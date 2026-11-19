V Česku neumíme tak dobře souložit jako vy tady ve Vichadě.
Ambasador vzpomíná na své diplomatické úlety
Devadesátá léta byla divoká a punková. Dokonce i v diplomacii. Na velvyslanecké posty nezřídka nastupovali nekomunističtí znalci regionu, kteří však prošli jen krátkým diplomatickým školením. Šlo o to překonat období, kdy mnozí bolševičtí ambasadoři byli odejiti a další po rozdělení Československa byli odejiti na Slovensko. Patřil jsem k nim i já, i když mě kariéra státního zaměstnanec nikdy nelákala a profese velvyslance jak by smet. Ta by mě ani v patě nenapadla, já člověk zcela nezávislý a rádoby svobodný, na což jsem byl vždy velmi hrdý. A tak jsem se ocitl v partě narychlo sehnaných znalců Latinské Ameriky bez diplomatického vzdělání společně s novinářem Petrem Přibíkem (Kuba), ekonomem ing. Pavlem Steiglerem (Venezuela) a architektem ing. Václavem Čekanem (Mexiko), znaje jen část americkou.
O svém pobytu v Kolumbii a Ekvádoru, kde jsem na přelomu tisíciletí působil jako velvyslanec, jsem dosud veřejně nepsal. Nicméně dnes je již všechno jistě promlčeno, a tak si tu dovolím popsat několik událostí, mé největší faux pas, jež byly tak trochu na hraně. Tak jako byl vždycky na hraně celý můj život.
Ale pojďme ke slibovaným trapasům. Musím se totiž přiznat, že jsem jako ambasador jedno velké a trapné faux pas skutečně vyrobil. Během prvního roku v Kolumbii si mě oblíbil Álvaro Londoňo, což byl guvernér departamentu Vichada, oblasti daleko na východě v okolí řeky Orinoko. Za ní už je jenom Venezuela. Moc se mi tam líbilo. Divočina a tvrdí, ale otevření a poctiví lidé, llaneros.
Vichada je región savan llanos, kde vznikla samorostlá kultura místních obyvatel, llanerů, svérázných honáků dobytka. Již jen jejich styl jízdy na koni bez sedel, jen s pokrývkou, napovídá, že jsou to tvrdí chlapíci, kteří nejen tvrdě fyzicky pracují, ale taky se dokážou dost drsně bavit. K jejich oblíbeným kratochvílím patří zejména někdy až krutá tradice kohoutích zápasů nebo národní sport coleo, při němž jezdci na koních chytají dobytek za ocas.
Dokážou se ale bavit i pěveckými soutěžemi, nazývanými contrapunteo. To je také souboj, tentokrát dvou zpěváků, kteří proti sobě útočí verši. Jde o přestřelku důvtipu, duchapřítomnosti a bystrosti, v němž jednotliví účastníci jeden na druhého reagují a snaží se vzájemně pokořit celými a mnohdy dlouhými zpěvnými slokami.
A já byl tehdy pozván, abych se zúčastnil těchto slavností jako čestný host. Na hlavní tribunu mě uvedli s váženými obyvateli Vichady. Před námi byla asi kilometr dlouhá ohrada, kde se na jednotlivé povely proháněli jezdci na koních, snažili se co nejrychleji chytit býka za ocas, během jízdy ho převrátit na záda a tím coleo vyhrát. Tento sport vznikl z touhy llanerů dokázat svou obratnost a předvést, v čem že se liší od ostatních.
Pouze zahánět dobytek do ohrady nebo na pastvinu? Nenechte se vysmát, to není nic zábavného. Rozhodli se, že musí colear, to znamená chytit býka za ocas a strhnout ho na zem tak, aby dopadl na záda tam, kam jezdci chtěli a potřebovali.
Guvernér mě vyzval, abych pronesl úvodní slavnostní projev. Mluvil jsem obecně o tom, jak vynikající jsou zdejší jezdci, které my u nás v České republice nemáme, jak jsou zdejší ženy krásné, které my ovšem také máme, jenže neumíme culear jako oni.
Všichni jako na povel zmlkli a zírali na mě. Došlo mi, že jsem řekl něco špatně, ale naprosto jsem netušil, co to mohlo být. Zarazil jsem se a trochu se mi roztřásla i kolena. Po několika vteřinách strašlivého ticha se guvernér rozchechtal a všichni jej následovali. A když se dostatečně zasmál, vysvětlil mi, že jsem zaměnil jednu hlásku. Jednu jedinou. Místo slovesa colear, což znamená chytat býka za ocas a strhnout ho, jsem řekl culear, což je souložit, ovšem v té nejvulgárnější variantě.
Bylo mi hrozně trapně, takovou jemnou diplomatickou větu tam od velvyslance asi nikdy neslyšeli. Ale naštěstí to všichni vzali jako legraci a od té doby mě pak nepřekvapivě ve Vichadě všichni znali. Dokonce mi nabízeli i tamní pozemky, jeden kilometr čtvereční za jeden dolar. Majitelem jihoamerických latifundií jsem se ale bohužel nestal. Zatrhla mi to moje manželka.
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