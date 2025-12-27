Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (Část 17.)
Úterý 21.2.- Pátek 24.2.
Altamira, 1. indiánské setkání náčelníků a šamanů Brazílie
1. setkání šamanů a náčelníků Brazílie proti stavbě přehrady na Xingu za účasti indiánů od USA po Chile se odehrává v místní tělocvičně na košíkovou. Vše začalo válečným tancem s oštěpy nad hlavou před předsedou firmy Electronorte sedícího s ostatními bělochy za předsednickým stolem. Indiáni jsou proti přehradě, která zatopí jejich území a ještě je naštvalo, že ji běloši pojmenovali Kararaó! Ostatní davy indiánů sedí se mnou na podlaze. Náčelník od řeky Iriri: „Byl jsem vychován matkou, rybařením, palmitem. Nevíme, co nám přinese energie. Co to je? Nepřijímáme žádnou elektřinu!“ A ohromný pokřik indiánů a zvedání oštěpů a kyjů. „Vaše sliby jsou na nic, vše, co říkáte je lež!“ vyrazil ke stolu mladý rozzuřený indián, až jej musel náčelník Kayapů Paikan zarazit. Je to mladý, ale už významný náčelník, který celé setkání organizuje. Sedím mezi řadami Kayapů s velkými čelenkami a kyji v rukou. Těsně vedle mně sedí na zemi i mladá indiánská matka s dítětem na boku. Další malé děti sedící na palmových listech na betonu sportovní haly, které si přinesly jejich matky, jedí kusy maniokových placek. Mají vysoko vyholená čela a skoro celá černá od malování. Je bojovně naladěna, mračí se, na nohou rudé korálky a v ruce drží připravenou mačetu. Náhle povstává a jde rychle ke stolu, kde s mačetou těsně obsekává obličej zástupce Electronorte, společnosti, která chce přehradu stavět. Děsivá nekontrolovatelná akce, kterou ani indiáni neplánovali. Je to její rituální zabíjení. Bělocha, bělochů. Mladý náčelník jedné skupiny Kayapů, Paikan, uklidňuje přítomné bělochy, že Ta-ira nechtěla nikoho zabít, jen naznačila, kam patří. Paikan nedávno prošel náročnou operací, neposlechl lékaře s dodržováním rekonvalescence a odjel sem do Alatmiry, aby setkání spolu s náčelníkem Txucahameů Raonim organizoval a řídil. A dělá to skvěle.
Vstává jeden z mnoha náčelníků a ve své řeči s oštěpem v ruce mluví a Paikan překládá: „My máme starou tradici, nechceme si ji zničit. Narodil jsem se na mé řece, odmítám elektřinu. Všichni, kdo jsme přišli, jsme naše kultura. Toto to není válka, je to představení naší kultury. Nechceme žádnou válku na světě.“ Kolem dokola žluté, zelené, modré a červené péřové čelenky. Celé shromáždění hlídají střelci s luky a šípy. Je tu totiž kdykoliv možnost útoku bělošských extrémistů, jako těch, kteří nedávno zabili Chico Mendese. Červené a černé válečné malování v tváři, náhrdelníky ze zubů zvířat, náramky z korálků kolem paží, v rukou luky se šípy a kyji, vpředu sedí ti starší. Jeden z nich si právě zapálil dýmku, vzadu jsou ti mladší, a kolem dokola i ženy s dětmi a mačetami chránění lukostřelci se šípy v tětivě. Někteří indiáni Kayapó mají hodinky, zapalovače, vietnamky na nohou a všichni už trenýrky. Zato jejich uši mají stále vytahané lalůčky od velkých náušnic a někteří mají v dolním rtu zasazený dřevěný kotouč jako náčelník Raoni. Indiáni se po částech zvedají, začínají zpívat a tancovat. Pak usedají, aby vstal jeden z dalších náčelníků. V předklonu tančí a zpívá. Třásně a visící péra na zádech, náušnice perleťová kolečka a opět nekontrolovatelně vyráží žena, tentokrát již mnohem starší a s mačetou mlátí o stůl bělochů z Electronorte. Paikan musí opět diplomaticky uklidňovat a žádá novináře, aby vyklidili plochu. Připravuje se taneční vystoupení, z obou stran jsou řady indiánů s kyji, starší, mladší.
Mluví zástupce Electronorte: „Pět let mluvíme o přehradě a nyní říkáme, že začneme za dalších pět let.“ Paikan na to:„ Ale těch pět let jste to s námi neprojednávali a myslíte si, že za dalších pět let už tu indiáni nebudou, že?“ Sklidil děkovný pokřik. Zástupce Electronorte pod indiánským tlakem vůči jménu Kararaó náhle prohlašuje: „Volal jsem s prezidentem a rušíme název Kararaó.“ Přicházejí indiáni kmene Kayapó a Paikan překládá: „Nyní vám předvedeme, co je to válečný pokřik Kararaó. Nyní uvidíte, co to znamená.“ Kayapó se zvedají a válečný pokřik zní halou. Náčelník Tombo-Pombo-Tío to ještě jednou sám předvádí s oštěpem: „Znamená to smrt, ničení, když to slovo použijete, jdeme do války!“
Xavante Benjamin s bambusovými kolíčky v uších: „ Nepřijeli jsme dělat divadlo, ale přijeli jsme pomoc našim bratrům z Xingu. Chceme, aby se přehrada nestavěla, ale skončila! Zničí nás. Co zde uvidíme? Favely! Proč je vláda nezlepší? Energie je pro bankéře, průmyslníky, obchodníky, ale ne pro chudáky. Ne, ti umírají hlady. Brazilcům chybí školy, nám chybí ustanovení hranic indiánských rezervací, to vše chybí a ne přehrada, ta se připravuje, aby nás zničila, nás indiány, kteří zde žijí po staletí. Vláda musí respektovat indiány, pravé Brazilce. Respektujte nás, skončete nás vykořisťovat, nechceme přehradu!“
Xavante Felipe: „Nejsme lupiči, nejsme vrazi, jen se bráníme fazenderům, kteří nás ničí, nemáme zdroje, nemáme advokáty, aby nás bránili. Vždy to bude horší, od objevení Ameriky. Vše je pouze k dobru bohatým a vlastníkům půdy. Ty nezajímá příroda a indiáni. Je to proces pro-branco, který krade a ničí, není to proces pro-indio.“ Bouřlivé děkovné pokřiky.
Paikan: „My nejsme chudí! Jsme bohatí, bohatí barvami, přírodou. Jsme bohatí.“
Vedle mě malý mrňous pije z prsu své matky, šimrá mně na ruce, hraje si s mými chlupy.
Opět Tombo-Pomba-Tío: „Když někdo krade, nikomu nic neříká. Vy také kradete. Když bude přehrada, přijdou lidé, motory, lodě ničící a zahánějící zvěř, ryby, ptáky, naše zvyky. Chceme zemi, kde se nám nebude nikdo plést. Nechceme přehradu!“
Další náčelník: „Vy jste běloch, já indián, vy máte děti, já mám děti. Chci čistou řeku, ne špinavou, abych v ní mohl lovit želvy, kachny, kapybary, ryby. Chci čistou přírodu. Proč to děláte tady? Proč si to neuděláte někde blízko vašich domovů. Proč jste si vybrali naši řeku? Nechci přehradu! Jinak příště bude válka!“
Náčelník Pajaré z kmene Gaviões: „Brazílie není chudá, je bohatá. V čem to tedy je? Neumí vládnout, žije si jen pro sebe a ostatní chudnou. Není to vaše chyba Electronorte, je to chyba vlády. Nechci vaše milióny, nechci nic, chci zemi. Nechceme přehradu! Chceme naší budoucnost indiánské kultury.“
Pitu, syn náčelníka Tombo-Pomba-Tío: „Proč nám tehdy neřekli, že výzkum, který tu před časem dělali, je kvůli přehradě? Nechci přehradu!“
Starý náčelník s lukem a šípy poskakuje a křičí své dotazy: „Náš lid, kde bude jíst?“ a mává šípy nad hlavou Electronorte. „Vy jste spokojen s přehradou. My ne. Jak byste žili bez země? I běloši žijí na březích řek. Jsou to přece naši bratři. I pro vás to tady bude zaplaveno. Vy sami si ničíte zemi. Vy si ničíte svůj vlastní život.“
Paikan ukončil ranní jednání stručně: „Jdeme jíst. Nejdřív jděte ven ti vzadu a zorganizujte to tam tak, aby se lidé netlačili, jak je mezi bílými zvykem. Rychle jsem vylezl na plot, abych mohl fotit. Jiní novináři začali na mně křičet, ale já jim řekl, teď jsem tu zase první já, tak hotovo a nehnu se odsud. Indiáni nastupují do osmi autobusů, které je vezou asi osm km za město, na fazendu Betânia. Tam novináři a bílí mají zakázán vstupu, aby indiány nerušili, aby nedocházelo k napětí, bitkám, aby měli indiáni klid. Všichni bílí, hlavně novináři, jdou na oběd do města. Jeden z náčelníků má pro sebe přistaven Ford pickup. Rychle na něj s několika indiány vyskakuji a jedu s náčelníkem přes Altamiru do fazendy. Už mně znají a berou mne sebou. Někteří lidé kolem nám mávají, jiní hrozí. Na fazendě jsem seskočil z auta, sednul si pod strom mezi děti a začal chroustat svoji housku a vybírat si drobky z pytlíku. To kolem mne procházející indiány s talíři rýže a masa přilákalo. Prohlíží si mě a smějí se, jak ten běloch chudobně jí. To neočekávali. Můžu prý zůstat, nevadím jim. Na fazendě je ležení asi 2.000 indiánů, dětí, žen, postavené přístřešky, ohniště, děti si po zemi hrají s listy palem, celé načerno pomalované. Všude kolem sedí náčelníci, o kus dál válečníci, jiní pod přístřešky, kde jsou i ženy a děti, které jsou nádherné. Je to hra barev a ornamentů, vše perfektně do sebe zapadá. Nacházím si přítele Talkiru. Je celý černý s nádhernou čelenkou a kyjem. „Já jsem válečník, mám ženu a dvě děti.“ Odešel jíst. Pozoruji ostatní při mytí nádobí, kde se setkávám s Arary. Jsem představen Megaromovi, předsedovi Národního parku Xingu, kam chci jet. Zatím si všichni indiáni kolem stačí ještě prohlížet moji knihu Indiánskou encyklopedii. Jsou nadšeni a ukazují si v ní. „Tahle čelenka je pro tanec bambe,“ říká Talkira, indián z kmene Kayapó, přítel, který se zase objevil. „Kyj cortukaram je i na jaguára,“ pokračuje Talkira a prohlíží si mou kšiltovku. Jeho kazik Krumare je bratranec Raoniho, mohutného svým věhlasem i postavou. Však také sám před pár lety umlátil 14 dřevorubců, kteří vnikli do jeho území a třikrát jej neuposlechli, aby odešli. Další náčelník Kayapů je Kuben koka z osady Kukureti. „Znáš naše náčelníky?“ A Talkira mně představuje Kikratu z osady Pomba a dalšího náčelníka Kremo z kayapského kmene Xicrin. Je tu i kazik indiánů Gorotire Totori. Sedím mezi nimi a jsem šťasten, že stojím na správné straně. „My jsme Arara z Rio Iriri.“ Mají na krku perly a na prsou kousky kůží. I oni si prohlížejí mou knížku a s nadšením komentují, když něco, třeba zvířata, poznají. „Rio Iriri znáš? Ptají se mně. „Je to levý přítok Xingú. V noci budeme tančit tanec smutku a pak sedm dní jedeme domů lodí až na horní Irirí.“ Po obědě jdou všichni do hamak nebo sedí a v klidu debatují. Náčelníci sedí zvlášť a pozvali mně k sobě, když se dozvěděli o mé knížce. Tona je z Gorotiri, Po-era je Kayapó z osady Kegratu. Ženy mají vyholené vlasy nad čelem, na černo namalovné ruce, červená lýtka, černá kolena. Jedna z nich sedí na zemi s dýmkou v ústech, nejmenší dítě ji sedí na jejím boku, ostatní se směji a honí se.
Tentokrát se indiáni poprvé spojili. Dřív měli vždy mezi sebou boje, ale teď jednají společně proti jednomu nepříteli. Proti nim stojí i sama Altamira. Město vzniklo v rámci projektu transamazonské dálnice, ale pak bylo vše opuštěno a Altamira osamocena, takže je tu ubohý pohled na ulice i domy. Lidé proto od přehrady očekávají zlepšení, změnu. Je to kolem mne strašně moc dojmů, moc kaziků a náčelníků, moc nádherných čelenek, kreseb, nádherné buclaté děti s červenou a černou kresbu po těle se spoustou korálků na rukou a nohou a kolem krku, s neustálým úsměvem mléčných zubů. Jdu si odpočinout na břeh Xingu. To jméno mně vždy lákalo, vonělo dálkami, svobodou a romantikou. Sedím na staré bárce, která se mírně pohupuje na vlnách indiánské řeky, která zvedla hladiny protestu celého světa. Indiáni si povídají a pokuřují na fazendě Betânia a lidé z Altamiry mi říkají:„ Chceme žít lépe, ne jako ve favele. Za jeden plat si člověk tady koupí 70 piv za měsíc, dvě denně a to je vše!“ Náčelník promluvil a indiáni pomalu vstávají. Jedu s nimi zpět na setkání ve sportovní hale v autobuse plném peří a vůně genipapo. V autobuse vypadají Xavanti mohutnější, zato Kayapó jsou slabší, naopak jsou více vyzdobení. Přes město lidé vybíhají a ukazují si na indiány, asi jako by to bylo u nás. Vyskakuji, abych si konečně zajistil ubytování. Z letiště, kde jsem přistál se skupinou novinářů jednoho belémského TV kanálu, jsem jel s nimi rovnou na indiánské shromáždění i s mým rancem. Jdu do amazonské banky, kde mně César očekával už ráno. Nabízí mi svůj dům a odváží mně k sobě. Manželka hned připravuje jídlo, i když protestuji. César, u kterého jsem ubytován se narodil v Altamiře, studoval v Campinas, kde se i oženil a sedm let pracoval v Belému v bance BASA. Nyní již pět let pracuje v Altamiře jako vedoucí pobočky Banco da Amazônia, S.A. Jeden den mi povídá: Viktore, chceš vidět, jak vypadá Altamira?“ Autem projíždíme „město“ maximálně 20 km/hod, všude samá díra, v okrajových čtvrtích, kde žije 90% obyvatel z celkových 80.000, není vodovod, kanalizace. Všude samá špína, odpadky, favely. „Velká sláva přišla s amazonskou dálnicí a pak nás opustili. Město ani vláda nic pro nás nedělá. Každý žije ze svého, a proto všichni očekávají s přehradou příchod přílivu peněz, zlepšení infrastruktury a života. Jenže všichni politici tady mluví moc pěkně. Jeden den ano, druhý den ne. Nikdo jim už dávno nevěří. Chybí školy, lůžka v jedné jediné nemocnici, obchody, silnice. Hlavní krizí je však krize morální.“ Jedem se podívat na Xingu, na igarapé, kde je ta nejhorší část Altamiry. Domky na vodě, loďky, všude hromady hnijících odpadků, zdroje malárie a jiných nemocí.
Večer v TV vidím jak v R.J. probíhá válka trafikantů drog, ve favele Morro de Cachoerro byli zabiti čtyři lidé. V S.P. zabili druhého největšího bixeira zvaného Maršál. Bylo mu 47 let. Zřejmě začne bitva, kdo postoupí na jeho druhé místo v S.P.
