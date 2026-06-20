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Nezapomeň si v pondělí obléct barevné tričko!

Nezapomeň si obléct barevné tričko! V pondělí začíná další letní týden, přece nepůjdeš jak na funus! ;)

Zdroj: pixabay.com

Vyjádři svoji individualitu a letní náladu stylovým tričkem, na kterém barvy hrají hlavní roli! Čím více barev, tím více vynikne tvoje osobnost! Neboj se vystoupit z davu! 😊

Samozřejmě nezapomeň ani na další kousky oblečení, kalhoty, sukni, kšiltovku, ponožky, boty, doplňky a taky spodní prádlo! Nikdy nevíš, co se může během dne přihodit! 😉


Užij si veselé barevné pondělí !
Olda 😎

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Autor: Oldřich Mladý | sobota 20.6.2026 20:45 | karma článku: 6,81 | přečteno: 119x

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Oldřich Mladý

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