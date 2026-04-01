Jak málo stačí k radosti národovců

Některým lidem stačí ke štěstí opravdu docela málo. Zřetelně to ukázalo to dnešní rozhodnutí ústavního soudu.

Dnes ráno rozhodl Ústavní soud (nikoli jednomyslně) o tom, že dvě části dlouho dojednávané smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou není v souladu s ústavou. Soudím, že je to škoda, jsme jedna z mále evropských zemí bez takové smlouvy, ale ani mne to moc v naší, dílem ateistické, dílem pohanské společnosti, nepřekvapilo. Nevůle ke katolíkům se tu živila již od doby tzv. národního obrození a bolševik svým „vědeckým ateismem“ pořádně přiložil pod kotel. Ale já se chci zmínit o té obrovské vlně národoveckého „nadšení“ nad rozhodnutím ÚS a o té záplavě nenávisti ke všemu co zavání náboženstvím, křesťanstvím a zejména katolickou církví. Zdá se, že mnoha lidem opravdu stačí ke štěstí málo, jen si trochu zanadávat a vylít žluč. Přitom nevím co ty dva body nekatolíkům vůbec říkají. O svátosti smíření nejspíš mnoho netuší a do archiválií církve také asi hloubat nejdou. A představa, že zpovědnice jsou narvané vrahy a teroristy je značně naivní. Ono to už opravdu není, jako před staletími, kdy si to chtěl zločinec dát s Pánem Bohem ještě do pořádku. No hlavně, že mají některé dušičky radost.

Autor: Miroslav Vlasák | středa 1.4.2026 17:44 | karma článku: 15,10 | přečteno: 368x

Miroslav Vlasák

  • Počet článků 68
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1189x
Lékař, otec 3 dětí (všechny s jednou ženou), dědeček 9 vnoučat. Slovy kronikáře: Christianus solo nomine.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.