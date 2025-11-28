Strejda Brežněv
Vejdu do Lojzovy kanceláře. Jsou to ty poslední dveře vlevo, před Konstrukcí. Lojza zvedne hlavu ze stolu, ale když vidí, že jsem to jenom já, zase ji složí zpátky.
Na zdi má novou fotografii. Zarámovanou a barevnou. Je na ní březový háj, který se již zbarvuje s podzimem do teplých barev.
Pod jedním stromem je dřevěný stolek a za ním sedí – Brežněv!
Má na sobě modré tepláky, v ruce cigaretu a na rtech úsměv. Před ním půllitr piva.
(nějak takhle:)
„Co blbneš?“ rozesměju se.
„Co?“ zívne Lojza. Sleduje můj pohled. „A ták - to je můj strejda.“
„Dělej si srandu z někoho jinýho,“ řeknu se smíchem. „To je největší přítel československého lidu, soudruh Leonid Iljič Brežněv. Ledaže by byl tvůj strejda právě on, o čemž ovšem silně pochybuju.“
Lojza se zakloní v židli, položí nohy na stůl, složí ruce za hlavou a poučí mě: „Každej člověk na světě má svého dvojníka, kterej je mu k nerozeznání podobnej. Tos nevěděl? To je vědecky dokázaný, kamaráde.“
„Jediný, co je vědecky dokázaný,“ řeknu já, „ je to, že každej vrchní je slávista. Nic jinýho.“
***
Tak kdo je to vlastně na té fotografii? Já teď fakt nevím...
(Pozn.: Kresby autor)
- Počet článků 336
- Celková karma 15,50
- Průměrná čtenost 499x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Ticho
- Bohuslav Martinů
- Leoš Janáček
Oblíbené knihy
- Lam Kam Chuen: The Way of Energy
- Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
- Nouvelle Gramaire de Français