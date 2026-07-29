Abdul, Němec jak řemen! Zemřel a přesto zvítězil.
Nás tak jen přesvědčuje, že takový islám, potažmo jakýkoliv islám, do Evropy nepatří. To si však nemyslí naši unijní vládci a jiní političtí aktivisté, třeba s tzv. již bývalou „multikulti“, přispívající svou politikou nekontrolované otevřenosti jen k novým zločinům a krveprolití Evropanů. A reagují stále stejně jako v mnoha jiných podobných teroristických útocích na evropské půdě. Odsoudí to jako ohavný čin, politují pozůstalé, dají někde kytičku, ale v zásadě se nic nemění. Jakoby se nepoučili z útoků a zabíjení nevinných obětí: Volgodonsk, Moskva1999, Moskva 2002, Madrid 2004, Londýn 2005, Moskva 2010, Londýn a Volgograd 2013, Brusel 2014, Paříž a Kodaň 2015, Nice a Brusel 2016, Londýn 2017, Londýn 2019, Vídeň 2020, Oslo 2022, Magdeburg a Krasnogorsk 2024……..
Vždy při této příležitosti si nemohu odpustit, jak naši politici nechápou, nebo nechtějí chápat dějinné souvislosti vyplývající z historické nenávisti islamistů vůči pohanským psům, tedy vůči nám, které musí buď donutit ke konverzi či nás zabít. Evropa s Vatikánem je jim solí v očích již od hidžry, kdy se vydali dobývat svět silou. Jednou se o to pokusili cestou na Západ přes severní Afriku, kterou dobyli včetně byzantského centra Kartaga za neuvěřitelných 87 let od odchodu hidžry v roce 622. A už za dalších 13 let překročili Gibraltar, začali dobývat iberský poloostrov a zakládat umajjovský chalífát, později zvaný córdobský. To jim bylo málo, chtěli celou Evropu a tak vyrazili k Frankům do dnešní jižní Francie. Díky Bohu muslimská vojska narazila v roce 732 na vojevůdce Karla Martela, dědečka Karla Velikého, který v bitvě u Poitiers učinil konec snu muslimů o islámské Evropě. A tak na řadu století zachránil křesťanskou Evropu.
Po druhé to islamisté chtěli vzít od východu v rámci osmanské říše. Nejdříve si pokořili Cařihrad (1453), postupně obsadili Balkán, aby Turci dvakrát zaútočili na Evropu obléháním Vídně v letech 1529 a 1683. Poprvé Vídeň uhájila česká vojska pod vedením krále Ferdinanda I. a po druhé především vojska polského krále Jana III. a českých stavů. Tehdy se vyznamenal jako klíčová osobnost obrany český šlechtic Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, který působil jako civilní guvernér města a šéf obrané rady,
Tyto historické souvislosti nejsou zdaleka nudné k učení, ale k ujasnění nekončícího zájmu islamistů či muslimů nebo chcete-li, jak říkala moje babička, mohametánů, o dobytí Evropy. Naši evropští vůdci často na tyto historické události zapomínají a jsou přesvědčeni, že jsou schopni islamisty předělat k unijnímu obrazu, když jim nabídnou naši vyšší životní úroveň, různé dobroty a radosti evropského život. Opak je však pravdou. Mají jiné hodnoty, logicky hodnoty duchovní, hodnoty své víry a jsou přesvědčeni o našem duchovním úpadku. Jsme pro ně méněcenní. Místo duchovní víry v Boha jsme si prý vytvořili satanskou modlu peněz, bohatství, pohodlného života a ztráty jakékoliv víry. Bohužel, v tom mají pravdu. Jsme zvětšiny bezvěrci, a těžko je nalákáme na naše výdobytky. Politici totiž cítí, že vinou našeho bohatství, uctívání věcí, předmětů, technologických vymyšlenost není moc času na sex a plození potomků, což jsou pro nás Evropany tak nějak nenávratné investice, a tak nám pomalu docházejí pracovní síly. A tak madam Merkel otevřela evropská vrata, aby tyto síly doplnila, což v jiné obměně dělají i všichni následující politici v plané naději, že přijdou noví pracanti. Ne, oni islamisté nemají zájem se nám, domácí většině přizpůsobit, jak by se slušelo, natož pracovat. Oni si u nás zakládjí své islámské buňky, potažmo své chalifáty s se svými zákony šárije a se spoustou dětí nás odsoudí do menšiny. A to mimochodem, vše i díky našim zákonům a naší demokracii, což obé umí velmi dobře zneužívat ve svůj prospěch a v náš neprospěch.
Karel Martel ani Jan III. nás už nezachrání a tak abychom nevyhynuli, musíme víc rodit a abychom si uchovali naší kulturu našich předků, nesmíme je k nám pouštět. (Možná ty z Indonésie, jenž nejsou militantní a v pohodě žiji společně s hinduisty a křesťany, ale ti se k nám nehrnou). Jinak u nás vyhrají bez boje a bez války. Ano, vypadá to, že vítězí a my ustupujeme ze svých pozic a ještě jim vycházíme vstříc. Nevypadá to tak! Je to tak! Díky našim politikům, kteří moc mluví a stále dokolečka to samý a nečiní. A i když se podařilo v Německu narozeného a dokonce policisty vedeného jako tzv. radikalizovaného islamistu, Abdula Ballouta zastřelit, i tak zvítězil! Tak je přesvědčen každý islamista, i ten ne tak ortodoxní, že taková smrt je mučednická, vedoucí vraha rovnou do muslimského nebe. Tak tomu věří, naopak my proti nim, my už do žádné bitvy, kde jde o život, nepůjdeme. Jsme zhýčkaní, neschopní, bojíme se o své pohodlí, o dobrý život, o dobré bydlo. A proto opakuji a soudím, jako svého času Cato Censorius, že Kartágo musí být zničeno, že je nesmíme k nám pouštět, protože i v Evropě jejich narozené další generace, zůstanou stejně militantní a pro nás nebezpečné. Viz Abdul a mnozí jiní. A jestli s nimi nemůžeme rázně a na naší obranu zatočit, protože nám k tomu brání naše demokracie, pak je něco prohnilého v státě dánském, potažmo v naší demokracii.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 33
Pil jsem smrtelně jedovatý kyanovodík a přežil. Asi proto, abych viděl jak můj indiánský přítel Waripirá loví ryby lukem a šípem, když vyskočí do vzduchu.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK1989,Část 32
Přišlo mi pozvání od mocného šamana Takumy k pohřební slavnosti kuarup, ale jméno zemřelého se neříká. Podle magických zákonů by se vyrušoval jeho záhrobní klid. A nakonec velký objev: indiáni se nelíbají
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazilií Deník 1989. Část 31.
Svobodná matka bez manžela šla do lesa porodit a novorozeně zahrabala. Tak praví jejich zákony, dítě by neměl kdo živit a bylo by na obtíž osady. Přednost má přežití kmene ne jednotlivce.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílií DENÍK 1989,Část 30
Guňitze začal chrastit řehtačkou, zpívat a tancovat. Stále rychleji, aby se dostal do transu. V pouhém „svitu“ rozžhavného doutníku jsem viděl jak z jeho varlat tečou kapky rudého potu nasyceného barvivem Bylo to něco mystického.
Mnislav Atapana Zelený
Velký vandr velkou Brazílii Deník 1989. Část 29
Dnes je dobrý den zemřít. Kdo by to indiánské úsloví neznal, že? Znají jej i mí indiáni Yawalapiti v Brazílii
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