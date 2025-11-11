Velký vandr velkou Brazílii, Deník 1989(Část 10.)
Středa 1.2.
Po 15.00 prvního dne února vjíždíme do Salvadoru. Projeli jsme třemi dešťmi, i moje srágora mně mořila míň. Taky celou dobu nic nejím, jen endiaron a aspirin, a přesto jsem stále dobrý zákazník WC na konci autobusu. Netuším, z čeho jsem to chytil, že by následek slunce v C.F.? V Salvadoru se také všude staví, budují se elevados, nové mrakodrapy a všichni mně děsí, že v městě v době karnevalu je děsné násilí. Vypráví o jednom Němci, jak jej nějakým pitím omámili a o vše jej obrali. Karneval je prý každoročně horší, násilnější, zvlášť když začalo řádit trio eléctrico, což stále pořádně nevím, co to je. Z nádraží volám do Casa do Brasil a jedu tam busem Barra. Za chvíli telefonicky mluvím s João Jorge Amado (narozen 25.11.1947, jeho dcera Paloma Jorge se narodila v roce 1952 v Československu, syn Bruno Celestino má 17 let, dcera María João Celestina má 15 let, nejmladší syn Filho má 8 let a nejmladší je pětiletý Jorge Amado Neto), který dělá v Fundação Casa de Jorge Amado u Largo de Pelourinho. Zítra se mám u něj zastavit. Známe se od roku 1969, kdy jsem na blint zazvonil na dům slavného spisovatele Jorge Amada ve čtvrti Rio Vermehlo, že jej chci pozdravit. Proč ne, vždyť žil u nás, na Dobříši pár let. Nebyl doma, jen jeho syn, zato celý dům dýchal jeho osobností, plný předmětů na bahianskou kulturu, keramiku, obrazy, šperky, ozdoby, kterými jsou prosyceny všechny jeho knihy. A tak jsme se seznámili. Také mi už dr. Denisa od J. J. A. zařídila novinářský credencial na karneval. A ubytování za 7.000 na Av. 7 de Setembro blízko Campo Grande. Jedu si na Městskou radnici prefeituru municipal pro credencial a konečně začínám poznávat město trochu známé z před dvaceti lety. Do oběda jsem fotil zlatý střed a stále jsem se děsil asalto. Držel jsem si svou tašku na břichu a nestále sledoval lidi kolem mne, měnil jsem směr cesty, přecházel ulice, zacházel do obchodů. Fotil jsem hodně z obchůdků, když jsem se seznámil s majiteli. „Jak člověk pozná zloděje?“ říkají si sami místní bahianos v Casa do Brasil, kde mně přijali po příjezdu do Salvadoru. Zařídila mi to paní Zdenička Singrová, průvodkyně turistů, bydlící v Manção do Canela, Av.Araújo Pinho 124, apt.501, tel.247-4343. Kontakt na ní mám od její kamarádky paní Very Álvaro z Ria. Jejich společná kamarádka je Bohunka Araújo, Češka provdaná za Guido Araújo (247-5489). Zdenička žila již dlouho bez manžela, který ji vyvezl z komunistického Československa, a tak před mnoha lety využila svých jazykových znalostí a stala se průvodkyní turistů. Pro Brazilce však nemá žádné dobré slovo. Brazilec lže, jako když tiskne, a prodá i svou matku, když je třeba. „Lžou, aniž vědí, že lžou, kradou, aniž vědí, že kradou, opravdová krádež je pro ně jedině pořádné přepadení banky.“ V Bahii se vedle Zdeničky usadila i paní Waxmanová, jejíž muž byl bratrancem Jiřího Voskovce. (V roce 2004 mi má přítelkyně Anička Tomcová, dlouholetá pracovnice brazilského velvyslanectví v Praze zavolala, že Zdenička, již více než osmdesátiletá židovka, žije zase v Čechách. Nelenili jsme a navštívili jsme ji s manželkou v domě seniorů v Mladé Boleslavi. Tentokrát mluvila o Brazilcích zcela jinak, než tehdy. „Jsem velká vlastenka, Češka, a proto jsem se vrátila. Chci zemřít tady, ale,“ jakoby hledala slova,“ nejsem zde už doma. Doma je Salvador, tam jsem žila šťastně a dobře, tam jsem si zvykla na příjemné vztahy mezi lidmi, na upřímnost, na vychování. Tady jsem ze všeho zhnusená, jak se lidé k sobě chovají. Té lidské špíny, to v černošském Salvadoru nebylo!“ Bylo mi trapně, ale měla pravdu. Zdenička bojovala dlouho, dožila se více než devadesátky, ale naším stavem chování politiků i běžných lidí trpěla: „Když nás svolávají na oběd,“ říkala nám,“ ty sestřičky křičí: „Pojďte se nažrat!“ Tak to by se mi v Salvadoru stát nemohlo!“ Přinesli jsem ji s manželkou borůvkový a rybízový koláč. „Takový koláč jsem tam nikdy neměla!!“ pochvalovala si manželce. Byla nadšená a my měli radost, že má taky aspoň malou radost.). Zařídila mi i jiné, lacinější ubytování v Alberque da Juvetud „Lagash“, vedené Lourdes a Antonio Calado, R.Visconde de Itaboray 514, v čtvrti Amaralina, 248-7399 (celkem 4 noci za15.000).
Procházím se u Largo de São Bento a dolů na Praça Castro Alves. O kus dál na Rua Chile 20 je také můj původní hotel Palace, který mi tehdy v roce 1969 prefektura nabídla k ubytování na základě článku v A Tarde. Psali, jak jsem pět dní přežíval ve veřejné ubytovně nemocných mrzáků a chrchlajících žebráků na ulici Baixa dos Sapateiros. Vždy jsem večer vyfasoval kus prkna, který jsem vložil do železné konstrukce paland. Bylo jich v jedné místnosti asi pro 80 chudáků, z nichž mnohým tekl hnis z boláků na nohou, z nichž mnohým chyběla noha nebo ruka, z nichž mnozí celou noc chrchlali krvavé hleny na betonovou podlahu. V pět nás budil bachař, abysme ji uklízeli proudem vody z hadice, sbírali výkaly a pak šli všichni povinně ven do ulic žebrat. Když jsem to vyprávěl Zdeničce, tak se jen smála, „jo to byly jiné časy, to byly peníze!“ Na Av. 7 de Setembre jsou tradičně kiosky s blbostmi, tkaničkami, peříčka či nosy na karneval, spousty ovoce, pro mě některé zcela neznámé, jako žlutá ciriguela (Spondias purpurea), žluto hnědá pitumba (Talisia esculenta) sice s tvrdou slupkou, ale vnitřní sladkou dužninou či rudá ombi (Spondias tuberosa). Na náměstí Praça da Piedade stále ve stínu stojí fotografové se starými aparáty na stojanech jako před 20 lety. Na náměstí u Elevador Lacerda stále postávají bahianské cikánky, babky s dlouhými barevnými sukněmi a množstvím náhrdelníků. Před dvaceti lety mi tu chtěli vykládat z ruky budoucnost, nyní si to zjednodušili a přejí vše nejlepší v Bahii a za to přání chtějí 1.000. Je tu i pěkný rozhled na moře a na tržiště Mercado Modelo.
Na karneval se prý sjíždí všechna verbež, roste násilí, a proto je proti karnevalu tohoto způsobu církev. Na druhou stranu církev nepovolí kontrolu porodnosti, ale jinde zase bojuje za životy indiánů. Je to složitá situace, někde se schází a jinde rozchází s levicí. Tak je vlastně rozporuplná celá Brazílie. „Brazílie je země nepořádků,“ řekl svého času velice eufemisticky Charles de Gaulle. První noc v Salvadoru byla ve znamení očekávání příchodu zlodějů. Peníze pod polštář jako vždy, mošnu vedle postele, držadlo přivázané ručníkem zastrčeným také pod polštář. Pak za půl hodiny změna. Kdybych se probudil, tak mne zabijí, takže aparáty z tašky dávám volně vedle polštáře přikrytým ručníkem. Za půl hodiny změna. Polštář je chyba, tam jde hned každý zloděj. Peníze dávám pod odpadkový koš. Dveře se totiž pořádně nezamykají, závory visí na pár vyviklaných hřebíčcích, což vyrve každé dítě, jsou tu spousty spojovacích dveří na verandy, do vedlejších pokojů a chodeb. Prkna dveří zespoda vyžraná, takže se tam prostrčí ruka a vyndá spodní západka do podlahy. A k tomu průjem, že jsem stěží dobíhal. Já blbec se nechal zlákat a zkusil jsem na ulici jídlo bahianos za 500.
Nedávno, před pár měsíci vyšla Jorge Amadovi nová kniha, O Sumiço da Santa: uma História de Feitiçaria. Do ulice Gregorio de Mattos se mi moc nechtělo, tam to vřelo, byla plná černých bahianos, ale mám tam schůzku s João Jorge Amado. Nakonec jsem se tam vydal a hledal č.42. Marně, žádná čísla, musel jsem se ptát, až jsem to Patrimonio na slavného spisovatele Jorge Amada na Largo de Pelourinho našel. Jmenuje se Fundação Casa de Jorge Amado. Zvenku oprýskaná omítka, jako většina domů v okolí, ale uvnitř prostorově pěkně vyřešený institut, dřevěné nalakované podlahy, vzdušné schodiště a J. J. A. sedící v 2. patře se svým klukem. Hned začne spřádat, co se mnou. Nejdřív ubytování: mám za 7,40, ale jedním telefonem sehnal za 6,00 v Amaralina. Celý dům je věnován jeho slavnému otci, který náplně svých knih čerpal a stále čerpá ze zdejšího prostředí. Umění, keramika, mytologie, černošské rytmy a tradice, oděvy, obřady, tance, hudba, architektura, duše zdejšího lidu. Procestoval celý svět, všude si jej váží, setkal se s množstvím slavných lidé, politiků, malířů, spisovatelů, což dokládají vystavené předměty, společné fotografie s velkými a mocnými tohoto světa (Vargas Llosa, Pablo Neruda, Marcello Mastroianni, Sofia Lorenová, Roman Polanski, Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ilja Erenburg, Jurij Gagarin, Yves Montand, Ángel Asturias, Luis Aragon, Nazim Hikmet, Alberto Cavalcanti, J.V. Stalin, Fidél Castro a jiní potentáti), jeho knihy vydané v 48 jazycích světa v 52 zemích, diplomy i z SSSR z roku 1951, kdy pak žil u nás dva roky. Na jedné fotce stojí před zámkem Dobříš, kde bydlel v letech 1950 až 1952 v době své emigrace, s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem v červenci roku 1952. Jména našich cestovatelů tam chyběla a tak jsem je doplnil. (doplněk z 2024: Ten měsíc mi zas v roce 2019 opravil pedantský Mirek Zikmund na srpen, takže mám náplň na další návštěvu Salvadoru). Tehdy mu náš stát nabídl několikaletý pobyt u nás, aby si odpočinul od jistého pronásledování v Brazílii jako člena brazilské komunistické strany. Na Pelourinho je i Castellos das Portas do Carmo, jedna z dvou dávných městských bran, které byly součástí opevnění Salvadoru k obraně proti Holanďanům na počátku 17. století. Zrušena byla v roce 1759. Na Pelourinho předvádějí štíhlí chlapci v bílých oděvech ze školy Escola do Pelourinho bojové umění afrického původu capoiera a maculêle. Vede je mistr Canjiquinha, ale je to už spíš turistická atrakce než funkční boj. J.J.A. mně také posílá na trh s lidovým uměním na Praça de 15 Novembro, ale tam to už dobře znám.
Čtyřicetiletý J. J. A. je oblíbenec mnoha skupin, bloků blocos, zdejšího karnevalu a veřejného života Salvadoru, a tak mi jednoduše zajišťuje návštěvy nejdůležitějších karnevalových škol tady na Pelourinho, zejména afro-bloco, africké skupiny Ilê Aiyê , Beijo, Corujas a Os Internacionais. Také chytám jeho informace, jak se v Bahii na přelomu 19. a 20. století objevily první hudební rytmy afoxé s cílem připomenout si africké kulturní tradice. Vznikly první karnevalové blocos těchto rytmů, Embaixada da África a Pândegos da África. Zhruba ve stejném období se v Recife začalo hrát frevo a do ulic Olindy se vydalo maracatu. Spolu přicházíme do sídla školy Filhos de Gandhy, blízko Fundação Casa de Jorge Amado, která vznikla 18.2.1949 na protest proti jednání anglických politiků v Indii. Právě jsme svědky přebírání maškarád a karnevalových ozdob zdejšími členy. Také v sídle skupiny Djalma Passos je živo, stůl plný razítek a výpůjčních dokladů pro obleky, kroje a karnevalové fantasie. Jejich blok bude třetí den tvořit až 8.000 černochů a černošek. Sedí tam i ředitel salvadorské cestovní státní agentury EMTURSA a vypisuje šeky na karnevalou výzdobu skupiny. Tyto velké finanční podpory získávají všechny karnevalové školy. Vcházíme do dalšího centra v nedaleké uličce Rua Das Laranjeiras č.30, do skladu oděvů skupiny Olodum (název Deus dos Deuses v jazyce yorubá), kam každý člen přichází se svou legitimací. Skupinu vede João Jorge Santos Rodrigues již od založení 25. dubna 1979. Olodum údajně patří k nejlepším karnevalovým školám, které mají vždy nejlepší hudební bandu s mnoha bubny a píseň, která jede v rytmu reggae, jako celý zdejší karneval. Avšak vůdčí hudební osobností je perkusionista Neguinho do Samba, který před třemi lety vytvořil směsicí samby, merengue, salsa a reggae v doslova nový karnevalový styl nazývaný samba reggae, jehož je všemi uznávaný jako otec. Jejich fáma letí i světem, kam jezdí na své koncerty. Olodum mají i v průběhu celého roku řady kulturních aktivit, dělají i kurzy tanců pro děti. Letošní styl bude Nubie a Axum, historické město v Habeši.
Stále si však říkám, kdy opět navštívím hrob slavného Lampião.
Čtvrtek 2.2.
Slavnost Iemanjá, Lapka Lampião, Hrob Klementýny Kalašové
Ředitel turistické agentury EMTURSA José Augusto Sampaio se s ostatními sešel a vyřešili mi program na zítra dopoledne s autem a doprovodem. A večer po 9 hodině se pak pro mne João staví a vezme mně na noční začátek karnevalu s jeho skupinou Os Internacionais, která je nejstarší karnevalovou školou v Salvadoru. „Jsme již od roku 1962,“ chlubí se J.J.A. Hned po ránu na druhý den jsem dostal řidiče Deumila, který mně vozí po současném Salvadoru, který tu před 20 let nebyl. Projíždíme hlavní moderní avenidou dělící město na dvě poloviny, přes kterou vedou zajímavé lávky specielního designu se střechami v tvaru deštníku, vzniká nové prodejní místo Iguatemi i se stanicí metra, které vede z letiště, buduje se nové sídliště postavené na vykáceném matu. Nový Salvador udivuje nádhernou fantasií moderní architektury domů, obchodních center, zelení parků a stanic metra, kdy každá má jinak barevnou střechu. Projíždíme čtvrtí Pituba do čtvrtě Amaralino, kde už jsem opět pěšákem. Tady a především v Rio Vermelho mně pohlcuje atmosféra Iemanjá, úžasná oslava bohyně moře, pocházející z původní mytologie afrických Yorubů. Jejími rodiči jsou Oduduwa-Obloha a Obatala-Země, kteří byli stvořeni nejvyšším božstvem Olorumem-Sluncem. Se svým bratrem a zároveň manželem Aganju měla syna Orungana. Ten ji však jednou úspěšně znásilnil a pokoušel se ještě jednou. To už nebylo úspěšné, protože Iemanjá explodovala a z jejího těla vzniklo patnáct orixů, duchů, například velmi populární Xangô.
Kolem se tísní tisícové davy lidí nakupující květiny, sbírající květinové dary, voňavá mýdla, šampóny a spreye, ale i piva (!) pro bohyni moří a vod. Květinářky od brzkého rána připravují květy k prodeji. Dvanáct kusů červených růží za 3.500, bílých za 3.000, pivo za 1.000, ale městské kontroly nutí prodávat za zmrazené ceny piva za 660, plzeň 750 a šťávu refresco za 160. Majitel obchodu mi říká:„ Raději zavřu, abych nemusel za tu cenu prodávat. Aby se mi to vyplatilo, musel bych prodávat pivo za 860 a refresco za 300.“ Kolem dokola je dokonalý zmatečný rej kiosků s blbostmi, jídlem a pitím. Kolem Casa de Iemanjá, která stojí těsně vedle křesťanského kostela, jsou z palmového listí a kůlů postaveny přístřešky toldas pro ohromné koše a stoly pro květinové dary, kde se vše stříká voňavkami. I mne postříkali a všemu se smějí. Bahianské ženy v bohatých krojích desítek barevných sukní sedí uvnitř u oltáře královny vod obložené košíky vína a ovoce, květin na dřevěných nosítkách, které se asi ponesou na bárky a loďky kotvící v zálivu. Tento dům, který spravuje místní spolek rybářů (Colônia de Pesca) se nyní už deset let opravuje a maluje pod vedením malíře Jaira Leite Pereira. Obvykle tuto velkou akci organizuje právě kolonie rybářů, která má i finanční pomoc od města. V rohu je oltář Panenky Marie, na zdi namalována mořská panna s rybami, rybářské vory jangadas s rybáři, svatý Petr s klíčem, strop s papírovými ozdobami.Do jezírka s bílou soškou královny sedící na bílé rybě háží lidé peníze, mýdla a voňavky. V druhé části tohoto tolda stojí zdejší muzika candomblé s vysokými bubny a zvonky, která jede a jede, zatímco lidé stále odevzdávají své květinové dary s voňavkami a mýdly do velikých košů. Jeden z hudebníků má na hlavě stavařskou oranžovou helmu a montérky, jiní jsou v triku, v bílé košili a v bílých čepicích. Kruh bahianských žen kolem nich se v rytmu pohupuje, zpívá a tančí candomblé, černošky a mulatky vytřásají zadky, poskakují s bílými turbany na hlavách, s dlouhými šálami na ramenou splývajícími až téměř k zemi. Ano, zde v Casa de Iemanjá se květinové dary shromažďují prý až do 130 obrovských košů již od pěti hodin ráno.
Přišel jsem včas, protože asi v 15.30 se všechny květinové dary v koších pomalu odnášejí do moře a nakládají se do stovek a stovek nejrůznějích člunů a plavidel, které zaplňují záliv s pláží Rio Vermelha. Sleduji mohutného chlapíka s košem na hlavě, jak jej nese šplouchající vodou k bárce a za ním další a další. Plavci odnášejí velké plastové balóny popsané nápisy Festa da Iemanjá na moře k lodím a vypouštějí je. Děti se vrhají do vody a plavou za bárkami, které odvážejí koše květin na jachty. Jiní je nakládají na jangadas, jako jeden starý šedivý černoch, který s ní obratně vyjíždí na moře a za čas se vrací pro další květinový náklad. Jangadas jsou slavnostně namalovaná na modrobílo a na stěžních vlají brazilské vlajky, zatímco všichni „účinkující“ muži jsou v bílém, podobně jako tisíce přihlížejích diváků tísnících se na molu a břehu. Vlna mně trochu přepláchla a schovávané dolary v botě se namočily. Musím je nenápadně v tomto shonu vyndat a vysušit. Zatraceně! Nad mořským zálivem se už vznášejí tři velké balóny s nápisem Festa da Iemanjá.
Snad všichni obyvatelé Salvadoru jsou tady v slavnostním oblečení, ať věří nebo už nevěří v duchy orixá, v ducha mořské bohyně Iemanjá nebo ne. Všude srší radost, veselí a úsměvy a mezi tím se prodávají zmrzliny, děti pobíhají s bedýnkami naplněnými sladkými buchtami, shánějí zákazníky a volají „Picole!“ K mořským plážím vážně kráčí vyzdobené černošky, hlavně staré vážené matky mãe-de-santo, svaté matky a jejich pomocnice v nádherných stříbrných a zlatavých dlouhých šatech se spoustou ozdob, prstenů, náhrdelníků, náramků ze stříbra a z bižutérie. S úctou se dotýkají sochy svého oblíbeného ducha orixá, své mořské královny Iemanjá. Přichází i jedna velice stará, vysušená zcela šedivá bahiana s háčkovaným přehozem, volným krokem, aby nespadla, prochází davy, aby se mohla dotknout piedestalu pro ní posvátné sochy Iemanjá. Hudba candomblé stále jede, všichni se v jejím rytmu natřásají, i staré bahianské matky. I ten zmrzlinář vedle mě s bednou na rameni tančí a do toho řinčí zvonky a výkřiky prodavačů piva Skol v plechovce za 700. Zmrzlinář nakonec svoji bednu se zmrzlinami na špejlích shodil na zem a tancuje jak pominutý, lidé kolem mu tleskají, vytvářejí kolo, boky a rameny se mu třesou. Skončila jedna série a hned začíná druhá a do toho se všude kolem stále rozstříkávají litry voňavek.
Pod přístřeškem sedí i mãe-de-santo Ruth Selles de Oliveira, zvaná Mãe Ruth de Oxalá, tlustá 120kilogramová madam s paralyzovanými nohami. I když žije v daleké Brasilii, každý rok přijede s doprovodem svých šestnácti lidí-ochránců na půldruhého měsíce, v lednu a únoru, aby obětovala jako ostatní mãe-de-santo. Letos však založila a provádí vlastní candomblé v Brasilii, kde má své Terreiro Aldeia Sultão de Mata, kam za ní přicházejí i caboclos. Je známá i v Sergipe, Ceará, je velmi mocná a bohatá. Přijímá zde lidi jako biskup, „křtí“ je voňavkami, vyslyší jejich prosby a problémy. Prsty má plné prstýnků, ruce s mnoha náramky a na krku množství stříbrných náhrdelníků. Přijela i další mãe-de-santo z nedalekého města Feira de Santana známá jako Lêda Maria de Jesus, která má Terreiro de Iemanjá. Tyto svaté matky připravují obětě svým bohyním a duchům orixá, které jsou součástí afroamerického náboženství candomblé, jehož rituál jsem osobně poznal v chudinské čtvrti Brotas v roce 1969 na doporučení J. J. A.
Nalodění darů pomalu končí, jachty se začínají řadit, lid začíná nedočkavostí víc šumět a tlačit se na skalách či na balvanech vyčnívajících z mořské hladiny, aby byli co nejblíže moři. Zřejmě poslední obrátka jangady s květinami se starým rybářem v modrých trenýrkách a bílém triku. Je úžasné sledovat jeho styl jízdy na vlnách, jak to má všechno zmáknutý, každý pohyb. Je vidět, že si to doslova užívá, jak svou suverénní plavbou a svými záběry pádlem baví diváky. Náhle začaly petardy po domácku dělaných raket, které doslova létají kolem hlav diváků. Neumějí je řídit a tak létají i mezi lidmi, ti utíkají nebo padají k zemi. Nastává zmatek. Hořlavé pumelice místo na moře padají mezi lidi, turisty s kamerami, jedni utíkají, jiní se tlačí dopředu, aby líp viděli, jako krásná bahianka s ibiškem ve vlasech se tlačí na mně, aby lépe viděla na moře. Okouzlující míšenky v slavnostních modrobílých krojích s bílými vysokými botičkami se brodí v odpadkách na skalách pod molem, mezi hromadami lidských výkalů, které odněkud přitekly z kanalizace, ve smradlavé vodě, kdy lidé z mola do ní stále odhazují zbytky ovoce. Teď pluje poslední bárka Rio Vermehlo, posádka zdraví lidi a ti nadšeně tleskají. Asi padesát jachet plných květinových a jiných darů vyráží do moře k velké lodi, která vše nabere a odveze asi 120 km do moře. Flotilu doprovází vojenská minelovka.
Zatím se dole v zátoce černá mládež stále koupe a cachtá a hraje si. Z jedné strany jsou černé drsné skály, z druhé je písečná pláž s molem, o kterou jsou opřeny dřevěné pomalované jangadas s plachtami. Policajti to zde už začínají trochu formovat, neboť se to pomalu vymyká. Na černé skály mně pustili díky mé legitimaci, ale málem jsem šlápl do talíře se zbytky jídla, vypálenou svíčkou a pařáty kohouta: macumba! Zatímco v přístřešcích jsou lidé stále jak opilí, zjankovatělí, vylévající na sebe litry voňavek. Perou se o další zbylé lahvičky s vonnými vodami a oleji, ale i o dary a květiny. Všichni se smějí, všichni jsou si jako bratři a sestry, ale když někdy propukne průser, nastane tlačenice a pranice. A to se táhne do okolních ulic s přístřešky s reproduktory řvoucí hudby candomblé. Jeden proud se dere tam, jiný sem, někteří se derou tvrdě, teď jen držet kapsu s dolary, tašku i foťák. Jsou tu samí černí hromotluci, obři, z kterých jde strach. Všude kolem je černo, černo, to je už Afrika. Je to tady opravdu Afrika se svými černošskými rituály? Je to tady indiánská Amerika se svými kouzly? A je tu také křesťanská Evropa se svými svatými a anděly? Snad nikde na světě není křesťanství tak smíšené s pohanstvím a spiritismem, jako tady. Byla to bitva se prodrat mezi stovkami tanečníků, zatímco po stranách sedí bahianas se svými ohýnky s řeřavým dřevěným uhlím a s miskami typických bahianských barevných jídel, zatímco pod jejich stolky protéká povrchový trativod s odpadky a smradlavou vodou kanalizace. Konečně vycházím z veselice, i když spousty mladých opozdilců ještě přicházejí s koši květin se poveselit, zazpívat, zatančit.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií. Deník 1989 (9. část)
Jakou SPZ má auto zpěváka Roberta Carlose či fotbalista Zica? Jak se živí princ João de Orleans e Bragança? Co je quilombo či berimbão?
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (8.část)
Co je v Brazílii Romeo a Julieta? Setkání s prezidentem favel. Kdo je hlavní spiritualistka Brazílie. Karnevalová škola samby Beija Flor. Favela je malá rostlinka (Cnidoscolus quercifolius). Bixeiros-místní mafiáni.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (7. část)
Víte co to je Dedo de Deus a kde je? A kdo je ze 1⁄4 moje česká princezna Cristina? Je nádherně, vedro, krásné mraky a já mám zabaleno a stěhuji se do Ipanemy.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (6. část ještě jednou pro Společnost)
Pondělí 16.1.89 Víte, co je to tatuí? Rodina Maciela a Glorinhy v São Paulu se mi stala brazilskou základnou, z které budu vyjíždět do všech směrů země,asi jako u Uriela a Mercedes Montesinos v Limě pro Peru v 1969.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii. Deník 1989 (5. část. Po doporučení pro oddělení společnost)
Sobota 14.1.1989 Fazenda. Víte, co je Jogo de bixo? A co bylo Plano de verão? Jedeme s Macielem v jeho autě na jednu fazendu v Belému, kde hlídá soukromý hlídač José Pedro Foglia.
