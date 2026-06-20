Nezapomeň si v pondělí obléct barevné tričko!
Vyjádři svoji individualitu a letní náladu stylovým tričkem, na kterém barvy hrají hlavní roli! Čím více barev, tím více vynikne tvoje osobnost! Neboj se vystoupit z davu! 😊
Samozřejmě nezapomeň ani na další kousky oblečení, kalhoty, sukni, kšiltovku, ponožky, boty, doplňky a taky spodní prádlo! Nikdy nevíš, co se může během dne přihodit! 😉
Užij si veselé barevné pondělí !
Olda 😎
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Oldřich Mladý
Dezinformátor měsíce je... Eurostat!
Teda alespoň podle pana premiéra Petra Fialy. Eurostat, tento dezinformátor a rozšiřovač nepravd uvedl, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v České republice zvýšily meziročně nejvíce
Oldřich Mladý
Andy nebo Pavka?
V Česku zuří vášnivý boj! Kdo bude Velký Vont? Součástí je mediální prezentace, adorace, dehonestace, fauly, agrese, urážky, informace a dezinformace. Varuji! Blog není korektní a už vůbec ne objektivní... ;)
Oldřich Mladý
Nová aristokracie SOBĚ!
Ráno jsem si dal kávu a k ní porci (ne)návisti. Kromě obvyklé dávky mně padl do oka článek ve kterém se píše, že Ministerstvo životního prostředí hodlá dotovat nákupy elektromobilů a tím podporovat růst trhů a nákupy.
Oldřich Mladý
Po bitvě je každý generál!
Ještě není po bitvě a generálů je víc, než hvězd na nebi. Stejně tak samozvaných epidemiologů, odborníků přes viry a expertů na zakrývání úst rouškou. Dnes všichni ví, co se mělo dělat před měsícem a ONI to říkali! Zcela zapomněli
Oldřich Mladý
zPátečníci
Je pátek, nezletilí i zletilí zPátečníci mrsknou školní tašku do kouta a vyráží na party! S žárem v očích pochodují náměstími a dychtí zachránit klima, planetu a vlastně všechny a všechno na zemi i blízkém okolí. Jak to vypadá kd
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