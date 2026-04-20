Má vzpomínka na Honzu Potměšila.
Byl jsem tehdy na lyžařském instruktoráku ve Vysokém nad Jizerou. Kousek dole v Jesenným máme na samotě na Vošmendě chalupu a tak jsem dojížděl. Kurz vedl profesor Jaroslav Potměšil, můj učitel sporťák na Vysoké škole zemědělské v letech 1960-1965. Tam si také našel svoji manželku, mou spolužačku Zdeňku Studničkovou. Byl to sympaťák a tak jsem se velmi těšil, že se zase po čase sejdeme. V družstvu jsem byl s jeho synem Honzou. Padli jsme si hned do očí, protože to byl fajn kluk, jako jeho otec. A taky byl vynikající sportovec a lyžař, na běžkách i na sjezdovkách. Jako jeho otec. Užili jsme si to a společně se stali lyžařskými instruktory. Svět a život nás zavál každého jinam, ale po čase, někdy v roce 1994-6, jsme se sešli po jeho představení. V radostné náladě jsme si zavzpomínali na lyžaření, na rodiče a tak ho mám i ve svých vzpomínkách. Byl to fajn kluk! Jsem rád, že jsme se poznali.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií, Deník 1989. Část 25.
Z pantanalu, přes indiány Xavante v Campo Grande,Brasília žádat na ministerstvu vnitra FUNAI vstup do Národního parku Xingu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989 ČÁST 24)
Tajný magický pomocník mého indiánského přítele Aboneho z kmene Terena, který v mládí zabil dýkou jaguára. Pobyt u Terenů a setkání s Maďarem.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989(ČÁST 23)
Trasa Maringá-Dourados-Nioaque mě vede do brazilského státu Mato Grosso do Sul, kde vládnou Eskadry smrti. Blížím se k indiánůmTerena u paraguayských hranic.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií Deník 1989 (Část 22.)
Slavný brazilský malíř Candido Portinari vymaloval i pseudobarokní kostel Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde v nedalekých Batatais v roce 1953. Ježíš je tam kupodivu jako bloňdák.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989 (Část 21.)
Má přítelkyně Lycia má syna nácka vychovávaného jeho dědou, člena SS a bojujícího u Stalingradu. Obdivuje jejich odvahu, kdy tam bojovali do posledního výstřelu. Lycia je z toho nešťastná.
