ničené národnosti z Roraimy, kde žije na 25.000 Macushiů, kteří již přes dvě stě let jsou jako otroci bělošských fazenderů a chovatelů dobytka. Je vidět, že jsou ustrašení, bojí se, protože vraždy těch neposlušných Macushiů či vypalování jejich osad- malok je v této části Brazílie dost běžné. Fazenderové uzmuli a obsadili jejich území v Roraimě u venezuelských hranic, nechali si vyrobit katastrální doklady na indiánská území a když si někdo stěžuje, dají pokyn policii a ta je uvězní. A politici to jen kryjí.
Mluví zástupci z USA, že budou jednat s Banco Mundial, aby bankéři nedávali Brazílii na přehradu úvěry. Z USA přijeli i dva na vozíčku! Večer začala místní TV své první, zkušební vysílání o setkání s indiány, ekology, se zástupcem Electronorte Josém Antonio Muňiz Lópezem. Závěr je, že přehrada nebude přínosem ani pro obyvatele Altamiry. Všude je optimistická nálada, plakáty, trička, knihy, tiskové materiály s náměty ochrany Amazonie. Vládne příjemný pocit sounáležitosti všech přítomných, indiánů, černochů, bělochů. Nad vším se tyčí transparenty: Přehrada-projev barbarství. Projekt smrti. Ne přehradě! Se zástupci evropského parlamentu se hovoří o zabíjení indiánů, zavraždění Chico Mendesa. Minulý rok byl Paikan v Kanadě, USA, Anglii, Švédsku a jednal s bankéři o budoucnosti indiánů Brazílie. Za dva měsíce má Banco Mundial rozhodnout o financování přehrady. „Přátelé Země“ budou zítra v Londýně demonstrovat před brazilskou ambasádou. Indiáni volají: „Pokrokem k zničení“ a já s tím nadmíru souhlasím. Kupuji ještě čelenku od Suya za 10.000 a stopuji auto na letiště. Je tu samozřejmě i Mário Juruna, první indiánský senátor. Jeho otec byl xavantský náčelník Apoenã a v džungli bez kontaktu s civilizací žil až do svých 17 let, kdy se stal náčelníkem. Stal se známým, když při bojích za práva indiánů na svá území si vše nahrával, protože brzy zjistil, že bílí slibují, nic neplní a lžou. Polancem byl zvolen na období 1983-1987.
Let zpět jsem si ještě během dopoledne sichroval u TV canal RBA (Manchette), který letí v 14.00, takže uvidím na letišti. Řidič Milanio je náhodou přítel Slámy, pozdravuji ho. Nakonec jsem se narval do letadélka TV Liberal. Startujeme v 13.30. Let je poněkud horší než minule. Moře vysokých mraků, letadélko mezi nimi krouží, občas proletí i dešťové mraky, kdy to pěkně hází nahoru a dolů. Díky Bohu, za dvě hodiny je v dohledu Belém. Přelétáme ústí Xingu, Tocantins, vlevo je vidět Marajó. Na letišti se hned dohaduji s řidičem TV Liberal a tak z jednoho sedadla se stěhuji na druhé. Řítíme se stovkou, spěchá se do redakce, do 18.00 musí být vše připraveno k vysílán TV. Vyskakuji za basilikou a lidé se ohlížejí po mé čelence, jako bych s ní šel po Praze. Služka Miloka je doma. Je celá šťastná, že jsem už zase doma a budu obědvat. Hned volám Slámu, zda připomněl moji zítřejší cestu do Capanema, ale není doma. Brazilský podnikatel Santos, který mi půjčil svůj soukromý tryskáč k mému letu z Recife do São Luis, postavil nedaleko Belému v Capanemě svou zřejmě první cementárnu dovezenou z Československa. Pan Santos dováží naše cementárny přes Pragoinvest. Sláma stále není doma, tak volám firmě Santos sám. Je to OK. Ráno v 7.00 mně čeká auto na Av.Presidente Vargas. Volám Edwaldovi a prosím jej o rezervaci jízdenky na zítřek do Belo Horizonte společností Itapemirim. Vše je zajištěno. Jdu se osprchovat, měnit dolary a cestou zpět jsem si stačil zakoupit rezervovnou, předposlední jízdenku do B.H. za 40.000 a pak rychle psát. Ještě volám do Belo Horizonte známému Thomase Schwerdtnera. Miloka kolem mě stále poskakuje a hned připravuje pivko:„…pivečko geladinho, geladinho…bála jsem se o vás, aby vám ti indiáni nic neudělali, když jsem viděla tu indiánku s mačetou v ruce, jak plácá toho bělocha po tváři a po krku. Bála jsem se o vás!“ Edwaldo mi sehnal knihy, takže to už teď vypadá opravdu na nějakou bednu. Miloku bych si nejraději vzal domů. Je vynikající, a jak se chechtá těmi děravými zuby! K večeři je chutné hovězí, salát, rýže, pimenta, farinha, ryba, pečené banány se skořicí a cukrem. Miloka mně vykrmuje. Neuplynula ani hodina a už mi nese vařenou mandioku, která se jí s máslem + pupunha + suco cupuaçu. Poslouchám v TV, jak Electronorte odmítla další jednání po tzv. incidentu válečnice s mačetou, i když to byla pouze rituální akce. Byl to vrchol setkání indiánů s bělochy, velké drama a já byl od toho pár metrů. Tu-ira seděla vedle mně! Válečnice kmene Kayapó v době nebezpečí kmene jdou i do boje. Nemluví portugalsky a má dvě děti. Vzpomínám, jak jsem se na ní smál. Mračila se na všechny bělochy, ale nakonec jsem z ní vyloudil malý úsměv.
Mnislav Atapana Zelený
