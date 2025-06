To je počas!

Další články autora

„...vzdala se prsou, vaječníků i dětí.“ Jasně, každý si může se svým tělem dělat, co chce a mně do toho vůbec nic není. Ale vždy, když čtu takovou zprávičku, vzpomenu si na jednu Mílovu hlavičku.

To není pravda!

Taková nevinná větička a co může způsobit. Ostatně: co je pravda? Ptal se i Pilát Pontský a odpovědi se mu nedostalo. Zato ruský pěredvižnik Nikolaj Ge namaloval na to téma krásný obraz.