Školení řidičů, aneb husarský kousek pana Horyny

Chcete jezdit (nejen) firemním autem na služební cesty? Pak musíte absolvovat školení řidičů, které z vás udělá „řidiče referenta“ a můžete vyrazit. Tak snadné to je. Školení je samozřejmě nutné občas opakovat.

Pan Horyna má v naší firmě na starosti vozový park. A všechno, co s ním souvisí. Na dveřích kanceláře a na vizitce má ovšem napsáno „Fleet management.“ To se člověk hned cítí důležitější a pracuje se mu radostněji. Jak říkám – ona to může být úplná pitomost, ale jak to hodíte do angličtiny, je to něco. Samozřejmě, ještě lépe by to znělo ve francouzštině, ale ta se dnes už tak moc nenosí.

Jedním z důležitých úkolů pana Horyny je právě organizace školení řidičů. Jako lektora zve takového růžolícího dědouška, který si tak asi přilepšuje k důchodu. Zajímalo by mě, kde ho sehnal. Nu, na všechno jsou v naší firmě směrnice, výběrová řízení atd. Každopádně se ten dědoušek rád poslouchá a tak jsou jeho školení neskutečně dlouhá. A nudná. Trvají vždy celé dopoledne nebo odpoledne. To přijde na to.

Zrovna dnes na jednom takovém školení sedím. Dopoledním, resp. celodopoledním. Je nás tu asi třicet. Růžolící dědoušek je obzvlášť dobře naladěný a rozvláčný. Asi se mu dobře sedí na pohodlném křesle, které mu nechal pan Horyna přinést. Sám pan Horyna sedí vedle něho a pospává.

Asi je unavený. Vždycky říká, že má práce jak na malém Rusku. To jsem ještě nikdy neslyšel, ale asi to znamená, že ji má hodně. To mě celkem udivuje, jelikož ho většinou vidím, jak stojí venku s šálkem kávy a pokuřuje. Abyste rozuměli – kuřáci byli už totiž vytlačeni ze všech vnitřních prostorů firmy.

Když je dědoušek asi v polovině své přednášky, napadne ho, že nám vysvětlí, jak to bude na jejím konci. Jako bychom to nevěděli.
„Až skončím,“ říká a ukazuje kartičku řidiče referenta, „tak dostanete takovouhle malou, sladkou kartičku, kam si doplníte nacionále a teprve pak se stanete opravdovým řidičem.“ zasměje se, jako by řekl výborný vtip.

„Já jsem už kartičky podepsal, má je teď pan Horyna a ten vám je pak na konci rozdá.“ doplní ještě.
V tu chvíli se pan Horyna probudí (zřejmě ho vzudil dědouškův smích) a z toho co vidí a slyší, usoudí, že školení je u konce.

„Výborně,“ řekne, vstane a začne rozdávat kartičky.
„Ale já jsem...,“ namítne lektor. Ale je pozdě, jeho hlas zanikne v rachotu židlí. Všichni se totiž vrhneme k panu Horynovi a bereme mu kartičky z ruky, aby náhodou nedošlo na pokračování školení.

Stojím už u výtahu, když přichází také pan Horyna.
„Jdete na oběd?“ zeptá se, podívá se na hodinky a vytřeští oči: „Cože?! To jsme dnes skončili nějak hrozně brzy.“
„Tak to toho aspoň ještě hodně poděláme, pane Horyno,“ řeknu já a nastoupím do výtahu.
Odpoledne mám totiž ještě schůzi. Pardon, meeting.
***
pozn.: kresby autor

Autor: Miroslav Pavlíček | sobota 27.12.2025 11:16 | karma článku: 8,32 | přečteno: 96x

Další články autora

Miroslav Pavlíček

Jak jsme eliminovali zločince

Bydlet v ulici, kde je nějaké velvyslanectví se zdá být příjemné. Třeba o Argentině nebo Alžíru člověk ani neví. Ale pak je tu velvyslanectví jedné nejmenované země...

21.12.2025 v 15:08 | Karma: 14,33 | Přečteno: 278x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Vysoká škola života

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání“ (Samuel Langhorne Clemens, známý ovšem spíš jako Mark Twain)

5.12.2025 v 11:29 | Karma: 15,33 | Přečteno: 273x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Strejda Brežněv

Něco jsem se tuhle dozvěděl o Lojzovi. A tak jsem si vzpomněl na takovou drobnou příhodu, která s tím ovšem nijak nesouvisí.

28.11.2025 v 11:17 | Karma: 14,17 | Přečteno: 318x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Milicionář

Ta drobná příhoda se nestala 17. listopadu, ale v době událostí, které mu předcházely. Během Palachova týdne.

17.11.2025 v 9:39 | Karma: 13,68 | Přečteno: 335x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Pan instalatér

V našem domě se stalo něco s vodou. A to je, samozřejmě, vždycky opravdu hodně nepříjemné, protože každý si chce občas umýt ruce nebo třeba vyčistit zuby. Což bez vody moc dobře nejde.

14.11.2025 v 11:33 | Karma: 23,82 | Přečteno: 560x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...
23. prosince 2025  20:34

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den
23. prosince 2025  20:35

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě vznikne nová čtvrť. Město hledá investory

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...
27. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, kde chce město ve čtyřech historických budovách...

Moravskoslezští záchranáři o svátcích ošetřili více lidí než loni

ilustrační snímek
27. prosince 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Záchranáři v Moravskoslezském kraji o vánočních svátcích ošetřili 1073 pacientů. Bylo to více než...

Lyžařský areál v Olešnici zahájil provoz, vleky se rozjedou i v Hodoníně u K.

ilustrační snímek
27. prosince 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Díky chladnému počasí v uplynulých dnech se ode dneška na Blanensku lyžuje. Provoz ráno zahájil...

Na sítích následujeme špatné lídry, upozorňuje budějovický biskup

Otec biskup českobudějovický Vlastimil Kročil
27. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil hovoří o významu Vánoc, opravě katedrály svatého Mikuláše...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Miroslav Pavlíček

  • Počet článků 339
  • Celková karma 15,33
  • Průměrná čtenost 498x
Jsem...

 

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

  • Ticho
  • Bohuslav Martinů
  • Leoš Janáček

Oblíbené knihy

  • Lam Kam Chuen: The Way of Energy
  • Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
  • Nouvelle Gramaire de Français

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.