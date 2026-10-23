Tak tohle od pana doktora nebylo hezké
Paní Studená pracuje jako pomocná kuchařka ve školní jídelně. Hned naproti středisku.
Teď tam nikdo nebude, tak si tam skočím pro prášky, řekne si jednou a vyběhne jen tak, jak je, v bílé zástěře.
***
Ve středisku ordinuje doktor Mrkos, kterému říkáme Mrkev. On má totiž logopedickou vadu a místo „r“ říká „v“ a místo některých dalších hlásek – např. sykavek, vyslovuje něco jako – dejme tomu - „f“.
Takže říká „doktov Mvkof“ a z toho vzniklo „Mrkev“.
Jasně, je to ten, co ho tak trochu zahanbil příslušník Pomocné stráže VB, pan Hadraba. Psal jsem o tom.
To se ale stane až mnohem později. Teď je právě doktor Mrkos na svém prvním místě v tomhle vesnickém středisku a pěkně ho to štve. A tak pije a kouří. Předtím samozřejmě nabyl zkušenosti jako sekundář v nemocnici v nedalekém městě.
***
Aspoň ale vymyslel, jak si trochu finančně přilepšit. Vysvětlil mi to. Napíše recepty na nejčastěji předepisované léky a objede všechny lékárny od Hradce až po Trutnov. Léky pak rozdělí do malých sáčků. Jedno balení obvykle vyplní tři takové sáčky.
„A ty pak pvodávám pacoufům za kavunu. Oni fou fpokojený, fe nemufej do lékávny a já vydělám f jedný kovuny tfy, ty vole!“ dokončí vítězoslavně svůj výklad.
„To je fakt dobrý,“ povídám já a po chvíli dodám: „Ale Josef, stojí ti to za to? Myslím ten čas a benzín...“
A pan doktor se zamyslí.
***
Možná i proto paní Studená onoho dne, o kterém je řeč, nedostane sáček s patáčky, ale normální recept.
Je překvapená a dívá se rozpačitě na pana doktora. Pana doktora to rozlobí a je naštvaný ještě víc než obvykle a řekne rezolutně:
„Vefmu vás vofem do lékávny. Uf tu končím a jedu domů, tak fup, jedeme!“
Jelikož doktorům se neodporuje (aspoň někteří lidé to tak mají nastavené), nasedne paní Studená do lékařova vozu a jede se do patnáct kilometrů vzdáleného města, kde ji pan Mrkos vyloží před lékárnou.
***
A právě před tou lékarnou jsem ji uviděl, jak tam stojí, celá nešťastná v té své zástěře, bez koruny. A všechno mi to – už naopak celá šťastná - vyprávěla, když jsem ji vezl zpátky domů. Ne, to od pana doktora opravdu nebylo hezké.
***
Doktor Mrkos už není mezi námi. Upil se a ukouřil. Kamarád saniťák mi vyprávěl, že když ho naposledy vezl, musel ho podpírat, aby se vůbec udržel na nohách. Ale hned, jak vylezl ze sanitky si zapálil.
Je mi to líto. Přes všechno jsem ho měl rád a často na něj vzpomínám.
Už na gymplu říkával, že si musí „vauchnout, jinak ho ten kyflík fabije.“
Nebo „Mavfky se nevyplácej.“ Marsky byly nějaké cigarety, a proč se nevyplácely, to opravdu nevím.
Jednou mi řekl: „A Mivku, tady uf je pole neované.“ Proč bylo to pole neorané, už také nevím.
***
Když jsme už oba jezdili do Prahy na školu, zeptal jsem se ho jednou v Novém Bydžově, kde měl autobus přestávku:
„A co ty bys chtěl, Josef, vlastně na té medicině dělat? Myslím, jaký obor.“
On si vložil třesoucí se rukou (fakt se mu už tehdy třásla jako starému dědkovi) cigaretu do pusy a řekl:
„Mně fe líbí chíva.“
***
Pozn.: Kresby autor
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