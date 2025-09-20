Na okraj „posledních slov“ TGM
Jde mi o onu poznámku, která i historičku poněkud zaskočila. Ano o onu zmínku o německých spoluobčanech naší republiky. Prozatím to bylo přeloženo a zvěřejněno slov: „Němci by s námi měli zůstat“. Vnuká se mi myšlenka, zda se i v okruhun presedenta nebjevovaly myšlenky naějaké jiné upořádání. Přicházely by teoreticky v úvahu buď dosti sporná a nestátotvorná autonomie německojazyčných území, odstoupení těchto oblastí Německé Říši a nebo později uskutečněné vyhnání. Kde se mohly takové úvahy objevovat? Napadá mne okruh tehdejšího ministra zahraničí E. Beneše. Ostatně provalila se jeho poněkud vlastizrádně vypadající tajná aktivita (utajená mise ministra Nečase z 5.9.1938), spočívající v ochotě vydat Říši území s 2 miliony Němců. Dějiny šly jinak a stejný Beneš nakonec volal po „vylikvidování“ Němců u nás. Buď jak buď, skutečnost že i na „smrtelné posteli“ cítil TGM potřebu zmínit korektní a rovnoprávný vztah k našim Němcům naznačuje, že jakési úvahy v tomto směru byly možné.
Miroslav Vlasák
Ke včerejší debatě o zdravotnictví v OVM
Přece jen jsem si nenechal včera ujít debatu, týkající se mé profese s ministrem Válkem, do kterého se mnozí tak rádi trefují
Miroslav Vlasák
Eurovolby - dát hlas Svobodným?
Pro případné podezřívače, vidící v tom stranickou volební agitaci, předem prohlašuji, že v současnosti nejsem já ani nikdo z mých blízkých členem žádné politické strany či hnutí.
Miroslav Vlasák
Setkání se Zlem
Ke včerejší tragedii se logicky objevuje řada tak či onak zaměřených komentářů. Nebudu zde rozšiřovat řady těch kteří to berou jako příležitost ke kritice toho či onoho opatření. Jde mi o něco úplně jiného.
Miroslav Vlasák
Nedělní otázky VM na téma zdravotnictví byly tentokrát překvapivě zajímavé
Ačkoli tenhle po léta běžící pořad bývá někdy trochu nudným spektáklem, spíše se hádajících reprezentantů politických stran nežli soubojem myšlenek a osobností, poslední pořad stál za shlédnutí.
Miroslav Vlasák
Poděkování páteru Heryánovi
Rád bych ocenil to, jak se s knížetem Karlem Schwarzenbergem rozloučil při valedikci (posledním rozloučení) P. Ladislav Heryán.
Další články autora
