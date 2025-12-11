Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 ( Část 16.)
20. 2.1989.
Můj dávný přítel z roku 1969 J. J. Marinho z Manausu mě posílá za svým kamarádem, významným místním novinářem, který bydlí mezi čtvrtí Campinas a Nazaré, kde se stále pohybuji. „Co chceš pít?“ vítá mně Edwaldo Martins (091-2241720, -223 1622), novinář z deníku Provincia do Pará. „Něco belémského,“ odpovídám novému příteli, v jehož bytě v Rua Benjamin Constant, Edif. Rio č. 845 budu nyní bydlet. A Edwaldo připravuje batida da cupuaçu. Koktejl ze šťávy cupuaçu (Theobroma grandiflorum), cachaçy, kondenzovaného mléka a medu s ledem. Dobrota! Jeho služka Miloka šla kvůli mně nakoupit açaí, aby mi z něj udělala další suco, nápoj. Ptám se ho rovnou na Altamiru, kde má být historické setkání náčeníků a šamanů. „Dvě letadla vlády Pará s žurnalisty letěly do Altamiry už včera a dnes letělo další v pět ráno,“ říká mi Edwaldo, zatímco Miloka připravuje oběd pro jeho přátele. Sedací nábytek v Belému, jako v São Luis a v celé Amazonii je často proutěný. Muži v domácí společnosti cho 2.1989dí jen v trenýrkách! A já žiji pod prášky aspirinu a endiaronu. Edwald je známý místní novinář a tak mi zkouší další možnosti letu na zítra. Opíjím se batidou, odpočívám, píši a pozoruji ruch společnosti. Batida de cupuaçu je skoro lepší než caipirinha. Dozvídám se, že v Brazílii je 3.300 čísel-volaček pro meziměstské volání, což bylo vybudováno v posledních deseti letech. Samozřejmě i to je součást dluhů, ale spojení je vynikající kamkoliv a spojuje prakticky celou Brazílii. V telefonním seznamu Belému jsem našel Slama Josef (223 2789, 224-8282). Novák tu není, zato Silva ovládá 12 stránek. Vzpomínám, že v telefonním seznamu R.J. bylo 39.000 čísel na jméno Silva a 2.000 čísel na jméno José da Silva!
K obědu máme samozřejmě feijoada, ale s bůvolím masem (na ostrově Marajó se chová milióny bůvolů a skoro každý movitější z Belému tam má své bůvoli), vepřovou kýtou, nepostradatelnou žlutou moukou farinha z mandioku, rýži, rozšlehanou açaí s cukrem, tapiokou (jiný způsob zpracování mandioky). Açaí jíme z cuie (kalebasa) ze Santarému. Služka Emilia Miloka je legrační, pořád něco dělá a pořád má starost, aby všichni měli vše potřebné. Jeden z Edwaldových přátel se zmínil, že známé Museo Goeldi chovalo 15 kusů vzácných papoušků ararinha a že jich náhle deset zemřelo. Zkoumá se, co to bylo. „Jé, to fajn, já si jich čtyři vezmu a jedu na výlet do Evropy,“ přidal se další a smějeme se. Faktem však je, že řada pašeráků to dělá běžně a bez vzrušení a vydělává velké peníze. Jiný vypráví, že v státě São Paulo začalo zalesňování z letadla pomocí semen původních rostlin a stromů zabalených do jakési želatiny. Jiný komentuje každoroční deště řítící se vody s bahnem a balvany v Riu, které strhly na 14.000 domů, kdy zahynuly desítky lidí. Petrópolis je vyhlášen městem v ohrožení, kdy v dešti spadlo řada domů. A Roberto Carlos, dodává jiný přátel novinář, stále září a je hvězdou, kdy nyní v USA letí jeho píseň Si, el amor se va. Zato Sting prý jednal s presidentem Sarneyem a navrhl mu založit Národní park Gorotire za jeho peníze. Rockový zpěvák také přijede do Altamiry a údajně Sarney také. Většina kamarádů Edwalda se rozhovořila o funkcionářské „chobotnici“ panující a svazující celou Brazílii. Tisíce a tisíce funkcionářů, kteří nedělají zcela nic, jen byli či jsou něčí známí. Nikam do práce ani pro peníze nechodí, ty jim jen přicházejí na konto. Prý jen v Minas Gerais je na 350.000 funkcionářů na nic, podvodné smlouvy na neexistující jména, mrtvé duše, falešné dohody, kdy desítky „osob“ pracují na jednom počítači, který už léta nefunguje, jinde řada lidí pracující na jedné telefonní ústředně, která neexistuje, desítky řidičů na jedno služební auto a různí advokáti, sociologové, ale i řidiči, uklízečky, kteří si jen chodí pro 150.000 Cr. za nic. Říkají, že v Brazílii je takových funkcionářů přes milion a půl za miliardy NCr. na platech.
Služka Emilia Miloka má šest synů a jedno děvče, dva synové zemřeli, dcera má dvě holčičky, devět a deset let staré chodící do školy za 2.500Cr měsíčně. Miloka mi říká, že Ewaldo ji pomáhá, platí ji byt, osvětlení, školu pro děti. „Nakupuje za mne v supermerkádu maso, kuřata, ovoce. Je na mně velice dobrý,“ říká. Miloka je velice sympatická bezzubá babička. „Ty děti mé dcery,“ pokračuje, „vychovávám já. To jsou moje děti!“ Stále usměvavá, pracovitá, pobíhá po bytě a stále něco dělá. „Edwaldo je pořád někde ve světě, stále někam jezdí, má spoustu telefonních hovorů a já jsem u něj 27 let!“ Ty její děti jsou moc hezké, pohladil jsem je po hlavě a na druhý den mi posílají po Miloce hodně pozdravů. Člověka to hřeje. Miloka se i o mne velice stará, jestli nechci nějakou šťávu, s ledem či bez, zda už nemám hlad, večeře se už dělá, Edwaldo přijde později, tady je mísa s ovocem, pití, pivečko, masíčko. Jsem tu jak na výkrmně. Cupaçu je stále vynikající a stále mi chutná víc a víc. Hledám si autobus na letiště, což je vždy akce najít, jaký tam jede a odkud. Po 45 minutách desítkách dotazů, kdy lítám mezi desítkami ulic, kdy někteří mně posílají jedním směrem a další opačným směrem, až konečně najdu tu správnou ulici Av.Gentil Bittencourt a autobus Socorro. Jede tam, i když celou hodinu objíždí dokola celé město. Miloka mi pak doma říká, že volal Edwaldo a že mně tam vezme autem, které mu konečně přišlo z opravy.
Belém mám však už orientačně zvládnutý, chodím bez mapy, někde se už s někým znám, vrátný liftboy v Edifício Rádio, kde sídlí Sláma, mně zdraví, také v hotelu Avenida, i z prodejen Artesanía. Je to příjemné a navíc se zde cítím bezpečnější než v jiných městech litoralu.
Dojednávám s Edwaldem můj let a pobyt v Altamiře, kdo s kým o tom mluvil, dostávám telefony do Altamiry. Má pro mě dvě nabídky letu od dvou TV. Budu bydlet v ubytovně banky Banco da Amazônia. Město Altamira patří k největší městům světa podle rozlohy: 153.000 km, což je víc než území Československa.
