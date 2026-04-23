Exkluzivní benefiční výstava z amazonské džungle.

Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na sice skromnou, ale zato výjimečnou kulturní akcí přicházející z okraje tropické Kolumbie. Tam, do bídy,vyhnala Revoluční guerrilla Kolumbie - FARC pralesní indiány Nukak Makú a Jiwi.

Tato výjimečná kulturní událost proběhne jednorázově 11.5.2026 v 17.00 v Klubu Za školou, Uralská 6 v Praze 6. Jedná se o ojedinělou vernisáž benefiční výstavy exotických obrázků a výrobků z rostlinných vláken od indiánských dětí z kmenů Jiwi a Nukak Makú z kolumbijské džungle. Tito indiáni, bohužel, už jen přežívají pod tlakem revoluční guerrilly FARC vyrábějících zde kokain a rančerů pěstujících zde koku. Jiwi a Nukak Makú jsou vyháněni ze svých tradičních území, amazonských lesů kolem řek Inírida a Guaviare, mezi kolumbijskou chudinu na okrajích vesnic, kde žijí v bídě. Ze svobodných lovců se stali závislí na naší pomoci. Ze života z dávných staletí se náhle objevili v našem světě 21. století. Katastrofa! Získali od nás i nemoci, které je masově likvidují. Ztratili své tradiční území, které je živilo a dávalo radost z vlastní existence. Můj kamarád Mirek s nimi už řadu let střídavě žije a hledá cestu k nápravě. Znám dobře amazonské indiány a vím, že děti velmi rády a hezky malují. Vypovídají tím o svém životě, o svém životním prostoru a jsou dokladem jejich přirozenosti, jejich kultury lovců a sběrčů. Poradil jsem Mirkovi, aby jim přinesl barvy a čtvrtky a děti se do toho nadšeně vrhly. Jejich obrázky a řemeslné výrobky z rostlinných vláken (tašky, kabelky, mošny) jsou roztomilým dokladem jejich kultury, oživuje v nich jejich příroda, stromy, rostliny, zvířata i sami jejich rodiče se svými výrobky. Milí přátelé, máte jedinečnou příležitost mít doma kousek amazonské džungle i umělecký výtvor dětské přirozenosti. Aniž to tyto děti tuší, stále nesou v sobě dědictví svých rodičů rozumějících tajemství pralesa. A toto kouzlo a tajemství vyzařující z jejich obrázků budete mít doma. A navíc budete mít příjemný pocit, že tak přispějete k trochu jejich dětské radosti a úsměvu. Snažme se poněkud napravit to, co jim ta naše dravá a nelítostná bělošská civilizace způsobila a vzala. Veškerý výtěžek z prodeje přiveze Mirek přímo jim, dětem a jejím rodičům v deštném pralese povodí kolumbijských řek Guaviare a Inírida. Ani koruna nezůstane něčí organizaci, jak bývá, bohužel, zvykem. Vše jde přímo k nim, k Jiwi a Nukak Makú, což zaručuji svým jménem Atapana.

Autor: Mnislav Atapana Zelený | čtvrtek 23.4.2026 10:45 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Mnislav Atapana Zelený

  • Počet článků 34
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 105x
Jsem kulturní antropolog a 55 let cestuji a pobývám mezi indiány Latinské Ameriky, píši články, knihy, přednáším, realizuji výstavy. Zajímá mě zejména oblast Amazonie, kde jsem při různých pobytech v její části braziské, ekvádorské, peruánské a venezuelské strávil několik let. V Kolumbii jsem žil pět let jako velvyslanec ČR. Přitahují mě i problémy politické u nás i tam, srovnám je, posuzuji, i když u nás je přespříliš politiky a tak se budu spíš věnovat mým pobytům v Americe, tamějším lidem, jejich životě, kulturním a historickým fenoménům. Budu čtenářům postupně předkládat mé sepsané deníky, aby si trochu oddechli od politickým bojů a nakoukli pod běžný, turistický pohled na jednotlvé země. Začnu s mým téměř ročním vandrem po celé Brazíii v roce 1989 od severu k jihu a od východu k západu. Mnislav Zelený Atapana

