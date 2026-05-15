Pryč s kazimíry (aneb „Körmendiho osa“)
Pan Kazimír Körmendi je konstruktérem vstřikovacích forem. Konstrukce forem pro vstřikování termoplastů je obtížná disciplína.
***
Pan Kazimír Körmendi je veselá kopa a žertéř. Rád si dělá legraci ze svých kolegů. Když ale někdo vystřihl z Rudého práva článek s velkým nadpisem „PRYČ S KAZIMÍRY“ a přilepil ho na dveře jeho kanceláře, kupodivu se moc nepobavil. Naopak se zlobil. Moc se zlobil.
***
Pan Kazimír Körmendi rozbalí balíček s deseti deky bramborového salátu, vytáhne housku a zamíchá kávu. S radostným a dychtivým pohledem se chystá pustit do jídla, když tu se otevřou dveře a v nich šéf: „Kaziku honem, na drátě je zákazník a potřebuje...“
„Néé,“ přeruší ho rázně pan Körmendi, „já mám hlad jak prdel a mám právo se najíst. Teprve pak se můžeme o něčem bavit.“
Inu, bylo to za socialismu.
***
Pan Kazimír Körmendi se mě zeptá, jestli jdu na oběd, a když přikývnu, řekne: „Tak si vezmi klíč a zamkni mě zvenku. Já se tady zatím natáhnu na stůl.“
Inu, bylo to za socialismu.
***
Pan Kazimír Körmendy se chystá začít konstrukci nové formy. Už má na prkně připravený papír velikosti A0 pro nákres sestavy. Už narýsoval čerchovanou horizontální čáru. Jako správný konstruktér začíná osou budoucí formy. A právě když si rozmýšlí další kroky, objeví se ve dveřích šéf: „Kaziku, všeho nech, musíš hned na Slovensko k zákazníkovi. Nedaří se jim rozchodit tu tvoji formu. Venku už čeká auto.“
„Néé. Já tady mám oběd za tři padesát a na ten si nejdřív zajdu. Teprve pak se můžeme o něčem bavit,“ odvětí pan Körmendi.
Inu, bylo to za socialismu.
***
A tak na rýsovacím prknu pana Körmendiho zůstne ta jediná horizontální čára. Kolegové se na ni chodí dívat, jako na nějakou atrakci. Říkají: „Körmendiho osa,“ a smějí se. No, vždyť pan Körmendi je veselá kopa a žertéř.
***
A u té osy zůstalo. Po návratu ze Slovenska pan Körmendi odjel na dovolenou do Jugoslávie a emigroval. Po čase se ozval ze Švýcarska. A zanedlouho tam zemřel na infarkt.
Inu,...
Pozn.: Kresby autor
***
Miroslav Pavlíček
Doktorem nikdy nebudu
Doktorem nikdy nebudu. Nem, nem, soha! Pan učitel na dějepis nám řekl, že je to maďarsky, říká se to „šoha" a znamená to „ne, ne, nikdy".
Miroslav Pavlíček
Tetování
„Sám žádné tetování nemám a pohled na tetované se mi protiví" - abych tak trochu parafrázoval slova největšího pařížského lichváře Gobsecka, pronesená ústy nezapomenutelného Josefa Kemra (TV film Gobseck, 1985)
Miroslav Pavlíček
Příhody s motocyklem
„Chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina," říkávali jsme. Ten sovětský stroj, byl tehdy jediný, který se dal všude bez problémů koupit. Ne tak jiná kola, natož motocykl.
Miroslav Pavlíček
Jak jsem se málem nestal pionýrem a jak jsem se nestal skautem
Přiznám se, že mi tyto polovojenské organizace s oddíly, nástupy, hlášeními, uniformami nikdy moc blízké nebyly.
Miroslav Pavlíček
Jak jsem se učil (a nenaučil) kouřit
Dříve se asi nevědělo, že kouření škodí zdraví. Proto se třeba ve filmech tolik kouřilo. Takový Humphrey Bogart nedělal skoro nic jiného a stal se nejlepším americkým hercem všech dob.
