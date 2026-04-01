Jak málo stačí k radosti národovců
Dnes ráno rozhodl Ústavní soud (nikoli jednomyslně) o tom, že dvě části dlouho dojednávané smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou není v souladu s ústavou. Soudím, že je to škoda, jsme jedna z mále evropských zemí bez takové smlouvy, ale ani mne to moc v naší, dílem ateistické, dílem pohanské společnosti, nepřekvapilo. Nevůle ke katolíkům se tu živila již od doby tzv. národního obrození a bolševik svým „vědeckým ateismem“ pořádně přiložil pod kotel. Ale já se chci zmínit o té obrovské vlně národoveckého „nadšení“ nad rozhodnutím ÚS a o té záplavě nenávisti ke všemu co zavání náboženstvím, křesťanstvím a zejména katolickou církví. Zdá se, že mnoha lidem opravdu stačí ke štěstí málo, jen si trochu zanadávat a vylít žluč. Přitom nevím co ty dva body nekatolíkům vůbec říkají. O svátosti smíření nejspíš mnoho netuší a do archiválií církve také asi hloubat nejdou. A představa, že zpovědnice jsou narvané vrahy a teroristy je značně naivní. Ono to už opravdu není, jako před staletími, kdy si to chtěl zločinec dát s Pánem Bohem ještě do pořádku. No hlavně, že mají některé dušičky radost.
Miroslav Vlasák
Volání po resuscitaci politických stran?
V poslední době se v našem veřejném prostoru objevily z několika zdrojů výzvy k znovuoživení politických stran
Miroslav Vlasák
Na okraj „posledních slov" TGM
Nechci komentovat samotný průběh show, která mi neodbytně připoměla Cimrmana, ale zmíním jeden detail.
Miroslav Vlasák
Ke včerejší debatě o zdravotnictví v OVM
Přece jen jsem si nenechal včera ujít debatu, týkající se mé profese s ministrem Válkem, do kterého se mnozí tak rádi trefují
Miroslav Vlasák
Eurovolby - dát hlas Svobodným?
Pro případné podezřívače, vidící v tom stranickou volební agitaci, předem prohlašuji, že v současnosti nejsem já ani nikdo z mých blízkých členem žádné politické strany či hnutí.
Miroslav Vlasák
Setkání se Zlem
Ke včerejší tragedii se logicky objevuje řada tak či onak zaměřených komentářů. Nebudu zde rozšiřovat řady těch kteří to berou jako příležitost ke kritice toho či onoho opatření. Jde mi o něco úplně jiného.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
- Počet článků 68
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1189x