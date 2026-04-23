Exkluzivní benefiční výstava z amazonské džungle.
Tato výjimečná kulturní událost proběhne jednorázově 11.5.2026 v 17.00 v Klubu Za školou, Uralská 6 v Praze 6. Jedná se o ojedinělou vernisáž benefiční výstavy exotických obrázků a výrobků z rostlinných vláken od indiánských dětí z kmenů Jiwi a Nukak Makú z kolumbijské džungle. Tito indiáni, bohužel, už jen přežívají pod tlakem revoluční guerrilly FARC vyrábějících zde kokain a rančerů pěstujících zde koku. Jiwi a Nukak Makú jsou vyháněni ze svých tradičních území, amazonských lesů kolem řek Inírida a Guaviare, mezi kolumbijskou chudinu na okrajích vesnic, kde žijí v bídě. Ze svobodných lovců se stali závislí na naší pomoci. Ze života z dávných staletí se náhle objevili v našem světě 21. století. Katastrofa! Získali od nás i nemoci, které je masově likvidují. Ztratili své tradiční území, které je živilo a dávalo radost z vlastní existence. Můj kamarád Mirek s nimi už řadu let střídavě žije a hledá cestu k nápravě. Znám dobře amazonské indiány a vím, že děti velmi rády a hezky malují. Vypovídají tím o svém životě, o svém životním prostoru a jsou dokladem jejich přirozenosti, jejich kultury lovců a sběrčů. Poradil jsem Mirkovi, aby jim přinesl barvy a čtvrtky a děti se do toho nadšeně vrhly. Jejich obrázky a řemeslné výrobky z rostlinných vláken (tašky, kabelky, mošny) jsou roztomilým dokladem jejich kultury, oživuje v nich jejich příroda, stromy, rostliny, zvířata i sami jejich rodiče se svými výrobky. Milí přátelé, máte jedinečnou příležitost mít doma kousek amazonské džungle i umělecký výtvor dětské přirozenosti. Aniž to tyto děti tuší, stále nesou v sobě dědictví svých rodičů rozumějících tajemství pralesa. A toto kouzlo a tajemství vyzařující z jejich obrázků budete mít doma. A navíc budete mít příjemný pocit, že tak přispějete k trochu jejich dětské radosti a úsměvu. Snažme se poněkud napravit to, co jim ta naše dravá a nelítostná bělošská civilizace způsobila a vzala. Veškerý výtěžek z prodeje přiveze Mirek přímo jim, dětem a jejím rodičům v deštném pralese povodí kolumbijských řek Guaviare a Inírida. Ani koruna nezůstane něčí organizaci, jak bývá, bohužel, zvykem. Vše jde přímo k nim, k Jiwi a Nukak Makú, což zaručuji svým jménem Atapana.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989, 27. část
Žiji s indiány Yawalapiti v centrální Brazílii a jen se divím, jak se chovají vůči sobě s respektem. Divoši? Cha cha, kam se na ně my hulváti hrabeme!
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989, Část 26
Konečně jedu k indiánům v Alto Xingu v brazilském federálním státě Mato Grosso. Přijmou mě nebo ne?
Mnislav Atapana Zelený
Má vzpomínka na Honzu Potměšila.
Bylo to někdy před čtyřiceti třemi až čtyřiceti čtyřmi lety, tedy ještě za časů bolševické totality.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií, Deník 1989. Část 25.
Z pantanalu, přes indiány Xavante v Campo Grande,Brasília žádat na ministerstvu vnitra FUNAI vstup do Národního parku Xingu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989 ČÁST 24)
Tajný magický pomocník mého indiánského přítele Aboneho z kmene Terena, který v mládí zabil dýkou jaguára. Pobyt u Terenů a setkání s Maďarem.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
Vyzkoušejte si první pomoc i „opilé brýle“. Houkačky nabídnou zábavu i poučení
Na louce u Berounky v Řevnicích se už tuto sobotu uskuteční třetí ročník rodinného festivalu...
Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí
Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu...
Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem
Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5...
V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů
V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její...
