Pryč s kazimíry (aneb „Körmendiho osa“)

Kazimír Körmendi. Maďarsky by se mělo psát spíš Körmendi Kazimír. Jenže pan Körmendi je Čech. Má jen maďarské jméno. Ovšem slavné jméno. Možná znáte román „Pokušení v Budapešti“. Pak víte proč.

Pan Kazimír Körmendi je konstruktérem vstřikovacích forem. Konstrukce forem pro vstřikování termoplastů je obtížná disciplína.
***
Pan Kazimír Körmendi je veselá kopa a žertéř. Rád si dělá legraci ze svých kolegů. Když ale někdo vystřihl z Rudého práva článek s velkým nadpisem „PRYČ S KAZIMÍRY“ a přilepil ho na dveře jeho kanceláře, kupodivu se moc nepobavil. Naopak se zlobil. Moc se zlobil.
***
Pan Kazimír Körmendi rozbalí balíček s deseti deky bramborového salátu, vytáhne housku a zamíchá kávu. S radostným a dychtivým pohledem se chystá pustit do jídla, když tu se otevřou dveře a v nich šéf: „Kaziku honem, na drátě je zákazník a potřebuje...“
„Néé,“ přeruší ho rázně pan Körmendi, „já mám hlad jak prdel a mám právo se najíst. Teprve pak se můžeme o něčem bavit.“
Inu, bylo to za socialismu.
***
Pan Kazimír Körmendi se mě zeptá, jestli jdu na oběd, a když přikývnu, řekne: „Tak si vezmi klíč a zamkni mě zvenku. Já se tady zatím natáhnu na stůl.“
Inu, bylo to za socialismu.

***
Pan Kazimír Körmendy se chystá začít konstrukci nové formy. Už má na prkně připravený papír velikosti A0 pro nákres sestavy. Už narýsoval čerchovanou horizontální čáru. Jako správný konstruktér začíná osou budoucí formy. A právě když si rozmýšlí další kroky, objeví se ve dveřích šéf: „Kaziku, všeho nech, musíš hned na Slovensko k zákazníkovi. Nedaří se jim rozchodit tu tvoji formu. Venku už čeká auto.“
„Néé. Já tady mám oběd za tři padesát a na ten si nejdřív zajdu. Teprve pak se můžeme o něčem bavit,“ odvětí pan Körmendi.
Inu, bylo to za socialismu.
***
A tak na rýsovacím prknu pana Körmendiho zůstne ta jediná horizontální čára. Kolegové se na ni chodí dívat, jako na nějakou atrakci. Říkají: „Körmendiho osa,“ a smějí se. No, vždyť pan Körmendi je veselá kopa a žertéř.

***
A u té osy zůstalo. Po návratu ze Slovenska pan Körmendi odjel na dovolenou do Jugoslávie a emigroval. Po čase se ozval ze Švýcarska. A zanedlouho tam zemřel na infarkt.
Inu,...

Pozn.: Kresby autor
***

Autor: Miroslav Pavlíček | pátek 15.5.2026 9:12 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

