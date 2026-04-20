Má vzpomínka na Honzu Potměšila.

Bylo to někdy před čtyřiceti třemi až čtyřiceti čtyřmi lety, tedy ještě za časů bolševické totality.

Byl jsem tehdy na lyžařském instruktoráku ve Vysokém nad Jizerou. Kousek dole v Jesenným máme na samotě na Vošmendě chalupu a tak jsem dojížděl. Kurz vedl profesor Jaroslav Potměšil, můj učitel sporťák na Vysoké škole zemědělské v letech 1960-1965. Tam si také našel svoji manželku, mou spolužačku Zdeňku Studničkovou. Byl to sympaťák a tak jsem se velmi těšil, že se zase po čase sejdeme. V družstvu jsem byl s jeho synem Honzou. Padli jsme si hned do očí, protože to byl fajn kluk, jako jeho otec. A taky byl vynikající sportovec a lyžař, na běžkách i na sjezdovkách. Jako jeho otec. Užili jsme si to a společně se stali lyžařskými instruktory. Svět a život nás zavál každého jinam, ale po čase, někdy v roce 1994-6, jsme se sešli po jeho představení. V radostné náladě jsme si zavzpomínali na lyžaření, na rodiče a tak ho mám i ve svých vzpomínkách. Byl to fajn kluk! Jsem rád, že jsme se poznali.

Autor: Mnislav Atapana Zelený | pondělí 20.4.2026 20:53 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech
Mnislav Atapana Zelený

  • Počet článků 32
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 102x
Jsem kulturní antropolog a 55 let cestuji a pobývám mezi indiány Latinské Ameriky, píši články, knihy, přednáším, realizuji výstavy. Zajímá mě zejména oblast Amazonie, kde jsem při různých pobytech v její části braziské, ekvádorské, peruánské a venezuelské strávil několik let. V Kolumbii jsem žil pět let jako velvyslanec ČR. Přitahují mě i problémy politické u nás i tam, srovnám je, posuzuji, i když u nás je přespříliš politiky a tak se budu spíš věnovat mým pobytům v Americe, tamějším lidem, jejich životě, kulturním a historickým fenoménům. Budu čtenářům postupně předkládat mé sepsané deníky, aby si trochu oddechli od politickým bojů a nakoukli pod běžný, turistický pohled na jednotlvé země. Začnu s mým téměř ročním vandrem po celé Brazíii v roce 1989 od severu k jihu a od východu k západu. Mnislav Zelený Atapana

