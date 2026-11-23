Další úlety a risky českého ambasadora v Kolumbii
Japonci v kolumbijském hlavním městě Bogotě dokončovali v roce 1998 výstavbu nové rezidence svého velvyslance. Byl to hotový betonový bunkr. Nešlo se jim ale divit, protože jejich nedávná zkušenost byla pořádně temná. Dne 17. prosince 1996 totiž peruánští teroristé revolucionáři z hnutí Túpaca Amarúa (Tupamaros) obsadili rezidenci japonského velvyslance v peruánské Limě během oslav státního svátku.
Ozbrojenci tehdy zajali stovky diplomatů, vládních úředníků, osobností kultury a byznysu a drželi je jako rukojmí po řadu týdnů. Chtěli dosáhnout osvobození svých spolubojovníků, kteří se tou dobou nacházeli ve vězení. Až po dlouhých čtyřech měsících, 22. dubna 1997, speciální peruánské jednotky všechna rukojmí osvobodily a teroristy postřílely díky neústupnosti peruánského prezidenta Alberta Fujimoriho.
|Na oslavu státního svátku 11. února 1999 jsem byl do nové budovy rezidence japonského velvyslance spolu s ostatními diplomaty pozván i já. Dovolil jsem si tehdy velice drsný vtípek. Věděl jsem, že tento žert mě klidně mohl stát moje velvyslanecké místo, na žádost Japonců jsem také mohl být vykázán z Kolumbie jako persona non grata, ale mám už v povaze, že rád provokuji a riskuji.
A co že jsem to udělal? Místo bílého kapesníčku ke svému smokingu jsem si do kapsičky saka drze zasunul kartáček na zuby. Možná nerozumíte, ihned vysvětlím: to mělo znamenat, že jsem připraven na další teroristický útok a vybaven pro případ obsazení diplomatické rezidence.
Když jsem pak stál ve frontě diplomatů, abych japonskému velvyslanci Kódžimu Takahašimu popřál ke státnímu svátku, značně jsem znervózněl. I proto, že tou dobou už si mě někteří diplomatičtí kolegové a jiní vzácní hosté, kteří postávali poblíž, prohlíželi nepříliš přátelsky. Když jsem se postavil před japonského ambasadora a přál mu, bylo zřetelně cítit, jak na chvilku úplně ztuhl. V tu chvíli všichni ostatní kolem ztichli. Nyní šlo o všechno, v těch vteřinách se rozhodovalo o mém dalším osudu, kdy japonský velyslanec by to bral za urážku a já bych se stal v blesku persona non grata a balil si kufry domů.
Pak Takahaši najednou vyprskl smíchy. Chytil mě v podpaží a s pusou od ucha k uchu mě vodil ke všem hostům a ukazoval jim můj kartáček. To už se spolu s ním smáli všichni. Ukázal mě i krásné Maríe Emmě Mejía Vélez, někdejší kolumbijské ministryni zahraničí, a v tom okamžiku byl ze mě najednou nejznámější diplomat v celé Kolumbii.
Japonec Takahaši navzdory prvnímu dojmu nebyl opravdu žádný suchar a bral to jako povedený politický žert. Manželka mě však nijak nepochválila. Jako vždy jsem byl na hraně.
Mnislav Atapana Zelený
V Česku neumíme tak dobře souložit jako vy tady ve Vichadě.
Ambasador vzpomíná na své diplomatické úlety. Devadesátá léta byla divoká a punková. Dokonce i v diplomacii. Na velvyslanecké posty nezřídka nastupovali nekomunističtí znalci regionu, nediplomaté, protože nebyli lidi-diplomaté.
Mnislav Atapana Zelený
Keiko, japonskou Peruánku, mám rád
Konečně se až se samurajskou neústupností po mnoha letech prosadila Keiko Fujimori na presidentku Peru.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK BRAZILIE 1989, Část 39
Přicházeli drsnější podnikatelé, fazenderos, z Paraná, kteří před 20 lety zkoupili velké pozemky v Acre. Začali kácet prales a vyhánět seringuieros. Začal boj Chico Mendese za ochranu amazonských lesů, za vlastní přežití.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií. DENÍK BRAZILIE 1989, Část 38
Jedu uctít památku zavražděného Chico Mendése, ochránce Amazonie a seringueirů do Xapuri, jeho rodiště. Jsem tu v pořadí 1165. z celého světa a skoro v Peru, i kdy mě mohl bagr rozšrotovat na kusy. Mezitím převrat v Paraguayi.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK BRAZILIE 1989, Část 37.
Jedu přes území zlatokopů a sběračů kaučuku do Xapuri, kde zabili Chico Mendese, ochránce Amazonie, poklonit se jeho památce. Xapuri leží v Acre, kde se 14.7.1899 vyhlašuje svobodný stát Acre, Estado Independiente do Acre.
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